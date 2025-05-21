Для FreeBSD развивают опциональную поддержку компонентов базовой системы на Rust

|
|1.1, Аноним (1), 21:45, 21/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
|
Очередное подтверждение тому, что за растом будущее. Объяснять его ненужность теперь все сложнее и сложнее. Но сишникам удается!
|
|
|
|2.5, Аноним (-), 21:58, 21/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Ну... если уже смотреть глобально, то нужность фри еще предстоит объяснить)
С другой стороны - а ядро линукс (именно в ядро, а не юзерспейс) раст тоже добавляют.
Так что вполне возможна ситуация, когда линукоиды скажут "а у нас уже раст в ядре и дрова есть, а вы опять догоняющие! 😝"
|
|
|
|3.17, Sadok (ok), 22:49, 21/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
объясни это citrix ли netflix, например. потом возвращайся. по пути к микрософту или к DARPA загляни
|
|
|
|4.21, Аноним (-), 22:56, 21/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> объясни это citrix ли netflix, например. потом возвращайся.
Ты забыл еще вспомнить плейстейшн)
> по пути к микрософту
А что у мелкомягких?
У них половина бизнеса построена на линуксовых дистрибутивах.
> или к DARPA загляни
А после дарпы заглянем в список топ500 суперкомпов? Или посмотрим с какими ОСь можно купить ноуты (dell/hp и тд)
Или не надо? Ну чтобы убогих не так сильно унижать)
То что ты перечислил, это как раз известные исключения. Которые подтверждают правило.
Если начать перечислять "правила", то боюсь не хватит лимита символов для этого сообщения.
ps хотя после этой новости, мое мнение о БСД улучшилось)
судя по всему, хотя бы часть решила развиваться
|
|2.25, Кошкажена (?), 23:32, 21/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> то за растом будущее
Может быть, но на данный момент это просто прототип, о чем сказано в новости
> На момент написания отчёта заявлена поддержка только сборки и установки Rust-приложений, работающих в пространстве пользователя. Поддержка библиотечных crate-пакетов запланирована в будущем. Использование Rust в ядре пока не поддерживается, так подобная возможность требует большого объёма работы и выходит за рамки начального прототипа.
Таким образом, ничего серьёзного. Не ясно зачем очередная новость об этом. Похоже на дешевый пиар.
|
|1.6, Аноним (6), 22:00, 21/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Так фряха только этим недокомпилятором и (не)собирается, ровно никаких препятствий для поддержки раста. Если бы раст поддерживался gcc, я уверен, претензий и с линуксом куда меньше было.
|
|
|
|2.7, Аноним (-), 22:04, 21/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Но линукс уже довольно давно может собираться шлангом.
docs.kernel.org/kbuild/llvm.html
Андроид, насколько я помню, тоже.
Так что не вижу острой необходимости в вендорлочном GCC.
|
|
|
|3.10, Аноним (6), 22:26, 21/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Сам линукс собирают, в основном, стараниями разработчиков андроида. А вот юзерспейс не очень хорошо шлангом собирается, что можно видеть на примере фряхи. Только шланг код всё ещё хуже и менее универсальный выдаёт, в принципе не способен на эффективные оптимизации (размер бинаря и оптимизации профилирования), есть дистрибутив линукса, собранный шлангом и он всегда ощутимо хуже был. В связи с чем собирать шлангом особого проку нет, кроме корпоративных интересов и унификации с проприетарными компиляторами (те же самые корпоративные интересы).
|
|1.8, Аноним (8), 22:26, 21/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Заголовок вводит в заблуждение. Может показаться что FreeBSD развивает поддержку Rust.
Но это не так. HardenedBSD развивает свой форк.
|
|
|
|2.15, Аноним (-), 22:48, 21/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Может показаться
Только если ты читаешь не глазами)
Что не ясно во фразе "Для FreeBSD развивают..." ?
Это как "для linux сделали дрова для apple silicon".
ps вполне возможно что их наработки и патчи можно будет накатить на обычную FreeBSD.
|
|
|
|3.24, Кошкажена (?), 23:29, 21/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> ps вполне возможно что их наработки и патчи можно будет накатить на обычную FreeBSD.
Там из наработок 50 строк в мэйкфайле и покарска волос в синий цвет.
|
|
|
|2.22, Аноним (-), 23:16, 21/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> А в FreeBSD и не знают.
Все они знают.
Уже была новость, в прошлом году, в начале и середине года:
"Разработчики FreeBSD обсуждают использование языка Rust в базовой системе"
opennet.ru/opennews/art.shtml?num=60473
И потом на БЗДшом саммите тоже возвращались к этому вопросу:
opennet.ru/opennews/art.shtml?num=61456
"Среди рассмотренных на саммите тем:
Интеграция инструментария Rust в базовую систему, поставка и переписывание приложений на языке Rust и предоставление возможности разработки компонентов ядра на Rust."
Так что думаю они с интересом наблюдают и думают "а может цап-царапнуть к себе?"
|
|1.23, Аноним (23), 23:27, 21/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Они же просто не понимают. Им надо объяснить, тогда они всё поймут! Наберите еще разок лучший коммент против Раста с Опеннета.
|