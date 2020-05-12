Выпуск системы мониторинга Zabbix 5.0 LTS

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|1.1, Sw00p aka Jerom (?), 12:30, 12/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>Оптимизация производительности интерфейса для миллионов устройств мониторинга
в дашбордных графиках появились поиск и фильтрация метрик для отображения? Кастомной инвенторизации как не было так и не будет да?
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|2.9, пох. (?), 13:20, 12/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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зочем вы тгавите? и дай угадаю - по прежнему дурацкие дэшборды невозможно экспортировать, по прежнему autodiscovered screens добываются перанусным способом.
Зато новый-модульный-агент-на-игогогого!
(потому что последний программист сбежал из проекта, а нанять удалось только обезьянку)
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|1.2, Аноним (2), 12:32, 12/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–8 +/–
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Бегите, глупцы.
Крайне специфичная штука этот заббикс, для небольшого количества серверов он оверхэд, для большой и сложной сети поддержка превращается в АД с кучей костылей и ограничений. Это не то ПО которое предоставит вам идеальный мониторинг. Используется в основном как легаси, потому что в 2014 он был самый адекватный, в новых проектах крайне не рекомендую.
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|2.3, Аноним (3), 12:42, 12/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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>Бегите, глупцы.
>Это не то ПО которое предоставит вам идеальный мониторинг.
и вот сейчас ты называешь ПО, которое предоставит нам идеальный мониторинг.
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|4.18, Онаним (?), 14:03, 12/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это счастье загнётся уже на первой тысяче хостов, на каждом из которых по 50-100 элементов мониторинга. Мимо.
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|4.35, Аноним (3), 14:56, 12/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Both server and agent packages for all current versions of Debian and Ubuntu are available in our repository.
>Server Binaries: Windows (x64)
под линукс они как-то по другому называются или без винды оно не работает?
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|2.5, brestows (ok), 12:45, 12/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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А что вы рекомендуете ? Я перепробовал все, и везде есть свои костыли и ограничения, тот же Prometheus при большой и сложной сети превращается в еще больший ад с которым уже и костыли не помогут, а вот Zabbix по крайней мере куда более гибок.
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|2.6, профи (?), 12:47, 12/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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если инженер с прямыми руками то и zabbix работает нормально.
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|2.7, Moomintroll (ok), 13:00, 12/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Бегите, глупцы.
А с каких это пор аноним стал экспертом мониторинга, почему я должен верить Вашим утверждениям?
Представьтесь, расскажите о своём опыте - я подумаю, стоит ли Ваше мнение внимания.
P.S. Так-то очевидно, что это тролль.
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|3.26, Аноним (26), 14:21, 12/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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А с каких это пор Moomintroll стал экспертом мониторинга, почему я должен верить Вашим утверждениям? Мне не интересен ни ваш опыт, ни ваше имя, интересны только аргументы.
P.S. Так-то очевидно, что это тролль.
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|3.37, macfaq (?), 15:06, 12/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Представьтесь
Всегда улыбало это требование)
И что ты с этими данными делать будешь?
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|2.10, пох. (?), 13:22, 12/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Бегите, глупцы.
куда бечь-то, вот в чем вопрос?
В 2014 еще можно было купить за миллион нефти старый, не веб-онли, whatsup, но сейчас-то куда деваться прикажете?
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|2.16, Онаним (?), 14:02, 12/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вот как раз для "большой и сложной сети" (с десятками тысяч хостов) это вообще чуть ли не единственное решение, которому альтернатив на данный момент не видится.
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|2.11, пох. (?), 13:24, 12/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Ты вот чо - вообще слепой? Менюшку сверху перенесли налево!
Сразу видно повод поменять major release - инновации, прям сразу видно.
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|1.13, и.о.К.О. (?), 13:47, 12/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Да блииинн!.....
Только я собрался zabbix 3 обновить до 4 версии...
