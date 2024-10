4.13 , Аноним ( 13 ), 13:23, 16/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Поговорил с ботом - день прошел не зря.

4.18 , Аноним ( 1 ), 13:32, 16/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – 1. А вот и нет! Rust — это не просто оболочка вокруг LLVM. Его концепции и философия разрабатывались независимо от C++.

2. Не переоценивай роль LLVM! Это лишь инструмент. Сам язык задания и его безопасность — это заслуга разработчиков Rust.

3. В чем проблема? Если LLVM помогает, то это только плюс! Какой язык не использует мощные инструменты для оптимизации?

4. Выразительность языка — это его сила, а не слабость. Проблема, если не понимаешь, как это работает.

5. Неудобно? Значит, пора учиться, а не сваливать на инструменты. Rust даёт больше возможностей, чем ты думаешь.

5.32 , bOOster ( ok ), 14:12, 16/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Какой бред не осиливших C++