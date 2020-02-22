Новая версия системы мониторинга Monitorix 3.12.0

Представлен релиз системы мониторинга Monitorix 3.12.0, предназначенной для наглядного слежения за работой разнообразных сервисов, например, мониторинга температуры CPU, нагрузки на систему, сетевой активности и отзывчивости сетевых сервисов. Управление системой производится через web-интерфейс, данные представлены в виде графиков. Система написана на языке Perl, для генерации графиков и хранения данных используется RRDTool, код распространяется под лицензией GPLv2. Программа достаточно компактная и самодостаточная (имеется встроенный http-сервер), что позволяет использовать ее даже на встраиваемых системах. Поддерживается достаточно широкий спектр параметров мониторинга, от слежения за работой планировщика задач, ввода/вывода, распределения памяти и параметров ядра ОС до визуализации данных по сетевым интерфейсам и специфичным приложениям (почтовые серверы, СУБД, Apache, nginx, MySQL). В новом выпуске: Добавлен модуль phpfpm.pm для сбора статистики о работе PHP-FPM и мониторинга запускаемых при помощи данного механизма сайтов;

Добавлен модуль unbound.pm для мониторинга состояния DNS-сервера Unbound, работающего на текущем хосте;

В модуле bind.pm обеспечена поддержка новых версий DNS-сервера BIND и осуществлён переход на Perl-модуль XML::LibXML для разбора статистики BIND в формате XML;

В модуль gensens.pm добавлена поддержка мониторинга состояния аккумуляторов;

В модуль fail2ban.pm добавлена возможность визуализации блокировок в абсолютных значениях и по интенсивности (число блокировок в секунду);

Изменено отображение информации об интенсивности операций и пропускной способности в модуле мониторинга состояния ZFS;



