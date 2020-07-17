Microsoft опубликовал открытую Linux-версию утилиты мониторинга ProcMon

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|1.3, user user (?), 21:25, 17/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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M$ продолжает разлагаться и источать из себя что-то под лицензией MIT....
если не можешь победить, - возглавь....
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|2.29, ann (??), 23:18, 17/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не, просто текстовую морду прикрутили. У них фобия командной строки, а так хоть какой-то интерфейсик.
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|1.6, Аноним (6), 21:38, 17/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>procmon_1.0.0-291_amd64.deb
>21.3 MB
Серьезно? Вот чтобы просто отследить состояние процессов? Лол.
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|1.7, artenaki (ok), 21:39, 17/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Теперь можно проверить также ли Linux что-то непрерывно делает в фоне, как винда. Судя по шуму диска нет. Ну реально моменты затишья винта на винде редкость даже в простое.
На одном виндофоруме мне сказали, что она так разрабатывалась, by desing. Постоянно что-то пинговать, например локальную сеть. Народ запускает Procmon и теряется в логах. Я еще думаю, что в линуксе лучше кэширование.
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|1.8, Аноним (8), 21:40, 17/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> опубликовала под лицензией MIT исходные тексты Linux-редакции утилиты ProcMon (Process Monitor), изначально поставляемой в наборе Sysinternals для Windows
3 раза перечитал это предложение))
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|1.12, ann (??), 22:06, 17/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Какая неожиданность. Даже на плюсах. Я думал они уже кроме электрона ничего не умеют.
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|2.23, ann (??), 23:08, 17/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Или это был злой укуренный растоман, хейтещий плюсы.
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|2.19, OpenEcho (?), 22:52, 17/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Этим "профессионалам" сперва бы со своим совтом разобраться, а то почти у всех в мире вчера отглюк грохнулся от их "гениального" апгрэйда
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|3.26, ann (??), 23:11, 17/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Своё они уже не могут. Уже не осиливают. А тут ещё не нагадили. Не порядок.
Обновления это вообще отдельная песня. Что блин там можно так долго обновлять? Генту быстрее собирается. А тут неосили даже бинарные файлы накатить.
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