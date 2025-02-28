Опубликована командная оболочка fish 4.0, переписанная на языке Rust

В общем они уже один раз переписывали с С на С++.

Но получили пачки проблем в виде

- compiler/platform differences

- ergonomics and (thread) safety

- community

У них было мало С++ контрибьюторов "Over the 11 years fish used C++, only 17 people have at least 10 commits to the C++ code"

Но много С++ проблем: it is extremely easy to run into use-after-free bugs

Они делают проект по фану и им важно получать от этого удовольствие.

"For one, fish is a hobby project, and that means we want it to be fun for us. Nobody is being paid to work on fish, so we need it to be fun. Being fun and interesting also attracts contributors"

При работе они использовали autocxx, создали биндинги и заменяли код по кусочку.

В итоге 7 человек, в свободное время заменили весь старый код.



