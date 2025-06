Представлен Tyr, Linux-драйвер для GPU ARM Mali, написанный на Rust

2.5 , Вандер ( ? ), 15:01, 28/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Это 600 строк правильного кода, а не всякого там не правильного

3.7 , Кошкажена ( ? ), 15:03, 28/06/2025 unsafe на месте

4.11 , Аноним ( - ), 15:10, 28/06/2025 > unsafe на месте Целых три ансефа на все изменения.

lore.kernel.org/dri-devel/20250627-tyr-v1-1-cb5f4c6ced46@collabora.com/ Ну и понятно почему

// This type is the same type exposed by Panthor's uAPI. As it's declared as

// #repr(C), we can be sure that the layout is the same. Это же понятно, что везде, где придется взаимодействовать с богомерзкой, придется добавлять unsafe

5.13 , Аноним ( 13 ), 15:20, 28/06/2025 > Целых три ансефа на все изменения. Либы посчитай. Не-unsafe кода там в принципе нет. А так, одного достаточно, чтобы поломать сказки про гарантии. Поэтому не переживай.

6.16 , Аноним ( 13 ), 15:24, 28/06/2025 А с учётом этого(https://github.com/Speykious/cve-rs) не-unsafe даже в мечтах не возможен.

7.20 , Аноним ( - ), 15:38, 28/06/2025 > А с учётом этого(https://github.com/Speykious/cve-rs) не-unsafe даже в мечтах не возможен. Уже давно исправлено, смени методичку.

github.com/Speykious/cve-rs/issues/3

github.com/Speykious/cve-rs/issues/3

8.22 , Аноним ( 13 ), 15:47, 28/06/2025 Не исправлено Этого нет в языке, а заявляется безопасность языка, а не левой по... 7.21 , Аноним ( 21 ), 15:41, 28/06/2025 > А с учётом этого(https://github.com/Speykious/cve-rs) не-unsafe даже в мечтах не возможен. Как хорошо, что ты зашел почти сразу с козырей и показал свою "квалификацию" :)

Т.е. можно смело игнорить очередные, гневные "разоблачения" очередного, опеннетного кексперта.

Т.е. можно смело игнорить очередные, гневные "разоблачения" очередного, опеннетного кексперта.

8.25 , Аноним ( 13 ), 15:49, 28/06/2025 Как хорошо, что тебе с первого же тейка нечего ответить и ты показал свою квали... 9.27 , Аноним ( 21 ), 16:00, 28/06/2025 Не, кексперт - просто тебе и подобным уже отвечали на это 100500 раз и каждый ра... 10.33 , Аноним ( 13 ), 16:20, 28/06/2025 Не, кексперт - просто тебе и подобным уже отвечали на это 100500 раз и каждый ра... 5.14 , Кошкажена ( ? ), 15:23, 28/06/2025 > Ну и понятно почему

> // This type is the same type exposed by Panthor's uAPI. As it's declared as

> // #repr(C), we can be sure that the layout is the same. Это всего лишь 1 unsafe. А эти для чего +unsafe impl Send for TyrData {}

+unsafe impl Sync for TyrData {} ?

> // This type is the same type exposed by Panthor's uAPI. As it's declared as

> // #repr(C), we can be sure that the layout is the same. Это всего лишь 1 unsafe. А эти для чего +unsafe impl Send for TyrData {}

+unsafe impl Sync for TyrData {} ?

6.24 , Аноним ( 21 ), 15:49, 28/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >> Ну и понятно почему

>> // This type is the same type exposed by Panthor's uAPI. As it's declared as

>> // #repr(C), we can be sure that the layout is the same.

> Это всего лишь 1 unsafe. А эти для чего

> +unsafe impl Send for TyrData {}

> +unsafe impl Sync for TyrData {} Вам там че, запретили, под страхом отлучения от опеннета, глядеть в доки?

https://rust.docs.kernel.org/core/marker/trait.Send.html

> Types that can be transferred across thread boundaries.

> Types for which it is safe to share references between threads.

> This trait is automatically implemented when the compiler determines it’s appropriate.

> The precise definition is: a type T is Sync if and only if &T is Send. In other words, if there is no possibility of undefined behavior (including data races) when passing &T references between threads.

2.9 , Аноним ( - ), 15:07, 28/06/2025 > 600 строк кода, а шуму то... А тут сам факт важен. Сколько раз использовался аргумент у противников раста в ядре что "ни одного драйвера на расте нет". А теперь он инвалидирован, можно спрашивать "а почему им разрешили, а нам нет?" Ну и следующие патчи уже в пути.

3.10 , Кошкажена ( ? ), 15:09, 28/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> 600 строк кода, а шуму то...

> А тут сам факт важен. Вот я про то же. Скоро будут писать как раст-разраб сходил поел. > Сколько раз использовался аргумент у противников раста в ядре что "ни одного драйвера на расте нет". Ну рабочего нет. Ничего не поменялось.