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Выпуск командной оболочки fish 3.2

01.03.2021 22:22

Опубликован релиз интерактивной командной оболочки fish 3.2.0 (friendly interactive shell), развивающейся как более дружественная пользователю альтернатива bash и zsh. Fish поддерживает такие возможности как подсветка синтаксиса с автоматическим выявлением ошибок ввода, предложение возможных вариантов ввода на основе истории прошлых операций, автодополнение ввода опций и команд с использованием их описания в man-руководствах, комфортная работа из коробки без необходимости дополнительной настройки, упрощённый язык написания сценариев, поддержка буфера обмена X11, удобные средства поиска в истории выполненных операций. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2. Готовые пакеты сформированы для Ubuntu, Debian, Fedora, openSUSE и RHEL.

Среди добавленных новшеств:

  • Добавлена поддержка отката изменений (Undo и Redo) при редактировании командной строки. Undo вызывается через комбинацию Сtrl+Z, а Redo через Alt+/.
  • Встроенные команды теперь выполняют обработку по мере поступления данных, например, операция замены строки начинает вывод сразу, без ожидания поступления всех входных данных. В том числе встроенные команды теперь можно использоваться в цепочке команд, передающих данные через неименованные каналы, например "dmesg -w | string match '*usb*'".
  • Если путь в приглашении командной строки не вмещается в ширину строки терминала, он теперь частично обрезается, а не заменяется на ">".
  • Улучшена работа автодополения ввода нажатием Tab (для неоднозначных дополнений сразу выводится список замен без необходимости второй раз нажимать Tab).
  • Добавлена новая вспомогательная функция "fish_add_path" для добавления пути к переменной окружения $PATH, автоматически отсеивающая дубликаты.
  • Обеспечена более наглядная диагностика ошибок при выполнении команды test.
  • В конструкции "$x[$start..$end]" теперь разрешено пропускать значения $start или $end, которые по умолчанию определяются как 1 и -1. Например, echo $var[..] эквивалентно $var[1..-1] и приведёт к выводу от первого до последнего элемента.
  • Значительно повышена производительность многих функций. Расширены возможности функций обработки строк.


  1. Главная ссылка к новости (https://sourceforge.net/p/fish...)
  2. OpenNews: Выпуск командной оболочки fish 3.0
  3. OpenNews: Xonsh - командная оболочка, сочетающая Python с лучшими возможностями Bash, zsh и fish
  4. OpenNews: Релиз командной оболочки zsh 5.1
  5. OpenNews: Релиз командного интерпретатора Bash 5.0
  6. OpenNews: Релиз командного интерпретатора Bash 5.1
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54679-fish
Ключевые слова: fish, shell
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (26) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, A.Stahl (ok), 22:26, 01/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Heh, something fishy...
     
  • 1.2, Денис Попов (?), 22:32, 01/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Использую на винде. Штука классная.
     
     
  • 2.3, Аноним84701 (ok), 22:57, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Использую на винде. Штука классная.
    >>  интерактивной командной оболочки [...] Undo вызывается через комбинацию Сtrl+Z

    С такими дефолтами только там им и пользоваться ...

     
     
  • 3.14, Аноним (-), 23:25, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но опять же комбинации через опу, ctrl-a не используется
     
  • 3.21, Аноним (21), 00:57, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Судя по описанию, отмена происходит при редактировании командной строки. Остановить foreground process, полагаю, можно как обычно.
     
  • 2.4, adolfus (ok), 22:58, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Для винды вполне достаточно CMD.EXE.
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 23:12, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >CMD.EXE

    Нет уж...
    Поставить, хотя бы, Msys2 и пользоваться bash.

     
     
  • 4.15, анонэ (?), 23:28, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тогда останется убогий эмулятор терминала. Надо ещё ставить conemu или Windows Terminal.
     
     
  • 5.20, Dzen Python (ok), 00:41, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Clink + ConEmu вполне достаточно, WT он у нас не для винд ниже 10ки
     
  • 3.22, Аноним (21), 00:58, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для винды вполне достаточно powershell.exe. А форточки, где его нет, использовать сейчас не нужно.
     
     
  • 4.24, Псевдоним (??), 01:40, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да и сами форточки использовать не нужно. Причём давно, ещё до появления ваших мерзких павершеллов (даже баш на его фоне вполне ничего)
     
     
  • 5.26, i (??), 03:10, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Согласен, пытался ps - лютое убожество
     
  • 2.5, Аноним (5), 23:00, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда в винде открывают для себя полноценную командную строку, да, обычно долго сначала пребывают в просветлении.
     

  • 1.6, Аноним (6), 23:01, 01/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Был бы полностью POSIX-совместимый - залез бы и не слезал. А так ну очень не хочется приучаться и нарабатывать память/привычки которые нельзя использовать если ещё где-то с терминалом работать надо.
     
     
  • 2.7, Аноним (5), 23:04, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ну как всегда же, ради дружелюбия пользователю (без уточнения уровня грамотности) положили на все остальное.
     
  • 2.13, prokoudine (ok), 23:21, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Году так в 2006 я был на обучении основам администрирования AIX в IBM. Препод стоял у меня за спиной и ржал: "Нет, тут в шелле так нельзя. И так нельзя. И так тоже нельзя".

    POSIX-совместимость, my ass :)

     

  • 1.8, Аноним (8), 23:07, 01/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > undo

    А sigstop чем посылать теперь?

     
     
  • 2.11, Аноним (11), 23:18, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Как и раньше, через kill(2).
    C-z не посылает SIGSTOP.
     

  • 1.10, Аноним (9), 23:16, 01/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >упрощённый язык написания сценариев

    Т.е. fish не совместим с языком сценариев bash?

     
     
  • 2.12, owl (?), 23:20, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нет, не совместим
     
  • 2.17, Аноним (17), 23:40, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Баш не нужон
     

  • 1.16, Random (??), 23:36, 01/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Классика!
    First In, Still Here.
     
  • 1.18, Аноним (18), 00:12, 02/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    няшная щель. постоянно гоняю в tmux и tilix, но в chsh все равно zsh
     
  • 1.19, Аноним (19), 00:25, 02/03/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –2 +/
     
     
  • 2.23, Аноньимъ (ok), 01:31, 02/03/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     

  • 1.25, Аноним (25), 02:55, 02/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    How much is the fish?
     

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