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Выпуск утилиты системного мониторинга TTop 1.2

06.09.2023 12:58

Опубликован выпуск утилиты TTop 1.2, предназначенной для интерактивного мониторинга работы процессов в стиле программы top и примечательной возможностью просмотра прошлого состояния в соответствии с сохранёнными историческими данными (на экране отображается график изменения нагрузки (LA) и пользователь может оценить состояние процессов в выбранный момент, например, когда наблюдался пик нагрузки). Код утилиты написан на языке Nim и распространяется под лицензией MIT. Готовые пакеты сформированы для Arch Linux (AUR, установка командой "yay -S ttop").

Основные изменения:

  • В интерфейсе отражён запуск в Docker.
  • В фильтр поиска (кнопка /) добавлена возможность поиска по специальным маркерам (@u – поиск по пользователю u, #d – поиск по контейнеру d), а так же независимый поиск по отдельным словам.
  • Исправлены ошибки, связанные с отображением. Изменена цветовая схема.
  • Уменьшен размер статической сборки (811kb).

Из старых функций доступны триггеры оповещения о состоянии системы. Как пример, информация в Telegram:



  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/inv2004/tto...)
  2. OpenNews: TTop - утилита мониторинга системы с поддержкой исторических данных
  3. OpenNews: Консорциум ISC представил ethq, утилиту для мониторинга активности сетевых карт
  4. OpenNews: Выпуск утилиты htop 2.1
  5. OpenNews: Первый выпуск gping, утилиты для мониторинга сетевых задержек
  6. OpenNews: Microsoft опубликовал открытую Linux-версию утилиты мониторинга ProcMon
Автор новости: inv2004
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59723-ttop
Ключевые слова: ttop, monitoring
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (16) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 13:25, 06/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Glances всё ещё непревзойдённая поделка, хотя казалось бы.
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 17:06, 06/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это тот, который два ядра ест, чтобы отрисовать сотню строчек в терминале? Спасибо, такое чудо нам не нужно
     
     
  • 3.18, Аноним (1), 17:14, 06/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не ест, зачем ты придумываешь?
     
  • 3.19, Аноним (19), 17:22, 06/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он же не на Electron.
     

  • 1.2, Аноним (2), 13:26, 06/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    где ебилды?
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 14:18, 06/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сделай сам! Тебе никто ничего не должен!
     
  • 2.14, Аноним (19), 17:02, 06/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как будто, без ебилдов нельзя сбилдить.
     
     
  • 3.20, Аноним (20), 17:26, 06/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    были бы ебилды - были бы и билды,
    сбилдим же ебилды, чтобы были билды
     
     
  • 4.21, Аноним (-), 17:29, 06/09/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     

  • 1.9, Аноним (-), 16:06, 06/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Код утилиты написан на языке Nim и распространяется
    > под лицензией MIT. Готовые пакеты сформированы для Arch Linux
    > (AUR, установка командой "yay -S ttop").

    Не в обиду этому йогурту на nim, но btop++ и сильно красивее (да, оказывается, консольная программа может быть красивой) - и графики лучше - и функциональности больше раз так в эн.

     
     
  • 2.10, User (??), 16:35, 06/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сколько ps не корми - графану не получишь, ну и нахрена тогда?
     
  • 2.12, OpenEcho (?), 16:45, 06/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    старый добрый htop тож хорош и прост и функционален
     
  • 2.13, inv2004 (ok), 16:59, 06/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    эта утилита для работы с историческими данными. Тут это только часть функционала.

    Аналогично про htop

    Про дизайн - в htop много графиков, но самое важно - список процессов - это четверть экрана

     

  • 1.11, OpenEcho (?), 16:39, 06/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    gotop & btm (aka bottom) забыли для сравнения
     
  • 1.16, Аноним (16), 17:11, 06/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Htop тоже ничего
     
     
  • 2.17, inv2004 (ok), 17:13, 06/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это не альтеонатива htop, хотя, без сбора истории может ей быть
     

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