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Выпуск утилит GNU grep 3.12, gzip 1.14, diffutils 3.12 и coreutils 9.7

11.04.2025 09:01

Проект GNU опубликовал релиз пакета gzip 1.14, включающего утилиты gzip, gunzip, zmore и zcat для сжатия и распаковки данных при помощи алгоритма LZ77. В новом выпуске существенно ускорены операции распаковки. На системах x86_64, поддерживающих процессорные инструкции PCLMUL, прирост производительности достигает 40%, а на системах без поддержки PCLMUL - до 20%.

Ускорение реализовано благодаря оптимизации операций с контрольными суммами (CRC), на вычисление которых уходило около половины расходуемого процессорного времени. Оптимизированная версия CRC уже добавлена в состав библиотеки gnulib, что приведёт к ускорению и других проектов GNU, использующих функции вычисления контрольных сумм.

Внесены изменения, нарушающие совместимость: прекращена установка утилиты zmore на платформах, не использующих утилиту "more"; прекращена обработка переменной окружения GZIP (задаёт опции по умолчанию) в ситуациях, когда в ней указаны опции, отличные от "-1" (--fast), "-2",... "-9" (--best), "--rsyncable" и "--synchronous".

Дополнительно можно отметить:

  • Выпуск утилиты для организации поиска данных в текстовых файлах - GNU Grep 3.12. В новой версии решена проблема с поиском в каталогах, насчитывающих более 100 тысяч файлов. Прекращена поддержка опции "--unix-byte-offsets" ("-u"). На платформах Windows и AIX в 32-разрядном режиме реализована поддержка Unicode-символов, выходящих за рамки основной многоязычной плоскости Unicode (коды с 0000 по FFFF).
  • Выпуск набора GNU Diffutils 3.12, включающего утилиты для оценки различий в файлах, такие как diff, diff3, sdiff и cmp. В новой версии исправлены две ошибки: аварийное завершение при использовании "diff -y" и проблемы с "diff -r" при сравнения непустого и пустого файлов.
  • Выпуск набора базовых системных утилит GNU Coreutils 9.7, в состав которого входят такие программы, как sort, cat, chmod, chown, chroot, cp, date, dd, echo, hostname, id, ln и ls. В новой версии в утилиту logname добавлена поддержка систем на базе Си-библиотек musl и uclibc. В остальном отмечено только исправление ошибок, затрагивающих утилиты cat, cksum, dd, ls, timeout, sleep, tail и who.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/i...)
  2. OpenNews: Опубликована утилита ugrep 5.0 для расширенного поиска в файлах
  3. OpenNews: Выпуск утилиты GNU grep 3.5
  4. OpenNews: Выпуск утилиты GNU patch 2.8
  5. OpenNews: Доступны утилиты мониторинга nvtop 3.2.0 и htop 3.4.0. Уязвимость в atop
  6. OpenNews: Релиз утилиты gzip 1.12
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63050-gzip
Ключевые слова: gzip, grep, diffutils, coreutils
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (15) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Жироватт (ok), 10:43, 11/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > As this can cause problems when using scripts, this feature is supported only for --rsyncable, --synchronous, and options like -9 that set the compression level; any other options or operands in GZIP are silently ignored.

    Ну такое

     
  • 1.2, xsignal (ok), 11:31, 11/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Написаны на Си, и ничего - эти утилиты просто работают, делают своё дело на миллиардах серверов в режиме 24/7/365. Надёжность - 99.999%!
     
     
  • 2.3, n00by (ok), 11:35, 11/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А что эти утилиты делают на серверах, есть примеры? Что и зачем надо искать grep-ом в сотне тысяч файлов? И почему для этого не использовать подходящий инструмент?
     
     
  • 3.4, zk (?), 11:47, 11/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    они и есть подходящий инструмент под свои задачи. Можешь лучше, делай.
     
  • 3.5, xsignal (ok), 11:51, 11/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В смысле, что? Ты спрашиваешь, что делают базовые утилиты, "строительные кирпичики" на серверах?)
     
  • 3.6, Аноним (6), 11:59, 11/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Видимо человек ни когда консоли не видел
     
  • 3.7, Аноним (7), 12:20, 11/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В логах админам помогают нужное отыскивать, не?
     
  • 3.8, Аноним (8), 12:52, 11/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А что эти утилиты делают на серверах, есть примеры? Что и зачем
    > надо искать grep-ом в сотне тысяч файлов? И почему для этого
    > не использовать подходящий инструмент?

    Так много вопросов и так мало ответов! Но ничего, скоро пойдешь в школу и там умные педагоги всё расскажут.

     
  • 3.9, Аноним (9), 13:21, 11/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Сколько налетело фанатов СПО и сишки! А по существу никто не ответил! А всё потому что юноши оценивают СПО именно по этим хэловордам, и потом кичатся этим! А то что, в СПО нет ни одного нормального видео редактора например, и нет альтернативы simatic step7 и другого очень нужного для ПЛК софта для линукса, и то что много чего ещё нет в СПО, так это они предпочитают не замечать.
     
     
  • 4.11, Аноним (-), 13:29, 11/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Потому что хелловорл или утилитку в 10к строк может написать почти каждый.
    А сложный проект, а да еще и требующий понимания предметной области - нет.
    Тут нужна команда, тут нужны ресурсы.
    Сообщество не может/хочет предоставлять их.
    Поэтому почти все крупные СПО проекты это детище корпораций.
    Достаточно сравнить линукс и хурд.

    Вот такая грустная правда((

     
     
  • 5.14, xsignal (ok), 13:48, 11/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Потому что хелловорл или утилитку в 10к строк может написать почти каждый

    Ну конечно..) Это только на вид эти утилиты простые, а за кажущейся простотой скрывается далеко нетривиальная математическая база.
    > Поэтому почти все крупные СПО проекты это детище корпораций

    Не правда, существует много больших и сложных безкорпоративных проетов.

     
  • 3.13, Аноним (13), 13:42, 11/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > И почему для этого не использовать подходящий инструмент?

    у вас КМП в грепе и в "подходящем инструменте" отличается?

     
  • 2.10, Аноним (-), 13:26, 11/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты не прав! Там надежность OVER 9000!!!!

    Была бы.
    Если бы их писали на не кривыми ногами на ЯП из прошлого тысячелетия.

    Уязвимость в утилите GNU split, приводящая к переполнению буфер
    opennet.ru/opennews/art.shtml?num=60490

    Уязвимость в утилите GNU sort
    opennet.ru/opennews/art.shtml?num=42235

    Опасные уязвимости в утилитах beep и patch
    opennet.ru/opennews/art.shtml?num=48427

     
     
  • 3.12, xsignal (ok), 13:30, 11/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эти уязвимости как-то проявились, к каким-либо последствиям привели? Нет. Поэтому это просто обнаруженные ошибки, которые есть в любой программе на любом языке. Нашли - исправили, делов - на копейку, а шуму - на миллион!
     
     
  • 4.15, Аноним (-), 13:50, 11/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Эти уязвимости как-то проявились, к каким-либо последствиям привели?

    О, надеюсь твой водитель, проежая на красный свет, или врач отвечают точно так же "ну в же не умерли"))?

    Вот тебе еще "Написаны на Си, и ничего - эти утилиты просто работают"
    Критическая уязвимость в sudo, позволяющая получить привилегии root
    opennet.ru/opennews/art.shtml?num=60490
      Уязвимость проявляется с июля 2011 года и вызвана переполнением буфера.

    Десять лет дырявости, однако.

     
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