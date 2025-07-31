Компания Vivo открыла код ядра BlueOS, написанного на языке Rust

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|1.2, Аноним (2), 10:33, 31/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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> комбинация из применения умных указателей во время выполнения и проверок на этапе компиляции
Что из этого не умеет делать с++?
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|4.35, kravich (ok), 11:11, 31/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Гентушник как всегда не разобрался в вопросе и вместо ответа по существу решил в который раз попиарить свое болото
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|4.36, Аноним (42), 11:12, 31/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Используйте. Много успешных проектов уже сделали самостоятельно уровня мобильной OS?
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|4.41, Аноним (41), 11:15, 31/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Ржавчина не нужна!
Компания Vivo, занимающая около 10% мирового рынка смартфонов (5 место среди производителей смартфонов) встала смирно и взяла под козырек перед мнением иксперда опеннета.
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|1.3, Аноним (3), 10:34, 31/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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"Поверх ядра реализована стандартаная библиотека Си, поддерживающая программные интерфейсы..." - т.е. оглядка на обеспечение безопасности здесь заканчивается и вся Растовость тает. Поймите правильно, без сарказма.
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|2.14, inklesspen (ok), 10:44, 31/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Rust при компиляции полагается на Сишную библиотеку.
Как бы это не звучало, без неё Rust можно будет скомпилировать только с без самой стандартной библиотеки Rust'а.
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|2.18, Аноним (11), 11:00, 31/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> "Поверх ядра реализована стандартаная библиотека Си, поддерживающая программные интерфейсы..." - т.е. оглядка на обеспечение безопасности здесь заканчивается и вся Растовость тает
Во-первых, заканчивается она только там, где начинается сишный код. Причем твой собственный сишный код, потому что начинка этой библиотеки С написана на Расте.
Во-вторых, саму эту библиотеку С использовать никто не заставляет.
Непотнятно, где ты тут увидел таяние.
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|2.10, Аноним (2), 10:38, 31/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Болгеос для часов?! Было время, когда часы работали по 8 лет без замены батарейки.
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|3.13, Аноним (11), 10:44, 31/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Было время, когда часы работали по 8 лет без замены батарейки.
Такие часы и сейчас есть. Но ничего, кроме собственно часов, будильника и секундомера/таймера в них нет.
Сабж для других "часов", которые не ради просмотра времени покупают.
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|4.22, нейм (?), 11:03, 31/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В моих ышшо барометр, альтиметр, шагомер, термометр и скедулер, который это все может сливать в телефон по бт. Батарейка за 3+ года так и не менялась. Так что мимо
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|6.33, Фрол (?), 11:10, 31/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> а и компас забыл, тоже есть
глубинометр. глубинометра не хватает.
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|7.40, Аноним (40), 11:15, 31/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для измерения глубины, на которую советуют засунуть этот смарт :))))
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|3.15, Аноним (15), 10:47, 31/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Было время, телефоны по две недели работали.
Правда, телефонией их функции и ограничивались.
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|4.19, Аноним (-), 11:00, 31/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Правда, телефонией их функции и ограничивались.
Да ладно. Там была еще адресная книга. И... и змейка!
А еще им можно было колоть орехи или отбиваться от гопарей.
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|3.39, Фрол (?), 11:14, 31/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Болгеос для часов?! Было время, когда часы работали по 8 лет без
> замены батарейки.
э э никто твои касио 91 например из твоих мертвых холодных пальцев не вырывает
они говоряти доси производятся
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|1.7, Аноним (2), 10:36, 31/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> В минимальной конфигурации ядро требует для своей работы всего 13 КБ оперативной памяти
А сколько на диске занимает?
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|1.9, Анонимкин (?), 10:38, 31/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>ядро требует для своей работы всего 13 КБ оперативной памяти.
рынок каждый год настаивает чтобы мы обновляли смартфоны,
кого эти ребята хотят обмануть
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|2.31, Аноним (40), 11:08, 31/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да без разницы! Факт тот, что танцевать на льду при помощи костылей с коньками никто не будет (я про раст программирование :) ). Язык выбран крайне неудачно и всё, что они получили - ещё один "местечковый проект". Ну это как написать мобильную ОСь на Smalltalk - тоже лучший из ООП языков, причём ещё и выигрывающий по концепциям, но... извини - никому не нужный.
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|1.25, Аноним (40), 11:04, 31/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> ...ошибками при работе с памятью, которые по статистике Google и Microsoft составляют 70% от всех уязвимостей в операционных системах
напомню: в ВАШИХ операц.системах! Написанных ВАШИМИ индусами и прочими "специально отобранными HRами" фуфелами.
