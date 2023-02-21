Командную оболочку Fish планируют переписать на языке Rust

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|1.2, Аноним (-), 13:01, 21/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> при помощи привязок FFI
Непродуманный язык, почему нельзя просто импортировать?
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|3.53, Аноним (53), 14:18, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Кроме шуток, Zig менее готов к продакшену, чем Rust. У Rust есть стабильные версии языка (помечаются по годам), а Zig даже 1.0 не достиг.
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|3.114, Аноним (114), 15:39, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В данном случае следует "безопасный" (Safe). Неопасный используется совсем в другом значении в русском языке.
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|4.172, Аноним (172), 17:56, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Отсосурити не видит разницы между продажей secure и продажей safe.
Для этих поехавших обе-две эти вещи отождествлены.
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|1.3, деанон (ok), 13:02, 21/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+12 +/–
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> Отмечается, что инструментарий для языка C++ рассматривается разработчиками как устаревающий, и есть опасения, что при продолжении использования C++ в дальнейшем будут усиливаться трудности с поиском новых участников проекта.
oh lol
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|2.64, Аноним (64), 14:27, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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конечно, трудности с поиском новых: демография только у индийцев и африканцев хороша, а белые люди из-за гендерной небинарности и прочих buttplug-ов стали вырождаться
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|3.97, Аноньимъ (ok), 15:19, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Баттплуги не мешают размножатся если что.
Фурри перейдут с С++ на раст и восполнят демографические потери.
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|3.117, Аноним (114), 15:43, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ошибка: трудности не с поиском _новых людей_, а трудности с поиском новых программистов С++. То есть новые люди с меньшей вероятностью будут программировать на С++.
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|2.13, kusb (?), 13:16, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Я не растохейтер, но у меня страх программ написанных на Rust. Это кстати не шутка и не единственная моя странность.
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|3.118, Аноним (114), 15:44, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Это может свидетельствовать о стрессе или нарождающемся психозе. Рекомендую вам обратиться к специалистам. Здоровья вам!
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|2.15, kusb (?), 13:19, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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На самом деле не будет, но штука оказалась популярной. Прогнозирую, что не превзойдёт семейство си, но будет своя ниша, и увидеть его можно будет много где, особенно если он решает проблемы, которые важны разрабочикам или хозяевам.
Но агрессивная реклама с антирекламой и безумие напрягает.
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|4.69, kusb (?), 14:32, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Биткоин был бы слишком опасным экспериментом. Мне кажется это вполне настоящая разработка криптоанахриста который хочет сделать мир лучше.
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|3.119, Аноним (114), 15:46, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У вас ошибка - сообщения о переходе той или иной программы на язык rust не являются рекламой. А комментарии на данном сайте не являются антирекламой. По определению данных слов. Рекомендую вам обращаться к словарю в случае использования незнакомых слов.
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|3.74, 111 (??), 14:35, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Крайне прикольная, фичастая и удобная оболочка. Есть свои заморочки, но удобности превалируют. Рекомендую к ознакомлению.
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|5.168, Владимир (??), 17:35, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да. Другие. У BASH - буквы BA, у CSH - буквы C, у KSH - K, ну а у FISH, соответственно - FI...
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|1.5, beck (??), 13:07, 21/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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А почему не переписать на С++ 17(20)?
Там есть всё, что занесли в Раст.
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|2.11, Аноним (11), 13:15, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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И борроу-чекер с остальными safe-гарантиями тоже? Похоже Вы не до конца поняли, что есть в Расте
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|5.92, Аноним (92), 15:09, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Лучше скажи нафига вам в дурку интернет провели, если голоса есть прямо у тебя в голове
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|4.158, Аноним (158), 17:11, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Обмазывать код макросовыми костылями с непостижимыми сообщениями об ошибках? Удачи тебе в испльзовании этого в продакшене, и веселого дебага.
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|3.178, Аноним (172), 18:04, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Мой наивный слабоумный друг, никто тебе ничего гарантировать не будет. Кроме евангелистов, конечно. Эти мать родную продадут ради того, что они там евангелируют.
Эти все проверки запросто обманываются. А поскольку в рантайме у хрустика точно такие же "гарантии" как и у плюсов, то тут тебе и сегфолты и use after free и доступ "не к тем" данным. Всё в наличии.
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|2.12, Прохожий (??), 13:15, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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c++(20) фактически с нуля изучать надо, чтобы эффективно использовать.
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|2.52, AliRzaev (?), 14:18, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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C++ с каждым новым стандартом становится всё сложнее и сложнее, при этом старые проблемы остаются. Мне кажется, C++23 по сложности изучения и использования обойдёт Rust
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|3.72, Аноним (72), 14:34, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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C++ всегда был гораздо сложнее как в изучении, так и в использовании
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|3.136, Аноним (133), 16:05, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Только плюсы про это знают и решают и со временем будет только лучше.
