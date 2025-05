Представлена концепция дистрибутива AerynOS с обоснованием архитектурных решений

2.7 , Аноним ( 7 ), 15:02, 22/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Давно бы сделали program files, user, etc...

3.12 , Аноним ( 10 ), 15:04, 22/05/2025
> Давно бы сделали program files, user, etc... Так сделали уж давно. Корпорация майкрософт. Правда, их посетила ровно та же проблема - и определиться где и что хранить? Вот так сразу? Ага, сейчас, поэтому переделывали раз наверное пять суммарно.

3.18 , НяшМяш ( ok ), 15:15, 22/05/2025
Тогда уж как в макоси - /Applications, /User, /System, /Volumes и т.д.