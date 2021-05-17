Выпуск системы мониторинга Zabbix 5.4

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|1.1, Аноним (1), 20:35, 17/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
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Ура! Отличный мониторинг, быстро настраивается, хорошо, стабильно работает. Не хватает фич в вебе но через апи все можно сделать.
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|2.3, Аноним (3), 21:01, 17/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Агенты для всех платформ включая macOS и MSI для Windows agent
Угроза безопасности
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|2.20, Аноним (20), 22:44, 17/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Заббикс уже научился сегментировано выключать триггеры без указания в зависимост... большой текст свёрнут, показать
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|1.4, Аноним (4), 21:08, 17/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Еще бы добавили возможность мониторить процессы внутри FreeBSD'шых jail'ов с хоста, чтобы обходиться установкой одного агента в хостовую систему, и чтобы не городить костыли с фильтрацией вывода ps - вот я бы обрадовался.
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|2.14, Аноним (14), 22:22, 17/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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От юзербазы зависит. Если тебе действительно нужен мониторинг джейлов, то сам и пили.
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|3.35, Аноним (4), 23:24, 17/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну сейчас shell-скрипт с парсингом ps прикручен. При зоопарке версий ОС он обеспечивает переносимость, но иметь все то же самое из коробки без каких-то костылей (а тут именно костыль) было бы проще и удобнее. Примерно как для того же proc.num добавлена поддержка зон Solaris.
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|4.46, Онаним (?), 23:53, 17/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Сейчас стало сильно проще: можно просто ps прикрутить, а парсить на JS в самом Zabbix.
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|1.5, Сергей (??), 21:14, 17/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Единственное, что могу сказать. Когда серверов больше 50... Это трындец! Толи работу работать, толи почту смотреть :) надо "строить" под свои нужды... Иначе почта воспринимается как спам :( А вообще вещь нужная. Разбираться в истории и анализировать, что происходило и произошло. Использую давно. Было бы, что по проще я бы на "по проще" перешёл :)
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|2.9, Аноним (9), 21:40, 17/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Юзал и юзаем Icinga2 + Icingaweb + Graphite. Простая в настройке (когда понял синтаксис и принцип работы), конфиги текстовые, генерируем через анзибл. Не хватает конечно плюшек типа дашбордов. Но как мониторинг который быстро реагирует и в одном месте видишь проблемы всех сервисов и хостов, лучше еще не встречал.
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|3.22, Аноним (20), 22:51, 17/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Не поможет, проверено. Заббикс (или по-крайней мере некоторые его части вроде фронтенда, алертинга из коробки)в принципе не приспособен для больших инсталляций. Зависимости превращаются в адЪ, каждый айтем надо обвесить килограммами try catch в духе "если хост с айтемом доступен и айтем доступен и при этом не моргает и при этом не unsupported и при этом не горит вот этот триггер на этом сервере и тот же триггер на другом сервере и ... {по количество серверов в группе}, то сделай ", а уж для фичи в духе "если на соверешенно другом сервере А есть Б, то создай метрики В" и вовсе придется городить огород. Впрочем любители заббикса явно хороши в костылестроении, чего стоят одни LLD.
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|4.38, Онаним (?), 23:34, 17/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Когда полтора сервера одинаковой инфраструктуры-как-кот - да, наверное Zabbix избыточен.
Когда среда настолько разнородная, что единого сервиса нет и не ожидается...
Короче для совершенно другого применения оно :)
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|5.39, Онаним (?), 23:36, 17/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Оно технологический мониторинг, а не "бизнес-мониторинг".
То, что "на подложке", а не в отчётах.
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|5.52, Аноним (52), 01:50, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Когда полтора сервера одинаковой инфраструктуры-как-кот - да, наверное Zabbix избыточен.
Наоборот. Его недостатки проявляются как раз на большем масштабе.
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|1.7, Аноним (7), 21:37, 17/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Разработчики сейчас в основном школота. Но в 5 версии, наконец-то, движутся ударными темпами в сторону удобства. До этого вообще не понимал как они могут кому-то продавать этот кусок из 3 функций без возможности удобной кастомизации и списания своих расширений возможностями самого мониторинга. Но работы ещё полно, главное чтобы не закинули.
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|2.17, Аноним (15), 22:34, 17/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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наоборот — им как раз просто, модно, молодежно. Графану догоняют.
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|1.18, Онаним (?), 22:42, 17/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Спасибо, ребята, реально единственный мониторинг, который работает в масштабе ISP, с сотнями тысяч элементов.
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|2.23, Аноним (20), 22:56, 17/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Видимо другие системы мониторинга вы не пробовали: prometeus, statsd, TIG (впрочем и другие стеки с influxdb), да даже самописные системы пишушие в эластик с кликхаусом вполне могут выдержать сотни тысяч элементов (тут гораздо важнее как быстро это будет обрабатываться, в заббиксе надо заметить это происходит быстро, а потом еще каких именно элементов и как часто).
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|3.24, Онаним (?), 23:05, 17/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я попробовал заливать то, что нам надо, в influx. Он банально лёг.
В хипстерометеусе упорядочить несколько сот тысяч элементов с триггерами - это очень проблематично.
Картинки для менеджеров с сервисами - не нужны, точнее то, что нужно, рисуем через API. Больше важно понимать, что вообще в целом творится - без обобщений, потому что мониторинг используется для трекинга ситуаций, а не "айайай всё упало сейчас будем разбираться почему". Надо знать, где именно упало.
