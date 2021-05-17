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Выпуск системы мониторинга Zabbix 5.4

17.05.2021 19:40

Представлена новая версия свободной системы мониторинга с полностью открытым исходным кодом Zabbix 5.4. Вышедший релиз включает в себя поддержку генерации отчётов в формате PDF, нового синтаксиса для агрегаций обнаружения более сложных проблем, улучшения визуализации данных, поддержки токенов для доступа к API, тегов на уровне метрик, улучшения производительности и и многое другое.

Zabbix состоит из трёх базовых компонентов: сервера для координации выполнения проверок, формирования проверочных запросов и накопления статистики; агентов для осуществления проверок на стороне внешних хостов; фронтэнда для организации управления системой. Код распространяется под лицензией GPLv2. Для снятия нагрузки с центрального сервера и формирования распределённой сети мониторинга может быть развёрнута серия прокси-серверов, агрегирующих данные о проверке группы хостов. Данные могут храниться в СУБД MySQL, PostgreSQL, TimescaleDB, DB2 и Oracle. Без агентов Zabbix-сервер может получать данные по таким протоколам как SNMP, IPMI, JMX, SSH/Telnet, ODBC, проводить тестирование доступности Web-приложений и систем виртуализации.

Основные нововведения версии 5.4:

  • Поддержка PDF-отчётов и их запланированного создания и отправки пользователям, новая роль для контроля доступа к этой функциональности
  • Принципиально новый синтаксис для триггерных выражений, вычисляемых и агрегатных метрик. Избавились от всех известных ограничений старого синтаксиса, но сделали его более простым
  • Агрегатные метрики теперь способны выбрать данные по тегам и трафаретам (wildcards) хостов и ключей метрик
  • Функциональность скринов и дашбордов объединена, появилась поддержка многостраничных дашбордов
  • Поддержка именованных токенов для доступа к API, возможно указать срок действия токена
  • Поддержка тегов на уровне метрик. Applications больше не поддерживаются
  • Улучшения производительности и доступности
    • Для поллеров больше не требуется подключение к базе данных
    • Появился кэш для более быстрой обработки trends
    • Поддержка более надёжного и плавного старта сервера в условиях получения и обработки огромного количества новых данных
    • Улучшена параллельная работа с данными на сервере и прокси
  • Улучшения безопасности
    • Поддержка всех протоколов шифрования SNMPv3
    • Скрыты детали ошибки в случае неудачного подключения к интерфейсу
    • Автозаполняемость отключена для полей с паролями и другой чувствительной информацией
    • Поддержка NTML аутентификации для WEB hooks
  • Улучшения, направленные на упрощение работы и настройки мониторинга
    • Меню третьего уровня для лучшей навигации
    • Более простые формы для операций массовых изменений и импорта
    • Доступность метрик теперь зависит от доступности интерфейсов хоста
    • Возможность использовать отрицательные фильтры для тегов в интерфейсе
    • Поддержка value maps на уровне шаблонов и хостов для независимости шаблонов
    • Глобальные скрипты могут быть использованы для алертов, интеграций и пользовательских команд
    • Поддержка обработки XML данных в препроцессинге и WEB hooks
    • CurlHttpRequest переименован в HttpRequest в WEB hooks для простоты использования
  • Другие улучшения
    • Поддержка мониторинга кластеров VMWare
    • Поддержка Oracle в режиме кластера
    • Поддержка макроса {ITEM.VALUETYPE} для алертов
    • Более гранулярная настройка экспорта событий
  • Доступность официальных пакетов для актуальных версий следующих платформ:
    • Linux-дистрибутивы RHEL, CentOS, Debian, SuSE, Ubuntu, Raspbian на различных архитектурах
    • Систем виртуализации на базе VMWare, VirtualBox, Hyper-V, XEN
    • Docker
    • Агенты для всех платформ включая macOS и MSI для Windows agent
  • Интеграция с платформами:
    • Доступность в облачных платформах AWS, Azure, Google Cloud, Digital Ocean, IBM/RedHat Cloud, Linode, Yandex Cloud.
    • Интеграция с платформами службы поддержки Jira, Jira ServiceDesk, Redmine, ServiceNow, Zendesk, OTRS, Zammad, Solarwinds Service Desk, TOPdesk, SysAid, iTOP
    • Интеграция с системами оповещения пользователей Slack, Pushover, Discord, Telegram, VictorOps, Microsoft Teams, SINGNL4, Mattermost, OpsGenie, PagerDuty, iLert, Rocket.Chat, Signal, Express.ms
    • Новые шаблонные решения по мониторингу APC UPS, Hikvision, etcd, Hadoop, Zookeeper, Kafka, AMQ, HashiCorp Vault, MS Sharepoint, MS Exchange, smartctl, Gitlab, Jenkins, Apache Ignite

