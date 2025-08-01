The OpenNET Project / Index page

Выпуск дистрибутива AerynOS 2025.08, ранее известного как Serpent OS

01.09.2025 21:17

Представлен выпуск дистрибутива AerynOS 2025.08, который стал вторым обновлением после переименования проекта Serpent OS. Дистрибутив использует собственный пакетный менеджер и атомарную модель обновления системы. Разработка ведётся старой командой разработчиков дистрибутива Solus, в число которых входят Айки Доэрти (Ikey Doherty) - создатель Solus и Джошуа Стробл (Joshua Strobl) - ключевой разработчик среды рабочего стола Budgie. Загрузочный iso-образ сформирован (2 ГБ) для архитектуры x86_64-v2 и поставляется с рабочим столом GNOME.

Дистрибутив использует пакетный менеджер moss с собственным форматом пакетов Stone и инструментами для управления состоянием системы. Для экономии дискового пространства при хранении нескольких версий пакетов применяется дедупликация на основе жёстких ссылок. Обновление производится в атомарном режиме с заменой содержимого раздела /usr. В случае сбоя во время установки обновления система откатывается на прошлое рабочее состояние.

Большая часть пакетов, включая ядро Linux, собрана при помощи компилятора Clang. За исключением ядра и некоторых системных компонентов изменения применяются на лету, без необходимости перезагрузки. Проектом также развиваются инсталлятор Lichen, система сборки boulder, панель управления summit, менеджер загрузки blsforme и система контейнеров moss-container. На данной стадии развития дистрибутив имеет статус альфа-версии.

Среди изменений в новой сборке:

  • Обновлён графический стек и версии пользовательских окружений GNOME 48.4, KDE Plasma 6.4.4, Sway 1.11, Cosmic Alpha 7, Mesa 25.2.1.
  • Для запуска Android-приложений задействован Waydroid 1.5.4.
  • Обновлены системные компоненты, такие как ядро Linux 6.15.11, LLVM/Clang 20.1.8, uutils-coreutils 0.1.0, sudo-rs 0.2.8.
  • Для упрощения запуска Windows-приложений и игр задействованы protontricks 1.13.0 и winetricks 20250102.
  • Для консолидации пакетов базовой системы и сред рабочего стола применена концепция наборов пакетов (package set), объединяющих в коллекции пакеты, связанные между собой или используемые для одной цели. Поддерживается предоставление минимальных и полных наборов.
  • В инсталлятор Lichen добавлена поддержка установки рабочих столов с использованием наборов пакетов.
  • Проведена работа по адаптации AerynOS для использования в качестве хост-окружения и гостевой системы в системах виртуализации. Для этих целей в репозиторий добавлен пакет virt-manager, а в ядре включены необходимые драйверы и поддержка HyperV.
  • Добавлен пакет scx-scheds, выставляющий в качестве планировщика задач по умолчанию scx_flash. Планировщик scx_flas использует механизм "sched_ext" (SCX) на базе eBPF и обеспечивает справедливое и предсказуемое распределение ресурсов, что, например, позволяет сохранить отзывчивость интерфейса при выполнении ресурсоёмких задач, таких как фоновая сборка пакетов.
  • В пакетный менеджер добавлены команды "moss state diff" и "moss search-file" для оценки различий между двумя состояниями системы и поиска файлов.


