Выпуск Rust 1.81. Препятствия при продвижении Rust в ядро Linux

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|1.1, бух. (?), 12:35, 07/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
> если сообщество разработчиков Linux не поймёт это, то Linux будет вытеснен каким-то другим ядром, как в своё время произошло с Unix
Как г-сподь же!
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|2.8, Аноним (8), 12:52, 07/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Пусть вытесняет. Конкуренция это хорошо. Только редокс может вытеснить только лишь здравый смысл.
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|2.73, Аноним (73), 14:23, 07/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
> Linux будет вытеснен каким-то другим ядром, как в своё время произошло с Unix.
Вот незадача. Работаю на GhostBSD, а не знал, что оно вытеснено.
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|3.113, 78 (?), 16:02, 07/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
|
А что случится если все *бсд вдруг исчезнут ....- ничего.
С разморозкой, теперь знаешь.
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|2.150, bdrbt (ok), 18:02, 07/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Линукс как Юникс - не будет так просто вытеснен - совершенно разные уровни сложности.
Ну и топать ножкой за то, что не дали "в один смычок" вклинится между ядром и кучей разработчикаов, ну за такое и в мелких проектах по рукам бьют.
|
|1.3, Вы забыли заполнить поле Name (?), 12:41, 07/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
|
> В качестве причины ухода упоминается нехватка сил и энтузиазма, которые когда-то были для реагирования на некоторые бредни нетехнического характера (nontechnical nonsense).
Снежинки в своём духе. 100% уверен, что его не хватило на техническую аргументацию.
> Тем временем, компания Google,
> Основное внимание при внедрении Rust предлагается удалять использованию Rust для нового кода и кода, выполняющего функции, критические с точки зрения безопасности
Снова двойные стандарты. В каком месте парсер JSON в хроме стал таким местом, раз его переписали в недавней новости про хром?
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|2.9, Karl Richter (?), 12:54, 07/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Современные требования к безопасным вычислениям - это уже главный аргумент в пользу Rust.
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|4.78, erra (?), 14:33, 07/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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много ли на Си? для таких целей обычно вообще Аду используют, уж от нее насильники просто плакать горькими слезами будут
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|6.171, Аноним (171), 19:13, 07/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тут некоторое время назад частым посетителем был БратАнон, если не ошибаюсь с ником. Он писал, что в Росатоме используют Оберон.
|
|4.118, Karl Richter (?), 16:11, 07/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Ну да, ведь АЭС является самой крупной IT инфраструктурой, которая не имеет строгих требований к ПО.
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|5.149, Аноним (149), 17:59, 07/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если у неё нет требований перейти на раст легче лёгкого, но никто не перешёл. Думай.
|
|3.74, Аноним (73), 14:25, 07/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Современные требования к безопасным вычислениям - это уже главный аргумент в пользу Rust.
Если ничего не вычислять, то оно и безопасно. Кстати, можно пруфы, что уже вычислили? Может, пора переходить с С++.
|
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|4.116, Karl Richter (?), 16:09, 07/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Имеется ввиду об написаннии безопасного ПО для работы с памятью, что самое распространенное из уязвимостей.
|
|3.142, keydon (ok), 17:14, 07/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Раст не безопасный язык. Примите, смиритесь уже и живите с этим.
|
|2.12, Аноним (-), 12:57, 07/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> 100% уверен, что его не хватило на техническую аргументацию.
О да, "я нибуду учить ваш раст! вы миня низаставите!!!ррряяяя!!111"
Очень техническая аргументация от маститых разработчиков ядра)))
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|3.30, Ося Бендер (?), 13:23, 07/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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В таком случае, я предлагаю вам учить 1С. Скоро он будет использоваться везде.
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|4.75, Аноним (73), 14:29, 07/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Везде - слишком оптимистично. Под RedOS и Альт только и работает. Или Вы имеете в в виду Windows? Под ней точно без проблем.
|
|2.20, Анонимусс (-), 13:05, 07/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
> В каком месте парсер JSON в хроме стал таким местом, раз его переписали в недавней новости про хром?
