Выпуск утилит GNU grep 3.12, gzip 1.14, diffutils 3.12 и coreutils 9.7

2.3 , n00by ( ok ), 11:35, 11/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – А что эти утилиты делают на серверах, есть примеры? Что и зачем надо искать grep-ом в сотне тысяч файлов? И почему для этого не использовать подходящий инструмент?

3.4 , zk ( ? ), 11:47, 11/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – они и есть подходящий инструмент под свои задачи. Можешь лучше, делай.

3.5 , xsignal ( ok ), 11:51, 11/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В смысле, что? Ты спрашиваешь, что делают базовые утилиты, "строительные кирпичики" на серверах?)

3.6 , Аноним ( 6 ), 11:59, 11/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Видимо человек ни когда консоли не видел

3.7 , Аноним ( 7 ), 12:20, 11/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В логах админам помогают нужное отыскивать, не?

3.8 , Аноним ( 8 ), 12:52, 11/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А что эти утилиты делают на серверах, есть примеры? Что и зачем

> надо искать grep-ом в сотне тысяч файлов? И почему для этого

> не использовать подходящий инструмент? Так много вопросов и так мало ответов! Но ничего, скоро пойдешь в школу и там умные педагоги всё расскажут.

3.9 , Аноним ( 9 ), 13:21, 11/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – Сколько налетело фанатов СПО и сишки! А по существу никто не ответил! А всё потому что юноши оценивают СПО именно по этим хэловордам, и потом кичатся этим! А то что, в СПО нет ни одного нормального видео редактора например, и нет альтернативы simatic step7 и другого очень нужного для ПЛК софта для линукса, и то что много чего ещё нет в СПО, так это они предпочитают не замечать.

4.11 , Аноним ( - ), 13:29, 11/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Потому что хелловорл или утилитку в 10к строк может написать почти каждый.

А сложный проект, а да еще и требующий понимания предметной области - нет.

Тут нужна команда, тут нужны ресурсы.

Сообщество не может/хочет предоставлять их.

Поэтому почти все крупные СПО проекты это детище корпораций.

Достаточно сравнить линукс и хурд. Вот такая грустная правда((

5.14 , xsignal ( ok ), 13:48, 11/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Потому что хелловорл или утилитку в 10к строк может написать почти каждый Ну конечно..) Это только на вид эти утилиты простые, а за кажущейся простотой скрывается далеко нетривиальная математическая база.

> Поэтому почти все крупные СПО проекты это детище корпораций Не правда, существует много больших и сложных безкорпоративных проетов.

3.13 , Аноним ( 13 ), 13:42, 11/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > И почему для этого не использовать подходящий инструмент? у вас КМП в грепе и в "подходящем инструменте" отличается?

2.10 , Аноним ( - ), 13:26, 11/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ты не прав! Там надежность OVER 9000!!!! Была бы.

Если бы их писали на не кривыми ногами на ЯП из прошлого тысячелетия. Уязвимость в утилите GNU split, приводящая к переполнению буфер

opennet.ru/opennews/art.shtml?num=60490 Уязвимость в утилите GNU sort

opennet.ru/opennews/art.shtml?num=42235 Опасные уязвимости в утилитах beep и patch

opennet.ru/opennews/art.shtml?num=48427

3.12 , xsignal ( ok ), 13:30, 11/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Эти уязвимости как-то проявились, к каким-либо последствиям привели? Нет. Поэтому это просто обнаруженные ошибки, которые есть в любой программе на любом языке. Нашли - исправили, делов - на копейку, а шуму - на миллион!

4.15 , Аноним ( - ), 13:50, 11/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Эти уязвимости как-то проявились, к каким-либо последствиям привели? О, надеюсь твой водитель, проежая на красный свет, или врач отвечают точно так же "ну в же не умерли"))? Вот тебе еще "Написаны на Си, и ничего - эти утилиты просто работают"

Критическая уязвимость в sudo, позволяющая получить привилегии root

opennet.ru/opennews/art.shtml?num=60490

Уязвимость проявляется с июля 2011 года и вызвана переполнением буфера. Десять лет дырявости, однако.