Раст же наоборот, пока только нацелен распухать.
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|1.8, ryoken (ok), 13:08, 21/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>Отмечается, что инструментарий для языка C++ рассматривается разработчиками как устаревающий
...а уж какой устаревающий ASM, страшно слово сказать...
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|3.32, 1 (??), 13:52, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Volkov Comander ?
P.S. Я его чаще использую чем Fish
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|4.49, Советский инженер (?), 14:15, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> P.S. Я его чаще использую чем Fish
и вопрос бьіл не про fish, а вообще все оболочки не на ASM vs ASM оболочки.
также не раскрьіт вопрос частотьі. потому что ваще может бьіть раз в 30 лет против никогда
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|1.10, Аноним (10), 13:13, 21/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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что-то поздно новость запилили, я уже пару недель как перешел на пилящийся на еще более устаревшем и небезопасном Си zsh :)
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|3.88, Аноним (88), 15:05, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ребята, не губите свою молодость. Не используйте omz, это тормознутый и кривой комбайн.
Настраивайте zsh сами с нуля. Если у вас задача использовать командную оболочку zsh на постоянной основе, а не просто поиграть не надолго, то время на знакомство и настройку под себя многократно окупится.
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|4.105, annonn (?), 15:34, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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да ребята, тратьте свою молодость на настройку самими с нуля!
у вас же еще вся жизнь впереди!
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|5.155, Аноним (88), 16:43, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Ну я же специально написал, если собираетесь использовать на постоянной основе ... большой текст свёрнут, показать
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|2.102, t (??), 15:26, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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оу, т.е. раньше использовал fish? а можете описать в чем его прелести? я как то с bash сразу на zsh (да, oh-my-zsh, со своими дополнениями которые я таскаю с собой) перешел, и не понял почему кто-то выбирает fish.
серьезно интересно.
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|1.16, kusb (?), 13:25, 21/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Мне кажется критика языка связана с желанием контроля на собственной жизнью и программами, что пересекается с критикой Sustemd.
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|2.31, Аноним (34), 13:51, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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Нет. Твоя попытка защитить раст связана с гипертрофированной необходимостью в безопасности. А гипертрофированная нужда в безопасности это твоя детская травма связанная с тем что тебя обижали в школе.
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|3.37, kusb (?), 14:00, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я не защищаю раст, а защищаю людей которые критикуют его, потому что считаю эту мотивацию полностью легитимной.
Сложные технологии зависящие от поставщика это плохо.
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|4.45, Аноним (34), 14:07, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ага 10 километров бежал чтобы рассказать что ты никого не защищаешь. Ты даже не смотришь на реализацию, а смотришь на мотив у тебя детская травма причём очень сильная.
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|5.68, Аноним (65), 14:32, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Можете рассказать о причинах моей прокрастинации, из-за которой я посещяю данный ресурс?
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|5.75, kusb (?), 14:37, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я кстати не отрицаю что у меня может быть детская травама. А по поводу того что я смотрю на мотив - достаточно распространённая штука для людей. Наш разум отчасти сформировался для того, чтобы предсказать поведение других обезьян, как я понимаю, и строить их модели.
Из-за этого мы можем и другие явления воспринимать как обезьян, даже гром "гремит с нужной ему целью".
Иногда такое себе, от этого можно свихнутся.
>Ага 10 километров бежал чтобы рассказать что ты никого не защищаешь.
Блин, я же просто ответил. Мне не нужно было бежать 10 километров для этого. Моё усилие не сильно больше твоего, тогда ты тоже 7 километров бежал, чтобы мне рассказать, что у меня травма.
Но по моему я правильно угадал мотив и это нормально. Туда же нелюбовь к фреймворкам, например.
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|5.78, 111 (??), 14:38, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Бег на десять - двенадцать километров это обычная восстановительная тренировка.
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|3.71, Аноним (64), 14:34, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Подросткам свойственно захлопывать ноутбук или прятать экран телефона, когда кто-то заходит в комнату
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|4.77, kusb (?), 14:38, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Подросткам свойственно захлопывать ноутбук или прятать экран телефона, когда кто-то заходит
> в комнату
Я кстати жал ctrl alt f1 и мама наверное думала, что я постоянно пялюсь в консоль.
А ещё когда у меня был fluxbox было удобно переключаться на другой рабочий стол колёсиком мышки.
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|3.39, kusb (?), 14:01, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А ты думаешь для чего в ядро Linux теперь принимают Rust?
