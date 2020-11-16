Первый выпуск gping, утилиты для мониторинга сетевых задержек

|
|1.1, uis (ok), 15:32, 16/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
|
>отличающаяся от традиционной утилиты ping
Оно заметно :)
|
|
|
|2.5, Dzen Python (ok), 15:41, 16/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
Ну, время идет и новому поколению уже недостаточны 30-40 чисел в столбик на экране - это же надо включать МОЗК!
|
|
|
|3.14, анонимеее (?), 16:13, 16/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+20 +/–
|
А чем плохо графическое представление? Намного нагляднее, чем 100 строк с цифрами.
|
|
|
|4.18, Qwerty (??), 16:48, 16/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Это называется "мамкин сноб". Он ещё и vi, небось, использует и дико этим гордится.
|
|4.24, Аноним (24), 17:28, 16/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Графическое не плохо. Плохо то консольное нечто, что выдают за графическое.
|
|4.27, Michael Shigorin (ok), 17:58, 16/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
В данном разе -- переносом анализа на голову. Тот же mtr отдаст сразу аналитику и покажет, где застряло, а эти мамкины хаксоры в очередной раз скаргокультяпили, "лишь бы не как у людей".
Из сегодня пробегавшего по freshcode RSS: http://github.com/ColumPaget/ColumsCut -- тут в целом понятно, какие именно узкие места обычного cut(1) человек расшивал (явно для себя же). Докопаться сходу могу разве что к useless use of cat(1) в EXAMPLES. :)
|
|
|
|5.37, другой аноним (?), 19:53, 16/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Оно не useless, оно соответствует человеческому восприятию последователности действий. "Взять файл, запихнуть в этот обработчки, потом вот в этот, потом вон в тот, выход отправить туда". Вот этот вот "бесполезный" cat читается как "взять". А втискивать обрабатываемое между первым и вторым обработчиком в конвеере -- антигуманное извращение. Пора бы уже эту байку про useless use куда-нибудь в /dev/null отправить.
Нет, ну можно ещё писать < file ccut -flags (да, так писать можно), но от этого вообще у всех читателей крышу сорвёт. Так что давайте лучше традиционно "неэффективно", зато сразу понятно.
|
|
|
|6.48, Michael Shigorin (ok), 22:26, 16/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Да это я тоже знаю -- и даже один резон есть: когда надо поправить последний аргумент, а за ним уже < infile присоседился -- действий больше %)
Я бы тут в примерах просто опустил источник, поскольку рассматриваем фильтр (ну или уже показал разные примеры). Но это я, и почему-то мне кажется, что автор вполне осознанно написал именно так -- не первый раз уж вижу его софтинки.
|
|4.44, Аноним (44), 21:34, 16/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> А чем плохо графическое представление? Намного нагляднее, чем 100 строк с цифрами.
Оно хорошо, когда из него можно извлечь некую полезную информацию. В данном же случае практической пользы я что-то не вижу.
|
|3.17, Аноним (17), 16:35, 16/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
> Ну, время идет и новому поколению уже недостаточны 30-40 чисел в столбик на экране - это же надо включать МОЗК!
Мосх в это время занят более другими задачами, а gping занят своей задачей. В комплект табличек всегда рисовали графики, даже наиболее мосховитые, увешанные чинами и регалиями.
Нужна зависимость от времени. (См. уроки физики и прочая такая требуха бытия про как использовать в сумме с мосхом.)
Во ещё более тула рисования нескушных кривулек - https://github.com/sqshq/sampler
|
|
|
|4.31, Аноним (31), 18:14, 16/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Так автор вместо того чтобы взять mtr и распарсить его вывод любой доступной либой для рисования графики (что было бы и гораздо функциональнее) решил сделать велосипед, который никто кроме него использовать (и соответственно поддерживать) не будет.
|
|
|
|5.34, Аноним (17), 19:23, 16/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Так-то - да. Есть тема знания и общения. Если бы сначала интересовались устройством мира и спрашивали, то часто усилия бы тратились более интересно для остальных.
Так ведь и сшитую скриптами связку mtr c библиотеками тоже не всякий станет поддерживать. Так, чтобы она была готова работать в один клик:
sudo apt install gping && gping opennet.ru
Хотя... Согласен, связка будет проще.
|
|3.26, Ordu (ok), 17:39, 16/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Ты в курсе, что твоя зрительная кора -- это охрененно развитая часть коры твоего головного мозга, которая гораздо лучше умеет работать с визуальной информацией, нежели оставшаяся часть коры твоего головного мозга умеет работать с числами?
Если ты сотню чисел нарисуешь графиком, то твоя зрительная кора извлечёт из них одним взглядом больше информации, чем остальная часть мозга сможет извлечь за полминуты разглядывания чисел. В зрительной коре офигенные процессорные мощности спрятаны, очень обидно, что пайплайн фиксированный и туда нельзя подгружать произвольные шейдеры. А то мне б ни R, ни Excel были бы не нужны, я бы таблички в тысячи строк обрабатывал бы в уме, путём беглого просмотра.
|
|
|
|4.36, uchiya (ok), 19:36, 16/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Только одно но. Воспримешь ты именно графику быстрее, а смысловая нагрузка в самом графике - уже не графическая.
Условно тебе нарисовали 120 яблок и 110 рядом. Ты конечно одним взглядом охватишь графический всю эту кучу яблок, но на этом всё. Как только ты захочешь что-то практическое с ними сделать, ты либо логический аппарат будешь подключать (мышление), в современных задачах ещё и математический.
