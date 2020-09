Выпуск утилиты GNU grep 3.5

Представлен выпуск утилиты для организации поиска данных в текстовых файлах - GNU Grep 3.5. В новой версии возвращено старое поведение опции "--files-without-match" (-L), которое в выпуске grep 3.2 было изменено для единообразия с утилитой git-grep. Если в grep 3.2 поиск стал считаться успешным при упоминании обрабатываемого файла в списке, то сейчас возвращено поведение, при котором успех поиска зависит не от наличия файла в списке, а от совпадения искомой строки. Переработано сообщение, выводимое при выявлении совпадений в бинарных файлах. Сообщение теперь имеет вид "grep: FOO: binary file matches" и выводится в stderr для избежания пересечений с обычным выводом (например, команда 'grep PATTERN FILE | wc' раньше неверно подсчитывала число совпадений из-за вывода предупреждения в стандартный поток). В stderr аналогичным образом перенаправлены и сообщения "grep: FOO: warning: recursive directory loop" и "grep: FOO: input file is also the output".