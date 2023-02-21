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Командную оболочку Fish планируют переписать на языке Rust

21.02.2023 12:53

Петер Аммон (Peter Ammon), лидер команды разработчиков интерактивной командной оболочки Fish, опубликовал план перевода разработки проекта на язык Rust. Оболочку планируют не переписать с нуля, а постепенно, модуль за модулем, переводить с C++ на язык Rust. По мнению разработчиков Fish применение Rust позволит решить проблемы с многопоточностью, получить более современный и качественно выявляющий ошибки инструментарий, повысить безопасность работы с памятью и избавиться от ошибок, таких как обращение к памяти после её освобождения, при обработке строк, для которых в Fish используется тип wchar_t.

Отмечается, что инструментарий для языка C++ рассматривается разработчиками как устаревающий, и есть опасения, что при продолжении использования C++ в дальнейшем будут усиливаться трудности с поиском новых участников проекта. Язык Rust рассматривается как более перспективный и активно развивающийся язык с активным и растущим сообществом, который уже знаком текущим разработчикам Fish и способен решить имеющиеся у проекта проблемы.

В переходный период сосуществование кода на С++ и Rust будет обеспечиваться при помощи привязок FFI (Foreign Function Interface). В конечном счёте в следующем значительном выпуске планируют полностью перевести проект на язык Rust.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/fish-shell/...)
  2. OpenNews: Выпуск командной оболочки fish 3.2
  3. OpenNews: Выпуск командной оболочки fish 3.0
  4. OpenNews: В кодовой базе Chromium разрешено использование языка Rust
  5. OpenNews: Intel развивает виртуальную прошивку TD-Shim, написанную на Rust
  6. OpenNews: Создатель C++ раскритиковал навязывание безопасных языков программирования
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58683-fish
Ключевые слова: fish, rust
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (157) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (-), 13:01, 21/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > при помощи привязок FFI

    Непродуманный язык, почему нельзя просто импортировать?

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 13:07, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это вам не Zig, это "великий и неопасный" Rust
     
     
  • 3.22, Советский инженер (?), 13:41, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    ври да не завирайся, Zig не может напрямую работать с С++. ему тоже надо переходник в виде С-ABI
     
  • 3.53, Аноним (53), 14:18, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Кроме шуток, Zig менее готов к продакшену, чем Rust. У Rust есть стабильные версии языка (помечаются по годам), а Zig даже 1.0 не достиг.
     
     
  • 4.90, Аноним (90), 15:07, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ок, надо просто следующую ближайшую версию назвать 1.0
     
  • 4.133, Аноним (133), 16:01, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это не мешает расту не быть готовым к продакшену
     
  • 3.63, Аноним (63), 14:26, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    "великий" и неопасTный Rust
     
  • 3.114, Аноним (114), 15:39, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В данном случае следует "безопасный" (Safe). Неопасный используется совсем в другом значении в русском языке.
     
     
  • 4.115, Аноним (114), 15:39, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Следует говорить*
     
  • 4.172, Аноним (172), 17:56, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Отсосурити не видит разницы между продажей secure и продажей safe.
    Для этих поехавших обе-две эти вещи отождествлены.
     

  • 1.3, деанон (ok), 13:02, 21/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +12 +/
    > Отмечается, что инструментарий для языка C++ рассматривается разработчиками как устаревающий, и есть опасения, что при продолжении использования C++ в дальнейшем будут усиливаться трудности с поиском новых участников проекта.

    oh lol

     
     
  • 2.36, Вы забыли заполнить поле Name (?), 14:00, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Надо сразу на typescript переписывать
     
     
  • 3.174, Аноним (172), 17:57, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    На петухоне, конечно, тычо!
     
  • 2.64, Аноним (64), 14:27, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    конечно, трудности с поиском новых: демография только у индийцев и африканцев хороша, а белые люди из-за гендерной небинарности и прочих buttplug-ов стали вырождаться
     
     
  • 3.97, Аноньимъ (ok), 15:19, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Баттплуги не мешают размножатся если что.
    Фурри перейдут с С++ на раст и восполнят демографические потери.
     
  • 3.117, Аноним (114), 15:43, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ошибка: трудности не с поиском _новых людей_, а трудности с поиском новых программистов С++. То есть новые люди с меньшей вероятностью будут программировать на С++.
     