Да и само заявление, что якобы какая то "Ахренненно большая часть мозга" отвечает за визуальную информацию, а за числа поменьше, это бред. За двигательные функции у тебя ещё более большая часть мозга отвечает, от этого ты приседаниями лучше силу притяжения не вычисляешь.
|
|
|
|5.40, Аноним (17), 20:50, 16/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Половина мозга - чисто конкретно "ахренненно большая часть мозга".
Это работает иначе. Чё спорить-то. Училка биологии ж рассказывает. :)
|
|
|
|2.6, Dzen Python (ok), 15:43, 16/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
|
А кто сейчас использует голый пинг вообще? Ну домашних юзверей и их техподдЭржку, набранную по объявлению и разговаривающую по скрипту в расчет не берем.
Зачем, если есть сиитемы мониторинга, от SOHO до ENTERPRISE-уровней?
|
|
|
|3.28, Michael Shigorin (ok), 18:00, 16/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Ну почему голый, под'control(8)'ный. Хотя хорошо бы ещё и под capabilities засунуть.[CODE]# control ping <Tab>
help -- Describe available modes
list -- List available modes
netadmin -- Only "netadmin" group members can execute ping command
public -- Any user can execute ping command
restricted -- Only root can execute ping command
status -- Show current status
summary -- Show facility description[/CODE]
|
|
|
|2.8, Dzen Python (ok), 15:52, 16/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Не-е-е.
Смуззи-вей был бы, если это было бы писано на электроне, в зависимостях лежал целый спейс-шаттл из модулей, можно было бы настроить вывод как на старом CRT-мониторе и радугу из цветов в JSON-конфиге, с терминусом и пони.
А это так - смуззи-кидди. Да и новость сама по себе - программа уровня курсовика студента-второкурсника, зато на опеннете чекин.
|
|
|
|3.12, lockywolf (ok), 16:11, 16/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Публиковался в ведущих мировых изданиях, таких как Опеннет, Лор, Никсп и Пикабу.
|
|2.10, Аноним (10), 15:59, 16/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
зато надёжно! утилита пинга не упадёт из-за переполнения буфера или целочисленного переполнения)
ЗЫ а вообще норм, народ развлекается и учится писать на сложных языках
|
|
|
|
|
|3.32, Аноним (31), 18:15, 16/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Да ладно. Точно для этого же, только больше инфы и функциональности. График можно строить где угодно. Сабж юзлесс.
|
|1.11, Аноним (11), 16:08, 16/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
А масштаб графика нельзя менять?
А то с "окном" в 10 секунд далеко не уедешь)
|
|
|
|
|
|3.47, Михрютка (ok), 22:22, 16/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
граждане слоупоки, где новость о выходе на поруки ютуб даунлоадера? :)))
|
|2.59, Аноним (59), 00:22, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Начало распространения по зеркалам ещё не релиз. Релиз будет только во вторник вечером. До этого времени выпуск могут перенести, а файл заменить, что уже было в прошлом.
|
|2.60, Аноним (60), 00:27, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Вы из будущего? Когда появится на https://www.mozilla.org/en-US/firefox/83.0/releasenotes/ тогда будет и релиз, а пока "We’re still preparing the notes for this release, and will post them here when they are ready".
Для таких как вы специально даже рядом с файликом пишут "Firefox 82.0.3 is our current stable release. This update to Firefox 83 shipped on November 17"
|
|1.38, Урри (ok), 20:07, 16/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Зочем?
Ведь можно сделать ping |cut |gnuplot и получить то же самое и намного красивее/проще/надежнее.
|
|1.46, Михрютка (ok), 22:21, 16/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
как лабораторка на первом втором курсе ок.
но в принципе уже на первом втором курсе нужно объяснять, что подобные низкоуровневые тулзы во встроенной визуализации не нуждаются, это не их задача.
|
|1.50, Аноним (-), 22:31, 16/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Что-то скромно. gping --help
gping 0.1.6
Ping, but with a graph.
USAGE:
gping <host>
FLAGS:
-h, --help Prints help information
-V, --version Prints version information
ARGS:
<host> Host or IP to ping
Запустил, вижу пустую консоль, подождал 10 секунд нажал q и всё ( нет графика ). Пока не понял.
|
|
|
|2.51, Ordu (ok), 22:43, 16/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Он запускает ping и разбирает его вывод. ping он запускает с опцией -i0.2, это нихрена не работает в неамериканских локалях из-за десятичной _точки_. Надо сделать LANG=C, тогда заработает. Если ты переопределял LC_*, то лучше ещё на всякий случай сделать LC_ALL=C.
|
|
|
|3.54, Аноним (-), 22:57, 16/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Это вам извесно, а я привык пользоватся --help, а там мало. Да и в таком случаии --help не помог бы. Если это все опции то мало.
|
|
|
|4.55, Аноним (-), 23:01, 16/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Я правильно понял, что к gping применимы все опции, что и для ping? Проверю. Ещё понять надобыло что написано.
|
|4.57, Ordu (ok), 23:11, 16/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Это вам извесно,
Мне это известно потому, что я сходил на github и нашёл промежь issues баг, в котором люди жаловались на такую хрень. Он, вроде как исправлен на github'е, просто до crates.io ещё не добралось.
|
|4.61, Аноним (-), 00:48, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
ping можно запускать с запятой в место точки. -i 0,2 . Это я знал, не знал в чём причина. Пинг запускал с точкой -i 0.2 не работает запускатил с запятой и пинг идёт. Причину не выяснял почему так. А команды от пинга для gping не вышло у меня применить
|
|
|
|5.64, Аноним (-), 01:06, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Это я знал что в место точки будет работать с запятой, не знал в чём причина.
|