Количество пользователей.
An estimated 3.45 billion internet users globally use Chrome as their browser.
И это без учета хромоси.
Разбор JSON это работа внешними данными.
Будет очень неприятно, если при парсинге будет выход за границы буфера или оверфлоу с дальнейшем RCE.
Поэтому это очень критическое с точки зрения безопасности место в коде.
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|4.49, Анонимусс (-), 13:41, 07/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Боже, вы что, вообще информацию искать не умеете?
opennet.ru/opennews/art.shtml?num=61748
"он также решает проблемы при работе с некорректным JSON, который раньше вызывал аварийное завершение, а теперь приводит к возврату кода ошибки."
И оригинал support.google.com/chrome/a/answer/7679408?sjid=17156367365461820710-EU#chromeBrsrG128
Итого: раньше крашилось (DoS), сейчас нет. А раз крашилось, то код был написан плохо.
И наверное настолько плохо, что легче было переписать, чем исправить.
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|5.62, Аноним (61), 14:03, 07/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Какой вред нанес этот краш? Никакого? Информационный шум? Таблетки пробовали?
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|6.66, Анонимусс (-), 14:09, 07/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Какой вред нанес этот краш?
Не, ну я понимаю что для таких как вы краш это нормально))
> Никакого?
Сотни тысяч пользователей расстроились, что их браузер крешнулся.
> Таблетки пробовали?
Не пробовал. И советую не пробовать. Но тебе явно уже бесполезно давать такие советы...
В общем, когда слезешь с того на чем сидишь, будет смысл продолжать беседу.
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|7.107, Аноним (8), 15:52, 07/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Кто то там расстроился поэтому надо переходить на раст. Вот поэтому никто и не переходит кроме какого то мутного парсера.
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|2.135, Аноним (135), 16:51, 07/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Снежинки в своём духе. 100% уверен, что его не хватило на техническую аргументацию.
Какое-то архаическое мышление. Нынче есть выбор и можно не потеряться в выборе работы. Не всем людям нравится процессы споров, далеко не всем, так как они реально говоря деструктивны. Сейчас проще найти команду где люди с которыми приятно работать, ну или хотя-бы терпимо.
|
|1.5, Вы забыли заполнить поле Name (?), 12:47, 07/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+9 +/–
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Раст - это как опухоль. Задумайтесь, каким бы не был этот язык в рекламе, он не решит всех задач. Это яп с одной имплеметацией, без стандарта. По факту это ведро лок. Более того почему бы им просто не начать пилить своё с нуля или делать в сторонке форк, раз все так «безопастно»? Почему надо приходить в существующие проекты, заниматься там дестабилизацией? И вот уже перешли к угрозам.
От раста в первую очередь отталкивает его сообщество.
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|2.7, Аноним (8), 12:51, 07/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Есть старая методичка по саботажу. Так вот раст и его сообщество прекрасно укладывается во все пункты.
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|2.11, Аноним (-), 12:55, 07/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
А должен Пусть решит все задачи которые рекламирует и мне будет достаточно ... большой текст свёрнут, показать
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|3.38, мяв (?), 13:32, 07/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>есть С со станлартом в стиле ...
и дальше половина - выдумки, половина - черт-те что.
ни ссылок, ни даже слов "по теме".
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|4.67, Анонимусс (-), 14:10, 07/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> и дальше половина - выдумки, половина - черт-те что.
> ни ссылок, ни даже слов "по теме".
Вам (лично вам) ссылки и примеры уже предоставили в соседней теме.]
Неужели их нужно в каждую тему таскать?
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|2.13, Аноним (13), 12:57, 07/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну в гцц делают чёт. Это как с го, есть настоящий тулчейн, а есть гццшный. Всяко более жизнеспособный язык, по сравнению с го, да и вендорлок не в пример меньший. В поддержке ржавчины ядром нет ровно никаких концептуальных проблем. Это не плюсы, где любой код, линкующийся с плюсами, автоматически становится плюсовым со всеми проблемами и недостатками. Если хотят пилить дрова на ржавчине, пусть пилят.
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|3.123, Аноним (123), 16:22, 07/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>вендорлок не в пример меньший
Смотря что за вендорлок считать. В голанге вендорлок корпоративный, а в расте вендорлок левоидеологический. Да ещё и все пакеты собраны в одном месте - не понравишься растистам, останешься без всего вообще, не говоря уже о возможных бэкдорах и протестваре (protestware) всяком.
|
|2.23, Walker (??), 13:10, 07/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> От раста в первую очередь отталкивает его сообщество.
Не знаю, мне синтаксис не нравится! Даже сложные части кода на C++ выглядят лучше и легче читаются.
struct udl_arg {
udl_arg operator=(int);
};
void f(udl_arg&&);
template<class>
void g() {
udl_arg x;
f(x=42);
}
int main() {
g<int>();
}
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|2.25, Someone (??), 13:17, 07/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Вся суть в его названии. Никто и не скрывает. Языков, созданных примерно до 2000 года хватило бы для всех и для всего. Все эти Расты, Гошечки и прочие Джулии нужны только для продвижения каких-то интересов и для засирания мозгов.
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|3.32, Аноним (28), 13:24, 07/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Раст очевидно был как тормоз в развитии ФФ. Только сейчас он вышел из под контроля и тормозит теперь развитие ядра.
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|3.33, Walker (??), 13:25, 07/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Гошечки
Я бы поспорил с критиками Golang, у этого языка есть свои плюсы. Например, параллелизм проще реализовать благодаря горутинам и каналам.
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|4.40, Fyjy (-), 13:33, 07/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Ща тебе ответят "раньше диды справлялись"
И вообще не "нужон ваш Го! из-за него интернет портится!"
У любого языка есть плюсы (кроме С, тк там все плюсы в С++) и он создавался для какой-то цели.
Вон жава успешно выкинула другие ЯП из бизнес приложений.
А котлин заменил ее в андроиде.
Но всегда найдется человек который скажет "зачем что-то новое?! я всю жизнь в болоте живу и всем советую"
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|6.65, Fyjy (-), 14:08, 07/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Только один раст нигде не нужен. Чуешь разницу?
Гуглу нужен - в андроид и хром,
амазонe нужен - aws-lc-rs, Firecracker,
Cloudflare нужен - Pingora,
ТOR нужен - Арти,
Let's Encryptʼу тоже..
Даже Торвальдсу нужен, причем как в ядре, так и лично (драйвер для эпловых видях от Asahi).
А вот Анониму (39) не нужен.
Срочно звони в гугл и амазон! Сообщи как они неправы.
Пиши письмо Торвальдсу: "Товарищь Линус! произошла чудовищная ошибка!"
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|3.35, Fyjy (-), 13:29, 07/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> Языков, созданных примерно до 2000 года хватило бы для всех CVE
Я тебя немного поправил, не благодари.
А тебя случайно не Билл зовут?
Он тоже утверждал что 640 хватит всем.
> Все эти Расты, Гошечки и прочие Джулии нужны только для продвижения каких-то интересов и для засирания мозгов.
Да, а коробка автомат это зло)
Это же просто эталонный луддизм.
Интересно K&R тоже слышали от престарелых дидов "зачем вам писать ваш СИ, у нас есть PDP-11/20 и Би!!! *старрческое бубубу*" ?
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|4.71, нейм (?), 14:22, 07/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Да, а коробка автомат это зло)
на полном приводе - несомненно зло.
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|4.168, Фрол (?), 19:00, 07/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Интересно K&R тоже слышали от престарелых дидов "зачем вам писать ваш СИ, у нас есть PDP-11/20 и Би!!! *старрческое бубубу*" ?
а как же. у меня даже фотка где-то лежит в архиве: "Пвторы языка В объясняют Ричи и Кернигану ненужность языка С"
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|2.104, Аноним (104), 15:45, 07/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Это яп с одной имплеметацией, без стандарта. По факту это ведро лок
Как обычно, воины против Раста не в курсе, что ядро гвоздями прибито к расширениям GCC...
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|1.6, Аноним (6), 12:51, 07/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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> Тед Цо (Ted Ts'o), автор файловых систем ext2/ext3/ext4
Напомню, что именно под его мудрейшим руководством были созданы:
CVE-2022-1184 use-after-free - local attacker with a user privilege to cause a denial of service.
CVE-2023-2513 use-after-free - allow a privileged local user to cause a system crash
CVE-2024-0775 use-after-free - user to cause an information leak problem while freeing the old quota file names
CVE-2024-43828 integer overflow - may happen causing an
infinite loop in this function, easily reproducible using fstest generic/039.
CVE-2018-10880 - stack-out-of-bounds write - cause a system crash and a denial of service.
И еще кучу типикал сишных дыреней, которые мне просто лень копипастить.
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|1.10, Аноним (-), 12:54, 07/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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Как и предполагалось после интервью Линукса...
Необучаемые диды, которые уже не в состоянии выучить что-то новое, давят авторитетом чтобы продолжать сидеть на теплом местечке и плодить уязвимости.
Но уверен что их копротивление будет сломлено теми, кто финансирует линукс. Бабло победит зло.
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|3.16, Аноним (-), 13:02, 07/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> шта?
Была же новость совсем недавно.
opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/134629.html#5
Но там не было подробностей, только предположения
И вот все оказалось как предполагалось.
|
|2.80, Аноним (80), 14:34, 07/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Не, это техническая отсталость процесса разработки linux, надо: только значит дедушка Цо багфикс внес, только unit-тесты rust компонент обвалились, так сразу всем растовским дево-псам и по еmail, и по джабберу , и отдельными телеграммали - "А ну встать духи бесплотные и бегом исправлять !!"
|
|2.128, Хрю (?), 16:27, 07/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Прально - дидов на мороз, а ядро будет развивать два с половиной хрустера! Так победим!
Пусть начнут писать простые вещи на их реализации покажут все преимущества это и будет технический аргумент, но нет - надо сразу во все фс залезти. А когда им говорят, что это сильно затруднит поддержку и развитие - фи не любите вы меня уйду я от вас. Фанатики фиговы. Воплей про этот раст много, а выхлоп пока как-то не впечатляет.
|
|2.153, Аноним (153), 18:21, 07/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Необучаемые
Словечко-признак баптиста-проповедника. Провокация, чтобы доказывающих свою обучаемость обучить своей лжерелигии.
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|1.19, Аноним (19), 13:03, 07/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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Алмейда даже не понял, что столкнулся не с какими-то "бреднями нетехнического характера", а с одним из самых больших недостатков Раста - трудностью рефакторинга кода на нем по сравнению с рефакторингом кода на C. Ему так и сказали: "мы будем рефакторить свой код на C как нам надо, а ты подстраивайся". Он понял, что с растом он это просто не вывезет, психанул и убежал.
По этой же причине большие проекты на расте не взлетают - в расте нет адекватных средств борьбы со сложностью, абстрагирования и инкапсуляции, упрощающих рефакторинг больших и сложных кодовых баз. А синтаксис при этом сложнее синтаксиса C++.
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|2.21, Fyjy (-), 13:08, 07/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Разве?
Про "трудность рефакторинга кода" он ничего не писал.
Это у тебя есть секретные данные или ты выдумал?
Он просто сказал что "закостенелый дед не хочет осиливать что-то новое".
И "зачем мне с такими работать?".
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|4.34, Fyjy (-), 13:26, 07/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я как раз слушал внимательно.
Вообще слово "рефакторинг" упоминается всего 6 раз за всю получасовую лекцию)
На 22:39 он говорит
... there is always a danger that you start having a disconnect and this is I agree with Dave that at some point if we change stuff in the C API and uh especially in the beginning it it'll be very likely that a lot more C changes will probably happen before rust changes happen...
