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Доступен командный интерпретатор Bash 5.2

27.09.2022 08:51

После двадцати месяцев разработки опубликована новая версия командного интерпретатора GNU Bash 5.2, используемого по умолчанию в большинстве дистрибутивов Linux. Одновременно сформирован релиз библиотеки readline 8.2, применяемой в bash для организации редактирования командной строки.

Из ключевых улучшений можно отметить:

  • Переписан код для разбора конструкций замещения команд (command substitution, подстановка вывода от выполнения другой команды, напирмер, "$(command)" или `command`). Новая реализация использует рекурсивный вызов парсера bison и отличается более качественной проверкой синтаксиса и ранним выявлением ошибок в замещаемых конструкциях.
  • Улучшен разбор и раскрытие индексов массивов. Реализована возможность использования параметров "@" и "*" во встроенной команде unset для сброса ключа с заданным значением вместо сброса всего массива.
  • Добавлена новая настройка "patsub_replacement", при установке которой символ "&" в заменяемой строке используется для подстановки части строки, соответствующей заданному шаблону. Для вставки литерала "&" необходимо его экранирование обратным слэшем.
  • Расширено число ситуаций, при которых не выполняется ответвление дополнительных процессов, например, fork теперь не применяется при использовании конструкции "$(<file)".
  • Реализован новый внутренний фреймворк для таймера и расчёта таймаутов.
  • Предоставлена возможность включения на этапе сборки (сonfigure --enable-alt-array-implementation) альтернативной реализации массивов, которая оптимизирована для достижения максимальной скорости доступа ценой повышения потребления памяти.
  • Расширено использование подстановок $'...' и $"...", применяемых при локализации. Добавлены настройка noexpand_translations и сборочная опция "configure --enable-translatable-strings", управляющие включением поддержки локализуемых подстановок $"...".
  • Добавлена и включена по умолчанию настройка "globskipdots", запрещающая возвращение "." и ".." при раскрытии путей.


  1. OpenNews: Релиз командного интерпретатора Bash 5.1
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  5. OpenNews: Критическая уязвимость в bash, которая может привести к удалённому запуску команд
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57835-bash
Ключевые слова: bash
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Обсуждение (25) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, a_kusb (ok), 10:25, 27/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Когда я впервые открыл командную строку в Linux мне вспомнилась Башкирия.  Я не знал что такое именно bash. Вот.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 10:26, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    в отличие от Башкирии баш закрылся 24 февраля
     
     
  • 3.20, Аноним (20), 11:42, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.gnu.org/software/bash/ открывается без торов и впнов.
     
  • 2.10, Аноним (10), 11:04, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А в Башкирии вода... Сорок градусов она...
     
  • 2.16, Аноним (20), 11:28, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда встречаю упоминание Armbian, вспоминаю Армению.
     
  • 2.25, ryoken (ok), 12:17, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это советское название :). Современное - Башкортостан.
     

  • 1.2, Аноним (2), 10:26, 27/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Жирный баш стал ещё жирнее, ждём новые уязвимости.
     
     
  • 2.4, Аноним (3), 10:27, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    жирный как твоя мамка?
     
     
  • 3.14, Аноним (14), 11:10, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    как его лицо
     
  • 2.5, Аноним (5), 10:49, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не такой уж и жирный. Если много процессов спамить приходится (а это, считай, любая операция над более чем 1 файлом), то баш внезапно становится очень эффективным и лаконичным, что немаловашно. А массивы вообще топчик (хотя могло быть получше), но конкретно в этой версии добавили unset для элементов массива и это именно то, чего недоставало. Правда, я не видел чтобы массивы использовались где-нибудь, но это наверно вендузятники пишут на баше обычно.
     

  • 1.6, Аноним (6), 10:50, 27/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Есть, кстати, альтернативы, написанные на Rust. Например: https://github.com/mitnk/cicada. Возможно, когда-нибудь будет дефолтным :).
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 10:56, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А альтернативы в виде пайтон оболочек изжили себя?
     
  • 2.12, Аноним (14), 11:08, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и зачем мне грузить кучу статик-мусора в память?
     
  • 2.18, Аноним (20), 11:38, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дефолтным будет, когда FSF одобрит. А это если права на код передадут.
     

  • 1.8, Аноним (8), 10:59, 27/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Есть мнение, что командный интерпретатор должен быть минималистичным, а все скрипты должны писаться на языке с нормальными типизацией и синтаксисом.
     
     
  • 2.11, Аноним (5), 11:08, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сейчас бы писать каждый скрипт для запуска тара на расте, да. Я думаю многие бы хотели тратить на это время. Кстати, по сравнению с тем же питоном, скрипты на сабже могут быстро запускаться и исполняться, и их можно собирать в любой комбинации друг с другом просто покидав команды списком.
     
  • 2.22, Аноним (22), 12:04, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Есть ОС (шндовс), построенная в этой идеологии. Только почему-то она проиграла линуксу на серверах и на мобильных устройствах, вчистую.
     

  • 1.9, Аноним (9), 11:03, 27/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Чтобы использовать баш, или повершелл, пора ходить на курсы программирования. Не то что этот ретрофажный cmd, который до сих пор справляется с простыми задачами
     
     
  • 2.13, Аноним (14), 11:09, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    а что дадут курсы программирования? программирования они точно не дают
     
  • 2.15, Бывалый смузихлёб (?), 11:19, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    cmd пусть был и прост, но функционала там ощутимо не хватало, хотя и нередко выручал
    доработали бы - того глядишь и повершелл не появился бы
     
  • 2.21, Аноним (22), 12:03, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Серьезные проблемы с интеллектом, если без курсов не можешь пользоваться башем. В общем-то пользуйся вендой дальше, вообще все равно, что ты думаешь про юниксовые штуки.
     

  • 1.17, Аноним (17), 11:28, 27/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Fzf бы в него встроить. Только с Го на что-нибудь нормальное переписать.
     
     
  • 2.19, Аноним (19), 11:41, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    skim же
    https://github.com/lotabout/skim
     

  • 1.23, Максим (??), 12:09, 27/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    О, класс! Баш - вещь! Лучший командный процессор, а по сути - полноценный язык программирования.
     
  • 1.24, Аноним (24), 12:16, 27/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Годный Басч
     
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