Опубликована командная оболочка fish 4.0, переписанная на языке Rust

Вот что разработчики пишут в https://github.com/fish-shell/fish-shell/pull/9512#issuecomment-1410820102 C++'s string handling is subpar, and it's much too easy to fall into passing raw wchar_t * around (and we don't have access to string_view and that just enables even more use-after-free bugs!). This is annoying, because a shell is almost entirely string handling and unix api wizardry. Fish also uses threads, for things like the autosuggestion and syntax highlighting ...

C++ offers few guarantees on what can be accessed from which thread. @ridiculousfish has been trying to crack this for years, and hasn't been confident enough in his solution. We want a tech stack that helps us here, and C++ doesn't.

-----

Вобщем, вывод такой: разработчики фиша просто плохо знают С++, чтобы программа на С++ была надёжной, разработчик должен быть ответственным и дисциплинированным, а они хотят по fun'у всё делать, чтоб язык за них всё сделал. А С++ will never thank you.