Выпуск системы мониторинга Zabbix 5.0 LTS

2.3 , Аноним ( 3 ), 12:42, 12/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +6 + / – >Бегите, глупцы.

>Это не то ПО которое предоставит вам идеальный мониторинг. и вот сейчас ты называешь ПО, которое предоставит нам идеальный мониторинг.

2.4 , mikevmk ( ?? ), 12:42, 12/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А какие альтернативы ты предложишь?

3.15 , Аноним ( 15 ), 13:59, 12/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – https://netxms.org/

4.18 , Онаним ( ? ), 14:03, 12/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это счастье загнётся уже на первой тысяче хостов, на каждом из которых по 50-100 элементов мониторинга. Мимо.

4.35 , Аноним ( 3 ), 14:56, 12/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Both server and agent packages for all current versions of Debian and Ubuntu are available in our repository.

>Server Binaries: Windows (x64) под линукс они как-то по другому называются или без винды оно не работает?

2.5 , brestows ( ok ), 12:45, 12/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – А что вы рекомендуете ? Я перепробовал все, и везде есть свои костыли и ограничения, тот же Prometheus при большой и сложной сети превращается в еще больший ад с которым уже и костыли не помогут, а вот Zabbix по крайней мере куда более гибок.

2.6 , профи ( ? ), 12:47, 12/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +8 + / – если инженер с прямыми руками то и zabbix работает нормально.

2.7 , Moomintroll ( ok ), 13:00, 12/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > Бегите, глупцы. А с каких это пор аноним стал экспертом мониторинга, почему я должен верить Вашим утверждениям? Представьтесь, расскажите о своём опыте - я подумаю, стоит ли Ваше мнение внимания. P.S. Так-то очевидно, что это тролль.

3.26 , Аноним ( 26 ), 14:21, 12/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – А с каких это пор Moomintroll стал экспертом мониторинга, почему я должен верить Вашим утверждениям? Мне не интересен ни ваш опыт, ни ваше имя, интересны только аргументы.

P.S. Так-то очевидно, что это тролль.

3.37 , macfaq ( ? ), 15:06, 12/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Представьтесь Всегда улыбало это требование) И что ты с этими данными делать будешь?

2.10 , пох. ( ? ), 13:22, 12/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Бегите, глупцы. куда бечь-то, вот в чем вопрос? В 2014 еще можно было купить за миллион нефти старый, не веб-онли, whatsup, но сейчас-то куда деваться прикажете? 2.16 , Онаним ( ? ), 14:02, 12/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Вот как раз для "большой и сложной сети" (с десятками тысяч хостов) это вообще чуть ли не единственное решение, которому альтернатив на данный момент не видится.

2.29 , Mega ( ?? ), 14:35, 12/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – На, поешь.