В целом я в опредеелнный момент пришел к выводу, что в целом наплевать на чем они там писали приложение, а главное что бы этим было удобно пользоваться и само приложение при этом не занимало гигабайты и не жрато всю память или CPU.

А если приложение реализовано в виде модуля или библиотеки с понятным и простым ABI, то вообще идеально, а то повадились писать на всяких языках с vtable

