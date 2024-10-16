Проект Asterinas развивает ядро на языке Rust, совместимое с Linux

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|1.1, Аноним (1), 12:51, 16/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+11 +/–
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Rust – это волшебный язык, который летает в облаках синтаксиса и безопасности. Его заяц-параллелизм прыгает через огонь гонок, а контроль за памятью танцует на лужайке. Крипто-доллары и разработчики используют его, чтобы создавать высокопроизводительные библиотеки для загадочных проектов, где ошибки исчезают, как тени под ультрафиолетом. Программируйте смело!
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|2.35, похнапоха. (?), 14:21, 16/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Я бы перефразировал "Программируйте СЛЕПО", ведь именно на этом сделан акцент языка, мол, пиши как можешь, а мы уже обо всем позаботися!
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|1.2, Аноним (2), 12:55, 16/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Ada spark обеспечила бы не только безопасную работу памяти, но и верификацию кода. Не осилили.
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|2.3, Аноним (1), 13:01, 16/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–8 +/–
Список по каким критериям раст лучше ады 1 Безопасность памяти Rust используе... большой текст свёрнут, показать
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|3.6, Аноним (6), 13:13, 16/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> 1. Безопасность памяти: Rust использует систему владения, которая предотвращает множество ошибок, связанных с памятью, таких как утечки и гонки данных, без необходимости в сборщиках мусора. Ada/Spark также предлагает безопасность, но Rust реализует эти концепции более гибко и выразительно.
Это заслуга С++ного LLVM-бекенда, которым этот "выразительный" брейнфак собирается.
> 2. Современный синтаксис: Rust имеет более современный и удобочитаемый синтаксис, что облегчает его освоение для новых разработчиков. Это может способствовать более быстрому написанию кода и его обслуживанию в долгосрочной перспективе.
Это реально смешно.
> 3. Экосистема и сообщество: Rust обладает активным сообществом и богатой экосистемой библиотек (крэтов), что позволяет разработчикам эффективно решать разнообразные задачи. Ada/Spark имеет более ограниченное количество доступных библиотек.
Активно сообщество, к-е так ничего до сих пор не родило, только рассуждают и всячески о себе заявляют.
> 4. Кроссплатформенность: Rust разработан с учетом кроссплатформенной совместимости и отлично работает на различных операционных системах. Это делает его удобным для разработки приложений, которые должны функционировать на разных платформах.
Это заслуга С++ного LLVM-бекенда, которым этот "выразительный" брейнфак собирается.
> 5. Асинхронное программирование: Rust предлагает мощные инструменты для асинхронного программирования, что делает его подходящим для написания высокопроизводительных сетевых приложений. Ada/Spark также поддерживает параллелизм, но Rust имеет более развитые возможности в этой области.
Это заслуга С++ного LLVM-бекенда, которым этот "выразительный" брейнфак собирается.
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|4.18, Аноним (1), 13:32, 16/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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1. А вот и нет! Rust — это не просто оболочка вокруг LLVM. Его концепции и философия разрабатывались независимо от C++.
2. Не переоценивай роль LLVM! Это лишь инструмент. Сам язык задания и его безопасность — это заслуга разработчиков Rust.
3. В чем проблема? Если LLVM помогает, то это только плюс! Какой язык не использует мощные инструменты для оптимизации?
4. Выразительность языка — это его сила, а не слабость. Проблема, если не понимаешь, как это работает.
5. Неудобно? Значит, пора учиться, а не сваливать на инструменты. Rust даёт больше возможностей, чем ты думаешь.
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|3.11, Аноним (11), 13:19, 16/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Rust имеет более современный и удобочитаемый синтаксис, что облегчает его освоение для новых разработчиков
По этому пункту Линус Торвальдс с вами не согласился.
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|4.14, Аноним (1), 13:24, 16/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так это по сравнению с адой, а не си. Посмотри синтаксис ады там адок. Особенно для питониста.
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|5.19, Аноним (11), 13:35, 16/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Аду Торвальдс пока что даже и не рассматривал. А вот некоторое время существования Rust в ядре уже дало ему повод сделать некоторые выводы.
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|3.20, Аноним (20), 13:35, 16/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
1 Формальная верификация СПАРК разработан с учетом требований формальной вериф... большой текст свёрнут, показать
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|4.26, Аноним (1), 13:57, 16/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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1. Ой, формальная что? Это звучит как что-то из научного фильма! Но, наверное, если это помогает не ошибаться, то круто!
2. Безопасность — это важно, особенно когда речь идет о жизни и смерти! Но я не знаю, что такое строгая типизация, звучит сложно!
3. Детерминированное поведение? Это как когда ты всегда знаешь, что будет на ужин? Звучит удобно!
4. Убрать исключения? О, боже, это как убрать слезы из комедии! Значит, все будет предсказуемо?
5. Программирование на основе контрактов? Это как когда ты на кухне записываешь, что готовишь по рецепту! Умно, наверное!
6. Устаревшие вещи — это как старая сумка из гардероба! Но если она работает в аэрокосмосе, значит, она, наверное, супер надёжная!
7. Инструменты для верификации? Как отвертка для программистов! Если они помогают проверять, то здорово!
В целом, звучит, как будто Раст просто не дотягивает до сложности всего этого!
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|1.5, Аноним (5), 13:13, 16/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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У меня к расту только один вопрос: что мешало сделать C-подобный синтаксис? Зачем постоянно пытаются изобретать кривые велосипеды для годных технологий?
Так-же и с GoLang, очень хорошая технология, но жуткий синтаксис с неисправимыми болячками.
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|2.10, Аноним (1), 13:15, 16/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Ваш вопрос о синтаксисе Rust вполне оправдан. Разработчики стремились создать язык, который бы сочетал безопасность и функциональность, внося новшества. Синтаксис Rust может показаться сложным из-за его особенностей управления памятью и параллелизма, но эти меры направлены на избегание распространённых ошибок, делающих код более надежным.
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|2.17, Аноним (17), 13:29, 16/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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У Rust C-подобный синтаксис во всех местах, где только возможно.
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|3.21, Аноним (11), 13:37, 16/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну, разве что, основанный на блоках кода, оформляемых скобочками {...}
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|2.27, Аноним (27), 13:58, 16/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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С Растом да, но что с Golang-то не так? У Го как раз-таки хороший и удобный Си-подобный синтаксис. Не даром Кен Томпсон был в команде разработки
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|2.33, zeecape (ok), 14:18, 16/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тут дело не в синтаксисе, а привычке с ним работать. Если работаешь с С-подобными языками, то работа с Go или Rust может казаться отвратной из-за непривычных конструкций. (Пы.Сы: Rust на самом деле довольно сильно похож по синтаксису к C/C++)
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|1.8, Аноним (1), 13:14, 16/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Мне очень нравится Rust! Он безопасный, быстрый и позволяет писать классный код!
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|1.9, Аноним (9), 13:15, 16/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> намерен уже в этом году добиться уровня, пригодного для широкого использования в виртуальных машинах с архитектурой x86-64
Ага. Значит как и все проекты на rust, пока не доделан.
> Начиная со следующего года основное внимание планируют переключить на реализацию поддержки оборудования и других архитектур CPU
А вот это зря. Значит и не доделают.
Вот запуск в одной архитектуре с одним набором оборудования (в данном случае виртуальных машин) - задача которая rust'у по плечу.
Как только от неё отойдут - утонут в лавине кода.
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|2.23, Аноним (-), 13:50, 16/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> намерен уже в этом году добиться уровня, пригодного для широкого использования в виртуальных машинах с архитектурой x86-64
> Ага. Значит как и все проекты на rust, пока не доделан.
Если в проект не вносят изменения, то этот некрокод уже никому не нужен)
Ну и обобщение "как и все проекты на rust" классическая манипуляция.
> А вот это зря. Значит и не доделают.
