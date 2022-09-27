Доступен командный интерпретатор Bash 5.2

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|1.1, a_kusb (ok), 10:25, 27/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Когда я впервые открыл командную строку в Linux мне вспомнилась Башкирия. Я не знал что такое именно bash. Вот.
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|2.5, Аноним (5), 10:49, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не такой уж и жирный. Если много процессов спамить приходится (а это, считай, любая операция над более чем 1 файлом), то баш внезапно становится очень эффективным и лаконичным, что немаловашно. А массивы вообще топчик (хотя могло быть получше), но конкретно в этой версии добавили unset для элементов массива и это именно то, чего недоставало. Правда, я не видел чтобы массивы использовались где-нибудь, но это наверно вендузятники пишут на баше обычно.
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|2.18, Аноним (20), 11:38, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Дефолтным будет, когда FSF одобрит. А это если права на код передадут.
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|1.8, Аноним (8), 10:59, 27/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Есть мнение, что командный интерпретатор должен быть минималистичным, а все скрипты должны писаться на языке с нормальными типизацией и синтаксисом.
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|2.11, Аноним (5), 11:08, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сейчас бы писать каждый скрипт для запуска тара на расте, да. Я думаю многие бы хотели тратить на это время. Кстати, по сравнению с тем же питоном, скрипты на сабже могут быстро запускаться и исполняться, и их можно собирать в любой комбинации друг с другом просто покидав команды списком.
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|2.22, Аноним (22), 12:04, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Есть ОС (шндовс), построенная в этой идеологии. Только почему-то она проиграла линуксу на серверах и на мобильных устройствах, вчистую.
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|1.9, Аноним (9), 11:03, 27/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Чтобы использовать баш, или повершелл, пора ходить на курсы программирования. Не то что этот ретрофажный cmd, который до сих пор справляется с простыми задачами
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|2.13, Аноним (14), 11:09, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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а что дадут курсы программирования? программирования они точно не дают
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|2.15, Бывалый смузихлёб (?), 11:19, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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cmd пусть был и прост, но функционала там ощутимо не хватало, хотя и нередко выручал
доработали бы - того глядишь и повершелл не появился бы
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|2.21, Аноним (22), 12:03, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Серьезные проблемы с интеллектом, если без курсов не можешь пользоваться башем. В общем-то пользуйся вендой дальше, вообще все равно, что ты думаешь про юниксовые штуки.
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|1.17, Аноним (17), 11:28, 27/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Fzf бы в него встроить. Только с Го на что-нибудь нормальное переписать.
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|1.23, Максим (??), 12:09, 27/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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О, класс! Баш - вещь! Лучший командный процессор, а по сути - полноценный язык программирования.
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