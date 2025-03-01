Опубликован AerynOS 2025.03, первый выпуск после переименования Serpent OS

Представлен выпуск дистрибутива AerynOS 2025.03, который стал первым обновлением после переименования проекта Serpent OS. Дистрибутив использует собственный пакетный менеджер и атомарную модель обновления системы. Разработка ведётся старой командой разработчиков дистрибутива Solus, в число которых входят Айки Доэрти (Ikey Doherty) - создатель Solus и Джошуа Стробл (Joshua Strobl) - ключевой разработчик среды рабочего стола Budgie. Сборки сформированы для архитектуры x86_64-v2 и поставляются с рабочим столом GNOME. Среди задействованных новых версий пакетов отмечены ядро Linux 6.13.8, GNOME 48.0, Mesa 25.0.2, Firefox 136.0.2, Vulkan SDK 1.4.309.0 и LLVM 19.1.7.

Дистрибутив использует пакетный менеджер moss с собственным форматом пакетов Stone и инструментами для управления состоянием системы. Для экономии дискового пространства при хранении нескольких версий пакетов применяется дедупликация на основе жёстких ссылок. Обновление производится в атомарном режиме с заменой содержимого раздела /usr. В случае сбоя во время установки обновления система откатывается на прошлое рабочее состояние.

Большая часть пакетов, включая ядро Linux, собрана при помощи компилятора Clang. За исключением ядра и некоторых системных компонентов изменения применяются на лету, без необходимости перезагрузки. Проектом также развиваются инсталлятор Lichen, система сборки boulder, панель управления summit, менеджер загрузки blsforme и система контейнеров moss-container.