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Первый выпуск gping, утилиты для мониторинга сетевых задержек

16.11.2020 15:29

Опубликована новая утилита gping, предназначенная для тестирования задержек в канале связи и отличающаяся от традиционной утилиты ping отображением результатов в форме наглядного консольного графика. Код проекта написан на языке Rust. Сборки подготовлены для Linux, Windows и macOS.



  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/orf/gping...)
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54096-ping
Ключевые слова: ping
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, uis (ok), 15:32, 16/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    >отличающаяся от традиционной утилиты ping

    Оно заметно :)

     
     
  • 2.5, Dzen Python (ok), 15:41, 16/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Ну, время идет и новому поколению уже недостаточны 30-40 чисел в столбик на экране - это же надо включать МОЗК!
     
     
  • 3.14, анонимеее (?), 16:13, 16/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +20 +/
    А чем плохо графическое представление? Намного нагляднее, чем 100 строк с цифрами.
     
     
  • 4.18, Qwerty (??), 16:48, 16/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это называется "мамкин сноб". Он ещё и vi, небось, использует и дико этим гордится.
     
     
  • 5.56, microsoft (?), 23:10, 16/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Использую vim и горжусь.
     
  • 5.62, hshhhhh (ok), 00:51, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    vi для хипстеров, тру пацаны гоняют чистый ed
     
     
  • 6.65, Анонимленьлогиниться (?), 01:18, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как же cat?.. Пиши сразу правильно!
     
  • 4.24, Аноним (24), 17:28, 16/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Графическое не плохо. Плохо то консольное нечто, что выдают за графическое.
     
  • 4.27, Michael Shigorin (ok), 17:58, 16/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В данном разе -- переносом анализа на голову.  Тот же mtr отдаст сразу аналитику и покажет, где застряло, а эти мамкины хаксоры в очередной раз скаргокультяпили, "лишь бы не как у людей".

    Из сегодня пробегавшего по freshcode RSS: http://github.com/ColumPaget/ColumsCut -- тут в целом понятно, какие именно узкие места обычного cut(1) человек расшивал (явно для себя же).  Докопаться сходу могу разве что к useless use of cat(1) в EXAMPLES. :)

     
     
  • 5.37, другой аноним (?), 19:53, 16/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Оно не useless, оно соответствует человеческому восприятию последователности действий. "Взять файл, запихнуть в этот обработчки, потом вот в этот, потом вон в тот, выход отправить туда". Вот этот вот "бесполезный" cat читается как "взять". А втискивать обрабатываемое между первым и вторым обработчиком в конвеере -- антигуманное извращение. Пора бы уже эту байку про useless use куда-нибудь в /dev/null отправить.

    Нет, ну можно ещё писать < file ccut -flags (да, так писать можно), но от этого вообще у всех читателей крышу сорвёт. Так что давайте лучше традиционно "неэффективно", зато сразу понятно.

     
     
  • 6.48, Michael Shigorin (ok), 22:26, 16/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да это я тоже знаю -- и даже один резон есть: когда надо поправить последний аргумент, а за ним уже < infile присоседился -- действий больше %)

    Я бы тут в примерах просто опустил источник, поскольку рассматриваем фильтр (ну или уже показал разные примеры).  Но это я, и почему-то мне кажется, что автор вполне осознанно написал именно так -- не первый раз уж вижу его софтинки.

     
  • 4.44, Аноним (44), 21:34, 16/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > А чем плохо графическое представление? Намного нагляднее, чем 100 строк с цифрами.

    Оно хорошо, когда из него можно извлечь некую полезную информацию. В данном же случае практической пользы я что-то не вижу.

     
  • 3.17, Аноним (17), 16:35, 16/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    >  Ну, время идет и новому поколению уже недостаточны 30-40 чисел в столбик на экране - это же надо включать МОЗК!

