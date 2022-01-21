Новая версия системы мониторинга Monitorix 3.14.0

Представлен релиз системы мониторинга Monitorix 3.14.0, предназначенной для наглядного слежения за работой разнообразных сервисов, например, мониторинга температуры CPU, нагрузки на систему, сетевой активности и отзывчивости сетевых сервисов. Управление системой производится через web-интерфейс, данные представлены в виде графиков.

Система написана на языке Perl, для генерации графиков и хранения данных используется RRDTool, код распространяется под лицензией GPLv2. Программа достаточно компактная и самодостаточная (имеется встроенный http-сервер), что позволяет использовать ее даже на встраиваемых системах. Поддерживается достаточно широкий спектр параметров мониторинга, от слежения за работой планировщика задач, ввода/вывода, распределения памяти и параметров ядра ОС до визуализации данных по сетевым интерфейсам и специфичным приложениям (почтовые серверы, СУБД, Apache, nginx).

Среди наиболее важных изменений в новом выпуске: