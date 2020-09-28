Выпуск утилиты GNU grep 3.5

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|1.1, A.Stahl (ok), 20:44, 28/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Кто же так делает-то? Нужно: "Представлен новый выпуск Linux дистрибутива reGrep (кодовое имя: Грёпаный Файл), на базе которого развивается утилита для организации поиска данных в текстовых файлах."
Берите пример с разработчиков ДЕ и весёленьких обоев. У всех есть свои дистрибутивы, а у грепа нет :(
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|2.8, Dzen Python (ok), 21:07, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Фу. Снова неправильно. Держи исправленную новость:
"Представлен выпуск electron-утилиты для организации поиска данных в текстовых файлах - YAMLGrep 64.1. В новой версии возвращено старая модель сборки с npm-модулем FilesWithoutMatch (вызываемого при конфигурировании строкой в общем json "files-without-match = true"), который в выпуске grep 3.2 было изменено для единообразия с утилитой git-grep, а затем возвращен в выпуске 3.5. Если в
ранних версиях и без явного включения опции поиск считался успешным при упоминании обрабатываемого файла в списке, то сейчас возвращено поведение, при котором успех поиска зависит не от наличия файла в списке, а от совпадения искомой строки..."
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|3.11, Аноним (11), 23:07, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Фу. Снова неправильно. Держи исправленную новость:
"Мы пересали grep на раст, так предыдущая версия сегфолтилась и текла, но теперь мы пьем смузи, а наш поиск встал крепким и шелковистым..."
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|4.12, Аноним (11), 23:08, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> встал крепким
Блин, прям по Фрейду опечатка. Хотел сказал: "стал крепким и шелковистым". Как у ТВ-Парк.
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|1.2, б.б. (?), 20:46, 28/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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зачем ещё нужен grep, если microsoft открыли код собачки из windows xp? кто теперь в здравом уме после этого будет grep-ом пользоваться?
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|1.3, Аноним (3), 20:47, 28/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А мне вот больше по душе такая нумерация версий. Утилите 10 миллионов лет, а она 3.5, а не 82.0.1.398.
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|2.10, Аноним (10), 21:54, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> нумерация версий
> по душе
Выбирать нумерацию версий "по душе" и прочим "душевным" смузи-критериям -- первый признак хипстера. Версии следует выбирать исходя из целей:
- там, где важно обозначать обратную (не)совместимость и давать какие-то гарантии на уровне API — выбираем semver;
- там, где клиентам не интересен никакой API (или его вообще как такового нет), и релизы вообще привязаны к дате, и приложение включает в себя буквально сотни библиотек, и все это дело развивается слишком стремительно — выбираем тупой ежемесячный бамп или указываем время непосредственно в версии (Chromium 85, IntelliJ IDEA 2020.2.2).
Для библиотек и утилит берем semver x.y.z, для конечных приложений для широких масс — YYYY.QQ.
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|3.13, Аноним (11), 23:10, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Chromium 85
Так тут тоже привязыывают к версии API/ABI движка V8. В данном случае это V8 v8.5, и каждая верия V8 ломает совместимость.
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|3.15, Аноним (15), 23:51, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Может и удобно пользователям, но неудобно для разработки. Для разработки удобно увеличивать y для каждой "готовой" версии со значительными изменениями. Final public release назвать 1.0.0 и менять x только если большая часть кода переписана и всё слишком уж несовместимо. Это и пользователям удобно.
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|1.7, OpenEcho (?), 20:59, 28/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>в выпуске grep 3.2 было изменено для единообразия с утилитой git-grep
Т.е. git теперь стал первичен ? не git под grep а наоборот... :)
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