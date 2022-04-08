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Релиз утилиты gzip 1.12

08.04.2022 10:31

Состоялся релиз набора утилит для сжатия данных gzip 1.12. В новой версии устранена уязвимость в утилите zgrep, позволяющая при обработке специально оформленного имени файла, включающего два или более символов новой строки, перезаписать произвольные файлы в системе, насколько это позволяют текущие права доступа. Проблема проявляется начиная с версии 1.3.10, выпущенной в 2007 году.

Из других изменений отмечается прекращение установки утилиты zless на системы без утилиты less, а также обеспечение вывода при выполнении команды 'gzip -l' корректной информации о файлах, размером больше 4 ГБ (информации о размере распакованных данных теперь определяется не на основе фиксированного 32-разрядного поля из заголовка, а через распаковку с фактическим подсчётом размера данных).

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/i...)
  2. OpenNews: Вышла официальная консольная версия 7-zip для Linux
  3. OpenNews: Релиз утилиты gzip 1.10
  4. OpenNews: Разработчики bzip2 потеряли контроль над доменом bzip.org
  5. OpenNews: Уязвимость Zip Slip, затрагивающая библиотеки для распаковки архивов
  6. OpenNews: Релиз архиватора p7zip 15.09
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56986-gzip
Ключевые слова: gzip
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  • 1, Жироватт (ok), 10:40, 08/04/2022 Скрыто модератором
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  • 2, Аноним (2), 10:58, 08/04/2022 Скрыто модератором
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