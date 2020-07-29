Выпуск текстового редактора GNU nano 5.0

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|2.10, Аноним (10), 23:49, 29/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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одни системду пилят, другие нану... А есть молодцы, которые полезный софт пишут?
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|1.2, Ken (?), 23:01, 29/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Чего только не сделаешь, лишь бы не пользоваться notepad
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|1.8, user90 (?), 23:25, 29/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> считают vim слишком сложным для освоения
Тут вопрос в другом: а ЗАЧЕМ осваивать Vim, если тебе нужно всего-то подправить строку-другую из терминала?
У меня установлен вторым редактором несмотря на emacs --daemon ;)
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|1.12, Аноним (12), 00:24, 30/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Зачем он нужен если хватает sed подправить строчку в кофиге. Что-то более серьезные уже тогда vim
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