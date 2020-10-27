Выпуск системы мониторинга Zabbix 5.2

|
Представлена новая версия свободной системы мониторинга с полностью открытым исходным кодом Zabbix 5.2. Вышедший релиз включает в себя поддержку синтетического мониторинга, функции долгосрочной аналитики, мониторинга IoT и промышленных устройств, хранения секретной информации в Hashicorp Vault, поддержку ролей пользователей для более гранулярного управлениями правами доступа, новыми интеграциями с системами доставки сообщений и службами поддержки и многое другое.
Zabbix состоит из трёх базовых компонентов: сервера для координации выполнения проверок, формирования проверочных запросов и накопления статистики; агентов для осуществления проверок на стороне внешних хостов; фронтэнда для организации управления системой. Код распространяется под лицензией GPLv2. Для снятия нагрузки с центрального сервера и формирования распределённой сети мониторинга может быть развёрнута серия прокси-серверов, агрегирующих данные о проверке группы хостов. Данные могут храниться в СУБД MySQL, PostgreSQL, TimescaleDB, DB2 и Oracle. Без агентов Zabbix-сервер может получать данные по таким протоколам как SNMP, IPMI, JMX, SSH/Telnet, ODBC, проводить тестирование доступности Web-приложений и систем виртуализации.
Основные нововведения версии 5.2:
Основные изменения
- Поддержка синтетического мониторинга с возможностью создавать многошаговые комплексные сценарии-скрипты
- Новый набор триггерных функций для долгосрочного анализа данных
- Поддержка ролей пользователей для гранулярного управления правами пользователей с возможностью контроля доступа к различным компонентам интерфейса, методам API и пользовательским действиям
- Возможность хранения всей секретной информации используемой в Zabbix во внешнем Hashicorp Vault
- Поддержка IoT мониторинга и мониторинга промышленного оборудования с использованием протоколов modus и MQTT
Улучшения производительности и доступности
- Поддержка балансировки нагрузки (load balancing) для веб интерфейса и API, что позволяет горизонтально масштабировать эти компоненты
- Улучшения производительности логики обработки событий
Улучшения безопасности
- Интеграция с Hashicorp Vault
- Поддержка UserParameterPath для агентов
- Поддержка digest authentication для HTTP-проверок
Улучшения направленные на упрощение работы и настройки мониторинга
- Возможность сохранять сложные фильтры в интерфейсе и быстро между ними переключаться
- Возможность указать пользовательский часовой пояс
- Более простая форма для настройки сроков обслуживания оборудования и сервисов
- Более простая логика для планирование проверок неподдерживаемых метрик
- Поддержка остановки языка по умолчанию для всех пользователей
- Список дашбордов явно показывает какие дашборды созданы текущим пользователем и предоставлен ли к ним доступ другим пользователям
- Возможность тестирования SNMP-метрик
- Возможность обрабатывать неподдержваемое состояние метрики в препроцессинге
- Шаблоны скринов преобразованы в шаблоны дашбордов
- Переход на Yaml для операций импорта и экспорта
- Упрощены имена шаблонов
Другие улучшения
- Интерфейсы хостов стали необязательными
- Поддержка тегов для прототипов хостов
- Возможность доступа к состоянию исторического кеша работающей системы
- Поддержка настройки интерфейсов прототипов хостов
- Возможность использования пользовательских макросов в коде скриптов препроцессинга
- Поддержка макросов eventlog для отображение операционной информации
- Поддержка пользовательских макросов в описании метрики
- Фктивный Zabbix Агент может теперь отправлять данные для нескольких хостов
- Максимальная длина пользовательских макросов увеличена до 2048 байт
- Возможность работы с HTTP заголовками в скриптах препроцессинга
Доступность официальных пакетов для актуальных версий следующих платформ:
- Linux дистрибутивы RHEL, CentOS, Debian, SuSE, Ubuntu, Raspbian на различных архитектурах
- Системы виртуализации на базе VMWare, VirtualBox, Hyper-V, XEN
- Docker
- Агенты для всех платформ включая MacOS и MSI для Windows agent
Интеграция с платформами:
- Доступность на следующих облачных платформах: AWS, Azure, Google Cloud, Digital Ocean, IBM/RedHat Cloud, Yandex Cloud
- Интеграция с платформами службы поддержки Jira, Jira ServiceDesk, Redmine, ServiceNow, Zendesk, OTRS, Zammad, Solarwinds Service Desk, TOPdesk, SysAid
- Интеграция с системами оповещения пользователей Slack, Pushover, Discord, Telegram, VictorOps, Microsoft Teams, SINGNL4, Mattermost, OpsGenie, PagerDuty, iLert
- Новые шаблонные решения по мониторингу Redis, MySQL, PostgreSQL, Nginx, ClickHouse, Windows, Memcached, HAProxy, Asterisk, Microsoft IIS, Oracle Database, MSSQL, etcd, PHP FPM, Squid.
Для перехода с более ранних версий необходима лишь установка новых бинарных файлов (сервера и прокси) и нового интерфейса. Zabbix автоматически проведёт процедуру обновления базы данных.
Установка новых агентов не требуется.