Выпуск утилиты системного мониторинга TTop 1.2

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|2.15, Аноним (15), 17:06, 06/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это тот, который два ядра ест, чтобы отрисовать сотню строчек в терминале? Спасибо, такое чудо нам не нужно
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|3.20, Аноним (20), 17:26, 06/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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были бы ебилды - были бы и билды,
сбилдим же ебилды, чтобы были билды
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|1.9, Аноним (-), 16:06, 06/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Код утилиты написан на языке Nim и распространяется
> под лицензией MIT. Готовые пакеты сформированы для Arch Linux
> (AUR, установка командой "yay -S ttop").
Не в обиду этому йогурту на nim, но btop++ и сильно красивее (да, оказывается, консольная программа может быть красивой) - и графики лучше - и функциональности больше раз так в эн.
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|2.10, User (??), 16:35, 06/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сколько ps не корми - графану не получишь, ну и нахрена тогда?
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|2.13, inv2004 (ok), 16:59, 06/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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эта утилита для работы с историческими данными. Тут это только часть функционала.
Аналогично про htop
Про дизайн - в htop много графиков, но самое важно - список процессов - это четверть экрана
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