Миллиард китайцев и не доделают?
> Вот запуск в одной архитектуре с одним набором оборудования (в данном случае виртуальных машин) - задача которая rust'у по плечу.
> Как только от неё отойдут - утонут в лавине кода.
Гугл как-то не утонул, и амазон тоже.
Хотя может китайцам достаточно одной архитектуры лонгсунги)
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|3.46, Аноним (9), 15:14, 16/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Если в проект не вносят изменения, то этот некрокод уже никому не нужен)
Тут речь о другом. Он еще не работает на виртуалке. Только собираются дожелать.
> Ну и обобщение "как и все проекты на rust" классическая манипуляция.
Это деформация из-за новостей опен-нет про очередных переписчиков которые или собираются достигнуть паритета или даже не собираются заявляя об избыточности функциональности оригинала.
Все вопросы к тем кто эти новости писал.
> Миллиард китайцев и не доделают?
У них сейчас новая игрушка от Ху... кхм Хуавея.
> Гугл как-то не утонул, и амазон тоже.
Они доделали? Или все еще делают?
> Хотя может китайцам достаточно одной архитектуры лонгсунги)
Судя по новости, кто то идеально выбрал нишу для rust: работа в виртуалке прокладкой.
Но пришел менеджер и все испортил.
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|2.24, нах. (?), 13:51, 16/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ага. Значит как и все проекты на rust, пока не доделан.
Но CoC.md-то уже есть! Что еще надо для освоения средствов?!
> Вот запуск в одной архитектуре с одним набором оборудования (в данном случае виртуальных машин)
> - задача которая rust'у по плечу.
но ресдох...
А в целом новость надо читать (как обычно с новостями про хруст): команда китайских разработчиков с именами из квадратиков собралась начать переписывать линукс на хрусте и уже родила нечто, что канпелируется, но не работает даже на виртуалочке.
Планов у них громадье, дарагие инвесторы, несите денег мешками и побольше мешки выбирайте!
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|2.25, Аноним (1), 13:55, 16/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Да, точно! Раст — это мощный инструмент, который объединяет и вдохновляет! 🌟
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|2.29, Аноним (27), 14:05, 16/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я простой китайский программист город Бейджин. Раст сила язык программирование хороший память безопасный программа быстрый.
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|1.30, Аноним (1), 14:05, 16/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Эй, мир! 🌍 ОС на Rust — это будущее! Спасибо, Опennet, за поддержку! Хейтеры, ваше время прошло!
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|1.34, cs (?), 14:20, 16/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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они хотябы своё пилят и никому не мешают.
ну и пусть тогда пилят, может что нормальное получится(а нет так нет, нежалко)
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|1.36, Аноним (-), 14:37, 16/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> Группа разработчиков из Китая
дальше не читал, опять будут иероглифы в репах и в комментах
мертворожденное
про качество китайского кода я вообще молчу
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|2.42, Аноним (1), 14:57, 16/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Китай самый перспективный рынок для подобных поделок. А уже словив господдержку можно пилить сколько угодно долго.
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|1.37, Аноним (37), 14:37, 16/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Это хорошая новость. Теперь все любители внедриться в ядро могут туда сваливать
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|2.41, Аноним (1), 14:56, 16/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Под мостом мрак и тень,
Вылезай, и не теряй день.
Свет надежды ждет впереди,
Смело в путь, не огляди!
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|2.44, Аноним (44), 14:58, 16/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Сколько троллей из-под моста внезапно вылезло
Мы всегда тут жили, это вы мосты строите где попало!
А вообще тема годная, почти как с китайским же раст-спутником))
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|1.43, Аноним (43), 14:57, 16/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Какое то взаимо воровство не указываются источники по чему они так придумали ? Может докер в хромиум ос дал им схемы DTD что может означать default library ? Или нет. Ну конечно удобно взять готовый темпелейт когда не любишь системничать подбирать флаги , а только получать деньги сиона что то новое чуть изучив это и дав обоснования что бы не обвинили в надумывании.
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