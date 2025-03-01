The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Опубликован AerynOS 2025.03, первый выпуск после переименования Serpent OS

26.03.2025 09:56

Представлен выпуск дистрибутива AerynOS 2025.03, который стал первым обновлением после переименования проекта Serpent OS. Дистрибутив использует собственный пакетный менеджер и атомарную модель обновления системы. Разработка ведётся старой командой разработчиков дистрибутива Solus, в число которых входят Айки Доэрти (Ikey Doherty) - создатель Solus и Джошуа Стробл (Joshua Strobl) - ключевой разработчик среды рабочего стола Budgie. Сборки сформированы для архитектуры x86_64-v2 и поставляются с рабочим столом GNOME. Среди задействованных новых версий пакетов отмечены ядро Linux 6.13.8, GNOME 48.0, Mesa 25.0.2, Firefox 136.0.2, Vulkan SDK 1.4.309.0 и LLVM 19.1.7.

Дистрибутив использует пакетный менеджер moss с собственным форматом пакетов Stone и инструментами для управления состоянием системы. Для экономии дискового пространства при хранении нескольких версий пакетов применяется дедупликация на основе жёстких ссылок. Обновление производится в атомарном режиме с заменой содержимого раздела /usr. В случае сбоя во время установки обновления система откатывается на прошлое рабочее состояние.

Большая часть пакетов, включая ядро Linux, собрана при помощи компилятора Clang. За исключением ядра и некоторых системных компонентов изменения применяются на лету, без необходимости перезагрузки. Проектом также развиваются инсталлятор Lichen, система сборки boulder, панель управления summit, менеджер загрузки blsforme и система контейнеров moss-container.



  1. Главная ссылка к новости (https://aerynos.com/blog/2025/...)
  2. OpenNews: Дистрибутив Serpent OS переименован в AerynOS
  3. OpenNews: Релиз дистрибутива Solus 4.7
  4. OpenNews: Дистрибутив Serpent OS перешёл на стадию альфа-тестирвания
  5. OpenNews: Serpent OS переходит на применение языков Rust, TypeScript и Go в инструментарии и инфраструктуре
  6. OpenNews: Дистрибутив Solus 5 будет построен на технологиях SerpentOS
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62950-serpent
Ключевые слова: serpent, aerynos
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (2) RSS
  • 1, нитгитлистер (?), 10:20, 26/03/2025 [ответить]  
    		• +/
    пожалуй это первая тёмная тема за долгое время, которая выглядит довольно аккуратно приятно и НЕ бесит)) ОС надеюсь работает примерно так же - аккуратно и не бесит))
     
     
  • 2, Аноним (2), 10:25, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все равно слишком сильно на GNOME смахивает.
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2025 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру