Для ядра Linux 6.15 предложен начальный код драйвера Nova, написанный на Rust

3.19 , Аноним ( 16 ), 17:59, 10/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Смысл - избавиться от драйвера-вируса А что это за "драйвер-вирус" такой? Официальный от Nvidia, что ли?

4.22 , name ( ?? ), 18:04, 10/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да, он самый, проприетарный блоб в юзерспейсе. Ядерный они открыли, но толку от него, он с мезой не работает, ещё и не замейнлайнили его.

5.58 , Аноним ( 16 ), 19:09, 10/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Да, он самый, проприетарный блоб в юзерспейсе. Ну сори, люди не для того выбирают видяхи Nvidia, чтобы ставить на него огрызочный Nouveau вместо нормальных дров. Так делать целесообразно именно лишь для старых GPU, ибо родные дрова с последними версиями ядра просто не будут собираться. Вообще, удивляет это лицемерие: проприетарную видяху мы юзаем, а против ее же проприетарных дров воюем. Вы или крестик снимите, или трусы наденьте.

6.61 , name ( ?? ), 19:18, 10/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Так и проприетарные ОС можно использовать, в которых этот самый проприетарный драйвер нормально работает. Только что ты забыл на опеннете?

7.65 , Аноним ( 16 ), 19:22, 10/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Так и проприетарные ОС можно использовать, в которых этот самый проприетарный драйвер нормально работает. Только что ты забыл на опеннете? Извини, но смысл открытого софта вовсе не в том, чтобы терпеть, превозмагать и бороться со здраввм смыслом.

8.72 , name ( ?? ), 19:38, 10/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать И в чём для тебя смысл открытого софта, здравый любитель блобов-вирусов ... 3.21 , Аноним ( 21 ), 18:02, 10/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Что только не придумают, лишь бы не стабилизировать апи.

3.28 , МИСАКА ( ? ), 18:09, 10/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Осталось избавиться от процессоров-вирусов со своими ос-вирусами, до которых локалхостеры не имеют доступов

4.33 , name ( ?? ), 18:17, 10/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да, но это очень сложно. Когда-нибудь люди смогут делать процессоры у себя дома.

5.53 , Советский инженер ( ok ), 19:01, 10/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – так и сейчас можно сделать процессор у себя дома.

только кому он будет такой домашний DIY нужен?

6.64 , name ( ?? ), 19:21, 10/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Если только уровня микроконтроллера. Он будет нужен, если будет соответствовать какой-нибудь общепринятой архитектуре и на нём можно будет запускать полезный софт, тот же гну/линукс.