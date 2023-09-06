Выпуск утилиты системного мониторинга TTop 1.2

Опубликован выпуск утилиты TTop 1.2, предназначенной для интерактивного мониторинга работы процессов в стиле программы top и примечательной возможностью просмотра прошлого состояния в соответствии с сохранёнными историческими данными (на экране отображается график изменения нагрузки (LA) и пользователь может оценить состояние процессов в выбранный момент, например, когда наблюдался пик нагрузки). Код утилиты написан на языке Nim и распространяется под лицензией MIT. Готовые пакеты сформированы для Arch Linux (AUR, установка командой "yay -S ttop").

Основные изменения:

В интерфейсе отражён запуск в Docker.

В фильтр поиска (кнопка /) добавлена возможность поиска по специальным маркерам (@u – поиск по пользователю u, #d – поиск по контейнеру d), а так же независимый поиск по отдельным словам.

Исправлены ошибки, связанные с отображением. Изменена цветовая схема.

Уменьшен размер статической сборки (811kb).

Из старых функций доступны триггеры оповещения о состоянии системы. Как пример, информация в Telegram: