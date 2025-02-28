Опубликована командная оболочка fish 4.0, переписанная на языке Rust

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|2.7, Аноним (7), 22:58, 28/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Напомню что линукс это "mostly POSIX-compliant".
В отличии например от макоси.
Так что над№№№вать на ПОФИГС можно но абсолютно бессмысленно.
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|2.22, morphe (?), 23:32, 28/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ещё бы скрипты кто-то posix-совместимые писал, кругом же башизмы и никакой posix shell их не переварит
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|1.14, Шарп (ok), 23:10, 28/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Шелл красивый и хипстерский, но несовместимость с бгмерзским башем всё портит.
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|2.21, morphe (?), 23:30, 28/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Был бы он совместим - был бы таким же мерзким как баш.
Для существующих скриптов слой совместимости есть, чтобы их sourceить - bass, зачем что-то ещё?
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|1.17, Аноним (-), 23:16, 28/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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К сожалению в новость не добавили предпосылки и причины этого действия.
fishshell.com/blog/rustport/index.html
В общем они уже один раз переписывали с С на С++.
Но получили пачки проблем в виде
- compiler/platform differences
- ergonomics and (thread) safety
- community
У них было мало С++ контрибьюторов "Over the 11 years fish used C++, only 17 people have at least 10 commits to the C++ code"
Но много С++ проблем: it is extremely easy to run into use-after-free bugs
Они делают проект по фану и им важно получать от этого удовольствие.
"For one, fish is a hobby project, and that means we want it to be fun for us. Nobody is being paid to work on fish, so we need it to be fun. Being fun and interesting also attracts contributors"
При работе они использовали autocxx, создали биндинги и заменяли код по кусочку.
В итоге 7 человек, в свободное время заменили весь старый код.
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|2.20, Внеземная_ОСЬ (?), 23:25, 28/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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autocxx что это ? Авто связка как понятно , что вообще нового сделано кроме пере байтирования и пере дампирования чужого труда в другую директорию ?
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|3.24, Аноним (-), 23:42, 28/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> autocxx что это ?
interop между растом и с++
> что вообще нового сделано кроме пере байтирования и пере дампирования чужого труда
Чьего труда?
Это их же код.
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|2.30, Аноним (30), 00:01, 01/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, т.е. на цпп было 17 человек, которые коммитили, а на расте 7 человек, круто. Ну и переписали шелл(что не рокет сайнс) ВСЕГО за 2 года. Потрясающий результат. Все причины высосаны из пальца в желании скрыть истинную причину - автору просто захотелось. Но, видимо, яиц не хватило напрямую написать.
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|1.19, Аноним (19), 23:24, 28/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Состоялся релиз интерактивной командной оболочки
зачем это в 21 веке - где кнопки мышью тыкать? ещё два года переписывали 200 человек, пипец похоже на расте то быстро пишется бгг
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|1.23, Ан Оним (?), 23:33, 28/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Вот что разработчики пишут в https://github.com/fish-shell/fish-shell/pull/9512#issuecomment-1410820102
C++'s string handling is subpar, and it's much too easy to fall into passing raw wchar_t * around (and we don't have access to string_view and that just enables even more use-after-free bugs!). This is annoying, because a shell is almost entirely string handling and unix api wizardry.
Fish also uses threads, for things like the autosuggestion and syntax highlighting ...
C++ offers few guarantees on what can be accessed from which thread. @ridiculousfish has been trying to crack this for years, and hasn't been confident enough in his solution. We want a tech stack that helps us here, and C++ doesn't.
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Вобщем, вывод такой: разработчики фиша просто плохо знают С++, чтобы программа на С++ была надёжной, разработчик должен быть ответственным и дисциплинированным, а они хотят по fun'у всё делать, чтоб язык за них всё сделал. А С++ will never thank you.
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|2.25, Ан Оним (?), 23:45, 28/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если вместо std::string использовать С-массив из wchar_t, то конечно будет ненадёжно
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|2.26, Аноним (-), 23:46, 28/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ага, какие плохие разработчики Рыба.
Но странное дело андроид тоже избавляется от С++, новый код стараются не писать.
И в хроме какая-то движуха.
А в ядро С++ даже не взяли, в отличии от))
> чтоб язык за них всё сделал
Действительно, какая наглость!
Надо чтобы программист все ручками писал и каждый битик считал.
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|2.27, Аноним (19), 23:47, 28/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Вобщем, вывод такой: разработчики фиша просто плохо знают С++
да лучше раст изучать чем тратить молодость на плюсы
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