  • 3.125, Советский инженер (?), 15:53, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    что, наконец-то ознакомился с вьікладками росстата?
     

  • 1.4, Аноним (4), 13:03, 21/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хейтерки, Раст скоро будет везде. Смиритесь)
     
     
  • 2.7, beck (??), 13:07, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Да пусть будет, это не проблема.
     
  • 2.13, kusb (?), 13:16, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Я не растохейтер, но у меня страх программ написанных на Rust. Это кстати не шутка и не единственная моя странность.
     
     
  • 3.42, alicebob (?), 14:03, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Постарайтесь держать нас в курсе.
     
  • 3.118, Аноним (114), 15:44, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это может свидетельствовать о стрессе или нарождающемся психозе. Рекомендую вам обратиться к специалистам. Здоровья вам!
     
  • 2.15, kusb (?), 13:19, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    На самом деле не будет, но штука оказалась популярной. Прогнозирую, что не превзойдёт семейство си, но будет своя ниша, и увидеть его можно будет много где, особенно если он решает проблемы, которые важны разрабочикам или хозяевам.
    Но агрессивная реклама с антирекламой и безумие напрягает.
     
     
  • 3.48, Вы забыли заполнить поле Name (?), 14:13, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это эксперимент для хомячков как биткоин. Сейчас наиграются и на его основе сделают электронные нацвалюты^W^W^W добавят новые фичи в с++
     
     
  • 4.69, kusb (?), 14:32, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Биткоин был бы слишком опасным экспериментом. Мне кажется это вполне настоящая разработка криптоанахриста который хочет сделать мир лучше.
     
     
  • 5.127, Аноним (114), 15:55, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Криптоантихриста.
     
     
  • 6.131, kusb (?), 16:00, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Криптоантихриста.

    Почему?

     
  • 3.55, Tron is Whistling (?), 14:18, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Почти во всех хеллоуворлдах Вселенной.
     
  • 3.119, Аноним (114), 15:46, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У вас ошибка - сообщения о переходе той или иной программы на язык rust не являются рекламой. А комментарии на данном сайте не являются антирекламой. По определению данных слов. Рекомендую вам обращаться к словарю в случае использования незнакомых слов.
     
  • 2.66, Аноним (64), 14:28, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а этот фиш он вообще где? csh, bash, zsh -- а fish что такое?
     
     
  • 3.74, 111 (??), 14:35, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Крайне прикольная, фичастая и удобная оболочка. Есть свои заморочки, но удобности превалируют. Рекомендую к ознакомлению.
     
     
  • 4.163, Аноним (163), 17:29, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В смысле удобная? Там буквы какие-то другие или что?
     
     
  • 5.168, Владимир (??), 17:35, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да. Другие. У BASH - буквы BA, у CSH - буквы C, у KSH - K, ну а у FISH, соответственно - FI...
     
  • 2.67, Аноним (64), 14:30, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    (написал чувак, не имеющий отношения к программированию)
     

  • 1.5, beck (??), 13:07, 21/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    А почему не переписать на С++ 17(20)?

    Там есть всё, что занесли в Раст.

     
     
  • 2.9, Вася (??), 13:11, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    а всё лишнее что есть в C++ там тоже осталось?
     
     
  • 3.137, user_Name (ok), 16:11, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Например что лишнее
     
     
  • 4.176, Товарисч (?), 18:00, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всё что есть в С++
     
  • 2.11, Аноним (11), 13:15, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И борроу-чекер с остальными safe-гарантиями тоже? Похоже Вы не до конца поняли, что есть в Расте
     
     
  • 3.34, Аноним (34), 13:55, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Это походу не догоняешь сделать борроу чекеер для С++ проще простого https://www.youtube.com/watch?v=Lj1GppqNr8c никаких гарантий раст не даёт.  
     
     
  • 4.65, Аноним (65), 14:27, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Скажи эти фичи как в раст сейчас с нами в этой комнате?
     
     
  • 5.92, Аноним (92), 15:09, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Лучше скажи нафига вам в дурку интернет провели, если голоса есть прямо у тебя в голове
     
  • 4.158, Аноним (158), 17:11, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Обмазывать код макросовыми костылями с непостижимыми сообщениями об ошибках? Удачи тебе в испльзовании этого в продакшене, и веселого дебага.
     