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|4.93, Аноним (90), 15:12, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Чё, реально для этого? o_O
А как тогда shepherd работает в качестве init'а без лиспа в ядре?
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|2.122, Аноним (114), 15:51, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если имеется ввиду менеджер инициализации, то правильно писать Systemd.
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|3.151, kusb (?), 16:21, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Если имеется ввиду менеджер инициализации, то правильно писать Systemd.
Да. Так и казалось, что я пишу это слово как-то не так.
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|2.96, anonymous (??), 15:19, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Почитайте на гитхабе, Фиш начали писать на си в 2005 и спустя сколько то лет забросили, потом другой автор начал переписывать на с++ под названием фишфиш. Затем с одобрения оригинальногота автора оно стало Фиш 2.0. из-за поддержки старых компиялоров на всяких лтс серверах они С++ начали полностью использовать только в 2016
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|1.24, Turbid (ok), 13:44, 21/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Я как-то пытался опакетить один проект на расте. Попердолившись с vendoring я сдался.
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|2.28, Аноним (34), 13:49, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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Ну хоть один фанатик всё понял. Это радует. Динамика выздоровления положительная.
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|2.124, Аноним (114), 15:53, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Спасибо, что поделились! Судя по количеству пакетов с программами на rust - данная проблема не является ошибкой, а скорее вашей недоработкой. Попробуйте обратиться за помощью к сообществу программистов rust.
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|2.147, Аноним (147), 16:19, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Видимо потому что у rust очень бедная стандартная библиотека.
Даже в экспериментальном kotlin native есть регулярные выражения и генератор случайных чисел, а в rust нет
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|3.150, Аноним (147), 16:21, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И по этому там даже у относительно простых программ три десятка зависимостей
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|1.38, Аноним (38), 14:00, 21/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Есть хоть один живой проект на расте? Файрфокс, к примеру, имеет несколько процентов своих и можно считать дохлым. Какой-то язык для убийства проектов.
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|1.50, Аноним (-), 14:16, 21/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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блин, только освоился, придётся новую искать. что там из похожего есть? только не zsh плиз
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|1.58, Аноним (58), 14:21, 21/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Уже решили недетерминированное поведение в safe-прослойке Rust, связанное с LLVM? А то странно, гарантии дает, но не выполняет...
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|2.81, Аноним (34), 14:53, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я тебе даю гарантию безопасности возьми литровую банку воды и приложи к монитору где будет этот комментарий. Через 15 минут вода зарядится и она даст тебе абсолютную безопасность.
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|2.80, Аноним (34), 14:51, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Уже на этапе того что оно не POSIX совместимо. Т.е. оно просто не понимает синтаксис многих баш конструкций пришлось списать в утиль. Хотя подсказки он достаточно бодро подсказывал и не так тормозил как zsh с плагинами.
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|3.83, Аноним (83), 14:55, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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mc использует, когда по ssh коннектишься, больше применений не существует
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|5.143, Аноним (83), 16:18, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я всё перепутал, это другой fish. Думал, как у баша расширенные сетевые возможности. Ну тогда получается это просто нескучный шелл типа tcsh только ещё меньше совместимый.
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|5.159, Аноним (83), 17:15, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да и пох так-то, каждый может ошибиться, особенно когда речь заходит о таких обскурных вещах (да вообще-то я знал как оно на деле, но забыл за ненадобностью).
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|3.95, Анонимусс (?), 15:18, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А теперь представь, что не все открывают консоль чтобы пердолится с шел мусором.
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|2.94, kawaii_girl (ok), 15:14, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Я пользуюсь. Очень удобная оболочка. Очень хорошо реализовано автодополнение команд и автоматическое выявление ошибок ввода.
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|3.101, Аноним (34), 15:25, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты любитель страдать. Самый лучший показатель что нормальным людям fish пользоваться не нужно.
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|4.111, annonn (?), 15:38, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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нормальным? это ты про любителей выходить за границы буфера и портить память))?
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|5.153, kusb (?), 16:23, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если игра, то можно и повыходить. Если всё проверять, то медленно будет.
Если всё извращать как в Rust - код будет не оптимальный и странный и всё равно медленно будет.
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|1.82, Аноним (82), 14:54, 21/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Cygwin is mostly a major PITA because of its wchar_t type. If we can get away from using libc that could make some things easier.
> ...
> Rust uses libc under the hood.
Почему Rust требует libc?
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|2.98, Аноним (90), 15:21, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я думаю наверно потому, что это единственный способ коммуникации с операционкой, написанной на C.
Т.е. без libc можно будет жить там, где сама ОС написана на расте и все сисколы - растовые, т.е. не POSIX-совместимая ОС. Но есть нюанс - не будет работать вообще никакой софт на С и С++.