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|4.53, Аноним (52), 01:54, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Я попробовал заливать то, что нам надо, в influx. Он банально лёг.
Если с вашей нагрузкой справляется Zabbix - значит, справится и студент с блокнотом.
Положить в таких условиях специализированную TSDB для мониторинга - это надо уметь.
> В хипстерометеусе упорядочить несколько сот тысяч элементов с триггерами - это очень проблематично.
Но вполне решабельно. В отличие от заббикса, где уже на десяти серваках начинается треш и угар.
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|3.25, Онаним (?), 23:06, 17/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну как каких. Допустим несколько десятков тысяч абонентских портов надо раз в минуту сканить на трафик и ошибки.
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|4.26, Онаним (?), 23:08, 17/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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(потому что SLA)
Плюс несколько тысяч портов концентраторов для всех остальных.
Плюс активное оборудование в ядре и на оконечках.
Плюс состояние всей здоровущей серверной фермы, от банальных CPU/RAM до "залезть в MegaRAID и iDRAC за состояниями".
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|4.27, Онаним (?), 23:09, 17/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Количество каналов в астериске надо сканить.
На софтсвитчах парсятся внутренние файлы базы данных и сливаются через sender лимиты и загрузка транков - жёстким оптом, по одному сливать десятки тысяч транков очень накладно.
И т.д. и т.п.
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|4.28, Онаним (?), 23:10, 17/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Managed SIP PBX ещё надо массово за задницу трогать интервально с внешней прокси - на предмет того, не открыл ли их горе-юзер во внешний мир голым задом.
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|4.29, Онаним (?), 23:11, 17/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И много всякой прочей хренотени, типа очередей почты, состояний UPS, etc, etc, etc, etc.
Очень много калькулируется. Раньше разбирали всякую оптом приходящую с железа фигню скриптами, теперь разбираем все эти кастомные консольные выводы в JS - очень удобно.
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|4.30, Онаним (?), 23:11, 17/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Есть вообще извраты - например DWDM, который имеет свойство отвечать на SNMP через раз.
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|4.31, Онаним (?), 23:13, 17/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Но самое страшное - это управляемые клиентские железки, которые стоят на обслуживании. Там может попасться и циска, и всякие разные файрволы, и чёрт лысый. У всего это счастья по 5-10 портов, которые тоже надо мониторить, и всё это счастье может рандомно уходить в оффлайн.
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|3.33, Онаним (?), 23:22, 17/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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https://paste.pics/2a2a473cd22838c2a3e1e30d2fd7f24b
Вот как-то так и живём.
Это один активный сервер (с репликацией базы в сторону standby запаски), на котором и MariaDB, и сам Zabbix (инфу собирают прокси, сам Zabbix собирает только состояние собственное и проксей), и вёб-морда со всякими внешними использующими API приблудами, в т.ч. для отчётов.
Огромное количество disabled items/triggers - следствие унификации - когда через API заливается новая железка, Zabbix детектит с неё базовую типовую информацию - какую сможет вытащить для типовых железок, далее скрипты по этой информации определяют точный тип, и включают нужное. Если на ходу железку заменили, собственно ненужное выключается, нужное включается. Нужно это потому, что в CRM встречается левая информация, например забыли внести замену. Административно это всё решается, но это уже постфактум, а мониторинг страдать не должен :)
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|3.42, Онаним (?), 23:43, 17/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Эластик у нас под сбор системных логов ныне, и уже в планах уйти с него на InnoDB + FTS.
Потому что начало течь и ложиться, а растягивать на 3-4 сервера ради простейшей, в общем-то, задачи - не хочется, логи доставки почты нормально на InnoDB живут, при том, что суточный объём куда больше.
Кликхаус не вариант, от слова "совсем".
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|4.44, Онаним (?), 23:47, 17/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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(ложится конечно не часто, и это не вот как страшно, multi-tiered доставка спасает, всё, что не залилось, оседает на промежуточных узлах, и r/o standby позволяет не особо всё это замечать читателям, но всё равно парит)
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|4.54, Аноним (52), 01:56, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кажется, понимаю, почему вы так любите zabbix.
Вы органически не переносите, когда что-то не тормозит.
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|1.21, Онаним (?), 22:49, 17/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Кстати в новом синтаксисе /host/ можно опустить, подразумевая текущий хост, или обязательно надо указывать?
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|3.51, Аноним (51), 01:26, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так прувы буквально в каждом скрине заббикса. Называются unsupported items.
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|1.48, Анонимчиг (?), 00:14, 18/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Проблема многих в том, что они не понимают что такое мониторинг.
Одни хреначат все что только могут собрать, другие думают что существуют какие то крутые системы без костылей, третьи перегибают с оповещениями...
Система мониторинга, это в первую очередь знание того, ЧТО конкретно мониторить и ни один вендор не сделает эту аналитику за вас...Сожно собирать тысячу метрик, но при этом не видеть самого важного.
Когда все это осознаешь, начинаешь ценить забикс и уже не кажется таким уж нелепым интерфейс и настройка триггеров. А узнав ценник платных систем на несколько тысяч хостов или несколько десятков тысяч айтемов и при конской цене, трудозатраты этих систем по сути не намного то и меньше...
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