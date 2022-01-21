Новая версия системы мониторинга Monitorix 3.14.0

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Представлен релиз системы мониторинга Monitorix 3.14.0, предназначенной для наглядного слежения за работой разнообразных сервисов, например, мониторинга температуры CPU, нагрузки на систему, сетевой активности и отзывчивости сетевых сервисов. Управление системой производится через web-интерфейс, данные представлены в виде графиков.
Система написана на языке Perl, для генерации графиков и хранения данных используется RRDTool, код распространяется под лицензией GPLv2. Программа достаточно компактная и самодостаточная (имеется встроенный http-сервер), что позволяет использовать ее даже на встраиваемых системах. Поддерживается достаточно широкий спектр параметров мониторинга, от слежения за работой планировщика задач, ввода/вывода, распределения памяти и параметров ядра ОС до визуализации данных по сетевым интерфейсам и специфичным приложениям (почтовые серверы, СУБД, Apache, nginx).
Среди наиболее важных изменений в новом выпуске:
- Добавлен модуль nvme.pm для мониторинга за устройствами хранения NVMe (NVM Express). Среди учитываемых параметров: температура накопителя, нагрузка, фиксируемые ошибки, интенсивность операций записи,
- Добавлен модуль amdgpu.pm для отслеживания состояния произвольного числа GPU AMD. Отслеживается динамика изменения таких параметров, как температура, энергопотребление, частота вращения кулера, потребление видеопамяти, изменение частоты GPU.
- Добавлен модуль nvidiagpu.pm для расширенного мониторинга за видеокартами на базе GPU NVIDIA (более продвинутый вариант ранее доступного модуля nvidia.pm).
- В модуле мониторинга трафика traffacct.pm добавлена поддержка IPv6.
- Реализован режим работы интерфейса в форме полноэкранного web-приложения.