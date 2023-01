2.5 , Аноним ( 5 ), 20:45, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Плохо, что на эзотерическом языке. Но она могла бы быть написана на шелле и это было бы не лучше.

3.9 , inv2004 ( ok ), 21:08, 09/01/2023 > Плохо, что на эзотерическом языке. Но она могла бы быть написана на

> шелле и это было бы не лучше. Могу прислать сгенерённые исходники на C :)

2.6 , НяшМяш ( ok ), 20:47, 09/01/2023 В ауре есть https://github.com/inv2004/ttop/blob/main/aur/PKGBUILD

3.26 , Аноним ( 26 ), 22:05, 09/01/2023 Внимательнее запакетировать это не значит выкинуть на арчепомойку.

4.34 , inv2004 ( ok ), 22:32, 09/01/2023 > Внимательнее запакетировать это не значит выкинуть на арчепомойку. запакетировать в community - это значит сначала надо набрать голоса в AUR, без этого дальше не пройти