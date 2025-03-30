Доступны утилиты мониторинга nvtop 3.2.0 и htop 3.4.0. Уязвимость в atop

Опубликован выпуск консольной утилиты nvtop 3.2.0, предназначенной для интерактивного мониторинга работы GPU и аппаратных ускорителей. Утилита позволяет наглядно отслеживать на графиках нагрузку, потребление памяти и изменение частоты GPU, а также просматривать процессы, наиболее активно нагружающие GPU. Поддерживаются GPU и ускорители компаний AMD, Intel, NVIDIA, Apple (M1 & M2), Huawei (Ascend), Qualcomm и Broadcom (VideoCore). Возможно отслеживание на одном экране работы сразу нескольких чипов.

В новой версии реализована поддержка драйверов Intel XE и Broadcom V3D (Raspberry Pi). Добавлена поддержка AI-ускорителя Google TPU (Tensor Processing Unit). Добавлены опции "-P" и -s" для скрытия области со списком процессов и для сохранения состояния в формате JSON.

Одновременно состоялся выпуск утилиты Atop, предназначенной для интерактивного мониторинга параметров работы системы и отображения активности процессов. От утилиты top программа atop отличается большей детализацией (CPU, GPU, память, диски, сеть, потоки, контейнеры) и возможностью периодического сброса отчётов в файл для последующего анализа. Код написан на языке Си и распространяется под лицензией GPLv2.

В новой версии устранена уязвимость (CVE-2025-31160), позволяющая локальному пользователю вызвать переполнение буфера при запуске утилиты atop другим пользователем. Например, непривилегированный пользователь может организовать атаку на администратора, запускающего утилиту atop. Проблема вызвана тем, то в atop опционально поддерживается сбор статистики о работе GPU, который вынесен в отдельный процесс atopgpud. Взаимодействие с этим процессом осуществляется через TCP-порт. Во время запуска atop пытается соединиться с данным TCP-портом и периодически загружает через него статистику, не обеспечивая при этом должной проверки размера передаваемых данных.

Метод атаки сводится к тому, что любой пользователь в системе может запустить а сетевом порту atopgpud свой обработчик, который выдаст данные заведомо большего размера, что приведёт к переполнению буфера в atop при попытке разбора статистики. Возможность создания рабочего эксплоита для выполнения кода пока не продемонстрирована. В новой версии atop по умолчанию отключён сбор статистики через TCP-порт и добавлена опция "-k" для активации поддержки atopgpud. Также внесены дополнительные проверки в код разбора статистики для предотвращения переполнений.

В заключении можно отметить выпуск top-подобной утилиты htop 3.4.0, примечательной такими возможностями, как свободная вертикальная и горизонтальная прокрутка списка процессов, средства оценки эффективности работы SMP и использования каждого процессорного ядра, наличие древовидного режима просмотра, гибкие возможности по настройке интерфейса, поддержка фильтрации процессов и управления ими (завершение работы, настройка приоритета). Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензией GPLv2

В новой версии добавлено отслеживание активности GPU в Linux; улучшена работа на ARM-компьютерах Apple; решены проблемы со сборкой для DragonFlyBSD, Darwin, NetBSD, OpenBSD и Solaris; обеспечен учёт дисковой и сетевой активности в DragonFlyBSD; добавлена информация о потоках и состоянии процессов в macOS; расширена поддержка Unicode; переработан код для работы с датчиками температуры; повышена производительность кода для разбора статистики; добавлена поддержка скрытия данных о кэше и буферах.