Выпуск утилиты GNU patch 2.8

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Спустя семь лет с прошлого выпуска и двенадцать с половиной лет с момента публикации ветки 2.7 представлен релиз утилиты GNU patch 2.8. Утилита позволяет применить к файлам патчи, включающие списки изменений, созданные программой diff. Код написан на языке Си и распространяется под лицензией GPLv3+.
В новой версии:
- Решена проблема 2038 года - утилита теперь корректно обрабатывает данные о времени файлов, созданных после 2038 года, даже на платформах с 32-разрядным типом time_t.
- Опция "--follow-symlinks" теперь распространяется не только на входные файлы, но и на создаваемые файлы.
- В соответствие с требованиями стандарта POSIX.1-2024 запрещено использование символа перевода строки в именах файлов.
- Запрещено использование нулевых байтов ('\0') в строках с директивами diff.
- Разрешено указание пробелов и табуляций перед и после значений с номерами строк.
- Проведена работа по исключению неопределённого или некорректного поведения в нештатных ситуациях, например, при обработке очень больших размеров полей, ошибках ввода/вывода, нехватке памяти, состояниях гонки и отправке сигналов в неподходящие моменты.
- Удалён старый код "Plan B", созданный для систем с 16-разрядными указателями.
- Повышены требования к компилятору, который теперь должен поддерживать стандарт C99 (ранее требовался C89.
- Добавлена поддержка новых версий GCC, Autoconf и Gnulib.