Если бы понять фразу especially in the beginning.
ЕХТ у нас не на этапе "сочиняем новую систему".
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|2.22, Аноним (-), 13:08, 07/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> трудностью рефакторинга кода на нем по сравнению с рефакторингом кода на C.
Раст прекрасно рефакторится. Если ты знаешь раст.
А если ты заявляешь "вы не заставите меня его выучить", то это именно те самые "бредни нетехнического характера".
С другой стороны, может он и говорит правду. Старую псину новым трюкам не научишь.
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|3.36, Хру (?), 13:30, 07/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> С другой стороны, может он и говорит правду. Старую псину новым трюкам не научишь.
Вот такое хамское отношение к коллегам и есть проявление "проблемы нетехнического характера".
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|3.132, _kp (ok), 16:36, 07/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Когда всё прекрасно, споров не возникает.
Опять же пока работаешь только со своим кодом,то многих проблем и не замечают.
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|2.93, Аноним (104), 15:16, 07/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> в расте нет адекватных средств борьбы со сложностью, абстрагирования и инкапсуляции, упрощающих рефакторинг больших и сложных кодовых баз.
А в C, значит, эти средства есть? Псц...
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|3.99, Аноним (19), 15:31, 07/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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В C по крайней мере есть архитектурные подходы, позволяющие писать код так, чтобы его можно было поддерживать, развивать и рефакторить. И Linux тому яркий пример. Браузер или офисный пакет на C писать, конечно, гораздо сложнее. Но на расте и этого не выходит. Удел раста - это маленькие системные библиотечки с четким неизменяемым интерфейсом. Если из таких блоков можно слепить что-то большое, то раст подходит. Если границы и интерфейсы блоков будут меняться, то с растом будут большие проблемы.
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|4.101, Аноним (104), 15:40, 07/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> В C по крайней мере есть архитектурные подходы
Может, ты перестанеш пускать абстрактную пыль в глаза и перейдешь к конкретике?
Какие такие "архитектурные подходы" возможны в C и при этом невозможны в Расте? При том, что в Расе в разы больше фич языка и выразительности, чем в C.
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|5.108, Аноним (19), 15:53, 07/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Конкретно - в C можно прикрутить поддержку ООП множеством разных способов. Например, как это сделано в GTK и GNOME - через GLib/GObject. А в расте кривой недо-ООП вшит в язык авторами и ничего с этим уже не сделаешь, как и с кривыми инородными макросами.
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|6.114, Аноним (104), 16:06, 07/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> GObject
Боюсь тебя расстроить, но GObject - это и есть эмуляция "кривого недо-ООП". Пердолинг с void*, обернутый "
кривыми инородными макросами",
прилагается.
И другого в сишочке сделать технически невозможно, так что не рассказывай про "множество разных способов".
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|7.117, Аноним (19), 16:10, 07/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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То, что есть в расте - ещё меньше похоже на ООП. Что и подтверждается долгостроями вроде Servo.
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|8.120, Аноним (104), 16:15, 07/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
И ты как всегда тактично не упомянул свои конкретные технические претензии Ах, ... текст свёрнут, показать
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|6.119, Аноним (119), 16:11, 07/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Например, как это сделано в GTK и GNOME - через GLib/GObject
Я правильно понял, что сношения с void, макросами и ручным управлением памятью из GObject - это и есть те самые "архитектурные подходы", которыми С уделывает Раст?
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|7.121, Аноним (19), 16:17, 07/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Да, но это не показатель того, насколько удобен C, а показатель того, насколько негибок и неудобен Rust даже по сравнению с C для больших изменяющихся проектов.
