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Выпуск системы мониторинга Zabbix 5.0 LTS

12.05.2020 10:49

Представлена новая версия системы мониторинга с открытым исходным кодом Zabbix 5.0 LTS с большим количеством нововведений. Вышедший релиз включает существенные улучшения безопасности мониторинга, поддержку single sign-on, поддержку сжатия исторических данных при использовании TimescaleDB, интеграции с системами доставки сообщений и службами поддержки и многое другое.

Zabbix состоит из трёх базовых компонентов: сервера для координации выполнения проверок, формирования проверочных запросов и накопления статистики; агентов для осуществления проверок на стороне внешних хостов; фронтэнда для организации управления системой. Код распространяется под лицензией GPLv2. Для снятия нагрузки с центрального сервера и формирования распределённой сети мониторинга может быть развёрнута серия прокси-серверов, агрегирующих данные о проверке группы хостов. Данные могут храниться в СУБД MySQL, PostgreSQL, TimescaleDB, DB2 и Oracle. Без агентов Zabbix-сервер может получать данные по таким протоколам как SNMP, IPMI, JMX, SSH/Telnet, ODBC, проводить тестирование доступности Web-приложений и систем виртуализации.

Официальные пакеты доступны для актуальных версий следующих платформ:

  • Linux дистрибутивов RHEL, CentOS, Debian, SuSE, Ubuntu, Raspbian
  • Систем виртуализации на базе VMWare, VirtualBox, Hyper-V, XEN
  • Docker
  • Агенты для всех платформ включая MacOS и MSI для Windows agent
  • AWS, Azure, Google Cloud, Digital Ocean, IBM/RedHat Cloud
  • Интеграция с платформами службы поддержки Jira, Jira ServiceDesk, Redmine, ServiceNow, Zendesk, OTRS, Zammad
  • Интеграция с системами оповещения пользователей Slack, Pushover, Discord, Telegram, VictorOps, Microsoft Teams, SINGNL4, Mattermost, OpsGenie, PagerDuty

Для перехода с более ранних версий необходима лишь установка новых бинарных файлов (сервера и прокси) и нового интерфейса. Zabbix автоматически проведёт процедуру обновления базы данных. Установка новых агентов не потребуется. Подробнее можно ознакомиться в документации.

Основные нововведения:

  • Новые шаблонные решения по мониторингу Redis, MySQL, PostgreSQL, Nginx, ClickHouse, Windows, Memcached, HAProxy
  • Поддержка авторизации по SAML для решений single sign-on (SSO)
  • Официальная поддержка нового модульного агента для платформ Linux и Windows
  • Возможность надёжного хранения данных, собранных агентом в локальной файловой системе
  • Улучшение безопасности:
    • Поддержка вебхуков через HTTP прокси
    • Возможность запрета выполнения определённых проверок агентом, поддержка белых и чёрных списков
    • Возможность формировать список используемых протоколов шифрования для TLS соединений
    • Поддержка шифрованных соединений с базой данных MySQL и PostgreSQL
    • Переход на SHA256 для хранения хешей пользовательских паролей
    • Возможность маскировать секретные значения (пароли, ключи доступа и прочее) пользовательских макросов в интерфейсе Zabbix и при отсылки нотификаций
  • Сжатие исторических данных при использовании TimescaleDB
  • Более дружелюбный интерфейс с удобной навигацией по меню слева, которое может сворачиваться или полностью скрываться для экономии экранного пространства
  • Доступен список устройств для мониторинга для обычных пользователей
  • Поддержка пользовательских модулей для расширения функциональности пользовательского интерфейса
  • Возможность отмены подтверждения проблемы
  • Новые операторы препроцессинга для замены текста и получения имени свойств JSON при работе с JSONPath
  • Группировка сообщений в емайл клиенте по событию
  • Возможность использования секретных макросов в имени пользователя и пароля для доступа к IPMI
  • Поддержка шаблонов сообщений для нотификаций на уровне медиа типов
  • Отдельная консольная утилита для тестирования скриптов на JavaScript, полезно для вебхуков и препроцессинга
  • Поддержка триггерами операций сравнения для текстовых данных
  • Новые проверки для автоматического обнаружения метрик производительности под Windows, IPMI сенсоров, JMX метрик
  • Конфигурация всех параметров ODBC мониторинга на уровне отдельной метрики
  • Возможность проверки метрик шаблонов и устройств прямо из интерфейса
  • Поддержка пользовательских макросов для прототипов хостов
  • Поддержка типа данных Float64
  • Оптимизация производительности интерфейса для миллионов устройств мониторинга
  • Поддержка операции массового изменения пользовательских макросов
  • Поддержка фильтра по тегам для некоторых виджетов дашборда
  • Возможность скопировать график из виджета в виде PNG картинки
  • Простая конфигурация и упрощение SNMP шаблонов благодаря переносу параметров SNMP на уровень интерфейса хоста
  • Поддержка API метода для доступа к логу аудита
  • Удалённый мониторинг версий Zabbix компонент
  • Мониторинг доступности устройств с помощью функции nodata() принимает во внимание доступность прокси
  • Поддержка макросов {HOST.ID}, {EVENT.DURATION} и {EVENT.TAGSJSON} в нотификациях
  • Поддержка ElasticSearch 7.х
  • Поддержка наносекунд для zabbix_sender
  • Возможность сбросить кеш состояния SNMPv3
  • Увеличен размер ключа метрики до 2048 символов, размера сообщения при подтверждении проблемы до 4096 символов


