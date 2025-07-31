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Компания Vivo открыла код ядра BlueOS, написанного на языке Rust

31.07.2025 09:55

Компания Vivo, занимающая около 10% мирового рынка смартфонов (5 место среди производителей смартфонов), представила первый официальный открытый релиз ядра операционной системы BlueOS (Blue River OS). Операционная система BlueOS развивается с 2018 года и уже используется в умных часах серии Vivo Watch. Vivo также работает над применением BlueOS в умных очках, роботах, умных терминалах и потребительских AI-устройствах. Код ядра написан на языке Rust и открыт под лицензией Apache 2.0. На Rust также написаны системные фреймворки BlueOS.

Операционная система BlueOS изначально развивается с оглядкой на обеспечение безопасности и использует язык Rust для предотвращения появления уязвимостей, вызванных ошибками при работе с памятью, которые по статистике Google и Microsoft составляют 70% от всех уязвимостей в операционных системах. Для обеспечения безопасной работы с памятью в BlueOS используется комбинация из применения умных указателей во время выполнения и проверок на этапе компиляции, предоставляемых языком Rust (отслеживание владения объектами, проверка заимствования переменных, учёт времени жизни объектов).

Ядро BlueOS (Blue River Kernel) оптимизировано для минимального потребления ресурсов и может использовать на встраиваемых платформах, мобильных устройствах и системах интернета вещей. В минимальной конфигурации ядро требует для своей работы всего 13 КБ оперативной памяти. При этом ядро поддерживает современные процессорные архитектуры, включая ARM и RISC-V. Поверх ядра реализована стандартная библиотека Си, поддерживающая программные интерфейсы, определённые в стандарте POSIX, а также библиотека rust-std.

Ядро предоставляет планировщик задач, файловую систему, механизм управления памятью, сетевой стек и набор драйверов. Поддерживается несколько алгоритмов планирования задач, среди которых как алгоритмы для равномерного распределения квантов времени между процессами, так и алгоритмы для работы в режиме реального времени на основе расчёта приоритетов. Доступно несколько алгоритмов выделения памяти, оптимизированных для разных сценариев использования.

Предоставляется собственная файловая система c классической иерархической архитектурой на базе inode, а также файловые системы tmpfs, devfs, sysfs, procfs, nfs и fat32. TCP/IP стек поддерживает POSIX Socket API, socketfd и обработку данных в блокирующем и не блокирующем режимах, и может использоваться в конфигурациях с несколькими сетевыми картами. Для снижения накладных расходов при передаче данных применяется архитектура zero-copy, исключающая промежуточную буферизацию.

Для разработки драйверов предлагается слой для абстрагирования доступа к оборудованию, позволяющий создавать драйверы на языке Rust, а также переносить драйверы на языке Си, уже созданные для других ядер. Документация к ядру пока ограничивается инструкциями по сборке и тестированию, а также подсказками по реализации своих системных вызовов и описанию базовых типов данных. Для тестирования предлагается использовать QEMU (mps2-an385, mps3-an547, virt-aarch64, virt-riscv64) или плату Raspberry Pi Pico2.

  1. Главная ссылка к новости (https://blueos.vivo.com/activi...)
  2. OpenNews: В Китае запущен спутник с real-time подсистемой ядра Linux, написанной на Rust
  3. OpenNews: Операционная система Munal на Rust
  4. OpenNews: Выпуск операционной системы Redox OS 0.9, написанной на языке Rust
  5. OpenNews: Ядро Maestro, написанное на Rust и частично совместимое с Linux
  6. OpenNews: Проект Asterinas развивает ядро на языке Rust, совместимое с Linux
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63649-blueos
Ключевые слова: blueos, kernel, rust
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (51) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 10:33, 31/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    > комбинация из применения умных указателей во время выполнения и проверок на этапе компиляции

    Что из этого не умеет делать с++?

     
     
  • 2.11, Аноним (11), 10:39, 31/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Проверки на этапе компиляции.
     
     
  • 3.28, Аноним (-), 11:06, 31/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Используйте Gentoo Linux с правильными опциями сборки: https://airbus-seclab.github.io/c-compiler-security/gcc_compilation.html

    Ржавчина не нужна!

     
     
  • 4.35, kravich (ok), 11:11, 31/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Гентушник как всегда не разобрался в вопросе и вместо ответа по существу решил в который раз попиарить свое болото
     
     
  • 5.42, Аноним (42), 11:16, 31/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вопрос веры. Зрителям нравится deus ex machina.
     
  • 4.36, Аноним (42), 11:12, 31/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Используйте. Много успешных проектов уже сделали самостоятельно уровня мобильной OS?
     
  • 4.41, Аноним (41), 11:15, 31/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Ржавчина не нужна!

    Компания Vivo, занимающая около 10% мирового рынка смартфонов (5 место среди производителей смартфонов) встала смирно и взяла под козырек перед мнением иксперда опеннета.

