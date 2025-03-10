Для ядра Linux 6.15 предложен начальный код драйвера Nova, написанный на Rust

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|1.1, Аноним (1), 17:23, 10/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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> "Написание нового кода на языке Rust снизит риск ошибок при работе с памятью и состояний гонки, а также исключит некоторые логические ошибки."
Это очень верно подмечено!
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|3.46, Алконим (?), 18:47, 10/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А раст 3 исключит разрабов и пользователей. Код сам себя писать будет
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|4.50, Аноним (1), 18:51, 10/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Раст это не про луддизм, здесь применяются все современные разработки!
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|2.5, Аноним (1), 17:34, 10/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Наоборот, ждёт обновление ядра от морально устаревшего кода!
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|3.9, Аноним (1), 17:39, 10/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Они хотели форк на С++ сделать, но дальше слов что-то неожиданно не идёт.
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|2.4, чатжпт (?), 17:32, 10/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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так Линус посылаторам уже объяснил, что раст в ядре всё равно будет
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|1.6, Аноним (6), 17:35, 10/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Помню как финской Нокии всем миром говорили, что стратегия Элопа - это ошибка, которая закончится катастрофой. Но горячие финские парни до самого конца не верили. Что-то похожее сейчас и с ядром Линукса происходит.
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|2.37, Ivan_83 (ok), 18:27, 10/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там манагер из мс хорошо потрудился чтобы всё закопать.
Так бы они через какое то время начали выпускать мобилы с андройдом.
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|3.47, нах. (?), 18:48, 10/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Там манагер из мс хорошо потрудился чтобы всё закопать.
вообще-то он потрудился избавить компанию от убыточного неликвида, несовместимого даже с самим собой. Так что претензии ему - разьве что как раз MS могла бы предъявить. Как он ей этот товарчик вообще всучил-то, вот что не перестает удивлять!
> Так бы они через какое то время начали выпускать мобилы с андройдом.
то есть (снова) похоронили бы все свои наработки за 20 с лишним лет, (снова) уволили бы весь персонал (которому понятно нечего делать с ведроидом, у них совершенно другой профиль), (снова) потеряли бы пользователей (которых десять лет завязывали на свою экосистему, а тут опа - ведроид) и стали бы конкурировать с одной стороны с гуглем, с бесконечными деньгами, с другой с китайцами с бесплатным трудом и материалами? Прекрасный бизнес-план, что могло бы пойти не так.
Нокия должна Элопу памятник поставить, что он проделал все то же самое - но за деньги microsoft.
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|4.68, Ivan_83 (ok), 19:32, 10/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Собрать fairphone только под шильдиком нокиа с чистым AOSP и может парой ненужно фирменных приложений.
Вот всё что хотели пользователи=фонаты нокиа. Пользователи фонатели от бренда, они долго терпели всякий софтварный треш конторы. Я хз что вы понимаете под привязыванием к экосистеме нокиа.
Разогнать не всех, железячное подразделение вполне себе соталось бы.
В остальном вам виднее, мне всегда было пофиг на нокию, я на филипс хениумах сидел и заряжал их 1-2 раза в месяц :)
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|3.52, Аноним (-), 18:59, 10/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А вот человек, который очень близко знает эту историю, утверждает, что Элоп выступил в роли хирурга, отсекшего гору поражённой плоти и спасшего то немногое, что мог спасти. А Нокию довели до предсмертного состояния сами финны
https://habr.com/articles/171325/
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|4.67, Аноним (66), 19:31, 10/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да я даже в своей небольшой компании слышу две совершенно разные версии одной и той же истории. Знаю обе стороны и обе темнят. В масштабах нокии вообще кого угодно и как угодно можно преподнести после стольких лет.
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|4.69, Ivan_83 (ok), 19:34, 10/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Может и так :)
У меня валяется ещё живая нокиа с micro-usb (те ближе к концу, до win phone~ов), там реально неюзабельная фигня и непонятный OVI.
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|1.10, Витюшка (?), 17:40, 10/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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С ядром Linux всё будет хорошо. Rust победил (победил даже Zig - он займет только свою нишу). Теперь это next big thing. Системный общего назначения язык программирования.
Пока руки не доходят. Но всё что можно я буду писать на нём.
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|2.70, Аноним (66), 19:34, 10/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я вот буквально недавно слышал то же самое про php, java, c# и наверняка еще про кучку языков на которые я даже не обратил внимание.
По факту: язык отстойный, далеко не новый, предлагает мало, проблем много, принадлежит фактически мелкомягким и гуглу. Так что завязываться на него будет только сектант или дурак.
Жду пока мелкософт наиграется(деньги закончатся) и тогда никто никогда не вспомнит про раст(включая вас).
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|1.14, Аноним (16), 17:46, 10/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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> Значительное упрощение достигается благодаря [...] отбрасыванию поддержки старых GPU.
А накой оно нужно без поддерки старых GPU? Разве не в этом смысл Nouveau? Иначе проще проприетарный драйвер от Nvidia.
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|3.19, Аноним (16), 17:59, 10/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Смысл - избавиться от драйвера-вируса
А что это за "драйвер-вирус" такой? Официальный от Nvidia, что ли?
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|4.22, name (??), 18:04, 10/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, он самый, проприетарный блоб в юзерспейсе. Ядерный они открыли, но толку от него, он с мезой не работает, ещё и не замейнлайнили его.
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|5.58, Аноним (16), 19:09, 10/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Да, он самый, проприетарный блоб в юзерспейсе.