  • 3.178, Аноним (172), 18:04, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мой наивный слабоумный друг, никто тебе ничего гарантировать не будет. Кроме евангелистов, конечно. Эти мать родную продадут ради того, что они там евангелируют.
    Эти все проверки запросто обманываются. А поскольку в рантайме у хрустика точно такие же "гарантии" как и у плюсов, то тут тебе и сегфолты и use after free и доступ "не к тем" данным. Всё в наличии.
     
  • 2.12, Прохожий (??), 13:15, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    c++(20) фактически с нуля изучать надо, чтобы эффективно использовать.
     
     
  • 3.18, Аноним (18), 13:29, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    а раст не надо с нуля изучать?
     
     
  • 4.86, Советский инженер (?), 15:04, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    надо, но для раста єто очевидно, для с++20 нет.
     
  • 2.23, Советский инженер (?), 13:43, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    форкни и прокажи єтим смузихлебам как надо !!!
     
     
  • 3.120, Аноним (114), 15:48, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лучше быть смузихлебом, чем бухающим дедом крестовиком.
     
  • 2.52, AliRzaev (?), 14:18, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    C++ с каждым новым стандартом становится всё сложнее и сложнее, при этом старые проблемы остаются. Мне кажется, C++23 по сложности изучения и использования обойдёт Rust
     
     
  • 3.72, Аноним (72), 14:34, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    C++ всегда был гораздо сложнее как в изучении, так и в использовании
     
  • 3.136, Аноним (133), 16:05, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только плюсы про это знают и решают и со временем будет только лучше.
    Раст же наоборот, пока только нацелен распухать.
     

  • 1.8, ryoken (ok), 13:08, 21/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >Отмечается, что инструментарий для языка C++ рассматривается разработчиками как устаревающий

    ...а уж какой устаревающий ASM, страшно слово сказать...

     
     
  • 2.17, ПомидоИзДолины (?), 13:26, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Который из?
     
  • 2.26, Советский инженер (?), 13:46, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    какую из командньіх оболочек, написанную на ASM, тьі используеш хотя бьі раз в месяц?
     
     
  • 3.32, 1 (??), 13:52, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Volkov Comander ?

    P.S. Я его чаще использую чем Fish

     
     
  • 4.43, Советский инженер (?), 14:04, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а у нее бьіли релизьі в єтом веке?
     
  • 4.49, Советский инженер (?), 14:15, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > P.S. Я его чаще использую чем Fish

    и вопрос бьіл не про fish, а вообще все оболочки не на ASM vs ASM оболочки.

    также не раскрьіт вопрос частотьі. потому что ваще может бьіть раз в 30 лет против никогда

     

  • 1.10, Аноним (10), 13:13, 21/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    что-то поздно новость запилили, я уже пару недель как перешел на пилящийся на еще более устаревшем и небезопасном Си zsh :)
     
     
  • 2.33, Аноним (34), 13:52, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оу май https://ohmyz.sh/
     
     
  • 3.88, Аноним (88), 15:05, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ребята, не губите свою молодость. Не используйте omz, это тормознутый и кривой комбайн.
    Настраивайте zsh сами с нуля. Если у вас задача использовать командную оболочку zsh на постоянной основе, а не просто поиграть не надолго, то время на знакомство и настройку под себя многократно окупится.
     
     
  • 4.105, annonn (?), 15:34, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да ребята, тратьте свою молодость на настройку самими с нуля!
    у вас же еще вся жизнь впереди!
     
     
  • 5.155, Аноним (88), 16:43, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну я же специально написал, если собираетесь использовать на постоянной основе ... большой текст свёрнут, показать
     
  • 2.102, t (??), 15:26, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    оу, т.е. раньше использовал fish? а можете описать в чем его прелести? я как то с bash сразу на zsh (да, oh-my-zsh, со своими дополнениями которые я таскаю с собой) перешел, и не понял почему кто-то выбирает fish.
    серьезно интересно.
     

  • 1.14, Аноним (-), 13:18, 21/02/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
  • 1.16, kusb (?), 13:25, 21/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Мне кажется критика языка связана с желанием контроля на собственной жизнью и программами, что пересекается с критикой Sustemd.
     
     
  • 2.31, Аноним (34), 13:51, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    Нет. Твоя попытка защитить раст связана с гипертрофированной необходимостью в безопасности. А гипертрофированная нужда в безопасности это твоя детская травма связанная с тем что тебя обижали в школе.  
     
     
  • 3.37, kusb (?), 14:00, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я не защищаю раст, а защищаю людей которые критикуют его, потому что считаю эту мотивацию полностью легитимной.
    Сложные технологии зависящие от поставщика это плохо.
     
     
  • 4.45, Аноним (34), 14:07, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ага 10 километров бежал чтобы рассказать что ты никого не защищаешь. Ты даже не смотришь на реализацию, а смотришь на мотив у тебя детская травма причём очень сильная.  
     
     
  • 5.68, Аноним (65), 14:32, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можете рассказать о причинах моей прокрастинации, из-за которой я посещяю данный ресурс?
     
  • 5.75, kusb (?), 14:37, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я кстати не отрицаю что у меня может быть детская травама. А по поводу того что я смотрю на мотив - достаточно распространённая штука для людей. Наш разум отчасти сформировался для того, чтобы предсказать поведение других обезьян, как я понимаю, и строить их модели.
    Из-за этого мы можем и другие явления воспринимать как обезьян, даже гром "гремит с нужной ему целью".
    Иногда такое себе, от этого можно свихнутся.

    >Ага 10 километров бежал чтобы рассказать что ты никого не защищаешь.

    Блин, я же просто ответил. Мне не нужно было бежать 10 километров для этого. Моё усилие не сильно больше твоего, тогда ты тоже 7 километров бежал, чтобы мне рассказать, что у меня травма.

    Но по моему я правильно угадал мотив и это нормально. Туда же нелюбовь к фреймворкам, например.

     
  • 5.78, 111 (??), 14:38, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бег на десять - двенадцать километров это обычная восстановительная тренировка.
     
  • 3.71, Аноним (64), 14:34, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Подросткам свойственно захлопывать ноутбук или прятать экран телефона, когда кто-то заходит в комнату
     
     
  • 4.77, kusb (?), 14:38, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Подросткам свойственно захлопывать ноутбук или прятать экран телефона, когда кто-то заходит
    > в комнату

    Я кстати жал ctrl alt f1 и мама наверное думала, что я постоянно пялюсь в консоль.
    А ещё когда у меня был fluxbox было удобно переключаться на другой рабочий стол колёсиком мышки.

     
  • 2.35, Аноним (35), 13:59, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Удивительно, что сыстемды почему-то не переписывают на раст
     
     
  • 3.39, kusb (?), 14:01, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А ты думаешь для чего в ядро Linux теперь принимают Rust?
     
     
  • 4.46, Аноним (34), 14:08, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты думаешь там что-то в итоге приняли?
     
  • 4.93, Аноним (90), 15:12, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чё, реально для этого? o_O
    А как тогда shepherd работает в качестве init'а без лиспа в ядре?
     
  • 3.128, Советский инженер (?), 15:56, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    судя по трудоустройству Луннарта, как бьі на C# не переписали
     
  • 2.122, Аноним (114), 15:51, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если имеется ввиду менеджер инициализации, то правильно писать Systemd.
     
     
  • 3.151, kusb (?), 16:21, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Если имеется ввиду менеджер инициализации, то правильно писать Systemd.

    Да. Так и казалось, что я пишу это слово как-то не так.

     

  • 1.19, Аноним (-), 13:32, 21/02/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
  • 1.20, Аноним (20), 13:38, 21/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    C++ они используют очень странно https://github.com/fish-shell/fish-shell/blob/master/src/builtin.h С одной стороны современные фичи, а с другой - кругом работа с голыми указателями вперемежку со стандартными строками. Если они так же будут использовать Rust, то у них кругом будет сплошной unsafe.
     
     
  • 2.29, Аноним (34), 13:49, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Когда это остановило хоть одного растовика?
     
  • 2.73, Аноним (64), 14:35, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > сплошной unsafe

    "зато вы можете его не использовать!"

     
  • 2.96, anonymous (??), 15:19, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почитайте на гитхабе, Фиш начали писать на си в 2005 и спустя сколько то лет забросили, потом другой автор начал переписывать на с++ под названием фишфиш. Затем с одобрения оригинальногота автора оно стало Фиш 2.0. из-за поддержки старых  компиялоров на всяких лтс серверах они С++ начали полностью использовать только в 2016
     

  • 1.24, Turbid (ok), 13:44, 21/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я как-то пытался опакетить один проект на расте. Попердолившись с vendoring я сдался.
     
