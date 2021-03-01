Выпуск командной оболочки fish 3.2

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|2.3, Аноним84701 (ok), 22:57, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Использую на винде. Штука классная.
>> интерактивной командной оболочки [...] Undo вызывается через комбинацию Сtrl+Z
С такими дефолтами только там им и пользоваться ...
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|3.21, Аноним (21), 00:57, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Судя по описанию, отмена происходит при редактировании командной строки. Остановить foreground process, полагаю, можно как обычно.
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|3.9, Аноним (9), 23:12, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>CMD.EXE
Нет уж...
Поставить, хотя бы, Msys2 и пользоваться bash.
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|4.15, анонэ (?), 23:28, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тогда останется убогий эмулятор терминала. Надо ещё ставить conemu или Windows Terminal.
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|3.22, Аноним (21), 00:58, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для винды вполне достаточно powershell.exe. А форточки, где его нет, использовать сейчас не нужно.
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|4.24, Псевдоним (??), 01:40, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да и сами форточки использовать не нужно. Причём давно, ещё до появления ваших мерзких павершеллов (даже баш на его фоне вполне ничего)
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|2.5, Аноним (5), 23:00, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Когда в винде открывают для себя полноценную командную строку, да, обычно долго сначала пребывают в просветлении.
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|1.6, Аноним (6), 23:01, 01/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Был бы полностью POSIX-совместимый - залез бы и не слезал. А так ну очень не хочется приучаться и нарабатывать память/привычки которые нельзя использовать если ещё где-то с терминалом работать надо.
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|2.7, Аноним (5), 23:04, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Ну как всегда же, ради дружелюбия пользователю (без уточнения уровня грамотности) положили на все остальное.
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|2.13, prokoudine (ok), 23:21, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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Году так в 2006 я был на обучении основам администрирования AIX в IBM. Препод стоял у меня за спиной и ржал: "Нет, тут в шелле так нельзя. И так нельзя. И так тоже нельзя".
POSIX-совместимость, my ass :)
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|1.10, Аноним (9), 23:16, 01/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>упрощённый язык написания сценариев
Т.е. fish не совместим с языком сценариев bash?
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