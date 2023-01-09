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TTop - утилита мониторинга системы с поддержкой исторических данных

09.01.2023 19:42

Опубликована утилита TTop, предназначенная для интерактивного мониторинга работы процессов в стиле программы top и примечательная возможностью просмотра прошлого состояния в соответствии с сохранёнными историческими данными (на экране отображается график изменения нагрузки (LA) и пользователь может оценить состояние процессов в выбранный момент, например, когда наблюдался пик нагрузки). Код утилиты написан на языке Nim и распространяется под лицензией MIT.

Программа поддерживает следующие функции:

  • Снятие снапшотов состояния системы через systemd.timers;
  • Перемещение по историческим данным с помощью клавиш "[" и "]";
  • Подсветка критических значений >80%;
  • Ascii-график по снапшотам;
  • Возможность работы без прав root;
  • Наличие статической сборки или "yay -S ttop" для arch;
  • Планируется добавление функции отправки уведомлений через Telegram.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/inv2004/tto...)
  2. OpenNews: Консорциум ISC представил ethq, утилиту для мониторинга активности сетевых карт
  3. OpenNews: Выпуск утилиты htop 2.1
  4. OpenNews: Выпуск системы мониторинга Cacti 1.2.0
  5. OpenNews: Первый выпуск gping, утилиты для мониторинга сетевых задержек
  6. OpenNews: Новая версия системы мониторинга Monitorix 3.14.0
Автор новости: inv2004
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58454-ttop
Ключевые слова: ttop, top, monitoring
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.3, kai3341 (ok), 20:42, 09/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Прикольная утилита. Для полного фарша хотелось бы запакетировать её, но не к спеху
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 20:45, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Плохо, что на эзотерическом языке. Но она могла бы быть написана на шелле и это было бы не лучше.
     
     
  • 3.9, inv2004 (ok), 21:08, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Плохо, что на эзотерическом языке. Но она могла бы быть написана на
    > шелле и это было бы не лучше.

    Могу прислать сгенерённые исходники на C :)

     
  • 2.6, НяшМяш (ok), 20:47, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    В ауре есть https://github.com/inv2004/ttop/blob/main/aur/PKGBUILD
     
     
  • 3.26, Аноним (26), 22:05, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Внимательнее запакетировать это не значит выкинуть на арчепомойку.
     
     
  • 4.34, inv2004 (ok), 22:32, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Внимательнее запакетировать это не значит выкинуть на арчепомойку.

    запакетировать в community - это значит сначала надо набрать голоса в AUR, без этого дальше не пройти

     

  • 1.4, Аноним (4), 20:44, 09/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    джва года ждал. жаль, автор nim не торопится учебники вне амазона продавать, язык для меня пока на паузе
     
     
  • 2.11, inv2004 (ok), 21:11, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Стоит подождать ещё немного - на носу релиз 2.0
     
     
  • 3.18, Аноним (4), 21:43, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    да хоть 2000, не хочу в амазон денюжку нести. да и доставка 12 евро это как-то замного
     
     
  • 4.22, Аноним (26), 22:02, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Туториал на сайте нима чем плох?
     
     
  • 5.42, Аноним (4), 23:14, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    он очень ограниченный и не даёт общего понимания, как нужно работать с языком, это просто step-by-step примеры. хотелось бы чего-нибудь в стиле qt guidelines с описанием, что вообще происходит
     
     
  • 6.43, inv2004 (ok), 23:28, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ещё есть немного устаревшая, зато online, Nim in Action: https://www.manning.com/books/nim-in-action
     
     
  • 7.46, Аноним (46), 00:43, 10/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    уже 6 лет прошло, офигеть, вроде только вышла...
     

  • 1.7, Аноним (7), 20:50, 09/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    поначалу по заголовку показалось, что растоманы написали очередной графический пинг. Или очередной "более лучший" греп.
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 21:26, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ан, нет тут на бис выходит Nim это какой-то транслируемый в Си язык похожий на питон.

    В целом я в опредеелнный момент пришел к выводу, что в целом наплевать на чем они там писали приложение, а главное что бы этим было удобно пользоваться и само приложение при этом не занимало гигабайты и не жрато всю память или CPU.

    А если приложение реализовано в виде модуля или библиотеки с понятным и простым ABI, то вообще идеально, а то повадились писать на всяких языках с vtable

     

  • 1.10, Dzen Python (ok), 21:11, 09/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Снятие логов по нагрузке за промежуток времени? Хм, неплохо.
    Запустить на другом терминале или по таймеру системды, снять активность, а потом анализировать.
     
     
  • 2.12, inv2004 (ok), 21:13, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    он как раз по systemd.timers собирает. Но, с удивление оказалось что systemd не у всех. Точнее не так - до этого, с удивление оказалось что crond уже не во всех linux'ах и пришлось на systemd.timers делать, но и они не везде
     
     
  • 3.13, Самый умный из вас (?), 21:22, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это что он наснимает за каждую минуту? Почему не через демона, трекающего систему с любым интервалом?
     
     
  • 4.14, inv2004 (ok), 21:24, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Счётчики они в промежутках не исчезают, по крайней мере для cpu, сбор раз в минуту или реже - не нагружает систему. кто-то на rapberry-pi это запускает
     
     
  • 5.16, Самый умный из вас (?), 21:34, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если у меня какая-то жесть случилась по нагрузке 15 секунд назад, он мне даст детализацию?
     
