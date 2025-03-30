Выпуск утилиты GNU patch 2.8

Спустя семь лет с прошлого выпуска и двенадцать с половиной лет с момента публикации ветки 2.7 представлен релиз утилиты GNU patch 2.8. Утилита позволяет применить к файлам патчи, включающие списки изменений, созданные программой diff. Код написан на языке Си и распространяется под лицензией GPLv3+. В новой версии: Решена проблема 2038 года - утилита теперь корректно обрабатывает данные о времени файлов, созданных после 2038 года, даже на платформах с 32-разрядным типом time_t.

Опция "--follow-symlinks" теперь распространяется не только на входные файлы, но и на создаваемые файлы.

В соответствие с требованиями стандарта POSIX.1-2024 запрещено использование символа перевода строки в именах файлов.

Запрещено использование нулевых байтов ('\0') в строках с директивами diff.

Разрешено указание пробелов и табуляций перед и после значений с номерами строк.

Проведена работа по исключению неопределённого или некорректного поведения в нештатных ситуациях, например, при обработке очень больших размеров полей, ошибках ввода/вывода, нехватке памяти, состояниях гонки и отправке сигналов в неподходящие моменты.

Удалён старый код "Plan B", созданный для систем с 16-разрядными указателями.

Повышены требования к компилятору, который теперь должен поддерживать стандарт C99 (ранее требовался C89.

Добавлена поддержка новых версий GCC, Autoconf и Gnulib.



