Выпуск утилит GNU grep 3.12, gzip 1.14, diffutils 3.12 и coreutils 9.7

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|1.1, Жироватт (ok), 10:43, 11/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> As this can cause problems when using scripts, this feature is supported only for --rsyncable, --synchronous, and options like -9 that set the compression level; any other options or operands in GZIP are silently ignored.
Ну такое
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|1.2, xsignal (ok), 11:31, 11/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Написаны на Си, и ничего - эти утилиты просто работают, делают своё дело на миллиардах серверов в режиме 24/7/365. Надёжность - 99.999%!
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|2.3, n00by (ok), 11:35, 11/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А что эти утилиты делают на серверах, есть примеры? Что и зачем надо искать grep-ом в сотне тысяч файлов? И почему для этого не использовать подходящий инструмент?
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|3.4, zk (?), 11:47, 11/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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они и есть подходящий инструмент под свои задачи. Можешь лучше, делай.
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|3.5, xsignal (ok), 11:51, 11/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В смысле, что? Ты спрашиваешь, что делают базовые утилиты, "строительные кирпичики" на серверах?)
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|3.8, Аноним (8), 12:52, 11/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А что эти утилиты делают на серверах, есть примеры? Что и зачем
> надо искать grep-ом в сотне тысяч файлов? И почему для этого
> не использовать подходящий инструмент?
Так много вопросов и так мало ответов! Но ничего, скоро пойдешь в школу и там умные педагоги всё расскажут.
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|3.9, Аноним (9), 13:21, 11/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Сколько налетело фанатов СПО и сишки! А по существу никто не ответил! А всё потому что юноши оценивают СПО именно по этим хэловордам, и потом кичатся этим! А то что, в СПО нет ни одного нормального видео редактора например, и нет альтернативы simatic step7 и другого очень нужного для ПЛК софта для линукса, и то что много чего ещё нет в СПО, так это они предпочитают не замечать.
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|4.11, Аноним (-), 13:29, 11/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Потому что хелловорл или утилитку в 10к строк может написать почти каждый.
А сложный проект, а да еще и требующий понимания предметной области - нет.
Тут нужна команда, тут нужны ресурсы.
Сообщество не может/хочет предоставлять их.
Поэтому почти все крупные СПО проекты это детище корпораций.
Достаточно сравнить линукс и хурд.
Вот такая грустная правда((
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|5.14, xsignal (ok), 13:48, 11/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Потому что хелловорл или утилитку в 10к строк может написать почти каждый
Ну конечно..) Это только на вид эти утилиты простые, а за кажущейся простотой скрывается далеко нетривиальная математическая база.
> Поэтому почти все крупные СПО проекты это детище корпораций
Не правда, существует много больших и сложных безкорпоративных проетов.
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|3.13, Аноним (13), 13:42, 11/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> И почему для этого не использовать подходящий инструмент?
у вас КМП в грепе и в "подходящем инструменте" отличается?
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|2.10, Аноним (-), 13:26, 11/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты не прав! Там надежность OVER 9000!!!!
Была бы.
Если бы их писали на не кривыми ногами на ЯП из прошлого тысячелетия.
Уязвимость в утилите GNU split, приводящая к переполнению буфер
opennet.ru/opennews/art.shtml?num=60490
Уязвимость в утилите GNU sort
opennet.ru/opennews/art.shtml?num=42235
Опасные уязвимости в утилитах beep и patch
opennet.ru/opennews/art.shtml?num=48427
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|3.12, xsignal (ok), 13:30, 11/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Эти уязвимости как-то проявились, к каким-либо последствиям привели? Нет. Поэтому это просто обнаруженные ошибки, которые есть в любой программе на любом языке. Нашли - исправили, делов - на копейку, а шуму - на миллион!
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|4.15, Аноним (-), 13:50, 11/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Эти уязвимости как-то проявились, к каким-либо последствиям привели?
О, надеюсь твой водитель, проежая на красный свет, или врач отвечают точно так же "ну в же не умерли"))?
Вот тебе еще "Написаны на Си, и ничего - эти утилиты просто работают"
Критическая уязвимость в sudo, позволяющая получить привилегии root
opennet.ru/opennews/art.shtml?num=60490
Уязвимость проявляется с июля 2011 года и вызвана переполнением буфера.
Десять лет дырявости, однако.
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