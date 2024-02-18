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Опубликована утилита ugrep 5.0 для расширенного поиска в файлах

18.02.2024 13:09

Состоялся выпуск проекта ugrep 5.0, развивающего продвинутый вариант утилиты grep для поиска данных в файлах. Дополнительно поставляется интерактивная оболочка ug с интерфейсом пользователя, предоставляющим предпросмотр окружающих строк. По производительности ugrep в разы опережает grep. Код проекта написан на языке С++ и распространяется под лицензией BSD.

Утилита совмещает наиболее полезные возможности программы grep с расширенной функциональностью, такой как возможность использования perl-подобных регулярных выражений, неточный поиск (fuzzy), режим показа шестнадцатеричных дампов, вложенный поиск, перекодирование текстовых кодировок, поиск в архивах (zip, 7z, tar, pax, cpio), сжатых файлах (gz, Z, bz2, lzma, xz, lz4, zstd, brotli), форматах документов (pdf, doc, docx, odt, epub,rtf), а также поиск метаданных в изображениях и полей в сертификатах. Имеется возможность ускорения поиска по содержимому каталогов, используя индекс, отдельно созданный утилитой ugrep-indexer.

Новая версия примечательная добавлением нового движка для поиска с использованием регулярных выражений, позволившего повысить производительность для некоторых типов масок. Добавлена опция "--exclude-fs" для исключения файловых систем при рекурсивном поиске. Добавлена опция "--all" для поиска во всех файлах, кроме скрытых. Улучшена подсветка синтаксиса.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/Genivia/ugr...)
  2. OpenNews: Выпуск утилиты GNU grep 3.5
  3. OpenNews: beagrep - индексируемый вариант grep, перебирающий 2 Гб кода за 2 секунды
  4. OpenNews: Лидеры проектов GnuTLS, grep и sed выходят из проекта GNU в знак несогласия с политикой Фонда СПО
  5. OpenNews: В рамках проекта Glark развивается альтернатива Grep
  6. OpenNews: Разработка новых вариантов diff и grep для обработки сложных структур данных
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60622-ugrep
Ключевые слова: ugrep, grep, search
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Обсуждение (1) RSS
  • 1, Аноним (1), 13:22, 18/02/2024 [ответить]  
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    Серьёзный вопрос - оно лучше ripgrep? Просто как-то сомневаюсь.
     
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