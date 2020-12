Релиз командного интерпретатора Bash 5.1

2.30 , Аноним ( 30 ), 13:08, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Что же у Вас тут за собрание "лучше-хуже"?

Чем колбаса хуже сосиски?

Разные они, вот и всё. Что больше нравится - тем и пользуйтесь.

2.33 , Ordu ( ok ), 13:20, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У zsh имя нечитаемое совершенно: "зш", ну что это? Как это читать?

3.42 , InuYasha ( ?? ), 13:25, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Вообще все его читают как "зэ - эс - аш".

4.58 , Ordu ( ok ), 14:05, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Вообще все его читают как "зэ - эс - аш". Ну я о том же. Вынос мозга, а не название. гэцэцэ с гэдэбэ и то лучше.

5.71 , IRASoldier_registered ( ok ), 14:26, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – >гэцэцэ Тяжкое наследие советской школы с повальным изучением немецкого вместо английского. Так что "джи-си-си". >гэдэбэ "джи-ди-би", подсказывает Кэп. >"зэ-эс-аш" Хрена два. Общепринятое произношение - z[ee]sh / z[i]sh, т.е. "зиш". Баш и зиш, да.

3.78 , Аноним ( 78 ), 14:41, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Прочитайте-ка ssh, пожалуйста