    Мосх в это время занят более другими задачами, а gping занят своей задачей. В комплект табличек всегда рисовали графики, даже наиболее мосховитые, увешанные чинами и регалиями.

    Нужна зависимость от времени. (См. уроки физики и прочая такая требуха бытия про как использовать в сумме с мосхом.)

    Во ещё более тула рисования нескушных кривулек - https://github.com/sqshq/sampler

     
     
  • 4.31, Аноним (31), 18:14, 16/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так автор вместо того чтобы взять mtr и распарсить его вывод любой доступной либой для рисования графики (что было бы и гораздо функциональнее) решил сделать велосипед, который никто кроме него использовать (и соответственно поддерживать) не будет.
     
     
  • 5.34, Аноним (17), 19:23, 16/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так-то - да. Есть тема знания и общения. Если бы сначала интересовались устройством мира и спрашивали, то часто усилия бы тратились более интересно для остальных.

    Так ведь и сшитую скриптами связку mtr c библиотеками тоже не всякий станет поддерживать. Так, чтобы она была готова работать в один клик:
    sudo apt install gping && gping opennet.ru

    Хотя... Согласен, связка будет проще.

     
  • 3.26, Ordu (ok), 17:39, 16/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ты в курсе, что твоя зрительная кора -- это охрененно развитая часть коры твоего головного мозга, которая гораздо лучше умеет работать с визуальной информацией, нежели оставшаяся часть коры твоего головного мозга умеет работать с числами?

    Если ты сотню чисел нарисуешь графиком, то твоя зрительная кора извлечёт из них одним взглядом больше информации, чем остальная часть мозга сможет извлечь за полминуты разглядывания чисел. В зрительной коре офигенные процессорные мощности спрятаны, очень обидно, что пайплайн фиксированный и туда нельзя подгружать произвольные шейдеры. А то мне б ни R, ни Excel были бы не нужны, я бы таблички в тысячи строк обрабатывал бы в уме, путём беглого просмотра.

     
     
  • 4.36, uchiya (ok), 19:36, 16/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только одно но. Воспримешь ты именно графику быстрее, а смысловая нагрузка в самом графике - уже не графическая.

    Условно тебе нарисовали 120 яблок и 110 рядом. Ты конечно одним взглядом охватишь графический всю эту кучу яблок, но на этом всё. Как только ты захочешь что-то практическое с ними сделать, ты либо логический аппарат будешь подключать (мышление), в современных задачах ещё и математический.

    Да и само заявление, что якобы какая то "Ахренненно большая часть мозга" отвечает за визуальную информацию, а за числа поменьше, это бред. За двигательные функции у тебя ещё более большая часть мозга отвечает, от этого ты приседаниями лучше силу притяжения не вычисляешь.

     
     
  • 5.40, Аноним (17), 20:50, 16/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Половина мозга - чисто конкретно "ахренненно большая часть мозга".

    Это работает иначе. Чё спорить-то. Училка биологии ж рассказывает. :)

     

  • 1.2, Аноним (2), 15:34, 16/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +16 +/
    Ping нетрадиционной графической ориентации
     
     
  • 2.3, uis (ok), 15:36, 16/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Уже написано выше
     
  • 2.4, werwolf (?), 15:36, 16/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    *псевдографической
     
  • 2.6, Dzen Python (ok), 15:43, 16/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    А кто сейчас использует голый пинг вообще? Ну домашних юзверей и их техподдЭржку, набранную по объявлению и разговаривающую по скрипту в расчет не берем.
    Зачем, если есть сиитемы мониторинга, от SOHO до ENTERPRISE-уровней?
     
     
  • 3.21, Аноним (44), 16:52, 16/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Я использую. Дозволите продолжить?
     