Я вот пишу на C# - да, довольно далеко от C++, но... кто мешает в том же С++ юзать "умные указатели"?? Факт тот, что "проблемы с памятью" больше проблема низкоквалифицированных, ДЕШЁВЫХ кадров, а не языка. Писали же как-то в 2000-ых большие системы! И ничё, без всяких Растов вылизывали код и работало со 100% гарантией. Эмбед - тот вообще на Си - тоже устройства работают ГОДАМИ БЕЗ СБОЕВ. Так что лажа с памятью - извини, макросоfак, твоя личная халтура.
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|2.49, Аноним (54), 11:22, 31/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я 20 лет пишу на голых указателях и у меня не было проблем. Просто я знаю что пишу, зачем пишу и как пишу. Боятся указателей только недалекие любители ООП.
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|2.51, Котик Биба (?), 11:22, 31/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так что ж ты тогда не работаешь на M$/Google/Apple, а строчишь комменты на опеннете? Отправь своё резюме в M$, напишешь такой 12 мастдай, что все ахнут)))))
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|1.26, bOOster (ok), 11:05, 31/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Отличная новость. Пойдет в массы - найдут толпу других ошибок и уязвимостей, кроме как работы с памятью. Да еще и unsafe в продуктиве подсыпет радостей, и все вернется на круги своя С и С++
Это поделие на бумаге выглядит красиво, эксплуатация покажет другое. "Вот те крест на все пузо" :)
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|2.29, Аноним (29), 11:07, 31/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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С и С++ - это подходит только для hello world, ну там сортировка массивов и т.п. лёгенькие алгоритмы! Для надёжных ОС только РАСТ!
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|3.34, bOOster (ok), 11:10, 31/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> С и С++ - это подходит только для hello world, ну там
> сортировка массивов и т.п. лёгенькие алгоритмы! Для надёжных ОС только РАСТ!
Ты у мамы дурачек что-ли? Ладно бы на этих языках УЖЕ не были написаны основные системы - можно было что-то вещать в этом стиле.
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|1.27, Аноним (29), 11:06, 31/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Раст вошел в рыночек ОС, и теперь сишка будет вытеснена! Лет через 30 - так точно!
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|2.37, Аноним (40), 11:12, 31/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Что-то мне это напоминает... не с теми же лозунгами Линукс "побеждал" Венду на десктопах? :))
Раст - пропихиваемый(!!!) гуглом язык, который никому в пень не упёрся. Просто вчитайся - ПРОПИХИВАЕМЫЙ! Т.е. люди НЕ ХОТЯТ его юзать, но им всё равно c_p_y_т в уши "а вот раст, а вот ошибки с памятью, кøкøкø....". Надоело. Хуже кАзино и центра английского! :)) Эта п@раша не взлетит. Она УЖЕ не взлетела - просто болтается где-то в пыли, её волокут, отряхивают, трясут для имитации жизни, но она всё равно дохлая лошадь. Просто поверь челу с 35 годами в ИТ.
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|3.47, Аноним (50), 11:21, 31/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Си уже морально устраивает по тихоньку. Тоже самое говорили про иксы, в итоге иксы все дропнули.
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|3.52, bOOster (ok), 11:23, 31/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Что-то мне это напоминает... не с теми же лозунгами Линукс "побеждал" Венду
> на десктопах? :))
> Раст - пропихиваемый(!!!) гуглом язык, который никому в пень не упёрся. Просто
> вчитайся - ПРОПИХИВАЕМЫЙ! Т.е. люди НЕ ХОТЯТ его юзать, но им
> всё равно c_p_y_т в уши "а вот раст, а вот ошибки
> с памятью, кøкøкø....". Надоело. Хуже кАзино и центра английского! :))
> Эта п@раша не взлетит. Она УЖЕ не взлетела - просто болтается
> где-то в пыли, её волокут, отряхивают, трясут для имитации жизни, но
> она всё равно дохлая лошадь. Просто поверь челу с 35 годами
> в ИТ.
Хуже только реклама Гнусмаса ВЕЗДЕ..
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|3.53, Аноним (42), 11:24, 31/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это напоминает как Java и JavaScript в свое время вытеснили С и С++ из Энтерпрайза и веба. Олды помнят сколько каках было в чатиках вымучено на обоснования что "не взлетит"
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|1.45, Аноним (50), 11:19, 31/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>" (Новость) написанного на языке Rust"
Эта всегда хорошая новость, потому что раст умеет безопасно работать с памятью!
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