Выпуск системы мониторинга Zabbix 5.2

Представлена новая версия свободной системы мониторинга с полностью открытым исходным кодом Zabbix 5.2. Вышедший релиз включает в себя поддержку синтетического мониторинга, функции долгосрочной аналитики, мониторинга IoT и промышленных устройств, хранения секретной информации в Hashicorp Vault, поддержку ролей пользователей для более гранулярного управлениями правами доступа, новыми интеграциями с системами доставки сообщений и службами поддержки и многое другое. Zabbix состоит из трёх базовых компонентов: сервера для координации выполнения проверок, формирования проверочных запросов и накопления статистики; агентов для осуществления проверок на стороне внешних хостов; фронтэнда для организации управления системой. Код распространяется под лицензией GPLv2. Для снятия нагрузки с центрального сервера и формирования распределённой сети мониторинга может быть развёрнута серия прокси-серверов, агрегирующих данные о проверке группы хостов. Данные могут храниться в СУБД MySQL, PostgreSQL, TimescaleDB, DB2 и Oracle. Без агентов Zabbix-сервер может получать данные по таким протоколам как SNMP, IPMI, JMX, SSH/Telnet, ODBC, проводить тестирование доступности Web-приложений и систем виртуализации. Основные нововведения версии 5.2: Основные изменения Поддержка синтетического мониторинга с возможностью создавать многошаговые комплексные сценарии-скрипты

Новый набор триггерных функций для долгосрочного анализа данных

Поддержка ролей пользователей для гранулярного управления правами пользователей с возможностью контроля доступа к различным компонентам интерфейса, методам API и пользовательским действиям

Возможность хранения всей секретной информации используемой в Zabbix во внешнем Hashicorp Vault

Поддержка IoT мониторинга и мониторинга промышленного оборудования с использованием протоколов modus и MQTT Улучшения производительности и доступности Поддержка балансировки нагрузки (load balancing) для веб интерфейса и API, что позволяет горизонтально масштабировать эти компоненты

Улучшения производительности логики обработки событий Улучшения безопасности Интеграция с Hashicorp Vault

Поддержка UserParameterPath для агентов

Поддержка digest authentication для HTTP-проверок Улучшения направленные на упрощение работы и настройки мониторинга Возможность сохранять сложные фильтры в интерфейсе и быстро между ними переключаться

Возможность указать пользовательский часовой пояс

Более простая форма для настройки сроков обслуживания оборудования и сервисов

Более простая логика для планирование проверок неподдерживаемых метрик

Поддержка остановки языка по умолчанию для всех пользователей

Список дашбордов явно показывает какие дашборды созданы текущим пользователем и предоставлен ли к ним доступ другим пользователям

Возможность тестирования SNMP-метрик

Возможность обрабатывать неподдержваемое состояние метрики в препроцессинге

Шаблоны скринов преобразованы в шаблоны дашбордов

Переход на Yaml для операций импорта и экспорта

Упрощены имена шаблонов Другие улучшения Интерфейсы хостов стали необязательными

Поддержка тегов для прототипов хостов

Возможность доступа к состоянию исторического кеша работающей системы

Поддержка настройки интерфейсов прототипов хостов

Возможность использования пользовательских макросов в коде скриптов препроцессинга

Поддержка макросов eventlog для отображение операционной информации

Поддержка пользовательских макросов в описании метрики

Фктивный Zabbix Агент может теперь отправлять данные для нескольких хостов

Максимальная длина пользовательских макросов увеличена до 2048 байт

Возможность работы с HTTP заголовками в скриптах препроцессинга Доступность официальных пакетов для актуальных версий следующих платформ: Linux дистрибутивы RHEL, CentOS, Debian, SuSE, Ubuntu, Raspbian на различных архитектурах

Системы виртуализации на базе VMWare, VirtualBox, Hyper-V, XEN

Docker

Агенты для всех платформ включая MacOS и MSI для Windows agent Интеграция с платформами: Доступность на следующих облачных платформах: AWS, Azure, Google Cloud, Digital Ocean, IBM/RedHat Cloud, Yandex Cloud

Интеграция с платформами службы поддержки Jira, Jira ServiceDesk, Redmine, ServiceNow, Zendesk, OTRS, Zammad, Solarwinds Service Desk, TOPdesk, SysAid

Интеграция с системами оповещения пользователей Slack, Pushover, Discord, Telegram, VictorOps, Microsoft Teams, SINGNL4, Mattermost, OpsGenie, PagerDuty, iLert

Новые шаблонные решения по мониторингу Redis, MySQL, PostgreSQL, Nginx, ClickHouse, Windows, Memcached, HAProxy, Asterisk, Microsoft IIS, Oracle Database, MSSQL, etcd, PHP FPM, Squid. Для перехода с более ранних версий необходима лишь установка новых бинарных файлов (сервера и прокси) и нового интерфейса. Zabbix автоматически проведёт процедуру обновления базы данных. Установка новых агентов не требуется.