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|8.134, Аноним (119), 16:46, 07/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
Так и запишем кривые велосипеды на сишных технологиях из 80х являются показател... текст свёрнут, показать
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|9.140, Аноним (19), 17:08, 07/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Когда напишешь чего-нибудь полезное на своём прогрессивном расте, тогда и будешь... текст свёрнут, показать
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|2.131, Аноним (123), 16:33, 07/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>в расте нет адекватных средств борьбы со сложностью, абстрагирования и инкапсуляции, упрощающих рефакторинг больших и сложных кодовых баз
То есть раст хорош для переписывания там, где изменений не ожидается? Один раз написать, протестировать и больше никогда не трогать?
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|3.133, Аноним (19), 16:39, 07/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да. Только у раста (как и у любого другого языка впрочем) есть одна особенность - на нем практически невозможно написать так, чтобы потом не приходилось трогать.
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|1.27, Аноним (27), 13:21, 07/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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план такой:
1. запускаем трояна (rust)
2. вносим смуту
3. делаем так, чтобы все заеьались и пересрались
4. выкупаем ядро "за копейки"
5. дожидаемся пока торвальдса хватит удар
6. отправляем пингвина в архивы веб-2.0, как неудачный проект
7. выпускаем окончательно вылизанную версию Windows Mobile
8. ПРОФИТ!
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|2.92, Аноним (92), 15:12, 07/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> выкупаем ядро "за копейки"
Ох уж эти диванные теоретики. У кого и что собираешься выкупать? Почитай на досуге что такое GPL.
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|3.137, Аноним (137), 16:58, 07/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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То есть, по вашему, команду которую организует процесс нельзя купить?
Когда вас забанят на форуме разработчиков, за то что вы написали "чёрный лист" вместо "стоп лист" не удивитесь. Так как они имеют на это "право", потому что оказывается за сервер кто-то платит, у кого-то есть право банить, у кого-то есть доступ к нужным ресурсом... Так что спокойно садитесь на диван и думайте свою теорию дальше.
GPL - это всего лишь лицензия, более того, соблюдать "санационный режим США" в США она обязана ибо законы выше лицензий.
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|1.29, Аноним (31), 13:22, 07/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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> Алекс Гейнор (Alex Gaynor), бывший директор организации Python Software Foundation, переключившийся на продвижение Rust
Молодец, одумался.
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|1.37, Аноним (37), 13:32, 07/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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На расте имело бы смысл писать новое ядро (растдро какое-нибудь). А линукс? Он слишком погряз в сях, никакой другой язык там не приживётся.
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|2.58, Аноним (58), 13:50, 07/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Есть Redox OS, но растафарианцы его писать не особо спешат почему-то.
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|1.41, Анонимусс (-), 13:34, 07/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Тед Цо абсолютно прав! Ему не нужно учить раст.
Намного лучше будет, если он научится сам и других своих разрабов научит правильно считать индексы и не выходить за границы буфера.
git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/torvalds/linux.git/commit/?id=5872331b3d91820e14716632ebb56b1399b34fe1
CVE-2020-14314
И не плодить такие позорные CVE.
А вот потом... может и до раста дорастет))
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|3.57, Анонимусс (-), 13:47, 07/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> перепишешь все на раст?
Так хотят же переписать. Но какие-то диды этому копротивляются.
И какой смысл писать, если в итоге твою работу заблокирует какой-то неосилятор?
Проще забить и перейти туда, где твою работу ценят.
А это пусть продолжают делать то, на что способны.
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|4.63, Аноним (61), 14:06, 07/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Так чего ты не перешёл и не переписал? Покажи класс по переходу и переписыванию.
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|4.83, Аноним (83), 14:37, 07/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Ненене, стопэ Диды как раз не сопротивляются Диды дали право коммита в ядро и ... большой текст свёрнут, показать
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|2.59, Аноним (-), 13:55, 07/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ядро должно быть большим и отлаженным куском чистого Си. Внесение в него языка Rust лишь усложнит всё. Важна простота, с Rust не будет простоты.
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|1.52, nume (ok), 13:43, 07/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Всего 17 коммитов за год? Это даже за месяц мало, не то что год, а с учётом того СКОЛЬКО нужно проделать работы, чтобы добавить в старый проект поддержку нового языка.
