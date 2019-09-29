Представлен выпуск strace 5.3, утилиты для диагностики и отладки программ для ОС, использующих ядро Linux. Утилита позволяет отслеживать и (начиная с версии 4.15) вмешиваться в процесс взаимодействия программы и ядра, включая происходящие системные вызовы, возникающие сигналы и изменения состояния процесса. Для своей работы strace использует механизм ptrace. Начиная с версии 4.13, формирование выпусков программы синхронизировано с выходом новых версий Linux. Код проекта распространяется под лицензией LGPLv2.1+. В новой версии: Лицензия на код изменена с BSD на LGPLv2.1+ (основной код) и GPLv2+ (тесты);

Появилась поддержка фильтрования системных вызовов при помощи создания seccomp-фильтров ("--seccomp-bpf"), а также по коду возврата ("-e status=...");

Добавлена поддержка декодирования системных вызовов pidfd_open и clone3;

Улучшено декодирование системных вызовов io_cancel, io_submit, s390_sthyi и syslog;

Улучшено декодирование протокола NETLINK_ROUTE;

Реализовано декодирование netlink-атрибута UNIX_DIAG_UID и ioctl -команд WDIOC_*;

Обновлены списки констант AUDIT_*, BPF_*, ETH_*, KEYCTL_*, KVM_*, MAP_*, SO_*, TCP_*, V4L2_*, XDP_* и *_MAGIC;

Списки ioctl-команд синхронизированы с ядром Linux 5.3.



