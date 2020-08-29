Выпуск утилиты htop 3.0

Представлен релиз диагностической утилиты htop 3.0, предоставляющей инструменты для интерактивного мониторинга работы процессов в стиле программы top. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2. Утилита примечательна такими возможностями, как свободная вертикальная и горизонтальная прокрутка списка процессов, средства оценки эффективности работы SMP и использования каждого процессорного ядра, наличие древовидного режима просмотра, гибкие возможности по кастомизации интерфейса, поддержка фильтрации процессов и управления ими (завершение работы, настройка приоритета).

Релиз подготовлен новой командой сопровождающих, который взяли разработку в свои руки после длительной неактивности изначального автора проекта. Новые сопровождающие создали форк без смены имени, перенесли разработку в новый репозиторий htop-dev и зарегистрировали для проекта отдельный домен htop.dev.

Основные новшества htop 3.0: