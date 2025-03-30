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Выпуск утилиты GNU patch 2.8

30.03.2025 08:52

Спустя семь лет с прошлого выпуска и двенадцать с половиной лет с момента публикации ветки 2.7 представлен релиз утилиты GNU patch 2.8. Утилита позволяет применить к файлам патчи, включающие списки изменений, созданные программой diff. Код написан на языке Си и распространяется под лицензией GPLv3+.

В новой версии:

  • Решена проблема 2038 года - утилита теперь корректно обрабатывает данные о времени файлов, созданных после 2038 года, даже на платформах с 32-разрядным типом time_t.
  • Опция "--follow-symlinks" теперь распространяется не только на входные файлы, но и на создаваемые файлы.
  • В соответствие с требованиями стандарта POSIX.1-2024 запрещено использование символа перевода строки в именах файлов.
  • Запрещено использование нулевых байтов ('\0') в строках с директивами diff.
  • Разрешено указание пробелов и табуляций перед и после значений с номерами строк.
  • Проведена работа по исключению неопределённого или некорректного поведения в нештатных ситуациях, например, при обработке очень больших размеров полей, ошибках ввода/вывода, нехватке памяти, состояниях гонки и отправке сигналов в неподходящие моменты.
  • Удалён старый код "Plan B", созданный для систем с 16-разрядными указателями.
  • Повышены требования к компилятору, который теперь должен поддерживать стандарт C99 (ранее требовался C89.
  • Добавлена поддержка новых версий GCC, Autoconf и Gnulib.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/i...)
  2. OpenNews: Опасные уязвимости в утилитах beep и patch
  3. OpenNews: Уязвимость в утилите BSD patch и TCP-стеке FreeBSD
  4. OpenNews: Разработка новых вариантов diff и grep для обработки сложных структур данных
  5. OpenNews: Новая версия утилиты GNU patch 2.7
  6. OpenNews: Выпуск GNU Diffutils 3.4 с поддержкой цветного вывода
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62982-patch
Ключевые слова: patch
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Обсуждение (6) RSS
  • 1.1, Krtek (?), 09:26, 30/03/2025 [ответить]  
    		• +1 +/
    >запрещено использование символа перевода строки в именах файлов

    Как теперь и файлы называть.

     
  • 1.2, Аноним (2), 09:29, 30/03/2025 [ответить]  
    		• +/
    > Повышены требования к компилятору, который теперь должен поддерживать стандарт C99 (ранее требовался C89.

    Ой! Вей! Полегче!

    Только успел к C89 привыкнуть. Ж:)

     
  • 1.3, Аноним (3), 10:05, 30/03/2025 [ответить]  
    		• +/
    > новых версий GCC, Autoconf и Gnulib

    В случае с автокрапом, любая версия будет заведомо старой, даже выпущенная секунду назад. "Новая версия автокрапа" -- это оксюморон.

     
     
  • 2.5, Аноним (2), 10:37, 30/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Твой "неавтокрап" соберётся на системе 25-тилетней давности?
     

  • 1.6, Аноним (6), 11:02, 30/03/2025 [ответить]  
    		• +/
    Вот чёрт, только 2.7 закончил собирать...
     

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