Для перехода с более ранних версий необходима лишь установка новых бинарных файлов (сервера и прокси) и нового интерфейса. Zabbix автоматически проведёт процедуру обновления базы данных. Установка новых агентов не требуется.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.zabbix.com/rn/rn5....)
  2. OpenNews: Выпуск системы мониторинга Zabbix 5.2
  3. OpenNews: Уязвимость в интерфейсе мониторинга Icinga Web
  4. OpenNews: Выпуск системы мониторинга Zabbix 5.0 LTS
  5. OpenNews: Новая версия системы мониторинга Monitorix 3.12.0
  6. OpenNews: Выпуск системы мониторинга Cacti 1.2.0
Автор новости: alexvl
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55164-zabbix
Ключевые слова: zabbix, monitoring
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (55) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 20:35, 17/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    Ура! Отличный мониторинг, быстро настраивается, хорошо, стабильно работает. Не хватает фич в вебе но через апи все можно сделать.
     
     
  • 2.2, pin (??), 20:59, 17/05/2021 Скрыто модератором
    		• –13 +/
     
     
  • 3.6, HeavyMetal (?), 21:20, 17/05/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 4.10, pin (??), 21:59, 17/05/2021 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
     
  • 5.15, Аноним (15), 22:26, 17/05/2021 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
  • 4.34, Sw00p aka Jerom (?), 23:23, 17/05/2021 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
  • 3.8, Аноним (8), 21:40, 17/05/2021 Скрыто модератором
    		• +2 +/
     
  • 3.43, Дворник (??), 23:45, 17/05/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.3, Аноним (3), 21:01, 17/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Агенты для всех платформ включая macOS и MSI для Windows agent

    Угроза безопасности

     
  • 2.20, Аноним (20), 22:44, 17/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Заббикс уже научился сегментировано выключать триггеры без указания в зависимост... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 3.45, Онаним (?), 23:51, 17/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Теги + Global Event Correlation
     

  • 1.4, Аноним (4), 21:08, 17/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Еще бы добавили возможность мониторить процессы внутри FreeBSD'шых jail'ов с хоста, чтобы обходиться установкой одного агента в хостовую систему, и чтобы не городить костыли с фильтрацией вывода ps - вот я бы обрадовался.
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 21:59, 17/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я дам вам парабеллум^Wкомпилятор.
     
  • 2.14, Аноним (14), 22:22, 17/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    От юзербазы зависит. Если тебе действительно нужен мониторинг джейлов, то сам и пили.
     
     
  • 3.16, Аноним (4), 22:33, 17/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Криво, косо, но запилил: ZBXNEXT-6377
     
  • 2.19, Онаним (?), 22:43, 17/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А кто мешает к агенту чего угодно сверху прикрутить? :)
     
     
  • 3.35, Аноним (4), 23:24, 17/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну сейчас shell-скрипт с парсингом ps прикручен. При зоопарке версий ОС он обеспечивает переносимость, но иметь все то же самое из коробки без каких-то костылей (а тут именно костыль) было бы проще и удобнее. Примерно как для того же proc.num добавлена поддержка зон Solaris.
     
     
  • 4.46, Онаним (?), 23:53, 17/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сейчас стало сильно проще: можно просто ps прикрутить, а парсить на JS в самом Zabbix.
     
  • 2.36, Sw00p aka Jerom (?), 23:26, 17/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    через snmp это все делается
     
  • 2.49, Ann None (?), 00:27, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > костыли с фильтрацией вывода ps

    ps -J ?

     

  • 1.5, Сергей (??), 21:14, 17/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Единственное, что могу сказать. Когда серверов больше 50... Это трындец! Толи работу работать, толи почту смотреть :) надо "строить" под свои нужды... Иначе почта воспринимается как спам :( А вообще вещь нужная. Разбираться в истории и анализировать, что происходило и произошло. Использую давно. Было бы, что по проще я бы на "по проще" перешёл :)
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 21:40, 17/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Юзал и юзаем Icinga2 + Icingaweb + Graphite. Простая в настройке (когда понял синтаксис и принцип работы), конфиги текстовые, генерируем через анзибл. Не хватает конечно плюшек типа дашбордов. Но как мониторинг который быстро реагирует и в одном месте видишь проблемы всех сервисов и хостов, лучше еще не встречал.
     
  • 2.12, Аноним (11), 22:00, 17/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так головой надо думать, а не триггеры лепить на каждый чих.
     