     
  • 2.28, Аноним (34), 13:49, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Ну хоть один фанатик всё понял. Это радует. Динамика выздоровления положительная.  
     
  • 2.107, Анонимусс (?), 15:34, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может ты просто неосилятор? И стоит задумать о смене профессии?
     
  • 2.109, annonn (?), 15:36, 21/02/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.124, Аноним (114), 15:53, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спасибо, что поделились! Судя по количеству пакетов с программами на rust - данная проблема не является ошибкой, а скорее вашей недоработкой. Попробуйте обратиться за помощью к сообществу программистов rust.
     
  • 2.147, Аноним (147), 16:19, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Видимо потому что у rust очень бедная стандартная библиотека.
    Даже в экспериментальном kotlin native есть регулярные выражения и генератор случайных чисел, а в rust нет
     
     
  • 3.150, Аноним (147), 16:21, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И по этому там даже у относительно простых программ три десятка зависимостей
     

  • 1.38, Аноним (38), 14:00, 21/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Есть хоть один живой проект на расте? Файрфокс, к примеру, имеет несколько процентов своих и можно считать дохлым. Какой-то язык для убийства проектов.
     
     
  • 2.41, Вы забыли заполнить поле Name (?), 14:03, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Этот проект тоже загнётся
     
  • 2.70, Аноним (65), 14:34, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сам rustc считается?
     
  • 2.142, Аноним (147), 16:16, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет
    Скоро таким же станет ядро
     
  • 2.161, Аноним (158), 17:23, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть - в коммерческой разработке.
     

  • 1.50, Аноним (-), 14:16, 21/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    блин, только освоился, придётся новую искать. что там из похожего есть? только не zsh плиз
     
     
  • 2.54, Ванёк (?), 14:18, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    zsh
     
  • 2.60, Вы забыли заполнить поле Name (?), 14:21, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    С чем ты там освоился? Используй стандартный баш, для автозаполнения по табу как в рыбе есть скрипты.
     
  • 2.84, Аноним (84), 14:56, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    из годного тока ion-shell
     

  • 1.58, Аноним (58), 14:21, 21/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Уже решили недетерминированное поведение в safe-прослойке Rust, связанное с LLVM? А то странно, гарантии дает, но не выполняет...
     
     
  • 2.81, Аноним (34), 14:53, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я тебе даю гарантию безопасности возьми литровую банку воды и приложи к монитору где будет этот комментарий. Через 15 минут вода зарядится и она даст тебе абсолютную безопасность.  
     
     
  • 3.156, Аноним (84), 16:51, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    банка с под огурцов подойдёт ?
     

  • 1.61, bOOster (ok), 14:21, 21/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И кому эти помои под названием Fish нужны? Пользует кто-нибудь?
     
     
  • 2.80, Аноним (34), 14:51, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже на этапе того что оно не POSIX совместимо. Т.е. оно просто не понимает синтаксис многих баш конструкций пришлось списать в утиль. Хотя подсказки он достаточно бодро подсказывал и не так тормозил как zsh с плагинами.  
     
     
  • 3.83, Аноним (83), 14:55, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    mc использует, когда по ssh коннектишься, больше применений не существует
     
     
  • 4.100, Аноним (34), 15:24, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так а тут какой профит от fish?
     
     
  • 5.143, Аноним (83), 16:18, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я всё перепутал, это другой fish. Думал, как у баша расширенные сетевые возможности. Ну тогда получается это просто нескучный шелл типа tcsh только ещё меньше совместимый.
     
  • 4.146, Аноним (146), 16:19, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Брат мой аноним, не говори этого больше никому. Засмеют.
     
     
  • 5.159, Аноним (83), 17:15, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да и пох так-то, каждый может ошибиться, особенно когда речь заходит о таких обскурных вещах (да вообще-то я знал как оно на деле, но забыл за ненадобностью).
     
  • 3.95, Анонимусс (?), 15:18, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А теперь представь, что не все открывают консоль чтобы пердолится с шел мусором.
     
     
  • 4.99, Аноним (34), 15:24, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И как им помогает fish?
     
     
  • 5.104, Анонимусс (?), 15:30, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всеми остальными фичами: автодополнение, подсветка, autoloading functions и тд.
     
