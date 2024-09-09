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Выпуск операционной системы Redox OS 0.9, написанной на языке Rust

09.09.2024 21:32

После почти двух лет разработки опубликован выпуск операционной системы Redox 0.9, разработанной с использованием языка Rust и концепции микроядра. Наработки проекта распространяются под свободной лицензией MIT. Для тестирования Redox OS предложены загрузочные live-окружения для реального оборудования и системные образы для виртуальных машин (512 МБ и 1.5 ГБ), подготовленные для архитектур x86_64 и i686.

Демонстрационный образ включает эмулятор DOSBox, подборку игр (DOOM, Neverball, Neverputt, sopwith, syobonaction), обучающие программы, музыкальный проигрыватель rodioplay с поддержкой форматов FLAC и WAV, web-браузер Netsurf, просмотрщик изображений, консольный текстовый редактор Sodium, файловый менеджер, эмулятор терминала и текстовый редактор от проекта COSMIC. Пользовательское окружение построено на базе собственной графической оболочки Orbital и тулкита OrbTk, предоставляющего API, похожий на Flutter, React и Redux. Имеется поддержка GUI-библиотек Slint, Iced и winit.

Операционная система развивается в соответствии с философией Unix и заимствует некоторые идеи из SeL4, Minix и Plan 9. Redox использует концепцию микроядра, при котором на уровне ядра обеспечивается только взаимодействие между процессами и управление ресурсами, а вся остальная функциональность вынесена в библиотеки, которые могут использоваться как ядром, так и пользовательскими приложениями. Все драйверы выполняются в пространстве пользователя в изолированных sandbox-окружениях. Для совместимости с существующими приложениями предоставляется специальная POSIX-прослойка, позволяющая запускать многие программы без портирования.

Проектом развивается собственный пакетный менеджер, набор стандартных утилит (binutils, coreutils, netutils, extrautils), командная оболочка ion, стандартная Си-библиотека relibc, vim-подобный текстовый редактор sodium, сетевой стек и файловая система. Конфигурация задаётся на языке Toml.

Среди поддерживаемого оборудования отмечены устройства ввода с интерфейсом USB (клавиатуры, мыши, тачпады), вывод графики через API VESA BIOS или UEFI GOP (драйверы для GPU не поддерживаются), звуковые чипы AC’97 и Intel HD Audio, SATA (AHCI, IDE) и NVMe. Поддержка Wi-Fi и устройств хранения с интерфейсом USB пока не доведена до готовности. Работа с графическим окружением протестирована на ноутбуках Lenovo IdeaPad Y510P, System76 Galago Pro и System76 Lemur Pro. С отдельными ограничениями обеспечена поддержка ноутбуков Dell XPS 13, HP Dev One, ASUS X554L, ASUS ROG g55vw, Toshiba Satellite L500 и ASUS Eee PC 900. Из ARM-систем поддерживается Raspberry Pi 3 Model B+.

Основные изменения:

  • Значительно расширены возможности, связанные с управлением процессами, потоками, памятью и сигналами, что привело к улучшению работы многих приложений. Например, система достигла уровня, позволяющего собирать простые программы компиляторами GCC и Rust, при этом поддержка самосборки пока не достигнута.
  • Из пользовательского окружения COSMIC в Redox перенесены файловый менеджер, текстовый редактор и эмулятор терминала, работающие в графическом режиме.
  • Улучшена переносимость с программами из Linux и BSD-систем. Общее число портов приложений доведено примерно до 1700. Из значительных достижений отмечается портирование HTTP-сервера Apache, Simple HTTP Server, RustPython, GNU Make, Lua, Perl 5, текстовых редакторов GNU Nano и Helix.
  • Внесены разнообразные оптимизации производительности и исправлены многие проблемы, влияющие на стабильность работы. Повышена производительность файловой системы RedoxFS, системы управления памятью, системных вызовов и переключения контекста. Значительно ускорена работа в виртуальных машинах.
  • В дисплейный сервер Orbital добавлена поддержка GUI-библиотек Slint, Iced и winit. Через winit в Orbital реализована возможность декорирования окон на стороне клиента, создания скрытых окон, развёртывания окон на весь экран. Добавлена возможность воспроизведения музыки и видео из GUI-программ через двойной щелчок мышью. Улучшено оформление среды рабочего стола Orbital.
  • Вместо адресации через URL (например, для записи в лог мог использоваться URL "log://", а для сетевого взаимодействия "tcp://") задействован традиционный для Unix-систем формат файловых путей, что положительно повлияло на совместимость с программами и библиотеками POSIX/Linux.
  • Доработана реализация стандартной Си-библиотеки Relibc, которая кроме libm теперь полностью написана на Rust. Расширена поддержка POSIX-функций. Предложена инициативы по предоставлению стабильного ABI для пространства пользователя. Все системные компоненты переведены с redox_syscall на libredox.
  • Улучшена работа загрузчика для UEFI.
  • Значительно улучшена поддержка архитектуры ARM64 (Aarch64) и обеспечена частичная совместимость с платой Raspberry Pi 3B+.
  • Расширены возможности драйвера Contain для изолированного выполнения приложений. Добавлена демонстрация использования драйвера Contain (desktop-contain.toml).
  • Улучшены драйверы для PCI и PCIe. Добавлены драйверы VirtIO.
  • Расширены возможности системы сборки.