  • 3.28, Michael Shigorin (ok), 18:00, 16/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ну почему голый, под'control(8)'ный.  Хотя хорошо бы ещё и под capabilities засунуть.[CODE]# control ping <Tab>
    help        -- Describe available modes
    list        -- List available modes
    netadmin    -- Only "netadmin" group members can execute ping command
    public      -- Any user can execute ping command
    restricted  -- Only root can execute ping command
    status      -- Show current status
    summary     -- Show facility description[/CODE]
     

  • 1.7, смузихлёб (?), 15:43, 16/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Раст, графика... таки смузи-вэй. Хипстеры одобрят.
     
     
  • 2.8, Dzen Python (ok), 15:52, 16/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Не-е-е.
    Смуззи-вей был бы, если это было бы писано на электроне, в зависимостях лежал целый спейс-шаттл из модулей, можно было бы настроить вывод как на старом CRT-мониторе и радугу из цветов в JSON-конфиге, с терминусом и пони.
    А это так - смуззи-кидди. Да и новость сама по себе - программа уровня курсовика студента-второкурсника, зато на опеннете чекин.
     
     
  • 3.12, lockywolf (ok), 16:11, 16/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Публиковался в ведущих мировых изданиях, таких как Опеннет, Лор, Никсп и Пикабу.
     
     
  • 4.58, Аноним (58), 00:16, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, Пикабу это прям издание, ага.
     
  • 2.10, Аноним (10), 15:59, 16/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    зато надёжно! утилита пинга не упадёт из-за переполнения буфера или целочисленного переполнения)

    ЗЫ а вообще норм, народ развлекается и учится писать на сложных языках

     
     
  • 3.20, Аноним (20), 16:51, 16/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Да пусть развекается. Только зачем новости про развлечения?
     
  • 2.19, Здрасьте (?), 16:49, 16/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какая графика? там ascii
     
     
  • 3.22, К. О. (?), 16:54, 16/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ASCII-графика.
     
     
  • 4.45, К. О. (?), 21:39, 16/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И, кстати, там не ASCII, а юникод.
     
  • 3.29, Michael Shigorin (ok), 18:02, 16/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Ну строго говоря, там даже попытка сделать ascii art.
     
  • 3.35, Аноним (17), 19:24, 16/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Какая графика? там ascii

    Визуализация - неплохое название.

     
  • 3.39, Аноним (39), 20:40, 16/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Псевдографика
     
  • 2.42, Аноним (42), 21:21, 16/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Его уже даже в nixpkgs (https://github.com/NixOS/nixpkgs/pull/103767) добавили, молодёжнее некуда.
     

  • 1.9, ryoken (ok), 15:53, 16/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    mtr для кого, спрашивается?
     
     
  • 2.23, Аноним (23), 17:12, 16/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    мтр для другого и уж точно не аналог для утилиты из новости
     
     
  • 3.32, Аноним (31), 18:15, 16/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да ладно. Точно для этого же, только больше инфы и функциональности. График можно строить где угодно. Сабж юзлесс.
     

  • 1.11, Аноним (11), 16:08, 16/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А масштаб графика нельзя менять?
    А то с "окном" в 10 секунд далеко не уедешь)
     
     
  • 2.13, анонимеее (?), 16:12, 16/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://github.com/orf/gping/blob/master/src/main.rs#L35
     

  • 1.15, Аноним (15), 16:21, 16/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    mtr функциональнее и мощнее как инструмент.
     
  • 1.16, Аноним (17), 16:31, 16/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Великолепно!!

    Но ещё заверченнее есть Sampler - https://github.com/sqshq/sampler

     
  • 1.25, Аноним (25), 17:34, 16/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Firefox Browser 83.0
    Вышел.
     
     
  • 2.30, Michael Shigorin (ok), 18:03, 16/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Firefox Browser 83.0
    > Вышел.

    Вам сюда: https://www.opennet.ru/announce_news.shtml -- хотя, скорее всего, уже в работе.

