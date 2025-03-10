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Для ядра Linux 6.15 предложен начальный код драйвера Nova, написанный на Rust

10.03.2025 17:16

Для включения в состав ядра Linux 6.15, релиз которого ожидается в конце мая, предложен набор патчей с начальной реализацией драйвера Nova для GPU NVIDIA, написанного на языке Rust. На первом этапе в ядро передан каркас nova-core, насчитывающий около 400 строк кода и реализующий базовый уровень абстракций над программными интерфейсами прошивок GSP. Помимо nova-core в состав патча включены некоторые обвязки, необходимые для работы драйверов с прошивками.

На следующем этапе в ядро планируют включить DRM-драйвер nova-drm (Direct Rendering Manager) для взаимодействия с GPU из пространства пользователя, а также VFIO-драйвер с менеджером vGPU, позволяющим использовать виртуальные GPU NVIDIA в системах виртуализации.

Драйвер Nova рассчитан на использование с GPU NVIDIA, оснащёнными GSP-прошивками, которые используются начиная с серии NVIDIA GeForce RTX 2000 на базе микроархитектуры Turing. В подобных GPU операции инициализации и управления реализованы в прошивке и выполняются отдельным микроконтроллером GSP (GPU System Processor). Предполагается, что в долгосрочной перспективе Nova заменит собой драйвер Nouveau для GPU с поддержкой GSP.

Проект развивается сотрудниками компании Red Hat с целью избавиться от усложнений, свойственных DRM-драйверу Nouveau. Значительное упрощение достигается благодаря задействованию готовых обработчиков, предоставляемых прошивкой GSP, и отбрасыванию поддержки старых GPU. Nova также позволит решить архитектурные проблемы, которые в Nouveau требуют существенной переработки кодовой базы, например, проблемы с блокировками в коде VMM/MMU.

Язык Rust выбран для снижения вероятности совершения ошибок при работе с памятью, и как возможность совместить работу над рабочим драйвером с созданием обвязок и абстракций для разработки драйверов на Rust.

Помимо Nova для ядра Linux на языке Rust развиваются драйверы для GPU Apple AGX (drm-asahi), NVMe (rnvme) и Android Binder. Компания Cisco развивает на Rust файловую систему PuzzleFS для ядра Linux. Уже приняты в состав ядра генератор QR-кодов для экрана аварийной остановки работы, драйвер блочных устройств rnull (замена null_blk) и драйвер ax88796b_rust для PHY-интерфейса Ethernet-контроллера ASIX AX887xx.

Цели продвижения Rust в ядро Linux:

  • Написание нового кода на языке Rust снизит риск ошибок при работе с памятью и состояний гонки, а также исключит некоторые логические ошибки за счёт более строгой системы типов.
  • Мэйнтейнерам будет проще рецензировать изменения и проводить рефакторинг модулей с учётом гарантий, предоставляемых языком Rust.
  • Наличие абстракций, использующих продвинутые возможности языка Rust, упростит создание новых драйверов и модулей.
  • Поддержка современного языка привлечёт к разработке ядра новых участников.
  • Применение возможностей инструментария Rust упростит выполнение требований к документированию кода. Например, в проекте Rust for Linux введено требование по обязательному документированию публичных API, требований к безопасности, unsafe-блоков и инвариантов типов.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.phoronix.com/news/...)
  2. OpenNews: NVIDIA подытожила планы по переводу Linux-драйверов на открытые модули ядра по умолчанию
  3. OpenNews: Red Hat представил Nova, драйвер для GPU NVIDIA, написанный на языке Rust
  4. OpenNews: Мэйнтейнер драйвера Nouveau сложил полномочия из-за проблем с инклюзивностью в сообществе
  5. OpenNews: NVIDIA опубликовала код с реализацией vGPU на базе драйвера Nouveau
  6. OpenNews: Состояние поддержки Wayland в проприетарных драйверах NVIDIA
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62855-nova
Ключевые слова: nova, nvidia, rust
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (63) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 17:23, 10/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    > "Написание нового кода на языке Rust снизит риск ошибок при работе с памятью и состояний гонки, а также исключит некоторые логические ошибки."

    Это очень верно подмечено!

     
     
  • 2.26, Аноним (26), 18:07, 10/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вот Rust 2.0 исключит все логические ошибки, ещё увидите!
     
     
  • 3.46, Алконим (?), 18:47, 10/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А раст 3 исключит разрабов и пользователей. Код сам себя писать будет
     
     
  • 4.50, Аноним (1), 18:51, 10/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Раст это не про луддизм, здесь применяются все современные разработки!
     
  • 2.54, Zenitur (ok), 19:01, 10/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.youtube.com/watch?v=bQchpOrl-PM
     

  • 1.2, Аноним (2), 17:28, 10/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    Все! Началось. Наступает капец ядру.
     
     
  • 2.5, Аноним (1), 17:34, 10/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наоборот, ждёт обновление ядра от морально устаревшего кода!
     
     
  • 3.20, Аноним (20), 18:01, 10/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    с заменой на морально не готовый?
     
     
  • 4.48, Алконим (?), 18:49, 10/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не ты что они же себя моральной высокими ставят с DEI COC и ABCD+
     
  • 2.7, Карлос Сношайтилис (ok), 17:35, 10/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А сообщество опеннета так и не решило куда бежать. Надо срочно что-то делать!
     
     
  • 3.9, Аноним (1), 17:39, 10/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они хотели форк на С++ сделать, но дальше слов что-то неожиданно не идёт.
     
     
  • 4.31, Аноним (31), 18:14, 10/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ссылочку в студию на это хотение.
     
  • 4.66, Аноним (66), 19:28, 10/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только у анонимов. У С++ все давно уже идет.
     
  • 2.15, Аноним (15), 17:47, 10/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > 400 строк кода

    Осталось переписать ещё 40 миллионов строк.

     

  • 1.3, Аноним (3), 17:29, 10/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Каким мейнтейнерам проще? Их же с растом в задницу посылают.
     
     
  • 2.4, чатжпт (?), 17:32, 10/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    так Линус посылаторам уже объяснил, что раст в ядре всё равно будет
     
  • 2.8, Аноним (1), 17:36, 10/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Расту в ядре быть! (c) Линус Тордвардс
     
  • 2.16, Аноним (16), 17:49, 10/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Каким мейнтейнерам проще? Их же с растом в задницу посылают.

    Нет, дружок, шлют как раз маинтанеров, которые против Раста:
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=62797

     

  • 1.6, Аноним (6), 17:35, 10/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Помню как финской Нокии всем миром говорили, что стратегия Элопа - это ошибка, которая закончится катастрофой. Но горячие финские парни до самого конца не верили. Что-то похожее сейчас и с ядром Линукса происходит.
     
     
  • 2.23, Соль земли (?), 18:05, 10/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может они в Erlang зря не верили?
     
  • 2.37, Ivan_83 (ok), 18:27, 10/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там манагер из мс хорошо потрудился чтобы всё закопать.
    Так бы они через какое то время начали выпускать мобилы с андройдом.
     
     
  • 3.47, нах. (?), 18:48, 10/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Там манагер из мс хорошо потрудился чтобы всё закопать.

    вообще-то он потрудился избавить компанию от убыточного неликвида, несовместимого даже с самим собой. Так что претензии ему - разьве что как раз MS могла бы предъявить. Как он ей этот товарчик вообще всучил-то, вот что не перестает удивлять!

    > Так бы они через какое то время начали выпускать мобилы с андройдом.

    то есть (снова) похоронили бы все свои наработки за 20 с лишним лет, (снова) уволили бы весь персонал (которому понятно нечего делать с ведроидом, у них совершенно другой профиль), (снова) потеряли бы пользователей (которых десять лет завязывали на свою экосистему, а тут опа - ведроид)  и стали бы конкурировать с одной стороны с гуглем, с бесконечными деньгами, с другой с китайцами с бесплатным трудом и материалами? Прекрасный бизнес-план, что могло бы пойти не так.

    Нокия должна Элопу памятник поставить, что он проделал все то же самое - но за деньги microsoft.

     
     
  • 4.68, Ivan_83 (ok), 19:32, 10/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Собрать fairphone только под шильдиком нокиа с чистым AOSP и может парой ненужно фирменных приложений.
    Вот всё что хотели пользователи=фонаты нокиа. Пользователи фонатели от бренда, они долго терпели всякий софтварный треш конторы. Я хз что вы понимаете под привязыванием к экосистеме нокиа.

    Разогнать не всех, железячное подразделение вполне себе соталось бы.

    В остальном вам виднее, мне всегда было пофиг на нокию, я на филипс хениумах сидел и заряжал их 1-2 раза в месяц :)

     
  • 3.52, Аноним (-), 18:59, 10/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вот человек, который очень близко знает эту историю, утверждает, что Элоп выступил в роли хирурга, отсекшего гору поражённой плоти и спасшего то немногое, что мог спасти. А Нокию довели до предсмертного состояния сами финны

    https://habr.com/articles/171325/

     
     
  • 4.67, Аноним (66), 19:31, 10/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да я даже в своей небольшой компании слышу две совершенно разные версии одной и той же истории. Знаю обе стороны и обе темнят. В масштабах нокии вообще кого угодно и как угодно можно преподнести после стольких лет.
     