Что ж они LTS релизы так часто выпускают то?
Горшочек, не вари!
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|1.14, Аноним (14), 13:52, 12/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Зависимость хостов похоже так и не осилили, хотя вроде обещали.
Очень печально...
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|2.17, oopssss (?), 14:02, 12/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Никто там не обещал. Тот тикет в джире открыт чёртову тучу лет и никто из реальных девелоперов туда не писал.
А вообще эти зависимости можно сделать и так, просто работы по кликанью мыши больше
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|4.30, Тимофей (??), 14:37, 12/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Я эту фичу очень ждал. Но увы и ах. За 10 лет так и не реализовали.
Всякие свистелки пирделки реализовывают бесполезные, а нужные вещи так фиг.
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|2.20, Алексей (??), 14:07, 12/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Появилась зависимость мониторинга доступности хостов от доступности прокси.
Что касается зависимости хостов, то, наверное, это будет решено на уровне корреляции событий в будущих релизах. Дело в том, что зависимости между хостами в наше время не так важны (если речь не идёт о сетях), как зависимости между сервисами.
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|3.31, Аноним (14), 14:39, 12/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Наличие зависимостей от отдельного хоста, а не от прокси, хорошо простотой пользования. Куда проще и наглядней накидать зависимостей между хостами, чем между кучей тригеров для этих же хостов. Чтобы не забыть случайно чего-нибудь и быстро найти где исправить, если нужно.
Могли бы например какой-нибудь тригер пометить как "тригер доступности" и сделать его обязательным для каждого узла, а в зависимых хостах просто указывать родительский хост. Внутри вся эта кухня может продолжать работать как и сейчас, сугубо на зависимостях тригеров.
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|3.34, Тимофей (??), 14:48, 12/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для сервисов возможно не важно. А для хостов касаемо сетей это первостепенная потребность.
А зависимость от прокси так это вообще какой то костыль не нужный.
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|4.38, пох. (?), 15:07, 12/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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зависимость от прокси - очень нужный костыль, иначе без специальных ручных костыликов оно могло вообще не замечать что прокси и все что за ним - три дня как сдохло.
(или наоборот - что оно давно работает, а сдох именно прокси, и не надо спамить всяким мусором во все дырки)
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|3.36, пох. (?), 15:02, 12/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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если бы ваш жабикс мониторил _сервисы_ - это было бы разумным аргументом.
Но он, к сожалению, мониторит именно хосты. Даже банальная вещь "сервис переехал с хоста а на хост б" - в нем невозможна, поскольку айтимы прибиты гвоздем именно к хосту.
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|1.21, Аноним (21), 14:10, 12/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Установка новых агентов не потребуется.
А новые агенты к старой версии сервера теперь не цепляются.
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|2.24, Алексей (??), 14:18, 12/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Zabbix никогда не гарантировал работу старых версий сервера с новыми агентами. В большинстве случаев это будет работать, но иногда приходится менять протокол общения, что ломает совместимость.
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|1.25, Механик (?), 14:19, 12/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Начал читать комменты и, о боже, вот они герои, которые избавят нас от этого злобного Заббикса, который, фи, не может даже миллиона хостов и вообще ужасен! Вот они - спасители всего ИТ! Сейчас они назовут имя того софта, который спасет всех нас!!! Мессия уже на подходе!!!...
А нет, нифига никто ничего из этих "героев" не предложил...
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|2.40, пох. (?), 15:09, 12/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ну так наиболее ненавидят как раз тот софт, который и всех достал, и бечь с него некуда.
Я бы вот тоже хотел хоть примерный списочек - и не надо мне сотен тыщ хостов, мне хватит сотни. (не хватит, будем расширяться экстенсивно)
Но нету же ж вообще нихрена. :-(
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|1.39, iCat (ok), 15:07, 12/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Интересно: переход с Zabbix 3.2.11 будет сопровождаться какими-либо неурядицами?
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