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Выпуск утилиты GNU grep 3.5

28.09.2020 20:39

Представлен выпуск утилиты для организации поиска данных в текстовых файлах - GNU Grep 3.5. В новой версии возвращено старое поведение опции "--files-without-match" (-L), которое в выпуске grep 3.2 было изменено для единообразия с утилитой git-grep. Если в grep 3.2 поиск стал считаться успешным при упоминании обрабатываемого файла в списке, то сейчас возвращено поведение, при котором успех поиска зависит не от наличия файла в списке, а от совпадения искомой строки.

Переработано сообщение, выводимое при выявлении совпадений в бинарных файлах. Сообщение теперь имеет вид "grep: FOO: binary file matches" и выводится в stderr для избежания пересечений с обычным выводом (например, команда 'grep PATTERN FILE | wc' раньше неверно подсчитывала число совпадений из-за вывода предупреждения в стандартный поток). В stderr аналогичным образом перенаправлены и сообщения "grep: FOO: warning: recursive directory loop" и "grep: FOO: input file is also the output".

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/i...)
  2. OpenNews: Выпуск утилиты GNU grep 3.4
  3. OpenNews: Доступен GNU Autoconf 2.69b для тестирования изменений, потенциально нарушающих совместимость
  4. OpenNews: Выпуск текстового редактора GNU nano 5.0
  5. OpenNews: Выпуск Mcron 1.2, реализации cron от проекта GNU
  6. OpenNews: Обновление GnuPG 2.2.23 с устранением критической уязвимости
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53796-grep
Ключевые слова: grep
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  • 1.1, A.Stahl (ok), 20:44, 28/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Кто же так делает-то? Нужно: "Представлен новый выпуск Linux дистрибутива reGrep (кодовое имя: Грёпаный Файл), на базе которого развивается утилита для организации поиска данных в текстовых файлах."

    Берите пример с разработчиков ДЕ и весёленьких обоев. У всех есть свои дистрибутивы, а у грепа нет :(

     
     
  • 2.8, Dzen Python (ok), 21:07, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Фу. Снова неправильно. Держи исправленную новость:
    "Представлен выпуск electron-утилиты для организации поиска данных в текстовых файлах - YAMLGrep 64.1. В новой версии возвращено старая модель сборки с npm-модулем FilesWithoutMatch (вызываемого при конфигурировании строкой в общем json "files-without-match = true"), который в выпуске grep 3.2 было изменено для единообразия с утилитой git-grep, а затем возвращен в выпуске 3.5. Если в
    ранних версиях и без явного включения опции поиск считался успешным при упоминании  обрабатываемого файла в списке, то сейчас возвращено поведение, при котором успех поиска зависит не от наличия файла в списке, а от совпадения искомой строки..."
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 23:07, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Фу. Снова неправильно. Держи исправленную новость:
    "Мы пересали grep на раст, так предыдущая версия сегфолтилась и текла, но теперь мы пьем смузи, а наш поиск встал крепким и шелковистым..."
     
     
  • 4.12, Аноним (11), 23:08, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > встал крепким

    Блин, прям по Фрейду опечатка. Хотел сказал: "стал крепким и шелковистым". Как у ТВ-Парк.

     

  • 1.2, б.б. (?), 20:46, 28/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    зачем ещё нужен grep, если microsoft открыли код собачки из windows xp? кто теперь в здравом уме после этого будет grep-ом пользоваться?
     
     
  • 2.4, Дерьмократ (?), 20:47, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Сразу видно, что ты кол не смотрел. Собачка под капотом использует греп
     
     
  • 3.6, IRASoldier_registered (ok), 20:59, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    find / findstr таки не grep
     

  • 1.3, Аноним (3), 20:47, 28/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А мне вот больше по душе такая нумерация версий. Утилите 10 миллионов лет, а она 3.5, а не 82.0.1.398.
     
     
  • 2.5, A.Stahl (ok), 20:58, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Ну так и релизится она раз в миллион лет.
     
  • 2.10, Аноним (10), 21:54, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > нумерация версий
    > по душе

    Выбирать нумерацию версий "по душе" и прочим "душевным" смузи-критериям -- первый признак хипстера. Версии следует выбирать исходя из целей:

    - там, где важно обозначать обратную (не)совместимость и давать какие-то гарантии на уровне API — выбираем semver;
    - там, где клиентам не интересен никакой API (или его вообще как такового нет), и релизы вообще привязаны к дате, и приложение включает в себя буквально сотни библиотек, и все это дело развивается слишком стремительно — выбираем тупой ежемесячный бамп или указываем время непосредственно в версии (Chromium 85, IntelliJ IDEA 2020.2.2).

    Для библиотек и утилит берем semver x.y.z, для конечных приложений для широких масс — YYYY.QQ.

     
     
  • 3.13, Аноним (11), 23:10, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Chromium 85

    Так тут тоже привязыывают к версии API/ABI движка V8. В данном случае это V8 v8.5, и каждая верия V8 ломает совместимость.

     
  • 3.15, Аноним (15), 23:51, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может и удобно пользователям, но неудобно для разработки. Для разработки удобно увеличивать y для каждой "готовой" версии со значительными изменениями. Final public release назвать 1.0.0 и менять x только если большая часть кода переписана и всё слишком уж несовместимо. Это и пользователям удобно.
     

  • 1.7, OpenEcho (?), 20:59, 28/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >в выпуске grep 3.2 было изменено для единообразия с утилитой git-grep

    Т.е. git теперь стал первичен ? не git под grep а наоборот... :)

     
  • 1.14, Аноним (14), 23:38, 28/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А чем оно лучше grep из bsd?
     
     
  • 2.16, Аноним (11), 23:51, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тем, что не из BSD.
     

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