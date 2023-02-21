Командную оболочку Fish планируют переписать на языке Rust

2.31 , Аноним ( 34 ), 13:51, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +8 + / – Нет. Твоя попытка защитить раст связана с гипертрофированной необходимостью в безопасности. А гипертрофированная нужда в безопасности это твоя детская травма связанная с тем что тебя обижали в школе.

3.37 , kusb ( ? ), 14:00, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я не защищаю раст, а защищаю людей которые критикуют его, потому что считаю эту мотивацию полностью легитимной.

Сложные технологии зависящие от поставщика это плохо.

4.45 , Аноним ( 34 ), 14:07, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ага 10 километров бежал чтобы рассказать что ты никого не защищаешь. Ты даже не смотришь на реализацию, а смотришь на мотив у тебя детская травма причём очень сильная.

5.68 , Аноним ( 65 ), 14:32, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Можете рассказать о причинах моей прокрастинации, из-за которой я посещяю данный ресурс?

5.75 , kusb ( ? ), 14:37, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я кстати не отрицаю что у меня может быть детская травама. А по поводу того что я смотрю на мотив - достаточно распространённая штука для людей. Наш разум отчасти сформировался для того, чтобы предсказать поведение других обезьян, как я понимаю, и строить их модели.

Из-за этого мы можем и другие явления воспринимать как обезьян, даже гром "гремит с нужной ему целью".

Иногда такое себе, от этого можно свихнутся. >Ага 10 километров бежал чтобы рассказать что ты никого не защищаешь. Блин, я же просто ответил. Мне не нужно было бежать 10 километров для этого. Моё усилие не сильно больше твоего, тогда ты тоже 7 километров бежал, чтобы мне рассказать, что у меня травма. Но по моему я правильно угадал мотив и это нормально. Туда же нелюбовь к фреймворкам, например.

5.78 , 111 ( ?? ), 14:38, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Бег на десять - двенадцать километров это обычная восстановительная тренировка.

3.71 , Аноним ( 64 ), 14:34, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Подросткам свойственно захлопывать ноутбук или прятать экран телефона, когда кто-то заходит в комнату

4.77 , kusb ( ? ), 14:38, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Подросткам свойственно захлопывать ноутбук или прятать экран телефона, когда кто-то заходит

> в комнату Я кстати жал ctrl alt f1 и мама наверное думала, что я постоянно пялюсь в консоль.

А ещё когда у меня был fluxbox было удобно переключаться на другой рабочий стол колёсиком мышки.

2.35 , Аноним ( 35 ), 13:59, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Удивительно, что сыстемды почему-то не переписывают на раст

3.39 , kusb ( ? ), 14:01, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – А ты думаешь для чего в ядро Linux теперь принимают Rust?

4.46 , Аноним ( 34 ), 14:08, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ты думаешь там что-то в итоге приняли?

4.93 , Аноним ( 90 ), 15:12, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Чё, реально для этого? o_O

А как тогда shepherd работает в качестве init'а без лиспа в ядре?

3.128 , Советский инженер ( ? ), 15:56, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – судя по трудоустройству Луннарта, как бьі на C# не переписали

2.122 , Аноним ( 114 ), 15:51, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Если имеется ввиду менеджер инициализации, то правильно писать Systemd.

3.151 , kusb ( ? ), 16:21, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Если имеется ввиду менеджер инициализации, то правильно писать Systemd. Да. Так и казалось, что я пишу это слово как-то не так.

