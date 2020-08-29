Выпуск утилиты htop 3.0

|
|1.2, Аноним (2), 22:01, 29/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
Неплохо, но маловато источников данных (несколько раз столкнулся, но вот не помню чего мне не хватило). Отключение мыши молезная фича, и надо посмотреть на альтернативные хоткеи -- постоянно что-то не то нажимается.
Пысы этих тоже хромиум покусал?
|
|
|
|2.5, Аноним (2), 22:14, 29/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
|
Справедливости ради, когда в системе тысячи процессов, ориентироваться среди них в top достаточно больно, не говоря уж о том чтобы вынести из этой мешанины какие-то сведения.
|
|
|
|3.7, Аноним (7), 22:22, 29/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
В этом плане очень плохо, что в htop по умолчанию показываются все потоки этих процессов.
Вот это уже мешанина, возведенная в абсолют. Уже устал в настройках эту опцию выключать. Серваков много, а я один.
|
|
|
|4.11, qwe (??), 22:47, 29/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> показываются все потоки этих процессов
так можно выключить же или свернуть ветку
|
|2.10, Дон Ягон (ok), 22:33, 29/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Поддерживаю. Htop - это больше про консольные свистелки.
Ну и да, "классический" (если под эти подразумевается "линуксовый") top тоже умеет в цвета.
|
|
|
|3.14, Аноним (3), 22:52, 29/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
обычно htop запускают непосредственно перед снятием скриншота и отправки последнего куда-нибудь на unixporn. Больше ни для чего другого htop особо не нужен. Побрякушка уровня neofetch
|
|
|
|4.21, Дон Ягон (ok), 23:27, 29/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> обычно htop запускают непосредственно перед снятием скриншота и отправки последнего куда-нибудь
> на unixporn. Больше ни для чего другого htop особо не нужен.
> Побрякушка уровня neofetch
Угу) Для тех, кто хочет показать всем, что пользуется консолью, а не на самом деле решает ей какие-то прикладные проблемы.
|
|
|
|2.6, Аноним (7), 22:20, 29/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
В 2020 еще остались серваки с GUI? Я думал, это пережиток эпохи win 95 - win 2003.
|
|1.23, Аноним (23), 00:28, 30/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Отличное средство для прибивания зажравшихся программ. Регулярно им Pulseaudio и браузеры выключаю.
|