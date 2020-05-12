Выпуск системы мониторинга Zabbix 5.0 LTS

Представлена новая версия системы мониторинга с открытым исходным кодом Zabbix 5.0 LTS с большим количеством нововведений. Вышедший релиз включает существенные улучшения безопасности мониторинга, поддержку single sign-on, поддержку сжатия исторических данных при использовании TimescaleDB, интеграции с системами доставки сообщений и службами поддержки и многое другое. Zabbix состоит из трёх базовых компонентов: сервера для координации выполнения проверок, формирования проверочных запросов и накопления статистики; агентов для осуществления проверок на стороне внешних хостов; фронтэнда для организации управления системой. Код распространяется под лицензией GPLv2. Для снятия нагрузки с центрального сервера и формирования распределённой сети мониторинга может быть развёрнута серия прокси-серверов, агрегирующих данные о проверке группы хостов. Данные могут храниться в СУБД MySQL, PostgreSQL, TimescaleDB, DB2 и Oracle. Без агентов Zabbix-сервер может получать данные по таким протоколам как SNMP, IPMI, JMX, SSH/Telnet, ODBC, проводить тестирование доступности Web-приложений и систем виртуализации. Официальные пакеты доступны для актуальных версий следующих платформ: Linux дистрибутивов RHEL, CentOS, Debian, SuSE, Ubuntu, Raspbian

Систем виртуализации на базе VMWare, VirtualBox, Hyper-V, XEN

Docker

Агенты для всех платформ включая MacOS и MSI для Windows agent

AWS, Azure, Google Cloud, Digital Ocean, IBM/RedHat Cloud

Интеграция с платформами службы поддержки Jira, Jira ServiceDesk, Redmine, ServiceNow, Zendesk, OTRS, Zammad

Интеграция с системами оповещения пользователей Slack, Pushover, Discord, Telegram, VictorOps, Microsoft Teams, SINGNL4, Mattermost, OpsGenie, PagerDuty Для перехода с более ранних версий необходима лишь установка новых бинарных файлов (сервера и прокси) и нового интерфейса. Zabbix автоматически проведёт процедуру обновления базы данных. Установка новых агентов не потребуется. Подробнее можно ознакомиться в документации. Основные нововведения: Новые шаблонные решения по мониторингу Redis, MySQL, PostgreSQL, Nginx, ClickHouse, Windows, Memcached, HAProxy

Поддержка авторизации по SAML для решений single sign-on (SSO)

Официальная поддержка нового модульного агента для платформ Linux и Windows

Возможность надёжного хранения данных, собранных агентом в локальной файловой системе

Улучшение безопасности: Поддержка вебхуков через HTTP прокси Возможность запрета выполнения определённых проверок агентом, поддержка белых и чёрных списков Возможность формировать список используемых протоколов шифрования для TLS соединений Поддержка шифрованных соединений с базой данных MySQL и PostgreSQL Переход на SHA256 для хранения хешей пользовательских паролей Возможность маскировать секретные значения (пароли, ключи доступа и прочее) пользовательских макросов в интерфейсе Zabbix и при отсылки нотификаций

Сжатие исторических данных при использовании TimescaleDB

Более дружелюбный интерфейс с удобной навигацией по меню слева, которое может сворачиваться или полностью скрываться для экономии экранного пространства

Доступен список устройств для мониторинга для обычных пользователей

Поддержка пользовательских модулей для расширения функциональности пользовательского интерфейса

Возможность отмены подтверждения проблемы

Новые операторы препроцессинга для замены текста и получения имени свойств JSON при работе с JSONPath

Группировка сообщений в емайл клиенте по событию

Возможность использования секретных макросов в имени пользователя и пароля для доступа к IPMI

Поддержка шаблонов сообщений для нотификаций на уровне медиа типов

Отдельная консольная утилита для тестирования скриптов на JavaScript, полезно для вебхуков и препроцессинга

Поддержка триггерами операций сравнения для текстовых данных

Новые проверки для автоматического обнаружения метрик производительности под Windows, IPMI сенсоров, JMX метрик

Конфигурация всех параметров ODBC мониторинга на уровне отдельной метрики

Возможность проверки метрик шаблонов и устройств прямо из интерфейса

Поддержка пользовательских макросов для прототипов хостов

Поддержка типа данных Float64

Оптимизация производительности интерфейса для миллионов устройств мониторинга

Поддержка операции массового изменения пользовательских макросов

Поддержка фильтра по тегам для некоторых виджетов дашборда

Возможность скопировать график из виджета в виде PNG картинки

Простая конфигурация и упрощение SNMP шаблонов благодаря переносу параметров SNMP на уровень интерфейса хоста

Поддержка API метода для доступа к логу аудита

Удалённый мониторинг версий Zabbix компонент

Мониторинг доступности устройств с помощью функции nodata() принимает во внимание доступность прокси

Поддержка макросов {HOST.ID}, {EVENT.DURATION} и {EVENT.TAGSJSON} в нотификациях

Поддержка ElasticSearch 7.х

Поддержка наносекунд для zabbix_sender

Возможность сбросить кеш состояния SNMPv3

Увеличен размер ключа метрики до 2048 символов, размера сообщения при подтверждении проблемы до 4096 символов