Ну или растаманы должны выучить ассемблер (что врядли, они даже не могут память нормально очищать, целый язык для этого придумали чтоб вместо них это делал) и дергать syscall'ы из ассемблера:
mov %eax, <число>
mov %ebx, <число>
int 0x80
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|3.103, Аноним (34), 15:29, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Лучше бы тогда сразу писали на Go. Там можно ключами настроить так что все соберется статически и не будет ни от чего зависеть. Всё своё будет хотя бы с собой.
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|3.106, Советский инженер (?), 15:34, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Но есть нюанс - не будет работать вообще никакой софт на С и С++.
точно так же пишется libc, которая "пробрасьівает" растовьіе сискольі.
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|4.110, Аноним (90), 15:36, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ну естественно, я имел ввиду просто по-дефолту работать не будет, ясень пень с прослойками будет :)
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|4.116, Аноним (90), 15:42, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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1. во-первых видно что авторы кода немного знают ассемблер. А вот ты нет, так что не хвастайся тут чужими достижениями.
2. Почему они изобрели свой корявый ни с чем не совместимый ассемблер, а не заюзали nasm,yasm или ваще с AT&T синтаксисом? Это ж говно ни с чем не совместимо.
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|5.121, Советский инженер (?), 15:48, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> во-первых видно что авторы кода немного знают ассемблер. А вот ты нет,
во-первьіх речь шла о растоманах вообще а не про меня лично, так что мимо.
> А вот ты нет, так что не хвастайся тут чужими достижениями.
git к осмотру, балабольчик. или завали єб..о про достижения.
> Почему они изобрели свой корявый ни с чем не совместимый ассемблер
какой надо такой и изобрели. сделали так как им удобно.
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|6.129, Аноним (90), 15:58, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> git к осмотру, балабольчик.
у тебя все равно корпоративного VPN до intel.com нету, чтоб посмотреть, даже если я тебе линк дам.
> или завали єб..о про достижения.
этот советский растаман порвался, несите следующего
> какой надо такой и изобрели. сделали так как им удобно.
ну понятно, растаманы одним словом.
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|7.135, Советский инженер (?), 16:04, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>VPN до intel.com нету
ути ути, какие мьі важньіе. Что ни одного проекта в опенсорсе? А, корпаративнеая подстилка?
> этот советский растаман порвался, несите следующего
"сперва добейся" не прокатило. утрись, подстилка корпоратов.
> ну понятно, растаманы одним словом.
скоро твой небинареньій менеджер тебе все пояснит
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|3.138, Аноним (63), 16:12, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Лучше вызовом процедуры по определёному адресу. Так кроссархитектурнее, не считая специфики регистров, конечно.
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|3.170, Аноним (177), 17:43, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Ну или растаманы должны выучить ассемблер (что врядли, они даже не могут память нормально очищать
компетентность местных клоунов поражает
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|1.132, Аноним (132), 16:00, 21/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А могли просто на D. И привычней было бы. Но D же позволяет всякое, за что в rust компилятор может и по рукам настучать?
> трудности с поиском новых участников проекта.
И с этим всё равно были бы проблемы.
Но при поиске новых модных разработчиков как они собираются обеспечивать хотя бы приемлемый уровень э... качества кодовой базы? Силами модного компилятора?
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|2.141, Аноним (63), 16:15, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В D указатели можно и не использовать. Там по умолчанию всё ссылками.
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|1.139, Аноним (147), 16:13, 21/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Паражает глупасть любителей смузи, каторые думоют что rust им паможет научится праграмировать
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|1.140, user_Name (ok), 16:14, 21/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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По ощущениям, не смогли в последние стандарты C++ и решили перейти на то-что более "простое".
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|1.160, Аноним (160), 17:17, 21/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Чтобы им начали пользоваться он должен стать хотя бы нормально называться.
Авторы с названиями типа herbstluftwm, bspwm и тому подобным хламом по причине естестыювнюенного отбора не выживут.
Пользоваться башем, который сбивает или рыбой, которая не мясо выбор очевидный и не в пользу гыбины.
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|1.173, Аноним (175), 17:57, 21/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Быстрее переписывайте на rust, а то скоро выйдет carbon, нужно будет опять переписывать, а вы ещё не переписали!
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|2.179, Аноним (34), 18:07, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хочешь ржаку? Когда выйдет Карбон Гугл вместе с выходом сделает нейросеть, которая сама будет переписывать C++ код на Карбон. А в сложных случаях будет подсвечивать где нужно вмешательство человека.
Т.е. с выходом Карбона фанатики Карбона могут быть тупо ненужны.
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