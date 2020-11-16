Первый выпуск gping, утилиты для мониторинга сетевых задержек

3.14 , анонимеее ( ? ), 16:13, 16/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +20 + / – А чем плохо графическое представление? Намного нагляднее, чем 100 строк с цифрами.

4.18 , Qwerty ( ?? ), 16:48, 16/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Это называется "мамкин сноб". Он ещё и vi, небось, использует и дико этим гордится.

5.56 , microsoft ( ? ), 23:10, 16/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Использую vim и горжусь.

5.62 , hshhhhh ( ok ), 00:51, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – vi для хипстеров, тру пацаны гоняют чистый ed

6.65 , Анонимленьлогиниться ( ? ), 01:18, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А как же cat?.. Пиши сразу правильно!

4.24 , Аноним ( 24 ), 17:28, 16/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Графическое не плохо. Плохо то консольное нечто, что выдают за графическое.

4.27 , Michael Shigorin ( ok ), 17:58, 16/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – В данном разе -- переносом анализа на голову. Тот же mtr отдаст сразу аналитику и покажет, где застряло, а эти мамкины хаксоры в очередной раз скаргокультяпили, "лишь бы не как у людей". Из сегодня пробегавшего по freshcode RSS: http://github.com/ColumPaget/ColumsCut -- тут в целом понятно, какие именно узкие места обычного cut(1) человек расшивал (явно для себя же). Докопаться сходу могу разве что к useless use of cat(1) в EXAMPLES. :)

5.37 , другой аноним ( ? ), 19:53, 16/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Оно не useless, оно соответствует человеческому восприятию последователности действий. "Взять файл, запихнуть в этот обработчки, потом вот в этот, потом вон в тот, выход отправить туда". Вот этот вот "бесполезный" cat читается как "взять". А втискивать обрабатываемое между первым и вторым обработчиком в конвеере -- антигуманное извращение. Пора бы уже эту байку про useless use куда-нибудь в /dev/null отправить. Нет, ну можно ещё писать < file ccut -flags (да, так писать можно), но от этого вообще у всех читателей крышу сорвёт. Так что давайте лучше традиционно "неэффективно", зато сразу понятно.

6.48 , Michael Shigorin ( ok ), 22:26, 16/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да это я тоже знаю -- и даже один резон есть: когда надо поправить последний аргумент, а за ним уже < infile присоседился -- действий больше %) Я бы тут в примерах просто опустил источник, поскольку рассматриваем фильтр (ну или уже показал разные примеры). Но это я, и почему-то мне кажется, что автор вполне осознанно написал именно так -- не первый раз уж вижу его софтинки.

4.44 , Аноним ( 44 ), 21:34, 16/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > А чем плохо графическое представление? Намного нагляднее, чем 100 строк с цифрами. Оно хорошо, когда из него можно извлечь некую полезную информацию. В данном же случае практической пользы я что-то не вижу.

3.17 , Аноним ( 17 ), 16:35, 16/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – > Ну, время идет и новому поколению уже недостаточны 30-40 чисел в столбик на экране - это же надо включать МОЗК! Мосх в это время занят более другими задачами, а gping занят своей задачей. В комплект табличек всегда рисовали графики, даже наиболее мосховитые, увешанные чинами и регалиями. Нужна зависимость от времени. (См. уроки физики и прочая такая требуха бытия про как использовать в сумме с мосхом.) Во ещё более тула рисования нескушных кривулек - https://github.com/sqshq/sampler

4.31 , Аноним ( 31 ), 18:14, 16/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так автор вместо того чтобы взять mtr и распарсить его вывод любой доступной либой для рисования графики (что было бы и гораздо функциональнее) решил сделать велосипед, который никто кроме него использовать (и соответственно поддерживать) не будет.

5.34 , Аноним ( 17 ), 19:23, 16/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Так-то - да. Есть тема знания и общения. Если бы сначала интересовались устройством мира и спрашивали, то часто усилия бы тратились более интересно для остальных. Так ведь и сшитую скриптами связку mtr c библиотеками тоже не всякий станет поддерживать. Так, чтобы она была готова работать в один клик:

sudo apt install gping && gping opennet.ru Хотя... Согласен, связка будет проще.

3.26 , Ordu ( ok ), 17:39, 16/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Ты в курсе, что твоя зрительная кора -- это охрененно развитая часть коры твоего головного мозга, которая гораздо лучше умеет работать с визуальной информацией, нежели оставшаяся часть коры твоего головного мозга умеет работать с числами? Если ты сотню чисел нарисуешь графиком, то твоя зрительная кора извлечёт из них одним взглядом больше информации, чем остальная часть мозга сможет извлечь за полминуты разглядывания чисел. В зрительной коре офигенные процессорные мощности спрятаны, очень обидно, что пайплайн фиксированный и туда нельзя подгружать произвольные шейдеры. А то мне б ни R, ни Excel были бы не нужны, я бы таблички в тысячи строк обрабатывал бы в уме, путём беглого просмотра.

4.36 , uchiya ( ok ), 19:36, 16/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Только одно но. Воспримешь ты именно графику быстрее, а смысловая нагрузка в самом графике - уже не графическая. Условно тебе нарисовали 120 яблок и 110 рядом. Ты конечно одним взглядом охватишь графический всю эту кучу яблок, но на этом всё. Как только ты захочешь что-то практическое с ними сделать, ты либо логический аппарат будешь подключать (мышление), в современных задачах ещё и математический. Да и само заявление, что якобы какая то "Ахренненно большая часть мозга" отвечает за визуальную информацию, а за числа поменьше, это бред. За двигательные функции у тебя ещё более большая часть мозга отвечает, от этого ты приседаниями лучше силу притяжения не вычисляешь.

5.40 , Аноним ( 17 ), 20:50, 16/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Половина мозга - чисто конкретно "ахренненно большая часть мозга". Это работает иначе. Чё спорить-то. Училка биологии ж рассказывает. :)