  1. Главная ссылка к новости (https://www.zabbix.com/whats_n...)
  2. OpenNews: Выпуск системы мониторинга Zabbix 4.4
  3. OpenNews: Новая версия системы мониторинга Monitorix 3.12.0
  4. OpenNews: В рамках проекта Glaber создан форк системы мониторинга Zabbix
  5. OpenNews: Выпуск системы мониторинга Cacti 1.2.0
  6. OpenNews: USB Canary - утилита для мониторинга портов USB во время блокировки экрана
Автор новости: Алексей
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52930-zabbix
Ключевые слова: zabbix, monitoring
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Sw00p aka Jerom (?), 12:30, 12/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >Оптимизация производительности интерфейса для миллионов устройств мониторинга

    в дашбордных графиках появились поиск и фильтрация метрик для отображения? Кастомной инвенторизации как не было так и не будет да?

     
     
  • 2.9, пох. (?), 13:20, 12/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    зочем вы тгавите? и дай угадаю - по прежнему дурацкие дэшборды невозможно экспортировать, по прежнему autodiscovered screens добываются перанусным способом.
    Зато новый-модульный-агент-на-игогогого!

    (потому что последний программист сбежал из проекта, а нанять удалось только обезьянку)

     

  • 1.2, Аноним (2), 12:32, 12/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –8 +/
    Бегите, глупцы.
    Крайне специфичная штука этот заббикс, для небольшого количества серверов он оверхэд, для большой и сложной сети поддержка превращается в АД с кучей костылей и ограничений. Это не то ПО которое предоставит вам идеальный мониторинг. Используется в основном как легаси, потому что в 2014 он был самый адекватный, в новых проектах крайне не рекомендую.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 12:42, 12/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    >Бегите, глупцы.
    >Это не то ПО которое предоставит вам идеальный мониторинг.

    и вот сейчас ты называешь ПО, которое предоставит нам идеальный мониторинг.

     
  • 2.4, mikevmk (??), 12:42, 12/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А какие альтернативы ты предложишь?
     
     
  • 3.15, Аноним (15), 13:59, 12/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    https://netxms.org/
     
     
  • 4.18, Онаним (?), 14:03, 12/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это счастье загнётся уже на первой тысяче хостов, на каждом из которых по 50-100 элементов мониторинга. Мимо.
     