     
     
  • 3.47, Михрютка (ok), 22:22, 16/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    граждане слоупоки, где новость о выходе на поруки ютуб даунлоадера? :)))
     
     
  • 4.66, Michael Shigorin (ok), 01:26, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У Вас в до сих пор не отправленной почему-то формочке https://www.opennet.ru/announce_news.shtml? :)
     
  • 2.59, Аноним (59), 00:22, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Начало распространения по зеркалам ещё не релиз. Релиз будет только во вторник вечером. До этого времени выпуск могут перенести, а файл заменить, что уже было в прошлом.
     
  • 2.60, Аноним (60), 00:27, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы из будущего? Когда появится на https://www.mozilla.org/en-US/firefox/83.0/releasenotes/ тогда будет и релиз, а пока "We’re still preparing the notes for this release, and will post them here when they are ready".

    Для таких как вы специально даже рядом с файликом пишут "Firefox 82.0.3 is our current stable release. This update to Firefox 83 shipped on November 17"


     

  • 1.33, Daemon (??), 19:19, 16/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Сейчас еще на Qt6 перепишут :lol:
     
  • 1.38, Урри (ok), 20:07, 16/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Зочем?

    Ведь можно сделать ping |cut |gnuplot и получить то же самое и намного красивее/проще/надежнее.

     
     
  • 2.41, Аноним (-), 21:04, 16/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так ведь хрустим, так веселее. Хрустим вместе!
     

  • 1.46, Михрютка (ok), 22:21, 16/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    как лабораторка на первом втором курсе ок.

    но в принципе уже на первом втором курсе нужно объяснять, что подобные низкоуровневые тулзы во встроенной визуализации не нуждаются, это не их задача.

     
  • 1.49, Аноним (49), 22:26, 16/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    smokeping
     
  • 1.50, Аноним (-), 22:31, 16/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что-то скромно. gping --help
    gping 0.1.6
    Ping, but with a graph.

    USAGE:
        gping <host>

    FLAGS:
        -h, --help       Prints help information
        -V, --version    Prints version information

    ARGS:
        <host>    Host or IP to ping

    Запустил, вижу пустую консоль, подождал 10 секунд нажал q и всё ( нет графика ). Пока не понял.

     
     
  • 2.51, Ordu (ok), 22:43, 16/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он запускает ping и разбирает его вывод. ping он запускает с опцией -i0.2, это нихрена не работает в неамериканских локалях из-за десятичной _точки_. Надо сделать LANG=C, тогда заработает. Если ты переопределял LC_*, то лучше ещё на всякий случай сделать LC_ALL=C.
     
     
  • 3.54, Аноним (-), 22:57, 16/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это вам извесно, а я привык пользоватся --help, а там мало. Да и в таком случаии --help не помог бы. Если это все опции то мало.
     
     
  • 4.55, Аноним (-), 23:01, 16/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я правильно понял, что к gping применимы все опции, что и для ping? Проверю. Ещё понять надобыло что написано.
     
  • 4.57, Ordu (ok), 23:11, 16/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это вам извесно,

    Мне это известно потому, что я сходил на github и нашёл промежь issues баг, в котором люди жаловались на такую хрень. Он, вроде как исправлен на github'е, просто до crates.io ещё не добралось.

     
  • 4.61, Аноним (-), 00:48, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ping можно запускать с запятой в место точки. -i 0,2 . Это я знал, не знал в чём причина. Пинг запускал с точкой -i 0.2 не работает запускатил с запятой и пинг идёт. Причину не выяснял почему так. А команды от пинга для gping не вышло у меня применить
     
     
  • 5.63, Аноним (-), 00:59, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А точка должна быть? Я уже не помню. Может всегда была запятая?
     
  • 5.64, Аноним (-), 01:06, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это я знал что в место точки будет работать с запятой, не знал в чём причина.
     
  • 2.52, Аноним (-), 22:50, 16/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я отсюда брал. https://github.com/orf/gping/releases
     
     
  • 3.53, Аноним (-), 22:52, 16/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    gping-Linux-x86_64.tar.gz
     

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