  • 4.69, Ivan_83 (ok), 19:34, 10/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может и так :)
    У меня валяется ещё живая нокиа с micro-usb (те ближе к концу, до win phone~ов), там реально неюзабельная фигня и непонятный OVI.
     

  • 1.10, Витюшка (?), 17:40, 10/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    С ядром Linux всё будет хорошо. Rust победил (победил даже Zig - он займет только свою нишу). Теперь это next big thing. Системный общего назначения язык программирования.

    Пока руки не доходят. Но всё что можно я буду писать на нём.

     
     
  • 2.12, Аноним (6), 17:44, 10/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Rust победил
    > это next big thing

    Время покажет )))

     
  • 2.70, Аноним (66), 19:34, 10/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я вот буквально недавно слышал то же самое про php, java, c# и наверняка еще про кучку языков на которые я даже не обратил внимание.
    По факту: язык отстойный, далеко не новый, предлагает мало, проблем много, принадлежит фактически мелкомягким и гуглу. Так что завязываться на него будет только сектант или дурак.
    Жду пока мелкософт наиграется(деньги закончатся) и тогда никто никогда не вспомнит про раст(включая вас).
     

  • 1.14, Аноним (16), 17:46, 10/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    > Значительное упрощение достигается благодаря [...] отбрасыванию поддержки старых GPU.

    А накой оно нужно без поддерки старых GPU? Разве не в этом смысл Nouveau? Иначе проще проприетарный драйвер от Nvidia.

     
     
  • 2.17, name (??), 17:53, 10/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Смысл - избавиться от драйвера-вируса, очевидно же.
     
     
  • 3.19, Аноним (16), 17:59, 10/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Смысл - избавиться от драйвера-вируса

    А что это за "драйвер-вирус" такой? Официальный от Nvidia, что ли?

     
     
  • 4.22, name (??), 18:04, 10/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, он самый, проприетарный блоб в юзерспейсе. Ядерный они открыли, но толку от него, он с мезой не работает, ещё и не замейнлайнили его.
     
     
  • 5.58, Аноним (16), 19:09, 10/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Да, он самый, проприетарный блоб в юзерспейсе.

    Ну сори, люди не для того выбирают видяхи Nvidia, чтобы ставить на него огрызочный Nouveau вместо нормальных дров. Так делать целесообразно именно лишь для старых GPU, ибо родные дрова с последними версиями ядра просто не будут собираться.

    Вообще, удивляет это лицемерие: проприетарную видяху мы юзаем, а против ее же проприетарных дров воюем. Вы или крестик снимите, или трусы наденьте.

     
     
  • 6.61, name (??), 19:18, 10/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Так и проприетарные ОС можно использовать, в которых этот самый проприетарный драйвер нормально работает. Только что ты забыл на опеннете?
     
     
  • 7.65, Аноним (16), 19:22, 10/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Так и проприетарные ОС можно использовать, в которых этот самый проприетарный драйвер нормально работает. Только что ты забыл на опеннете?

    Извини, но смысл открытого софта вовсе не в том, чтобы терпеть, превозмагать и бороться со здраввм смыслом.

     
     
  • 8.72, name (??), 19:38, 10/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И в чём для тебя смысл открытого софта, здравый любитель блобов-вирусов ... текст свёрнут, показать
     
  • 3.21, Аноним (21), 18:02, 10/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что только не придумают, лишь бы не стабилизировать апи.
     
  • 3.28, МИСАКА (?), 18:09, 10/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Осталось избавиться от процессоров-вирусов со своими ос-вирусами, до которых локалхостеры не имеют доступов
     
     
  • 4.33, name (??), 18:17, 10/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, но это очень сложно. Когда-нибудь люди смогут делать процессоры у себя дома.
     
     
  • 5.53, Советский инженер (ok), 19:01, 10/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    так и сейчас можно сделать процессор у себя дома.
    только кому он будет такой домашний DIY нужен?
     
     
  • 6.64, name (??), 19:21, 10/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если только уровня микроконтроллера. Он будет нужен, если будет соответствовать какой-нибудь общепринятой архитектуре и на нём можно будет запускать полезный софт, тот же гну/линукс.
     
  • 2.25, Соль земли (?), 18:06, 10/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Тебе слово "старых" ни на что не намекает?
     
     
  • 3.29, МИСАКА (?), 18:11, 10/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Тут 96% обитателей на коре дуба сидит, так что хотя-бы gpu с поддержкой CUDA ещё не очень то и старые
     
     
  • 4.59, Аноним (16), 19:16, 10/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Тут 96% обитателей на коре дуба сидит, так что хотя-бы gpu с поддержкой CUDA ещё не очень то и старые

    Дело не в году выпуска видяхи, а в том, что после 5-7 лет ее дрова уже не собираются под актуальное ядро Linux.

    Поэтому любая старая видяха до сих пор идеально работает под последней Виндой, а вот в Линуксе с его "stanle API nonsense" - черта с два. А потом делаем удивленные глаза, почему это все пользуются ненавистной Windows...

     
  • 3.38, Аноним (38), 18:28, 10/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Намекает на то, что нам пытаются продать две проблемы по цене одной: не только раст, но еще и работающий код сломать.
     
  • 3.56, Аноним (16), 19:03, 10/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Тебе слово "старых" ни на что не намекает?

    На что оно должно намекать, если для новых GPU любой здравомыслящий человек поставит родные дрова Nvidia?

    Или ты сейчас всерьез будешь рассказывать, что кто-то на современную видяху в здравом уме накатывает Nouveau, который и трети производительности проприетарных дров не дает?

     

  • 1.18, Нуину (?), 17:55, 10/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Новость

    > На первом этапе в ядро передан каркас nova-core, насчитывающий около 400 строк кода и реализующий базовый уровень абстракций

    Фанатики

    > Все! Новая веха ядра! Сишники отступают.

    Им бы кликбейтные новости писать.

     
  • 1.24, Аноним (24), 18:05, 10/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Сколько строк кода получится, если переписать этот драйвер с rust на Си?
     
     
  • 2.34, Аноним (31), 18:19, 10/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Либо не больше, либо не сильно больше.
     
  • 2.45, Аноним (45), 18:44, 10/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Сколько строк кода получится, если переписать этот драйвер с rust на Си?

    раза в два меньше ~200 строк, с учётом исследований в открытых проектах 0.45 ошибок на 1000 строк кода и 0.7 из них связаны с памятью вероятность что раст поможет чем-то

    0.45 * 0.2 * 0.7 = 0.063

    т.е. примерно 0

     

  • 1.36, Ivan_83 (ok), 18:26, 10/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    О да!

    Взять ненужный Nouveau и вместо него написать ещё более ненужный nova на ненужно языке.
    Благо они оба не нужны и проще взять бинарь от нвидии, оно хотя бы работает.

    Притом было бы ещё о чём спорить, вон под огрызок реально рабочий драйвер на гнили написали, а тут переделка недоделки.

     
     
  • 2.44, Аноним (44), 18:41, 10/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > проще взять бинарь от нвидии, оно хотя бы работает

    Знаменитые черные экраны Хуанга поддерживает?

     
  • 2.62, Аноним (16), 19:18, 10/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Благо они оба не нужны и проще взять бинарь от нвидии, оно хотя бы работает.

    Удачи тебе заюзать 8-летний бинарь от Нвидии со свежим ядром.

     
     
  • 3.71, Ivan_83 (ok), 19:35, 10/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага, но на фре вроде с этим проблем нет.
    Хотя я слил все карты нвидии и не могу проверить.
     
     
  • 4.73, Аноним (16), 19:40, 10/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Новость не о Фре, а о Линуксе.
     

  • 1.43, Аноним (43), 18:40, 10/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Еще один опытный образец драйвера, который скоро забросят.
     
  • 1.49, Аноним (49), 18:51, 10/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Столько раговоров - за и против rust'а в ядре, наконец работа драйвера поставит все точки над Ё.
     
  • 1.51, _ (??), 18:55, 10/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вся новость одной строкой:
    Проект развивается сотрудниками компании Red Hat с целью избавиться отЪ (С) и отбрасыванию поддержки старых GPU.

    Не благодарите :)

     
  • 1.55, Аноним (55), 19:02, 10/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот это отлично! Раст скоро будет в каждом утюге, и ядро линукса на Расте!
     
  • 1.57, Аноним (57), 19:05, 10/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Этот ваш Линукс зашквврен растом. Нормальные люди будут уходить на BSD или illumos.
     
     
  • 2.60, Аноним (60), 19:17, 10/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В bsd дрова от линукса, баранчик.
    Сливайся.
     
     
  • 3.63, Аноним (63), 19:20, 10/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага, конечно. Прям GPL'ные дрова взяли и впихнули в ядро под BSD-лицензией. Шоб наверно Sony видимо радовалась.
     

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