  • 4.35, Аноним (3), 14:56, 12/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Both server and agent packages for all current versions of Debian and Ubuntu are available in our repository.
    >Server Binaries: Windows (x64)

    под линукс они как-то по другому называются или без винды оно не работает?

     
  • 2.5, brestows (ok), 12:45, 12/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    А что вы рекомендуете ? Я перепробовал все, и везде есть свои костыли и ограничения, тот же Prometheus при большой и сложной сети превращается в еще больший ад с которым уже и костыли не помогут, а вот Zabbix по крайней мере куда более гибок.  
     
  • 2.6, профи (?), 12:47, 12/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    если инженер с прямыми руками то и zabbix работает нормально.
     
  • 2.7, Moomintroll (ok), 13:00, 12/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Бегите, глупцы.

    А с каких это пор аноним стал экспертом мониторинга, почему я должен верить Вашим утверждениям?

    Представьтесь, расскажите о своём опыте - я подумаю, стоит ли Ваше мнение внимания.

    P.S. Так-то очевидно, что это тролль.

     
     
  • 3.26, Аноним (26), 14:21, 12/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    А с каких это пор Moomintroll стал экспертом мониторинга, почему я должен верить Вашим утверждениям? Мне не интересен ни ваш опыт, ни ваше имя, интересны только аргументы.
    P.S. Так-то очевидно, что это тролль.
     
  • 3.37, macfaq (?), 15:06, 12/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Представьтесь

    Всегда улыбало это требование)

    И что ты с этими данными делать будешь?

     
  • 2.10, пох. (?), 13:22, 12/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Бегите, глупцы.

    куда бечь-то, вот в чем вопрос?

    В 2014 еще можно было купить за миллион нефти старый, не веб-онли, whatsup, но сейчас-то куда деваться прикажете?

     
  • 2.16, Онаним (?), 14:02, 12/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вот как раз для "большой и сложной сети" (с десятками тысяч хостов) это вообще чуть ли не единственное решение, которому альтернатив на данный момент не видится.
     
  • 2.29, Mega (??), 14:35, 12/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На, поешь.
     

  • 1.8, Аноним (8), 13:18, 12/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что-то я не понял, а что нового то, собственно?)
     
     
  • 2.11, пох. (?), 13:24, 12/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ты вот чо - вообще слепой? Менюшку сверху перенесли налево!

    Сразу видно повод поменять major release - инновации, прям сразу видно.

     

  • 1.12, devopsschoolru (?), 13:39, 12/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Где Docker ???
     
     
  • 2.27, Алексей (??), 14:22, 12/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже есть )
     
  • 2.28, zbx (?), 14:25, 12/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть docker образы.
     

  • 1.13, и.о.К.О. (?), 13:47, 12/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Да блииинн!.....

    Только я собрался zabbix 3 обновить до 4 версии...

    Что ж они LTS релизы так часто выпускают то?

    Горшочек, не вари!

     
  • 1.14, Аноним (14), 13:52, 12/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Зависимость хостов похоже так и не осилили, хотя вроде обещали.
    Очень печально...
     
     
  • 2.17, oopssss (?), 14:02, 12/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Никто там не обещал. Тот тикет в джире открыт чёртову тучу лет и никто из реальных девелоперов туда не писал.
    А вообще эти зависимости можно сделать и так, просто работы по кликанью мыши больше
     
     
  • 3.19, Онаним (?), 14:04, 12/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну вообще когда такие вещи нужны, уже проще API юзать :)
     
  • 3.23, Аноним (14), 14:16, 12/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    План развития 5.0 LTS
    https://www.zabbix.com/ru/roadmap

    Advanced event correlation
    ZBXNEXT-46 , 1891 Host and proxy level dependencies
    It says it all.
    См.: https://support.zabbix.com/browse/ZBXNEXT-46

    Может в миноре добавят, а может слишком сложная фича, которая требует передела многих строк кода в разных местах. Поэтому отложили чтобы не задерживать релиз.