  1. Главная ссылка к новости (https://www.redox-os.org/news/...)
  2. OpenNews: Первый альфа-выпуск среды рабочего стола COSMIC
  3. OpenNews: Для Linux и Redox представлена реализация Libc на языке Rust
  4. OpenNews: Прогресс в использовании ОС Redox на реальном оборудовании
  5. OpenNews: Проект Redox OS представил пакетный менеджер pkgar, написанный на языке Rust
  6. OpenNews: Выпуск операционной системы Redox OS 0.8, написанной на языке Rust
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61836-redox
Ключевые слова: redox, rust
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (18) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Доктор Альба (?), 21:48, 09/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Redox как раз для тех растоманов, которые хотят переписать Линукс на rust.
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 22:20, 09/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    9-й год пилят и чего-то не выходит каменный цветок.
     

  • 1.2, Анонимище (?), 21:49, 09/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Если еще энтузиасты Haiku поделяться секретом допилки Firefox, то Redox получит браузер поддерживающий современный веб. И тогда всё, можно использовать как cloud book. Уже вполне пригодный user case будет
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 21:56, 09/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > то Redox получит браузер поддерживающий современный веб.

    Без графических драйверов, мухахахаха

     
     
  • 3.7, Анонимище (?), 21:59, 09/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А графику на скриншоте святой дух вывел на экран? Или таки видеодрайвер?
     
     
  • 4.14, Аноним (15), 22:18, 09/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какой там ФПС? Будешь смотреть свои сайтики в 1 фпс с тирингом в софтваре режиме.
     
  • 2.8, мяя (?), 22:03, 09/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://discuss.haiku-os.org/t/progress-on-porting-firefox/13493/128
    https://discuss.haiku-os.org/t/progress-on-porting-firefox/13493/139
     

  • 1.3, Аноним (3), 21:52, 09/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Караван лает, собаки идут.
     
     
  • 2.21, Аноним (21), 22:33, 09/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Медленно так, царственно... Двугорбые собаки...
     

  • 1.4, neo one (?), 21:53, 09/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Не хватает бенчмарков (vs linux). Просто для понимания торт оно или не торт
     
     
  • 2.22, Вы забыли заполнить поле Name (?), 22:33, 09/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оно ничего не умеет. Какие бенчмарки еще :D
     

  • 1.6, Bottle (?), 21:58, 09/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Если без шуток, то редокс как проверка концепции (ОС на Rust) выполняет свою роль хорошо.
     
  • 1.9, Аноним Анонимович Анонимов (?), 22:11, 09/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > toml

    Зумеры превратили yaml в ini. От чего ушли к тому и вернулись 🤡🤦♂

     
     
  • 2.24, Rev (ok), 22:40, 09/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    YAML написан мудаками для идиотов:
    https://habr.com/ru/articles/710414/
     

  • 1.10, Аноним (10), 22:13, 09/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Wine тянет?
     
  • 1.12, Аноним (15), 22:15, 09/09/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 1.17, Аноним (17), 22:27, 09/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > syobonaction

    Вот это надо по умолчанию во все дистрибутивы линукса включать. Чтобы сразу было понятно, к чему готовиться.

     
  • 1.20, Вы забыли заполнить поле Name (?), 22:33, 09/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Демонстрационный образ включает эмулятор DOSBox, подборку игр (DOOM, Neverball, Neverputt, sopwith, syobonaction), обучающие программы, музыкальный проигрыватель rodioplay с поддержкой форматов FLAC и WAV, web-браузер Netsurf, просмотрщик изображений, консольный текстовый редактор Sodium, файловый менеджер, эмулятор терминала и текстовый редактор от проекта COSMIC.

    Неплохо для 14 лет существования раста.

    Хотя подождите DOOM, Netsurf... Наверное декодеры FLAC и WAV тоже небезопасные.

     

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