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|1.60, Аноним (-), 14:00, 07/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Ушедший сопровождающий, который подключился к проекту 4 года назад, является сотрудником компании Microsoft и автором экспериментального драйвера с реализацией ФС EXT2, написанного на языке Rust.
От корпорации Зла вы ожидали чего-то другого?
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|1.68, Аноним (68), 14:14, 07/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Растаманы уже давное бы написали свое ядро, ОС и т.п., за место того, что бы пихать это чудо во всё, что можно и нельзя. Но, какие-то у них странные интересы.
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|1.70, Аноним (69), 14:18, 07/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Читаю новость и сразу вижу тонны маркетинга.
Я даже у докера столько маркетинга не видел.
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|1.82, Андрей (??), 14:36, 07/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Тем временем, компания Google, которая в прошлом году переписала на языке Rust прошивку pvmfm, используемую в виртуальных машинах, запускаемых в платформе Android, поделилась опытом постепенного включения кода на языке Rust в существующие прошивки, изначально написанные на C или C++.
с этого и надо было продвижение начинать...
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|1.88, Аноним (88), 15:00, 07/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Какие пункты инструкции по саботажу раст не выполнил Советы по организации рабо... большой текст свёрнут, показать
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|1.89, Аноним (89), 15:02, 07/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Запилили бы сборку раста через gcc как perl, python, llvm. Бутстап - дело тяжелое.
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|1.90, Аноним (88), 15:02, 07/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Особенно забавляют их официальные заявления что мы от вас уйдём и вас вытеснит другое ядро. Ну так уходите чего вы как маленькие дети? Храстики это бесконечный источник ора.
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|1.94, Аноним (94), 15:18, 07/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Теоретически идея переписать ядро операционной системы на более безопасном языке - выглядит как очень хорошая, положительная идея для безопасности.
Но!
Для этого следует использовать максимально простой язык.
И - не "переписывать" ядро, а разрабатывать новое с нуля, вероятно - по технологии микроядра.
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|2.105, Янис (?), 15:48, 07/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Практически нет такого безопасного языка. Есть умение программистов работать с памятью. Линукс написан на Си с самого начала, и не надо Майкрософту лезть в него со своим языком. По-сути продвижение раста в ядро со стороны Майкософта является попыткой разработку ядра взять под свой конторль. Они думали, они такие умные, я Торвалдс и Ко - дураки
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|4.145, Аноним (8), 17:29, 07/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это на скрижалях кто-то с неба прислал такой тезис или откуда он?
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|4.173, Аноним (171), 19:21, 07/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну вот это и есть подтверждение, что это является попыткой Майкософта разработку ядра взять под свой конторль.
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|3.126, Karl Richter (?), 16:23, 07/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И как практика, более 70% уязвимостей, по исследованиям агенства кибербезопасности из США, связаны с памятью. Компилятлр Rust способен статически показать эти ошибки.
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|4.144, Аноним (8), 17:28, 07/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А большинство аварий на железной дороге связно с поездами, что дальше?
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|5.156, Аноним (156), 18:30, 07/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> А большинство аварий на железной дороге связно с поездами
Нет. С людьми которые управляют поездами и инфраструктурой. Это как в самолётах. Раньше там было по 5-6 человек экипажа и аварии были регулярны, сейчас всё делает автоматика, а пилоты лишь следят, аварий на порядки стало меньше.
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|6.176, Аноним (171), 19:26, 07/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Не считаете ли вы, что на Фукусиме было мало автоматики (это в Японии-то)?
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|3.155, Аноним (156), 18:28, 07/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Есть умение программистов работать с памятью.
Это всё справедливо для хеллоувротов на 10 строчек. В реальных проектах где под тыщу строк и более невозможно уследить за всем.
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|1.95, Аноним (95), 15:25, 07/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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еще бы из мозилы они свинтили, чтоб фаерфокс и симанки можно было без этого собирать, а то так никаких ресурсов на пересборку браузера не хватит :)
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|1.97, Аноним (97), 15:29, 07/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Что им мешает развивать свою ветку ядра и внедрять туда всё что угодно кто-то может сказать ?