     
  • 2.32, Аноним (42), 11:09, 31/07/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 3.43, bOOster (ok), 11:16, 31/07/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.3, Аноним (3), 10:34, 31/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    "Поверх ядра реализована стандартаная библиотека Си, поддерживающая программные интерфейсы..." - т.е. оглядка на обеспечение безопасности здесь заканчивается и вся Растовость тает. Поймите правильно, без сарказма.
     
     
  • 2.14, inklesspen (ok), 10:44, 31/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Rust при компиляции полагается на Сишную библиотеку.
    Как бы это не звучало, без неё Rust можно будет скомпилировать только с без самой стандартной библиотеки Rust'а.
     
  • 2.18, Аноним (11), 11:00, 31/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > "Поверх ядра реализована стандартаная библиотека Си, поддерживающая программные интерфейсы..." - т.е. оглядка на обеспечение безопасности здесь заканчивается и вся Растовость тает

    Во-первых, заканчивается она только там, где начинается сишный код. Причем твой собственный сишный код, потому что начинка этой библиотеки С написана на Расте.

    Во-вторых, саму эту библиотеку С использовать никто не заставляет.

    Непотнятно, где ты тут увидел таяние.

     
  • 2.24, Аноним (-), 11:04, 31/07/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.4, Фрол (?), 10:34, 31/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    ну хоть кто-то сделал на расте что-то полезное

    слава б-гу

     
     
  • 2.10, Аноним (2), 10:38, 31/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Болгеос для часов?! Было время, когда часы работали по 8 лет без замены батарейки.
     
     
  • 3.13, Аноним (11), 10:44, 31/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Было время, когда часы работали по 8 лет без замены батарейки.

    Такие часы и сейчас есть. Но ничего, кроме собственно часов, будильника и секундомера/таймера в них нет.

    Сабж для других "часов", которые не ради просмотра времени покупают.

     
     
  • 4.22, нейм (?), 11:03, 31/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В моих ышшо барометр, альтиметр, шагомер, термометр и скедулер, который это все может сливать в телефон по бт. Батарейка за 3+ года так и не менялась. Так что мимо
     
     
  • 5.23, нейм (?), 11:04, 31/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а и компас забыл, тоже есть
     
     
  • 6.33, Фрол (?), 11:10, 31/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > а и компас забыл, тоже есть

    глубинометр. глубинометра не хватает.


     
     
  • 7.40, Аноним (40), 11:15, 31/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для измерения глубины, на которую советуют засунуть этот смарт :))))
     
  • 3.15, Аноним (15), 10:47, 31/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Было время, телефоны по две недели работали.
    Правда, телефонией их функции и ограничивались.
     
     
  • 4.19, Аноним (-), 11:00, 31/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Правда, телефонией их функции и ограничивались.

    Да ладно. Там была еще адресная книга. И... и змейка!
    А еще им можно было колоть орехи или отбиваться от гопарей.

     
  • 3.39, Фрол (?), 11:14, 31/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Болгеос для часов?! Было время, когда часы работали по 8 лет без
    > замены батарейки.

    э э никто твои касио 91 например из твоих мертвых холодных пальцев не вырывает

    они говоряти доси производятся

     

  • 1.5, Аноним (5), 10:35, 31/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Красота. Хорошая новость.
     
  • 1.7, Аноним (2), 10:36, 31/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В минимальной конфигурации ядро требует для своей работы всего 13 КБ оперативной памяти

    А сколько на диске занимает?

     
     
  • 2.21, Омном (?), 11:03, 31/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гигабайт
     

  • 1.9, Анонимкин (?), 10:38, 31/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >ядро требует для своей работы всего 13 КБ оперативной памяти.

    рынок каждый год настаивает чтобы мы обновляли смартфоны,
    кого эти ребята хотят обмануть

     

  • 1.12, анонимус (??), 10:43, 31/07/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.16, Аноним (16), 10:49, 31/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >Компания Vivo

    Прощупывают что-то через суббренд.

    Если кто не знал, то:
    BBK → Oppo и Vivo.
    Oppo → realme и OnePlus.
    Vivo → iQOO

    p.s.:
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=58613

     
  • 1.17, жявамэн (ok), 11:00, 31/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    китаебарен кинул попенсорсникам подачку
     
  • 1.20, Аноним (54), 11:00, 31/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Надо посчитать сколько там у них unsafe. ЕВПОЧЯ.
     
     
  • 2.31, Аноним (40), 11:08, 31/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да без разницы! Факт тот, что танцевать на льду при помощи костылей с коньками никто не будет (я про раст программирование :) ). Язык выбран крайне неудачно и всё, что они получили - ещё один "местечковый проект". Ну это как написать мобильную ОСь на Smalltalk - тоже лучший из ООП языков, причём ещё и выигрывающий по концепциям, но... извини - никому не нужный.
     
     
  • 3.46, Аноним (54), 11:20, 31/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так я о том же, только тоньше.
     

  • 1.25, Аноним (40), 11:04, 31/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > ...ошибками при работе с памятью, которые по статистике Google и Microsoft составляют 70% от всех уязвимостей в операционных системах

    напомню: в ВАШИХ операц.системах! Написанных ВАШИМИ индусами и прочими "специально отобранными HRами" фуфелами.

