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Новая версия системы мониторинга Monitorix 3.14.0

21.01.2022 08:57

Представлен релиз системы мониторинга Monitorix 3.14.0, предназначенной для наглядного слежения за работой разнообразных сервисов, например, мониторинга температуры CPU, нагрузки на систему, сетевой активности и отзывчивости сетевых сервисов. Управление системой производится через web-интерфейс, данные представлены в виде графиков.

Система написана на языке Perl, для генерации графиков и хранения данных используется RRDTool, код распространяется под лицензией GPLv2. Программа достаточно компактная и самодостаточная (имеется встроенный http-сервер), что позволяет использовать ее даже на встраиваемых системах. Поддерживается достаточно широкий спектр параметров мониторинга, от слежения за работой планировщика задач, ввода/вывода, распределения памяти и параметров ядра ОС до визуализации данных по сетевым интерфейсам и специфичным приложениям (почтовые серверы, СУБД, Apache, nginx).

Среди наиболее важных изменений в новом выпуске:

  • Добавлен модуль nvme.pm для мониторинга за устройствами хранения NVMe (NVM Express). Среди учитываемых параметров: температура накопителя, нагрузка, фиксируемые ошибки, интенсивность операций записи,
  • Добавлен модуль amdgpu.pm для отслеживания состояния произвольного числа GPU AMD. Отслеживается динамика изменения таких параметров, как температура, энергопотребление, частота вращения кулера, потребление видеопамяти, изменение частоты GPU.
  • Добавлен модуль nvidiagpu.pm для расширенного мониторинга за видеокартами на базе GPU NVIDIA (более продвинутый вариант ранее доступного модуля nvidia.pm).
  • В модуле мониторинга трафика traffacct.pm добавлена поддержка IPv6.
  • Реализован режим работы интерфейса в форме полноэкранного web-приложения.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.monitorix.org/news...)
  2. OpenNews: Выпуск системы мониторинга Zabbix 5.4
  3. OpenNews: Уязвимость в интерфейсе мониторинга Icinga Web
  4. AlertMon - Система мониторинга и горячего реагирования на внештатные ситуации
  5. OpenNews: Выпуск системы мониторинга Cacti 1.2.0
  6. OpenNews: Facebook открыл код системы мониторинга osquery
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56554-monitorix
Ключевые слова: monitorix, monitoring
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Обсуждение (11) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, ryoken (ok), 09:03, 21/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >>СУБД, Apache, nginx, MySQL

    А чего это MySQL отдельно от СУБД?

     
  • 1.2, Аноним (2), 09:04, 21/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Лучше заббикса?
     
     
  • 2.6, anonnn (?), 10:13, 21/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    все что угодно лучше заббикса
    как вообще заббикс причисляют к мониторингу?
     
     
  • 3.9, JackONeill (?), 11:30, 21/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Таак, вот тут попрошу по подробнее, чем заббикс не угодил. А то может я зря успешно уже как пару лет мониторю 3600 хостов?
     
     
  • 4.10, Аноним (10), 11:33, 21/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наверное, он просто не смог его осилить. [s]640kb[/s] smokeping достаточно!
     

  • 1.3, Аноним (3), 09:16, 21/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А че с коньками? 10 лет назад они были в моде.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 09:26, 21/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    При наличии плазмы не упали.
     

  • 1.4, burik666 (ok), 09:26, 21/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Это munin только в одной коробке?
     
     
  • 2.7, . (?), 10:17, 21/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    nagios. Но с нескучными графичками.

    На нас смотрит наше отражение из 90х годов.

     
     
  • 3.11, Кот (??), 11:38, 21/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Nagios с нескучными графиками и кластеризацией - это Check_MK.
     

  • 1.8, OpenEcho (?), 10:56, 21/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
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