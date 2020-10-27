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Выпуск системы мониторинга Zabbix 5.2

27.10.2020 12:27

Представлена новая версия свободной системы мониторинга с полностью открытым исходным кодом Zabbix 5.2. Вышедший релиз включает в себя поддержку синтетического мониторинга, функции долгосрочной аналитики, мониторинга IoT и промышленных устройств, хранения секретной информации в Hashicorp Vault, поддержку ролей пользователей для более гранулярного управлениями правами доступа, новыми интеграциями с системами доставки сообщений и службами поддержки и многое другое.

Zabbix состоит из трёх базовых компонентов: сервера для координации выполнения проверок, формирования проверочных запросов и накопления статистики; агентов для осуществления проверок на стороне внешних хостов; фронтэнда для организации управления системой. Код распространяется под лицензией GPLv2. Для снятия нагрузки с центрального сервера и формирования распределённой сети мониторинга может быть развёрнута серия прокси-серверов, агрегирующих данные о проверке группы хостов. Данные могут храниться в СУБД MySQL, PostgreSQL, TimescaleDB, DB2 и Oracle. Без агентов Zabbix-сервер может получать данные по таким протоколам как SNMP, IPMI, JMX, SSH/Telnet, ODBC, проводить тестирование доступности Web-приложений и систем виртуализации.

Основные нововведения версии 5.2:

Основные изменения

  • Поддержка синтетического мониторинга с возможностью создавать многошаговые комплексные сценарии-скрипты
  • Новый набор триггерных функций для долгосрочного анализа данных
  • Поддержка ролей пользователей для гранулярного управления правами пользователей с возможностью контроля доступа к различным компонентам интерфейса, методам API и пользовательским действиям
  • Возможность хранения всей секретной информации используемой в Zabbix во внешнем Hashicorp Vault
  • Поддержка IoT мониторинга и мониторинга промышленного оборудования с использованием протоколов modus и MQTT

Улучшения производительности и доступности

  • Поддержка балансировки нагрузки (load balancing) для веб интерфейса и API, что позволяет горизонтально масштабировать эти компоненты
  • Улучшения производительности логики обработки событий

Улучшения безопасности

  • Интеграция с Hashicorp Vault
  • Поддержка UserParameterPath для агентов
  • Поддержка digest authentication для HTTP-проверок

Улучшения направленные на упрощение работы и настройки мониторинга

  • Возможность сохранять сложные фильтры в интерфейсе и быстро между ними переключаться
  • Возможность указать пользовательский часовой пояс
  • Более простая форма для настройки сроков обслуживания оборудования и сервисов
  • Более простая логика для планирование проверок неподдерживаемых метрик
  • Поддержка остановки языка по умолчанию для всех пользователей
  • Список дашбордов явно показывает какие дашборды созданы текущим пользователем и предоставлен ли к ним доступ другим пользователям
  • Возможность тестирования SNMP-метрик
  • Возможность обрабатывать неподдержваемое состояние метрики в препроцессинге
  • Шаблоны скринов преобразованы в шаблоны дашбордов
  • Переход на Yaml для операций импорта и экспорта
  • Упрощены имена шаблонов

Другие улучшения

  • Интерфейсы хостов стали необязательными
  • Поддержка тегов для прототипов хостов
  • Возможность доступа к состоянию исторического кеша работающей системы
  • Поддержка настройки интерфейсов прототипов хостов
  • Возможность использования пользовательских макросов в коде скриптов препроцессинга
  • Поддержка макросов eventlog для отображение операционной информации
  • Поддержка пользовательских макросов в описании метрики
  • Фктивный Zabbix Агент может теперь отправлять данные для нескольких хостов
  • Максимальная длина пользовательских макросов увеличена до 2048 байт
  • Возможность работы с HTTP заголовками в скриптах препроцессинга

Доступность официальных пакетов для актуальных версий следующих платформ:

  • Linux дистрибутивы RHEL, CentOS, Debian, SuSE, Ubuntu, Raspbian на различных архитектурах
  • Системы виртуализации на базе VMWare, VirtualBox, Hyper-V, XEN
  • Docker
  • Агенты для всех платформ включая MacOS и MSI для Windows agent

Интеграция с платформами:

  • Доступность на следующих облачных платформах: AWS, Azure, Google Cloud, Digital Ocean, IBM/RedHat Cloud, Yandex Cloud
  • Интеграция с платформами службы поддержки Jira, Jira ServiceDesk, Redmine, ServiceNow, Zendesk, OTRS, Zammad, Solarwinds Service Desk, TOPdesk, SysAid
  • Интеграция с системами оповещения пользователей Slack, Pushover, Discord, Telegram, VictorOps, Microsoft Teams, SINGNL4, Mattermost, OpsGenie, PagerDuty, iLert
  • Новые шаблонные решения по мониторингу Redis, MySQL, PostgreSQL, Nginx, ClickHouse, Windows, Memcached, HAProxy, Asterisk, Microsoft IIS, Oracle Database, MSSQL, etcd, PHP FPM, Squid.

Для перехода с более ранних версий необходима лишь установка новых бинарных файлов (сервера и прокси) и нового интерфейса. Zabbix автоматически проведёт процедуру обновления базы данных. Установка новых агентов не требуется.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.zabbix.com/whats_n...)
  2. OpenNews: Выпуск системы мониторинга Zabbix 5.0 LTS
  3. OpenNews: В рамках проекта Glaber создан форк системы мониторинга Zabbix
  4. OpenNews: Выпуск системы мониторинга Cacti 1.2.0
  5. OpenNews: Новая версия системы мониторинга Monitorix 3.12.0
  6. OpenNews: Уязвимость в интерфейсе мониторинга Icinga Web
Автор новости: Алексей
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53969-zabbix
Ключевые слова: zabbix, monitoring
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