    Я вот пишу на C# - да, довольно далеко от C++, но... кто мешает в том же С++ юзать "умные указатели"?? Факт тот, что "проблемы с памятью" больше проблема низкоквалифицированных, ДЕШЁВЫХ кадров, а не языка. Писали же как-то в 2000-ых большие системы! И ничё, без всяких Растов вылизывали код и работало со 100% гарантией. Эмбед - тот вообще на Си - тоже устройства работают ГОДАМИ БЕЗ СБОЕВ. Так что лажа с памятью - извини, макросоfак, твоя личная халтура.

     
     
  • 2.30, Витюшка (?), 11:07, 31/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Теперь тоже самое, но про Ассемблер (вместо С) и С (вместо Rust).
     
  • 2.49, Аноним (54), 11:22, 31/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я 20 лет пишу на голых указателях и у меня не было проблем. Просто я знаю что пишу, зачем пишу и как пишу. Боятся указателей только недалекие любители ООП.
     
  • 2.50, Аноним (50), 11:22, 31/07/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.51, Котик Биба (?), 11:22, 31/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так что ж ты тогда не работаешь на M$/Google/Apple, а строчишь комменты на опеннете? Отправь своё резюме в M$, напишешь такой 12 мастдай, что все ахнут)))))
     

  • 1.26, bOOster (ok), 11:05, 31/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Отличная новость. Пойдет в массы - найдут толпу других ошибок и уязвимостей, кроме как работы с памятью. Да еще и unsafe в продуктиве подсыпет радостей, и все вернется на круги своя С и С++
    Это поделие на бумаге выглядит красиво, эксплуатация покажет другое. "Вот те крест на все пузо" :)
     
     
  • 2.29, Аноним (29), 11:07, 31/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    С и С++ - это подходит только для hello world, ну там сортировка массивов и т.п. лёгенькие алгоритмы! Для надёжных ОС только РАСТ!
     
     
  • 3.34, bOOster (ok), 11:10, 31/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > С и С++ - это подходит только для hello world, ну там
    > сортировка массивов и т.п. лёгенькие алгоритмы! Для надёжных ОС только РАСТ!

    Ты у мамы дурачек что-ли? Ладно бы на этих языках УЖЕ не были написаны основные системы - можно было что-то вещать в этом стиле.

     
     
  • 4.38, Аноним (38), 11:13, 31/07/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 5.48, bOOster (ok), 11:21, 31/07/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.27, Аноним (29), 11:06, 31/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Раст вошел в рыночек ОС, и теперь сишка будет вытеснена! Лет через 30 - так точно!
     
     
  • 2.37, Аноним (40), 11:12, 31/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Что-то мне это напоминает... не с теми же лозунгами Линукс "побеждал" Венду на десктопах? :))

    Раст - пропихиваемый(!!!) гуглом язык, который никому в пень не упёрся. Просто вчитайся - ПРОПИХИВАЕМЫЙ! Т.е. люди НЕ ХОТЯТ его юзать, но им всё равно c_p_y_т в уши "а вот раст, а вот ошибки с памятью, кøкøкø....". Надоело. Хуже кАзино и центра английского! :)) Эта п@раша не взлетит. Она УЖЕ не взлетела - просто болтается где-то в пыли, её волокут, отряхивают, трясут для имитации жизни, но она всё равно дохлая лошадь. Просто поверь челу с 35 годами в ИТ.

     
     
  • 3.44, Аноним (38), 11:18, 31/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сишка - точно язычок прошлого. С этим глу по спорить вообще.
     
  • 3.47, Аноним (50), 11:21, 31/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Си уже морально устраивает по тихоньку. Тоже самое говорили про иксы, в итоге иксы все дропнули.
     
  • 3.52, bOOster (ok), 11:23, 31/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Что-то мне это напоминает... не с теми же лозунгами Линукс "побеждал" Венду
    > на десктопах? :))
    > Раст - пропихиваемый(!!!) гуглом язык, который никому в пень не упёрся. Просто
    > вчитайся - ПРОПИХИВАЕМЫЙ! Т.е. люди НЕ ХОТЯТ его юзать, но им
    > всё равно c_p_y_т в уши "а вот раст, а вот ошибки
    > с памятью, кøкøкø....". Надоело. Хуже кАзино и центра английского! :))
    > Эта п@раша не взлетит. Она УЖЕ не взлетела - просто болтается
    > где-то в пыли, её волокут, отряхивают, трясут для имитации жизни, но
    > она всё равно дохлая лошадь. Просто поверь челу с 35 годами
    > в ИТ.

    Хуже только реклама Гнусмаса ВЕЗДЕ..

     
  • 3.53, Аноним (42), 11:24, 31/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это напоминает как Java и JavaScript в свое время вытеснили С и С++ из Энтерпрайза и веба. Олды помнят сколько каках было в чатиках вымучено на обоснования что "не взлетит"
     

  • 1.45, Аноним (50), 11:19, 31/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >" (Новость) написанного на языке Rust"

    Эта всегда хорошая новость, потому что раст умеет безопасно работать с памятью!

     

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