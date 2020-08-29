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Выпуск утилиты htop 3.0

29.08.2020 21:43

Представлен релиз диагностической утилиты htop 3.0, предоставляющей инструменты для интерактивного мониторинга работы процессов в стиле программы top. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2. Утилита примечательна такими возможностями, как свободная вертикальная и горизонтальная прокрутка списка процессов, средства оценки эффективности работы SMP и использования каждого процессорного ядра, наличие древовидного режима просмотра, гибкие возможности по кастомизации интерфейса, поддержка фильтрации процессов и управления ими (завершение работы, настройка приоритета).

Релиз подготовлен новой командой сопровождающих, который взяли разработку в свои руки после длительной неактивности изначального автора проекта. Новые сопровождающие создали форк без смены имени, перенесли разработку в новый репозиторий htop-dev и зарегистрировали для проекта отдельный домен htop.dev.

Основные новшества htop 3.0:

  • Поддержка статистики ZFS ARC (кэш адаптивной замены).
  • Поддержка отображения более двух компактных столбцов с индикаторами состояния CPU.
  • Поддержка метрик, предоставляемых подсистемой ядра PSI (Pressure Stall Information).
  • Возможность отображения частоты CPU в индикаторах состояния CPU.
  • Поддержка новых параметров с информацией об аккумуляторах в sysfs.
  • Добавлен простой альтернативный режим с клавиатурными комбинациями как в vim.
  • Добавлена опция для отключения мыши.
  • Обеспечена совместимость с Solaris 11.


  1. Главная ссылка к новости (https://groups.io/g/htop/topic...)
  2. OpenNews: Выпуск утилиты htop 2.1
  3. OpenNews: Релиз PowerTOP 2.6, инструмента для оптимизации энергопотребления Linux-системы
  4. OpenNews: Новая версия утилиты atop для отображения и записи информации о процессах
  5. OpenNews: Представлен sysdig, новый инструмент для диагностики системных проблем
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53622-htop
Ключевые слова: htop, monitoring
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 21:50, 29/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +15 +/
    Нужно, одобряю
     
  • 1.2, Аноним (2), 22:01, 29/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Неплохо, но маловато источников данных (несколько раз столкнулся, но вот не помню чего мне не хватило). Отключение мыши молезная фича, и надо посмотреть на альтернативные хоткеи -- постоянно что-то не то нажимается.

    Пысы этих тоже хромиум покусал?

     
  • 1.3, Аноним (3), 22:10, 29/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –10 +/
    разноцветная погремушка для неосиляторов классического top
     
     
  • 2.5, Аноним (2), 22:14, 29/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Справедливости ради, когда в системе тысячи процессов, ориентироваться среди них в top достаточно больно, не говоря уж о том чтобы вынести из этой мешанины какие-то сведения.
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 22:22, 29/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    В этом плане очень плохо, что в htop по умолчанию показываются все потоки этих процессов.
    Вот это уже мешанина, возведенная в абсолют. Уже устал в настройках эту опцию выключать. Серваков много, а я один.
     
     
  • 4.11, qwe (??), 22:47, 29/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > показываются все потоки этих процессов

    так можно выключить же или свернуть ветку

     
  • 2.10, Дон Ягон (ok), 22:33, 29/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поддерживаю. Htop - это больше про консольные свистелки.
    Ну и да, "классический" (если под эти подразумевается "линуксовый") top тоже умеет в цвета.
     
     
  • 3.14, Аноним (3), 22:52, 29/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    обычно htop запускают непосредственно перед снятием скриншота и отправки последнего куда-нибудь на unixporn. Больше ни для чего другого htop особо не нужен. Побрякушка уровня neofetch
     
     
  • 4.21, Дон Ягон (ok), 23:27, 29/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > обычно htop запускают непосредственно перед снятием скриншота и отправки последнего куда-нибудь
    > на unixporn. Больше ни для чего другого htop особо не нужен.
    > Побрякушка уровня neofetch

    Угу) Для тех, кто хочет показать всем, что пользуется консолью, а не на самом деле решает ей какие-то прикладные проблемы.

     

  • 1.4, Аноним (4), 22:13, 29/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Сделайте GUI для людей из 2020, мышкой удобнее
     
     
  • 2.6, Аноним (7), 22:20, 29/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    В 2020 еще остались серваки с GUI? Я думал, это пережиток эпохи win 95 - win 2003.
     
     
  • 3.8, eugener (ok), 22:28, 29/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ssh -X же.
     
  • 3.17, Аноним (17), 23:09, 29/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да. Например, RHEL8.2
     
  • 2.22, ИмяХ (?), 23:37, 29/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это опенсурс здесь любой каприз за ваши деньги.
     

  • 1.9, Аноним (17), 22:32, 29/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Это GUI и есть. Тыкается же мышью то.
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 22:49, 29/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это TUI.
     
     
  • 3.16, Аноним (17), 23:07, 29/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В tty TUI, но в эмуляторе то вполне себе GUI.
     

  • 1.12, Аноним (12), 22:49, 29/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А почему нет новостей про rsync новый?
     
     
  • 2.15, Аноним (3), 22:54, 29/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что ты эту самую новость не оформил.
     
     
  • 3.20, Аноним (20), 23:15, 29/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Классическая отговорка
     

  • 1.18, Hellscream (?), 23:10, 29/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Одна из самых первых утилит, устанавливаемых на свежеразвёрнутый сервер.
     
  • 1.19, Аноним (12), 23:14, 29/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    bashtop будет покруче.
     
  • 1.23, Аноним (23), 00:28, 30/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Отличное средство для прибивания зажравшихся программ. Регулярно им Pulseaudio и браузеры выключаю.
     
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