     
  • 6.17, inv2004 (ok), 21:37, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Если у меня какая-то жесть случилась по нагрузке 15 секунд назад, он
    > мне даст детализацию?

    К сожалений нет, но тут даже прометеус вроде не даст если какой-то скачёк резкий на пару секунд. Смотря как собирать конечно. atop тоже не даст вроде

     
     
  • 7.19, lucentcode (ok), 21:54, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    atop можно настроить на логирование раз в 10 сек, или даже в 5, или в 1. Логи больно жирные будут. Но, снимать часто метрики atop умеет. Так что примерно понять что там было 15 секунд назад, в теории можно, если скачёк не доли секунды длился, естественно...
     
     
  • 8.24, Аноним (26), 22:03, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть ротаторы логов, которые умеют ловить аномалии ... текст свёрнут, показать
     
  • 7.23, Самый умный из вас (?), 22:03, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Значит у нас новый роадмап: собирать детализированную стату каждую секунду в течение 1-N минут, а дальше можно каждую минуту
     
     
  • 8.31, inv2004 (ok), 22:26, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я даже думал об этом, в том плане, что для себя я решил что 5, или дефолтные 10 ... текст свёрнут, показать
     

  • 1.20, Деанон (?), 21:59, 09/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Планируется добавление функции отправки уведомлений через Telegram.

    телеграмботапи любой дурак может задействовать, не юниксвейно. Не на каждую тулзу бота же делать, тем более там лимит, а если слать часто, то посылать будет обратно. Лучше сделать вариант выхлопа под удобство обработки внешним ботом.

     
  • 1.21, Аноним (5), 22:00, 09/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А чем вообще может помочь LA и зачем его мониторить? Вот у меня когда LA подбирается к 40 переключение табов и ютуб в файрфоксе начинают немного подлагивать, но свопинг куда актуальней и только htop его отображает пару версий как (и qps показывает сколько в свопе, но тот емнип через парсинг smaps, для чего не нужны админ права).
     
     
  • 2.25, Аноним (26), 22:04, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тебя может спасти только OOMkiller.
     
     
  • 3.28, Аноним (5), 22:12, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Неа, он убивает процессы веб-браузера. С другой стороны это хорошо, когда скор правильно выставлен, раньше приходилось вручную проходиться по процессам и добавлять веса. А то решит qemu прибить и это не ок. Но вот со свопом какая-то нездоровая фигня происходит, если чуть утёкшей памяти оказывается в свопе (которая никак не используется к тому же), процесс начинает подлагивать. С эмуляторами терминалов вообще что-то непонятное, после алт-таба надо ждать до минуты пока подгрузится. Раньше такого не было.
     
  • 2.32, inv2004 (ok), 22:29, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда свежеустановленный код релиза начинает проявлять чудеса типа какого-нить спин-лупа в алгоритме при падении сервиса - то в целом по LA это хорошо заметно. Хотя я понимаю что это не идеальная метрика, но, как минимум, привычная
     

  • 1.27, Аноним (27), 22:11, 09/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > мониторинга системы с поддержкой исторических данных

    "а вот ещё помню видел в 2001м году Free: 410kB"

     
  • 1.29, Аноним (29), 22:14, 09/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мне htop больше нравится
     
     
  • 2.33, inv2004 (ok), 22:30, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он не умеет сохранять снепшоты и удобно бегать по ним
     
  • 2.35, wd (?), 22:42, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    спасибо, ваше мнение очень важно для нас
     

  • 1.36, wd (?), 22:48, 09/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    так а что нужно сделать, чтобы график появился?
     
     
  • 2.37, inv2004 (ok), 22:53, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    'ttop --on'  если systemd, или, если просто посмотреть - можно накидать снепшотов руками 'ttop -s'
     
     
  • 3.38, wd (?), 22:55, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ага, всетаки это на системг завязано... ну тогда не про меня, жаль
     
     
  • 4.40, inv2004 (ok), 23:02, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я начал делать это под крон, но, неожиданно обнаружил, что на свежем арче у меня нету крона и переделал под systemd.timers, я сейчас добавлю чтобы в крон записывалось если нету systemd, но можно руками просто добавить '*/10 * * * * ttop -s' в crontab -e
     
     
  • 5.44, wd (?), 00:23, 10/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да, это я уже дважды вкурсе (это я там issue кидал, просто там флейм разводить не хотелось)
    но что мешает собирать эту инфу налету? вот например mtr просто показывает результаты прохода, но если пнуть кнопочку - внезапно уже рисует график на основе данных, которые тутже и получает
    а обеспечивать функциональность top об topd - ну както такое себе - всеже утилита не для статистики, но для просмотра "вот прямо щас"
     

  • 1.39, Аноним (39), 22:57, 09/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Миллениалы переизобрели atop?
     
     
  • 2.41, inv2004 (ok), 23:05, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    atop умеет df показать только с каким-то патчем вроде
     

  • 1.45, mikhailnov (ok), 00:24, 10/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    /proc/pressure/* было бы полезнее, чем load average. LA сейчас, особенно с MGLRU, не особо полезный показатель.
     

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