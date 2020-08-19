The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Уязвимость в интерфейсе мониторинга Icinga Web

19.08.2020 22:40

Опубликованы корректирующие выпуски пакета Icinga Web 2.6.4, 2.7.4 и v2.8.2, предоставляющего web-интерфейс для системы мониторинга Icinga. В предложенных обновлениях устранена критическая уязвимость (CVE-2020-24368), позволяющая неаутентифицированному атакующему получить доступ к файлам на сервере с привилегиями процесса Icinga Web (обычно пользователь, под которыми выполняется http-сервер или fpm).

Для успешной атаки требуется наличие одного из сторонних модулей, поставляемого с изображениями или пиктограммами. Среди подобных модулей отмечаются Icinga Business Process Modeling, Icinga Director, Icinga Reporting, Maps Module и Globe Module. Сами по себе в данных модулях нет уязвимостей, но они являются факторами, позволяющими организовать атаку на Icinga Web.

Атака осуществляется через отправку запросов HTTP GET или POST к обработчику, выполняющему отдачу изображений, доступ к которому не требует наличия учётной записи. Например, если Icinga Web 2 доступен как "/icingaweb2" и в системе имеется модуль businessprocess, установленный в каталог /usr/share/icingaweb2/modules, для чтения содержимого файла /etc/os-release можно отправить запрос "GET /icingaweb2/static/img?module_name=businessprocess&file=../../../../../../../etc/os-release".

  1. Главная ссылка к новости (https://icinga.com/2020/08/19/...)
  2. OpenNews: Выпуск интерфейса мониторинга Icinga Web 2.0
  3. OpenNews: Выпуск полностью переработанной системы мониторинга Icinga 2
  4. OpenNews: Вышел Nagios Plugins 2.0, набор плагинов для систем мониторинга Nagios и Icinga
  5. OpenNews: Критические уязвимости в системе мониторинга Centreon
  6. OpenNews: Уязвимость в системе мониторинга Zabbix
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53571-icinga
Ключевые слова: icinga, monitoring
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
 Добавить комментарий
Имя:
E-Mail:
Текст:

Спонсоры:
Inferno Solutions
Hosting by Hoster.ru
Хостинг:

Закладки на сайте
Проследить за страницей 		Created 1996-2020 by Maxim Chirkov
Добавить, Поддержать, Вебмастеру