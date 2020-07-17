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Microsoft опубликовал открытую Linux-версию утилиты мониторинга ProcMon

17.07.2020 21:14

Компания Microsoft опубликовала под лицензией MIT исходные тексты редакции утилиты ProcMon (Process Monitor) для Linux. Изначально утилита поставлялась в наборе Sysinternals для Windows и теперь адаптирована для Linux. Трассировка в Linux организована при помощи инструментария BCC (BPF Compiler Collection), позволяющего создавать эффективные BPF-программы для трассировки и манипуляции структурами ядра. Готовые для установки пакеты сформированы для Ubuntu Linux.

Утилита предоставляет простой консольный интерфейс для отслеживания состояния процессов в системе и анализа активности обращения к системным вызовам. Например, можно посмотреть сводные отчёты о всех процессах и системных вызовах, включить трассировку обращения к системным вызовам заданных процессов, запустить мониторинг активации определённых системных вызовов. Возможен вывод сведений на экран или запись дампа операций в файл.



  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Выпуск strace 5.3
  3. OpenNews: Компания Oracle намерена переработать DTrace для Linux с использованием eBPF
  4. OpenNews: Для Linux представлена система динамической отладки BPFtrace (DTrace 2.0)
  5. OpenNews: Средства трассировки в ядре Linux достигли уровня DTrace
  6. OpenNews: Выпуск платформы динамической трассировки приложений Frida 12.10
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53387-procmon
Ключевые слова: procmon
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  • 1.1, К (?), 21:22, 17/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Еще и линукс начнут поставлять вместо винды )
     
  • 1.2, Аноним (2), 21:22, 17/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Е-е-е.
     
  • 1.3, user user (?), 21:25, 17/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    M$ продолжает разлагаться и источать из себя что-то под лицензией MIT....
    если не можешь победить, - возглавь....
     
  • 1.4, Аноним (4), 21:29, 17/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Это они тоже в Арктатиду закопали, или нет?
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 22:27, 17/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Арктатида? Это опечатка в слове Атлантида?
     

  • 1.5, Аноним (5), 21:38, 17/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Strace на стероидах
     
     
  • 2.29, ann (??), 23:18, 17/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не, просто текстовую морду прикрутили. У них фобия командной строки, а так хоть какой-то интерфейсик.
     

  • 1.6, Аноним (6), 21:38, 17/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >procmon_1.0.0-291_amd64.deb
    >21.3 MB

    Серьезно? Вот чтобы просто отследить состояние процессов? Лол.

     
     
  • 2.9, artenaki (ok), 21:46, 17/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Системные требования для сборки какие-то дикие https://github.com/microsoft/ProcMon-for-Linux для консольной утилиты. В Ubuntu 16.04 вкатить будет трудновато. Хотя, как раз хотел собрать новый cmake.
    Потестю тогда в Mageia 7.
     
     
  • 3.10, artenaki (ok), 21:50, 17/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я даже VapourSynth собирал со свежим питоном под Xenial + свежий ffmpeg, mplayer. Но есть такие разрабы, которым подавай все новое, например https://github.com/AviSynth/AviSynthPlus/blob/master/distrib/docs/english/sour
    Приходится новый gcc собирать, а это адски долго. Microsoft относится к их числу, совсем забили на обратную совместимость.
     

  • 1.7, artenaki (ok), 21:39, 17/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Теперь можно проверить также ли Linux что-то непрерывно делает в фоне, как винда. Судя по шуму диска нет. Ну реально моменты затишья винта на винде редкость даже в простое.
    На одном виндофоруме мне сказали, что она так разрабатывалась, by desing. Постоянно что-то пинговать, например локальную сеть. Народ запускает Procmon и теряется в логах. Я еще думаю, что в линуксе лучше кэширование.
     
  • 1.8, Аноним (8), 21:40, 17/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > опубликовала под лицензией MIT исходные тексты Linux-редакции утилиты ProcMon (Process Monitor), изначально поставляемой в наборе Sysinternals для Windows

    3 раза перечитал это предложение))

     
  • 1.11, Юрий Иванов (?), 21:51, 17/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    супер
     
  • 1.12, ann (??), 22:06, 17/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Какая неожиданность. Даже на плюсах. Я думал они уже кроме электрона ничего не умеют.
     
     
  • 2.22, ann (??), 23:07, 17/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    О, меня обиженный микрософтофан заминусовал. ЛОЛ
     
  • 2.23, ann (??), 23:08, 17/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Или это был злой укуренный растоман, хейтещий плюсы.
     

  • 1.15, srgazh (?), 22:21, 17/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    кстати годно!
     
     
  • 2.18, OpenEcho (?), 22:49, 17/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Т.е. до этого люди в линуксах не знали как трэйсить процессы???
     
     
  • 3.24, ann (??), 23:08, 17/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Некоторые до сих пор не знают.
     
  • 3.33, srgazh (?), 23:40, 17/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да ты петоросян
     

  • 1.16, Аноним (17), 22:26, 17/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Наконец то профессионалы напишут для линукса нормальный софт
     
     
  • 2.19, OpenEcho (?), 22:52, 17/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Этим "профессионалам" сперва бы со своим совтом разобраться, а то почти у всех в мире вчера отглюк грохнулся от их "гениального" апгрэйда
     
     
  • 3.26, ann (??), 23:11, 17/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Своё они уже не могут. Уже не осиливают. А тут ещё не нагадили. Не порядок.

    Обновления это вообще отдельная песня. Что блин там можно так долго обновлять? Генту быстрее собирается. А тут неосили даже бинарные файлы накатить.

     
  • 2.25, ann (??), 23:10, 17/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    О, это ты меня заминусовал обиженнй мелкасофтофан.
     

  • 1.20, Аноним (20), 23:01, 17/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    на 20 минте на ядре 5.4 выпадает в осадок
     
     
  • 2.27, ann (??), 23:12, 17/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ГГ

    Сейчас придёт фрактал и расскажет тебе почему.

     

  • 1.21, Аноним (21), 23:05, 17/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чем оно лучше ps?
     
     
  • 2.28, ann (??), 23:13, 17/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Эм. Это разные оперы.

    man ps, man strace хотябы

     
     
  • 3.32, srgazh (?), 23:37, 17/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    strace ужасен
     

  • 1.30, Аноним (30), 23:30, 17/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Следующий autoruns, а потом и regmon пригодится
     
  • 1.31, Аноним (31), 23:35, 17/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Выглядит как htop, функционала врчд ли больше. Зачем?
     

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