    Без этой фичи на мажорный релиз слабо тянет :-(

     
     
  • 4.30, Тимофей (??), 14:37, 12/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Я эту фичу очень ждал. Но увы и ах. За 10 лет так и не реализовали.
    Всякие свистелки пирделки реализовывают бесполезные, а нужные вещи так фиг.
     
  • 2.20, Алексей (??), 14:07, 12/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Появилась зависимость мониторинга доступности хостов от доступности прокси.

    Что касается зависимости хостов, то, наверное, это будет решено на уровне корреляции событий в будущих релизах. Дело в том, что зависимости между хостами в наше время не так важны (если речь не идёт о сетях), как зависимости между сервисами.

     
     
  • 3.31, Аноним (14), 14:39, 12/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наличие зависимостей от отдельного хоста, а не от прокси, хорошо простотой пользования. Куда проще и наглядней накидать зависимостей между хостами, чем между кучей тригеров для этих же хостов. Чтобы не забыть случайно чего-нибудь и быстро найти где исправить, если нужно.

    Могли бы например какой-нибудь тригер пометить как "тригер доступности" и сделать его обязательным для каждого узла, а в зависимых хостах просто указывать родительский хост. Внутри вся эта кухня может продолжать работать как и сейчас, сугубо на зависимостях тригеров.

     
  • 3.34, Тимофей (??), 14:48, 12/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для сервисов возможно не важно. А для хостов касаемо сетей это первостепенная потребность.
    А зависимость от прокси так это вообще какой то костыль не нужный.
     
     
  • 4.38, пох. (?), 15:07, 12/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    зависимость от прокси - очень нужный костыль, иначе без специальных ручных костыликов оно могло вообще не замечать что прокси и все что за ним - три дня как сдохло.

    (или наоборот - что оно давно работает, а сдох именно прокси, и не надо спамить всяким мусором во все дырки)

     
  • 3.36, пох. (?), 15:02, 12/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    если бы ваш жабикс мониторил _сервисы_ - это было бы разумным аргументом.
    Но он, к сожалению, мониторит именно хосты. Даже банальная вещь "сервис переехал с хоста а на хост б" - в нем невозможна, поскольку айтимы прибиты гвоздем именно к хосту.

     
  • 2.33, Вася (??), 14:45, 12/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тоже только ради этого и мониторил новости про 5-ку
     

  • 1.21, Аноним (21), 14:10, 12/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Установка новых агентов не потребуется.

    А новые агенты к старой версии сервера теперь не цепляются.

     
     
  • 2.24, Алексей (??), 14:18, 12/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Zabbix никогда не гарантировал работу старых версий сервера с новыми агентами. В большинстве случаев это будет работать, но иногда приходится менять протокол общения, что ломает совместимость.
     

  • 1.22, kot to (?), 14:12, 12/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    кто что скажет в сравнении с check_mk ?
     
  • 1.25, Механик (?), 14:19, 12/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Начал читать комменты и, о боже, вот они герои, которые избавят нас от этого злобного Заббикса, который, фи, не может даже миллиона хостов и вообще ужасен! Вот они - спасители всего ИТ! Сейчас они назовут имя того софта, который спасет всех нас!!! Мессия уже на подходе!!!...
    А нет, нифига никто ничего из этих "героев" не предложил...
     
     
  • 2.40, пох. (?), 15:09, 12/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну так наиболее ненавидят как раз тот софт, который и всех достал, и бечь с него некуда.

    Я бы вот тоже хотел хоть примерный списочек - и не надо мне сотен тыщ хостов, мне хватит сотни. (не хватит, будем расширяться экстенсивно)
    Но нету же ж вообще нихрена. :-(

     

  • 1.32, Артур (??), 14:44, 12/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Oбещали мониторинг кубернетеса, но видимо не смогли.
     
  • 1.39, iCat (ok), 15:07, 12/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно: переход с Zabbix 3.2.11 будет сопровождаться какими-либо неурядицами?
     
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