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Новая версия системы мониторинга Monitorix 3.12.0

22.02.2020 08:30

Представлен релиз системы мониторинга Monitorix 3.12.0, предназначенной для наглядного слежения за работой разнообразных сервисов, например, мониторинга температуры CPU, нагрузки на систему, сетевой активности и отзывчивости сетевых сервисов. Управление системой производится через web-интерфейс, данные представлены в виде графиков.

Система написана на языке Perl, для генерации графиков и хранения данных используется RRDTool, код распространяется под лицензией GPLv2. Программа достаточно компактная и самодостаточная (имеется встроенный http-сервер), что позволяет использовать ее даже на встраиваемых системах. Поддерживается достаточно широкий спектр параметров мониторинга, от слежения за работой планировщика задач, ввода/вывода, распределения памяти и параметров ядра ОС до визуализации данных по сетевым интерфейсам и специфичным приложениям (почтовые серверы, СУБД, Apache, nginx, MySQL).

В новом выпуске:

  • Добавлен модуль phpfpm.pm для сбора статистики о работе PHP-FPM и мониторинга запускаемых при помощи данного механизма сайтов;
  • Добавлен модуль unbound.pm для мониторинга состояния DNS-сервера Unbound, работающего на текущем хосте;
  • В модуле bind.pm обеспечена поддержка новых версий DNS-сервера BIND и осуществлён переход на Perl-модуль XML::LibXML для разбора статистики BIND в формате XML;
  • В модуль gensens.pm добавлена поддержка мониторинга состояния аккумуляторов;
  • В модуль fail2ban.pm добавлена возможность визуализации блокировок в абсолютных значениях и по интенсивности (число блокировок в секунду);
  • Изменено отображение информации об интенсивности операций и пропускной способности в модуле мониторинга состояния ZFS;


  1. Главная ссылка к новости (https://www.monitorix.org/news...)
  2. OpenNews: Выпуск системы мониторинга Zabbix 4.4
  3. OpenNews: В рамках проекта Glaber создан форк системы мониторинга Zabbix
  4. OpenNews: Выпуск системы мониторинга Cacti 1.2.0
  5. OpenNews: Выпуск интерфейса мониторинга Icinga Web 2.0
  6. OpenNews: Релиз системы мониторинга Monitorix 3.8.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: monitoring, monitorix
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Обсуждение (3) RSS
  • 1, Аноним (1), 08:38, 22/02/2020 [ответить]  
    		• +/
    https://sourceforge.net/projects/monitoring/

    Тоже но на bash.

     
     
  • 3, Аноним (3), 08:59, 22/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вот это молодцы, хороший проект - лежит себе в гробу спокойненько, не шевелится.

     

  • 2, Аноним (3), 08:57, 22/02/2020 [ответить]  
    		• +/
    Б..ть. XXI век, система мониторинга на rrdtool, без возможности посмотреть детали за прошлые периоды.

    "зато на перл!"

    P.S. при этом проект zabbix - уже не то что мертв, но в трупе завелись червяки. А как нам тут пару лет назад пели про светлое будущее...наверное, певец теперь на layoff поет совсем другие песни.

     
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