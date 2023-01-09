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|1.3, kai3341 (ok), 20:42, 09/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Прикольная утилита. Для полного фарша хотелось бы запакетировать её, но не к спеху
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|2.5, Аноним (5), 20:45, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Плохо, что на эзотерическом языке. Но она могла бы быть написана на шелле и это было бы не лучше.
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|3.9, inv2004 (ok), 21:08, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Плохо, что на эзотерическом языке. Но она могла бы быть написана на
> шелле и это было бы не лучше.
Могу прислать сгенерённые исходники на C :)
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|3.26, Аноним (26), 22:05, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Внимательнее запакетировать это не значит выкинуть на арчепомойку.
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|4.34, inv2004 (ok), 22:32, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Внимательнее запакетировать это не значит выкинуть на арчепомойку.
запакетировать в community - это значит сначала надо набрать голоса в AUR, без этого дальше не пройти
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|1.4, Аноним (4), 20:44, 09/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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джва года ждал. жаль, автор nim не торопится учебники вне амазона продавать, язык для меня пока на паузе
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|3.18, Аноним (4), 21:43, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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да хоть 2000, не хочу в амазон денюжку нести. да и доставка 12 евро это как-то замного
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|5.42, Аноним (4), 23:14, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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он очень ограниченный и не даёт общего понимания, как нужно работать с языком, это просто step-by-step примеры. хотелось бы чего-нибудь в стиле qt guidelines с описанием, что вообще происходит
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|1.7, Аноним (7), 20:50, 09/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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поначалу по заголовку показалось, что растоманы написали очередной графический пинг. Или очередной "более лучший" греп.
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|2.15, Аноним (15), 21:26, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ан, нет тут на бис выходит Nim это какой-то транслируемый в Си язык похожий на питон.
В целом я в опредеелнный момент пришел к выводу, что в целом наплевать на чем они там писали приложение, а главное что бы этим было удобно пользоваться и само приложение при этом не занимало гигабайты и не жрато всю память или CPU.
А если приложение реализовано в виде модуля или библиотеки с понятным и простым ABI, то вообще идеально, а то повадились писать на всяких языках с vtable
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|1.10, Dzen Python (ok), 21:11, 09/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Снятие логов по нагрузке за промежуток времени? Хм, неплохо.
Запустить на другом терминале или по таймеру системды, снять активность, а потом анализировать.
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|2.12, inv2004 (ok), 21:13, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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он как раз по systemd.timers собирает. Но, с удивление оказалось что systemd не у всех. Точнее не так - до этого, с удивление оказалось что crond уже не во всех linux'ах и пришлось на systemd.timers делать, но и они не везде
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|4.14, inv2004 (ok), 21:24, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Счётчики они в промежутках не исчезают, по крайней мере для cpu, сбор раз в минуту или реже - не нагружает систему. кто-то на rapberry-pi это запускает
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|6.17, inv2004 (ok), 21:37, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Если у меня какая-то жесть случилась по нагрузке 15 секунд назад, он
> мне даст детализацию?
К сожалений нет, но тут даже прометеус вроде не даст если какой-то скачёк резкий на пару секунд. Смотря как собирать конечно. atop тоже не даст вроде
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|7.19, lucentcode (ok), 21:54, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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atop можно настроить на логирование раз в 10 сек, или даже в 5, или в 1. Логи больно жирные будут. Но, снимать часто метрики atop умеет. Так что примерно понять что там было 15 секунд назад, в теории можно, если скачёк не доли секунды длился, естественно...
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|7.23, Самый умный из вас (?), 22:03, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Значит у нас новый роадмап: собирать детализированную стату каждую секунду в течение 1-N минут, а дальше можно каждую минуту
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|1.20, Деанон (?), 21:59, 09/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Планируется добавление функции отправки уведомлений через Telegram.
телеграмботапи любой дурак может задействовать, не юниксвейно. Не на каждую тулзу бота же делать, тем более там лимит, а если слать часто, то посылать будет обратно. Лучше сделать вариант выхлопа под удобство обработки внешним ботом.
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|1.21, Аноним (5), 22:00, 09/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А чем вообще может помочь LA и зачем его мониторить? Вот у меня когда LA подбирается к 40 переключение табов и ютуб в файрфоксе начинают немного подлагивать, но свопинг куда актуальней и только htop его отображает пару версий как (и qps показывает сколько в свопе, но тот емнип через парсинг smaps, для чего не нужны админ права).
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|3.28, Аноним (5), 22:12, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Неа, он убивает процессы веб-браузера. С другой стороны это хорошо, когда скор правильно выставлен, раньше приходилось вручную проходиться по процессам и добавлять веса. А то решит qemu прибить и это не ок. Но вот со свопом какая-то нездоровая фигня происходит, если чуть утёкшей памяти оказывается в свопе (которая никак не используется к тому же), процесс начинает подлагивать. С эмуляторами терминалов вообще что-то непонятное, после алт-таба надо ждать до минуты пока подгрузится. Раньше такого не было.
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|2.32, inv2004 (ok), 22:29, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Когда свежеустановленный код релиза начинает проявлять чудеса типа какого-нить спин-лупа в алгоритме при падении сервиса - то в целом по LA это хорошо заметно. Хотя я понимаю что это не идеальная метрика, но, как минимум, привычная
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|1.27, Аноним (27), 22:11, 09/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> мониторинга системы с поддержкой исторических данных
"а вот ещё помню видел в 2001м году Free: 410kB"
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|2.37, inv2004 (ok), 22:53, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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'ttop --on' если systemd, или, если просто посмотреть - можно накидать снепшотов руками 'ttop -s'
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|3.38, wd (?), 22:55, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ага, всетаки это на системг завязано... ну тогда не про меня, жаль
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|4.40, inv2004 (ok), 23:02, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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я начал делать это под крон, но, неожиданно обнаружил, что на свежем арче у меня нету крона и переделал под systemd.timers, я сейчас добавлю чтобы в крон записывалось если нету systemd, но можно руками просто добавить '*/10 * * * * ttop -s' в crontab -e
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|5.44, wd (?), 00:23, 10/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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да, это я уже дважды вкурсе (это я там issue кидал, просто там флейм разводить не хотелось)
но что мешает собирать эту инфу налету? вот например mtr просто показывает результаты прохода, но если пнуть кнопочку - внезапно уже рисует график на основе данных, которые тутже и получает
а обеспечивать функциональность top об topd - ну както такое себе - всеже утилита не для статистики, но для просмотра "вот прямо щас"
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|1.45, mikhailnov (ok), 00:24, 10/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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/proc/pressure/* было бы полезнее, чем load average. LA сейчас, особенно с MGLRU, не особо полезный показатель.
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