Ну сори, люди не для того выбирают видяхи Nvidia, чтобы ставить на него огрызочный Nouveau вместо нормальных дров. Так делать целесообразно именно лишь для старых GPU, ибо родные дрова с последними версиями ядра просто не будут собираться.
Вообще, удивляет это лицемерие: проприетарную видяху мы юзаем, а против ее же проприетарных дров воюем. Вы или крестик снимите, или трусы наденьте.
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|6.61, name (??), 19:18, 10/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Так и проприетарные ОС можно использовать, в которых этот самый проприетарный драйвер нормально работает. Только что ты забыл на опеннете?
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|7.65, Аноним (16), 19:22, 10/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Так и проприетарные ОС можно использовать, в которых этот самый проприетарный драйвер нормально работает. Только что ты забыл на опеннете?
Извини, но смысл открытого софта вовсе не в том, чтобы терпеть, превозмагать и бороться со здраввм смыслом.
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|8.72, name (??), 19:38, 10/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И в чём для тебя смысл открытого софта, здравый любитель блобов-вирусов ... текст свёрнут, показать
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|3.28, МИСАКА (?), 18:09, 10/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Осталось избавиться от процессоров-вирусов со своими ос-вирусами, до которых локалхостеры не имеют доступов
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|4.33, name (??), 18:17, 10/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, но это очень сложно. Когда-нибудь люди смогут делать процессоры у себя дома.
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|6.64, name (??), 19:21, 10/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если только уровня микроконтроллера. Он будет нужен, если будет соответствовать какой-нибудь общепринятой архитектуре и на нём можно будет запускать полезный софт, тот же гну/линукс.
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|3.29, МИСАКА (?), 18:11, 10/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Тут 96% обитателей на коре дуба сидит, так что хотя-бы gpu с поддержкой CUDA ещё не очень то и старые
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|4.59, Аноним (16), 19:16, 10/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Тут 96% обитателей на коре дуба сидит, так что хотя-бы gpu с поддержкой CUDA ещё не очень то и старые
Дело не в году выпуска видяхи, а в том, что после 5-7 лет ее дрова уже не собираются под актуальное ядро Linux.
Поэтому любая старая видяха до сих пор идеально работает под последней Виндой, а вот в Линуксе с его "stanle API nonsense" - черта с два. А потом делаем удивленные глаза, почему это все пользуются ненавистной Windows...
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|3.38, Аноним (38), 18:28, 10/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Намекает на то, что нам пытаются продать две проблемы по цене одной: не только раст, но еще и работающий код сломать.
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|3.56, Аноним (16), 19:03, 10/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Тебе слово "старых" ни на что не намекает?
На что оно должно намекать, если для новых GPU любой здравомыслящий человек поставит родные дрова Nvidia?
Или ты сейчас всерьез будешь рассказывать, что кто-то на современную видяху в здравом уме накатывает Nouveau, который и трети производительности проприетарных дров не дает?
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|1.18, Нуину (?), 17:55, 10/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Новость
> На первом этапе в ядро передан каркас nova-core, насчитывающий около 400 строк кода и реализующий базовый уровень абстракций
Фанатики
> Все! Новая веха ядра! Сишники отступают.
Им бы кликбейтные новости писать.
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|1.24, Аноним (24), 18:05, 10/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Сколько строк кода получится, если переписать этот драйвер с rust на Си?
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|2.45, Аноним (45), 18:44, 10/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Сколько строк кода получится, если переписать этот драйвер с rust на Си?
раза в два меньше ~200 строк, с учётом исследований в открытых проектах 0.45 ошибок на 1000 строк кода и 0.7 из них связаны с памятью вероятность что раст поможет чем-то
0.45 * 0.2 * 0.7 = 0.063
т.е. примерно 0
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|1.36, Ivan_83 (ok), 18:26, 10/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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О да!
Взять ненужный Nouveau и вместо него написать ещё более ненужный nova на ненужно языке.
Благо они оба не нужны и проще взять бинарь от нвидии, оно хотя бы работает.
Притом было бы ещё о чём спорить, вон под огрызок реально рабочий драйвер на гнили написали, а тут переделка недоделки.
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|2.44, Аноним (44), 18:41, 10/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> проще взять бинарь от нвидии, оно хотя бы работает
Знаменитые черные экраны Хуанга поддерживает?
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|2.62, Аноним (16), 19:18, 10/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Благо они оба не нужны и проще взять бинарь от нвидии, оно хотя бы работает.
Удачи тебе заюзать 8-летний бинарь от Нвидии со свежим ядром.
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|3.71, Ivan_83 (ok), 19:35, 10/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ага, но на фре вроде с этим проблем нет.
Хотя я слил все карты нвидии и не могу проверить.
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|1.49, Аноним (49), 18:51, 10/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Столько раговоров - за и против rust'а в ядре, наконец работа драйвера поставит все точки над Ё.
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|1.51, _ (??), 18:55, 10/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вся новость одной строкой:
Проект развивается сотрудниками компании Red Hat с целью избавиться отЪ (С) и отбрасыванию поддержки старых GPU.
Не благодарите :)
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|1.55, Аноним (55), 19:02, 10/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вот это отлично! Раст скоро будет в каждом утюге, и ядро линукса на Расте!
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|1.57, Аноним (57), 19:05, 10/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Этот ваш Линукс зашквврен растом. Нормальные люди будут уходить на BSD или illumos.
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|3.63, Аноним (63), 19:20, 10/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ага, конечно. Прям GPL'ные дрова взяли и впихнули в ядро под BSD-лицензией. Шоб наверно Sony видимо радовалась.
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