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Выпуск текстового редактора GNU nano 5.0

29.07.2020 22:53

Состоялся релиз консольного текстового редактора GNU nano 5.0, предлагаемого в качестве редактора по умолчанию во многих пользовательских дистрибутивах, разработчики которых считают vim слишком сложным для освоения. В том числе утверждён переход на nano следующего выпуска Fedora Linux.

В новом выпуске:

  • При помощи опции "--indicator" или настройки 'set indicator' в правой части экрана теперь можно отобразить подобие полосы прокрутки, позволяющей судить о позиции в общем тексте.
  • Добавлена клавиатурная комбинация "Alt+Insert", позволяющая пометить любые строки для последующего перехода между ближайшими метками, нажимая "Alt+PageUp" и "Alt+PageDown".
  • В основном меню обеспечен доступ к строке ввода команд.
  • Для эмуляторов терминалов, поддерживающих как минимум 256 цветов, предоставлена возможность использования 9 новых наименований цветов: pink, purple, mauve, lagoon, mint, lime, peach, orange и latte. Для цветов red, green, blue, yellow, cyan, magenta, white и black предоставлена возможность использования префикса 'light' для выбора более светлого оттенка. Все имена цветов могут упреждаться параметрами "bold," и "italic," для выбора соответствующего начертания шрифта.
  • Добавлена опция "--bookstyle" и настройка 'set bookstyle' при которой все строки начинающиеся с пробела обрабатываются как начало нового абзаца.
  • Команда "^L" для обновления экрана теперь доступна во всех меню. В основном меню данная команда также выставляет по центру экрана строку с курсором.
  • Добавлены шаблоны подсветки синтаксиса для Markdown, Haskell и Ada.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.nano-editor.org/ne...)
  2. OpenNews: Утверждён переход Fedora Desktop на Btrfs и замена редактора vi на nano
  3. OpenNews: Выпуск текстового редактора GNU nano 4.0
  4. OpenNews: Выпуск текстового редактора GNU Emacs 26.3
  5. OpenNews: Релиз текстового редактора Vim 8.2
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53453-nano
Ключевые слова: nano
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  • 1.1, Аноним (1), 22:59, 29/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Молодцы!)
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 23:49, 29/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    одни системду пилят, другие нану... А есть молодцы, которые полезный софт пишут?
     
     
  • 3.13, Вкусная водочка (?), 00:36, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, есть: одни системду пилят, другие нану.
     

  • 1.2, Ken (?), 23:01, 29/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Чего только не сделаешь, лишь бы не пользоваться notepad
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 23:09, 29/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Чего только не сделаешь, лишь бы не пользоваться vi
     
  • 2.4, Аноним (-), 23:09, 29/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это вообще о другом, кагбэ
     
  • 2.6, Игорь (??), 23:10, 29/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В данном случае скорее VIM
     
  • 2.7, Аноним (7), 23:10, 29/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    emacs/vim/vscode/sublime/ya_perdole
     

  • 1.5, Аноним (5), 23:10, 29/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Я не смог в ВИМ.
     
  • 1.8, user90 (?), 23:25, 29/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > считают vim слишком сложным для освоения

    Тут вопрос в другом: а ЗАЧЕМ осваивать Vim, если тебе нужно всего-то подправить строку-другую из терминала?

    У меня установлен вторым редактором несмотря на emacs --daemon ;)

     
  • 1.9, grayich (ok), 23:29, 29/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    nano в чём-то лучше micro?
    имхо - микро по приятнее в целом будет
     
     
  • 2.11, alexgluck (?), 00:14, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Микро жирный, нано лучше на ембед.
     

  • 1.12, Аноним (12), 00:24, 30/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Зачем он нужен если хватает sed подправить строчку в кофиге. Что-то более серьезные уже тогда vim
     
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