  • 2.94, kawaii_girl (ok), 15:14, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Я пользуюсь. Очень удобная оболочка. Очень хорошо реализовано автодополнение команд и автоматическое выявление ошибок ввода.
     
     
  • 3.101, Аноним (34), 15:25, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты любитель страдать. Самый лучший показатель что нормальным людям fish пользоваться не нужно.  
     
     
  • 4.111, annonn (?), 15:38, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    нормальным? это ты про любителей выходить за границы буфера и портить память))?
     
     
  • 5.149, Аноним (34), 16:20, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пока что только ты тут портишь комментарии.
     
  • 5.153, kusb (?), 16:23, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если игра, то можно и повыходить. Если всё проверять, то медленно будет.
    Если всё извращать как в Rust - код будет не оптимальный и странный и всё равно медленно будет.
     

  • 1.62, Аноним (63), 14:24, 21/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Предлагаю заодно и переименовать в Fisher
     
     
  • 2.87, Аноно (?), 15:04, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Fisherust
     
  • 2.134, Аноним (134), 16:01, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Или в Oldfisher
     

  • 1.82, Аноним (82), 14:54, 21/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Cygwin is mostly a major PITA because of its wchar_t type. If we can get away from using libc that could make some things easier.
    > ...
    > Rust uses libc under the hood.

    Почему Rust требует libc?

     
     
  • 2.98, Аноним (90), 15:21, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я думаю наверно потому, что это единственный способ коммуникации с операционкой, написанной на C.
    Т.е. без libc можно будет жить там, где сама ОС написана на расте и все сисколы - растовые, т.е. не POSIX-совместимая ОС. Но есть нюанс - не будет работать вообще никакой софт на С и С++.


    Ну или растаманы должны выучить ассемблер (что врядли, они даже не могут память нормально очищать, целый язык для этого придумали чтоб вместо них это делал) и дергать syscall'ы из ассемблера:
    mov %eax, <число>
    mov %ebx, <число>
    int 0x80

     
     
  • 3.103, Аноним (34), 15:29, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лучше бы тогда сразу писали на Go. Там можно ключами настроить так что все соберется статически и не будет ни от чего зависеть. Всё своё будет хотя бы с собой.    
     
     
  • 4.108, Аноним (90), 15:35, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эка невидаль :)

    gcc -static -nostdlib и всё

     
     
  • 5.126, Аноним (34), 15:54, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Почему раст тащит динамически?
     
     
  • 6.148, Аноним (90), 16:20, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пардон, это надо у них спросить
     
  • 3.106, Советский инженер (?), 15:34, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Но есть нюанс - не будет работать вообще никакой софт на С и С++.

    точно так же пишется libc, которая "пробрасьівает" растовьіе сискольі.

     
     
  • 4.110, Аноним (90), 15:36, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну естественно, я имел ввиду просто по-дефолту работать не будет, ясень пень с прослойками будет :)
     
  • 3.112, Советский инженер (?), 15:39, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >Ну или растаманы должны выучить ассемблер (что врядли, они даже не могут память нормально очищать, целый язык для этого придумали чтоб вместо них это делал) и дергать syscall'ы из ассемблера ...

    https://github.com/skerkour/black-hat-rust/blob/main/ch_08/shell/src/main.rs

    утрись, кулхацкер мамкин.

     
     
  • 4.116, Аноним (90), 15:42, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    1. во-первых видно что авторы кода немного знают ассемблер. А вот ты нет, так что не хвастайся тут чужими достижениями.
    2. Почему они изобрели свой корявый ни с чем не совместимый ассемблер, а не заюзали nasm,yasm или ваще с AT&T синтаксисом? Это ж говно ни с чем не совместимо.
     
     
  • 5.121, Советский инженер (?), 15:48, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > во-первых видно что авторы кода немного знают ассемблер. А вот ты нет,

    во-первьіх речь шла о растоманах вообще а не про меня лично, так что мимо.

    > А вот ты нет, так что не хвастайся тут чужими достижениями.

    git к осмотру, балабольчик. или завали єб..о про достижения.

    > Почему они изобрели свой корявый ни с чем не совместимый ассемблер

    какой надо такой и изобрели. сделали так как им удобно.

     
     
  • 6.129, Аноним (90), 15:58, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > git к осмотру, балабольчик.

    у тебя все равно корпоративного VPN до intel.com нету, чтоб посмотреть, даже если я тебе линк дам.

    > или завали єб..о про достижения.

    этот советский растаман порвался, несите следующего

    > какой надо такой и изобрели. сделали так как им удобно.

    ну понятно, растаманы одним словом.

     
     
  • 7.135, Советский инженер (?), 16:04, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >VPN до intel.com нету

    ути ути, какие мьі важньіе. Что ни одного проекта в опенсорсе? А, корпаративнеая подстилка?

    > этот советский растаман порвался, несите следующего

    "сперва добейся" не прокатило. утрись, подстилка корпоратов.

    > ну понятно, растаманы одним словом.

    скоро твой небинареньій менеджер тебе все пояснит

     
     
  • 8.152, Аноним (90), 16:22, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ты бы заканчивал уже грубить тут Опенсорсные проекты есть Видел сколько Intel ... текст свёрнут, показать
     
  • 8.177, Аноним (177), 18:00, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так не бывает Без тестового задания на гитхаб никуда на работу ни берут Если н... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.180, Аноним (90), 18:08, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты какой-то бред пишешь И вот нафига, если реально не в теме Когда собеседуешь... текст свёрнут, показать
     
  • 3.138, Аноним (63), 16:12, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лучше вызовом процедуры по определёному адресу. Так кроссархитектурнее, не считая специфики регистров, конечно.
     
  • 3.154, kusb (?), 16:23, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Интересно, а как это сделано в Redox.
     
  • 3.170, Аноним (177), 17:43, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >Ну или растаманы должны выучить ассемблер (что врядли, они даже не могут память нормально очищать

    компетентность местных клоунов поражает

     

  • 1.85, Аноним (85), 15:03, 21/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Так вот ты какой, turbofish!
     
  • 1.132, Аноним (132), 16:00, 21/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А могли просто на D. И привычней было бы. Но D же позволяет всякое, за что в rust компилятор может и по рукам настучать?

    > трудности с поиском новых участников проекта.

    И с этим всё равно были бы проблемы.
    Но при поиске новых модных разработчиков как они собираются обеспечивать хотя бы приемлемый уровень э... качества кодовой базы? Силами модного компилятора?

     
     
  • 2.141, Аноним (63), 16:15, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В D указатели можно и не использовать. Там по умолчанию всё ссылками.
     
     
  • 3.145, Аноним (34), 16:19, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Питон тоже много где ссылки ему это никак не помогает.  
     
     
  • 4.157, Аноним (63), 16:57, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То, что Питону не помогает и Расту не поможет.
     
  • 2.175, Аноним (175), 17:57, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    D - унылое Г. Замах был на рупь, а по факту тормоза и жор.
     

  • 1.139, Аноним (147), 16:13, 21/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Паражает глупасть любителей смузи, каторые думоют что rust им паможет научится праграмировать
     
  • 1.140, user_Name (ok), 16:14, 21/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    По ощущениям, не смогли в последние стандарты C++ и решили перейти на то-что более "простое".
     
     
  • 2.144, Аноним (34), 16:18, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему тогда не пошли в Go? Не осилили Go?
     
     
  • 3.169, Аноним (177), 17:39, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да
     
     
  • 4.181, Аноним (34), 18:08, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это очень плохо.  
     

  • 1.160, Аноним (160), 17:17, 21/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Чтобы им начали пользоваться он должен стать хотя бы нормально называться.
    Авторы с названиями типа herbstluftwm, bspwm и тому подобным хламом по причине естестыювнюенного отбора не выживут.
    Пользоваться башем, который сбивает или рыбой, которая не мясо выбор очевидный и не в пользу гыбины.
     
  • 1.171, Аноним (171), 17:47, 21/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Наконец-то они встретились.
     
  • 1.173, Аноним (175), 17:57, 21/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Быстрее переписывайте на rust, а то скоро выйдет carbon, нужно будет опять переписывать, а вы ещё не переписали!
     
     
  • 2.179, Аноним (34), 18:07, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Хочешь ржаку? Когда выйдет Карбон Гугл вместе с выходом сделает нейросеть, которая сама будет переписывать C++ код на Карбон. А в сложных случаях будет подсвечивать где нужно вмешательство человека.  

    Т.е. с выходом Карбона фанатики Карбона могут быть тупо ненужны.  

     

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