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|1.100, НяшМяш (ok), 15:31, 07/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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А Тед Цо похоже отдельной гениальности человек (первое предложение) https://thunk.org/tytso/
Катить бочку против раста, когда твой непосредственный работодатель полностью за раст - это очень разумный ход. Не удивлюсь, если завтра этого опарыша гугл заставит меинтейнить раст в ядре, потому что гуглу надо.
С другой стороны его тоже можно понять. В 56 лет напрягать мозг может быть вредно для здоровья. Зато в линукс можно на 30 лет назад выученном С89 катать CVE и считать себя важным пельменем.
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|2.127, Аноним (-), 16:25, 07/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Катить бочку против раста, когда твой непосредственный работодатель полностью за раст - это очень разумный ход/
По твоему лизать зад работодателю разумный ход? Не думаю.
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|3.157, НяшМяш (ok), 18:31, 07/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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За большие деньги, в 56 лет, живя в США? Очень разумный ход. Всяко лучше, чем остаться в нищете, никому не нужным.
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|4.160, Аноним (156), 18:34, 07/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Всяко лучше, чем остаться в нищете, никому не нужным.
Но всё равно исход у всех один: стаpoсть, обвисшая кожа, палка, дeмeнция, гpoб.
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|5.164, НяшМяш (ok), 18:36, 07/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Конечная остановка у всех одна, а путь разный - всем хочется идти по самому лёгкому. Можно прийти на конечную как бомж, а можно, например, как дедушка бидон.
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|2.130, anonymous (??), 16:28, 07/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Вот так всегда с фанатиками - лезут со своим растом куда не просят, а потом удивляются, почему их богоизбранный язык считают за второстепенный в проекте 30 летней истории.
Теодор тут вообще никаким боком, он просто декларирует статус кво: растоманы - второй сорт в проекте, их дело писать драйверы к устройствам по указанному АПИ подсистем, и пока что они даже не продемонстрировали хоть какой то жизнеспособной прототип за пределами своих песочниц.
Ну и как бы Тцо - не такой кадр, которым ты будешь просто разбрасываться, имея у себя крупнейшую в мире инфраструктуру распределенных ФС.
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|1.102, Янис (?), 15:42, 07/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Кто бы сомневался, что всем этим курировал Майкрософт - главный враг Линукса и всего опен сорс? Вообще же, кто и для чего пустил эту компанию в разработку Линукса? Каким образом? Пускай пишет свое ядро на Расте!
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|2.158, Аноним (122), 18:31, 07/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Каким образом - я тебе легко сказать могу: она эту публику кормит. Только не всех желающих, а тех кто код линукса пишет и потому всякие скачавшие очередное на десктопе пишет жутко недовольны.
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|1.139, Аноним (135), 17:00, 07/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>> Для распространения библиотек, обеспечения сборки и управления зависимостями проектом развивается пакетный менеджер Cargo. Для размещения библиотек поддерживается репозиторий crates.io.
Типо безопасный. Меня всегда смущало вот такая формулировка - есть пакетный менеджер, он где-то в одном месте в штатах, т.е. информация централизованно хранится и также централизованно отдается. И даже учитывая что происходит, всем кажется что это типо безопасно. Класть интеллектуальный труд в бездонный американский карман у всего мира кажется типо безопасно. Ну ок.
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|2.152, Python vs C (?), 18:19, 07/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Именно поэтому Питон с 100500 wheels, написанными на Rust истенно свободный ЯП, а не какой-нибудь C#?
Или потому что автор Питона уже ПЯТЬ лет работает в компании - разработчике C#? :)
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|1.154, Аноним (156), 18:26, 07/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Когда они уже свой линкер напишут? Чтобы без мусорной visual studio и прочих костылей типа msys2.
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|1.163, Аноним (163), 18:35, 07/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Что и требовалось доказать. Закономерный конец очередной мошеннической пирамиды.
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