|
Представлен выпуск strace 5.3, утилиты для диагностики и отладки программ для ОС, использующих ядро Linux. Утилита позволяет отслеживать и (начиная с версии 4.15) вмешиваться в процесс взаимодействия программы и ядра, включая происходящие системные вызовы, возникающие сигналы и изменения состояния процесса. Для своей работы strace использует механизм ptrace. Начиная с версии 4.13, формирование выпусков программы синхронизировано с выходом новых версий Linux. Код проекта распространяется под лицензией LGPLv2.1+.
В новой версии:
- Лицензия на код изменена с BSD на LGPLv2.1+ (основной код) и GPLv2+ (тесты);
- Появилась поддержка фильтрования системных вызовов при помощи создания seccomp-фильтров ("--seccomp-bpf"), а также по коду возврата ("-e status=...");
- Добавлена поддержка декодирования системных вызовов pidfd_open и clone3;
- Улучшено декодирование системных вызовов io_cancel, io_submit, s390_sthyi и syslog;
- Улучшено декодирование протокола NETLINK_ROUTE;
- Реализовано декодирование netlink-атрибута UNIX_DIAG_UID и ioctl -команд WDIOC_*;
- Обновлены списки констант AUDIT_*, BPF_*, ETH_*, KEYCTL_*, KVM_*, MAP_*, SO_*, TCP_*, V4L2_*, XDP_* и *_MAGIC;
- Списки ioctl-команд синхронизированы с ядром Linux 5.3.