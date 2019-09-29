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Выпуск strace 5.3

29.09.2019 21:14

Представлен выпуск strace 5.3, утилиты для диагностики и отладки программ для ОС, использующих ядро Linux. Утилита позволяет отслеживать и (начиная с версии 4.15) вмешиваться в процесс взаимодействия программы и ядра, включая происходящие системные вызовы, возникающие сигналы и изменения состояния процесса. Для своей работы strace использует механизм ptrace. Начиная с версии 4.13, формирование выпусков программы синхронизировано с выходом новых версий Linux. Код проекта распространяется под лицензией LGPLv2.1+.

В новой версии:

  • Лицензия на код изменена с BSD на LGPLv2.1+ (основной код) и GPLv2+ (тесты);
  • Появилась поддержка фильтрования системных вызовов при помощи создания seccomp-фильтров ("--seccomp-bpf"), а также по коду возврата ("-e status=...");
  • Добавлена поддержка декодирования системных вызовов pidfd_open и clone3;
  • Улучшено декодирование системных вызовов io_cancel, io_submit, s390_sthyi и syslog;
  • Улучшено декодирование протокола NETLINK_ROUTE;
  • Реализовано декодирование netlink-атрибута UNIX_DIAG_UID и ioctl -команд WDIOC_*;
  • Обновлены списки констант AUDIT_*, BPF_*, ETH_*, KEYCTL_*, KVM_*, MAP_*, SO_*, TCP_*, V4L2_*, XDP_* и *_MAGIC;
  • Списки ioctl-команд синхронизированы с ядром Linux 5.3.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.strace.io/piperm...)
  2. OpenNews: Выпуск strace 4.23
  3. OpenNews: Выпуск strace 4.22
  4. OpenNews: Выпуск strace 4.21
  5. OpenNews: Новая версия strace 4.19
  6. OpenNews: Выпуск strace 4.18
Автор новости: Michael Shigorin
Тип: Программы
Ключевые слова: strace, debug
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Обсуждение (1) RSS
  • 1, Аноним (1), 21:43, 29/09/2019 [ответить]  
    		• +/
    Пожалуй, самая полезная утилита для отладки. Полезней даже gdb (впрочем, решают они несколько разные задачи). Приятно видеть, что она поддерживается в актуальном состоянии.
     
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