     
  • 3.22, Аноним (20), 22:51, 17/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Не поможет, проверено. Заббикс (или по-крайней мере некоторые его части вроде фронтенда, алертинга из коробки)в принципе не приспособен для больших инсталляций. Зависимости превращаются в адЪ, каждый айтем надо обвесить килограммами try catch в духе "если хост с айтемом доступен и айтем доступен и при этом не моргает и при этом не unsupported и при этом не горит вот этот триггер на этом сервере и тот же триггер на другом сервере и ... {по количество серверов в группе}, то сделай ", а уж для фичи в духе "если на соверешенно другом сервере А есть Б, то создай метрики В" и вовсе придется городить огород. Впрочем любители заббикса явно хороши в костылестроении, чего стоят одни LLD.
     
     
  • 4.38, Онаним (?), 23:34, 17/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда полтора сервера одинаковой инфраструктуры-как-кот - да, наверное Zabbix избыточен.
    Когда среда настолько разнородная, что единого сервиса нет и не ожидается...
    Короче для совершенно другого применения оно :)
     
     
  • 5.39, Онаним (?), 23:36, 17/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оно технологический мониторинг, а не "бизнес-мониторинг".
    То, что "на подложке", а не в отчётах.
     
  • 5.52, Аноним (52), 01:50, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Когда полтора сервера одинаковой инфраструктуры-как-кот - да, наверное Zabbix избыточен.

    Наоборот. Его недостатки проявляются как раз на большем масштабе.

     

  • 1.7, Аноним (7), 21:37, 17/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Разработчики сейчас в основном школота. Но в 5 версии, наконец-то, движутся ударными темпами в сторону удобства. До этого вообще не понимал как они могут кому-то продавать этот кусок из 3 функций без возможности удобной  кастомизации и списания своих расширений возможностями самого мониторинга. Но работы ещё полно, главное чтобы не закинули.
     
  • 1.13, Аноним21 (?), 22:11, 17/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Для отчетов нужно ставить на сервак гугл хром. Нафига так сложно?
     
     
  • 2.17, Аноним (15), 22:34, 17/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    наоборот — им как раз просто, модно, молодежно. Графану догоняют.
     

  • 1.18, Онаним (?), 22:42, 17/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Спасибо, ребята, реально единственный мониторинг, который работает в масштабе ISP, с сотнями тысяч элементов.
     
     
  • 2.23, Аноним (20), 22:56, 17/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Видимо другие системы мониторинга вы не пробовали: prometeus, statsd, TIG (впрочем и другие стеки с influxdb), да даже самописные системы пишушие в эластик с кликхаусом вполне могут выдержать сотни тысяч элементов (тут гораздо важнее как быстро это будет обрабатываться, в заббиксе надо заметить это происходит быстро, а потом еще каких именно элементов и как часто).
     
     
  • 3.24, Онаним (?), 23:05, 17/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я попробовал заливать то, что нам надо, в influx. Он банально лёг.
    В хипстерометеусе упорядочить несколько сот тысяч элементов с триггерами - это очень проблематично.
    Картинки для менеджеров с сервисами - не нужны, точнее то, что нужно, рисуем через API. Больше важно понимать, что вообще в целом творится - без обобщений, потому что мониторинг используется для трекинга ситуаций, а не "айайай всё упало сейчас будем разбираться почему". Надо знать, где именно упало.
     
     
  • 4.53, Аноним (52), 01:54, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Я попробовал заливать то, что нам надо, в influx. Он банально лёг.

    Если с вашей нагрузкой справляется Zabbix - значит, справится и студент с блокнотом.
    Положить в таких условиях специализированную TSDB для мониторинга - это надо уметь.

    > В хипстерометеусе упорядочить несколько сот тысяч элементов с триггерами - это очень проблематично.

    Но вполне решабельно. В отличие от заббикса, где уже на десяти серваках начинается треш и угар.

     
  • 3.25, Онаним (?), 23:06, 17/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну как каких. Допустим несколько десятков тысяч абонентских портов надо раз в минуту сканить на трафик и ошибки.
     
     
  • 4.26, Онаним (?), 23:08, 17/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    (потому что SLA)
    Плюс несколько тысяч портов концентраторов для всех остальных.
    Плюс активное оборудование в ядре и на оконечках.
    Плюс состояние всей здоровущей серверной фермы, от банальных CPU/RAM до "залезть в MegaRAID и iDRAC за состояниями".
     
  • 4.27, Онаним (?), 23:09, 17/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Количество каналов в астериске надо сканить.
    На софтсвитчах парсятся внутренние файлы базы данных и сливаются через sender лимиты и загрузка транков - жёстким оптом, по одному сливать десятки тысяч транков очень накладно.
    И т.д. и т.п.
     
  • 4.28, Онаним (?), 23:10, 17/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Managed SIP PBX ещё надо массово за задницу трогать интервально с внешней прокси - на предмет того, не открыл ли их горе-юзер во внешний мир голым задом.
     
  • 4.29, Онаним (?), 23:11, 17/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И много всякой прочей хренотени, типа очередей почты, состояний UPS, etc, etc, etc, etc.
    Очень много калькулируется. Раньше разбирали всякую оптом приходящую с железа фигню скриптами, теперь разбираем все эти кастомные консольные выводы в JS - очень удобно.
     
  • 4.30, Онаним (?), 23:11, 17/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть вообще извраты - например DWDM, который имеет свойство отвечать на SNMP через раз.
     
  • 4.31, Онаним (?), 23:13, 17/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но самое страшное - это управляемые клиентские железки, которые стоят на обслуживании. Там может попасться и циска, и всякие разные файрволы, и чёрт лысый. У всего это счастья по 5-10 портов, которые тоже надо мониторить, и всё это счастье может рандомно уходить в оффлайн.
     
  • 3.33, Онаним (?), 23:22, 17/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://paste.pics/2a2a473cd22838c2a3e1e30d2fd7f24b

    Вот как-то так и живём.

    Это один активный сервер (с репликацией базы в сторону standby запаски), на котором и MariaDB, и сам Zabbix (инфу собирают прокси, сам Zabbix собирает только состояние собственное и проксей), и вёб-морда со всякими внешними использующими API приблудами, в т.ч. для отчётов.

    Огромное количество disabled items/triggers - следствие унификации - когда через API заливается новая железка, Zabbix детектит с неё базовую типовую информацию - какую сможет вытащить для типовых железок, далее скрипты по этой информации определяют точный тип, и включают нужное. Если на ходу железку заменили, собственно ненужное выключается, нужное включается. Нужно это потому, что в CRM встречается левая информация, например забыли внести замену. Административно это всё решается, но это уже постфактум, а мониторинг страдать не должен :)

     
  • 3.42, Онаним (?), 23:43, 17/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Эластик у нас под сбор системных логов ныне, и уже в планах уйти с него на InnoDB + FTS.
    Потому что начало течь и ложиться, а растягивать на 3-4 сервера ради простейшей, в общем-то, задачи - не хочется, логи доставки почты нормально на InnoDB живут, при том, что суточный объём куда больше.
    Кликхаус не вариант, от слова "совсем".
     
     
  • 4.44, Онаним (?), 23:47, 17/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    (ложится конечно не часто, и это не вот как страшно, multi-tiered доставка спасает, всё, что не залилось, оседает на промежуточных узлах, и r/o standby позволяет не особо всё это замечать читателям, но всё равно парит)
     
  • 2.40, terryfilch (ok), 23:38, 17/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    попробуй https://glaber.io/repo/ и потом расскажешь, во сколько раз 1 сервер может лучше работать чем zabbix default
     
     
  • 3.41, Онаним (?), 23:39, 17/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Открыл.
    Увидел Clickhouse.
    Закрыл.
     
     
  • 4.54, Аноним (52), 01:56, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кажется, понимаю, почему вы так любите zabbix.

    Вы органически не переносите, когда что-то не тормозит.

     

  • 1.21, Онаним (?), 22:49, 17/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кстати в новом синтаксисе /host/ можно опустить, подразумевая текущий хост, или обязательно надо указывать?
     
  • 1.32, Артем (??), 23:21, 17/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Не обновляйтесь, если используете grafana zabbix plugin. API изменили , а доки еще нет.


    https://support.zabbix.com/browse/ZBXNEXT-2976

    https://github.com/alexanderzobnin/grafana-zabbix/issues/1188

     
  • 1.37, Аноним (37), 23:27, 17/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    И зачем мне система мониторинга?
     
     
  • 2.55, Аноним (52), 01:57, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы играться с ней.
    Zabbix - довольно забавная игрушка.
     

  • 1.47, Klmn (?), 00:08, 18/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Гоняю zabbix на более чем 400k узлах. Брат жив.
     
     
  • 2.50, Аноним (50), 00:40, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пруфы есть?
     
     
  • 3.51, Аноним (51), 01:26, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так прувы буквально в каждом скрине заббикса. Называются unsupported items.
     

  • 1.48, Анонимчиг (?), 00:14, 18/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Проблема многих в том, что они не понимают что такое мониторинг.
    Одни хреначат все что только могут собрать, другие думают что существуют какие то крутые системы без костылей, третьи перегибают с оповещениями...
    Система мониторинга, это в первую очередь знание того, ЧТО конкретно мониторить и ни один вендор  не сделает эту аналитику за вас...Сожно собирать тысячу метрик, но при этом не видеть самого важного.
    Когда все это осознаешь, начинаешь ценить забикс и уже не кажется таким уж нелепым интерфейс и настройка триггеров. А узнав ценник платных систем на несколько тысяч хостов или несколько десятков тысяч айтемов и при конской цене, трудозатраты этих систем по сути не намного то и меньше...
     

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