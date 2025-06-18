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Уязвимости в PAM и libblockdev, позволяющие получить права root в системе

18.06.2025 09:47

Компания Qualys выявила уязвимость (CVE-2025-6019) в библиотеке libblockdev, позволяющую через манипуляции с фоновым процессом udisks получить права root в системе. Работа прототипа эксплоита продемонстрирована в Ubuntu, Debian, Fedora и openSUSE Leap 15.

Процесс udisks применяется практически во всех дистрибутивах Linux и предоставляет интерфейс D-Bus для выполнения операций с накопителями, таких как монтирование и форматирование. Для совершения действий с накопителями udisks вызывает функции библиотеки libblockdev. Доступ к udisks по умолчанию открыт только для пользователей, работающих в контексте "allow_active", т.е. имеющих физический доступ к компьютеру и подключившихся через локальную консоль или запустивших графический сеанс. Пользователи, подключающиеся удалённо, например, по ssh, не попадают в этот контекст и напрямую не могут эксплуатировать уязвимость.

Для обхода данного ограничения можно использовать трюк, позволяющий поднять уровень аутентификации до "allow_active" через манипуляции с запуском утилитой systemctl пользовательского сервиса, который polkitd воспримет как признак локального сеанса. Суть метода в том, что polkitd определяет наличие физического доступа и присваивает уровень "allow_active" на основе косвенных признаков, на которые можно повлиять. Ограничения метода в том, что для обмана polkitd требуется, чтобы в системе уже был активен сеанс локального пользователя с физическим доступом.

Вторым методом получения прав "allow_active" является эксплуатация уязвимости (CVE-2025-6018) в PAM (Pluggable Authentication Modules), которую исследователи из Qualys выявили в ходе анализа уязвимости в libblockdev. Уязвимость позволяет любому пользователю, в том числе подключившемуся по SSH, выполнять операции в контексте "allow_active". Проблема специфична для настроек PAM в openSUSE Leap 15 и SUSE Linux Enterprise 15, и проявляется только в этих дистрибутивах.

В модуле pam_env в openSUSE и SUSE по умолчанию включено чтение файла ~/.pam_environment. Через данный файл пользователь может выставить переменные окружения XDG_SEAT=seat0 и XDG_VTNR=1, которые при дальнейшей обработке будут восприняты как признак физического присутствия пользователя, даже если фактически вход осуществлён по SSH. Модуль pam_env также вызывается при подключении по ssh в Debian 12 и Ubuntu 24.04 (в Debian 13 и Ubuntu 24.10+ он отключён), но выставление переменных окружения в данных дистрибутивах не может применяться для повышения уровня доступа до "allow_active", так как pam_env вызывается на финальном этапе после загрузки модуля pam_systemd и выставленные переменные окружения не могут повлиять на параметры сеанса.

Что касается уязвимости в libblockdev, то атакующий может примонтировать образ произвольной файловой системы в loop-режиме, разместив в этом образе исполняемый файл с флагом SUID root или специальное устройство (/dev/mem) для низкоуровневого доступа к дискам или памяти. Для блокирования подобных атак образы ФС монтируются системой с флагами nosuid и nodev, но уязвимость в libblockdev даёт возможность примонтировать образ без флагов nosuid и nodev. Суть уязвимости в том, что udisks позволяет пользователю с уровнем доступа "allow_active" менять размер своих файловых систем и libblockdev в процессе выполнения данной операции временно монтирует ФС без выставления флагов nosuid и nodev.

Таким образом атака сводится к созданию loop-устройства на базе образа ФС XFS, в котором размещён suid root файл, инициирования операции изменения размера loop-устройства и отслеживанию момента его монтирования в каталог /tmp/blockdev*: 


   victim> killall -KILL gvfs-udisks2-volume-monitor

   victim> udisksctl loop-setup --file ./xfs.image --no-user-interaction
   Mapped file ./xfs.image as /dev/loop0.

   victim> while true; do /tmp/blockdev*/bash -c 'sleep 10; ls -l /tmp/blockdev*/bash' && break; done 2>/dev/null &

   victim> gdbus call --system --dest org.freedesktop.UDisks2 --object-path /org/freedesktop/UDisks2/block_devices/loop0 --method org.freedesktop.UDisks2.Filesystem.Resize 0 '{}'

   Error: GDBus.Error:org.freedesktop.UDisks2.Error.Failed: Error resizing filesystem on /dev/loop0: Failed to unmount '/dev/loop0' after resizing it: target is busy

   -r-sr-xr-x. 1 root root 1406608 Jun 18 09:42 /tmp/blockdev.RSM429/bash

   victim> /tmp/blockdev*/bash -p

   victim# id

   uid=65534(nobody) gid=65534(nobody) euid=0(root) groups=65534(nobody)

Уязвимость в libblockdev пока устранена только в виде патчей. Проверить состояние новой версии пакета или подготовки исправления в дистрибутивах можно на следующих страницах (если страница недоступна, значит разработчики дистрибутива ещё не приступили к рассмотрению проблемы): Debian, Ubuntu, Fedora, SUSE/openSUSE, RHEL, Gentoo и Arch (1, 2). В качестве обходных путей для блокирования уязвимости можно изменить правило доступа к операции "org.freedesktop.udisks2.modify-device" в polkit, изменив в файле /usr/share/polkit-1/actions/org.freedesktop.UDisks2.policy значение параметра "allow_active" с "yes" на "auth_admin".

Дополнительно можно отметить раскрытую несколько часов назад уязвимость (CVE-2025-6020) в пакете linux-pam, позволяющую локальному пользователю получить права root. Модуль pam_namespace должным образом не проверял файловые пути, подконтрольные пользователю, что позволяло через манипуляции с символическими ссылками и достижением состояния гонки добиться перезаписи привилегированных файлов в системе. Уязвимость устранена в выпуске linux-pam 1.7.1. Проверить состояние новой версии пакета или подготовки исправления в дистрибутивах можно на следующих страницах: Debian, Ubuntu, Fedora, SUSE/openSUSE, RHEL, Gentoo и Arch (1, 2).

  1. Главная ссылка к новости (https://www.openwall.com/lists...)
  2. OpenNews: Уязвимость в pam-u2f, позволяющая обойти аутентификацию на базе аппаратного токена
  3. OpenNews: Уязвимость в pam_oath, позволяющая получить права root в системе
  4. OpenNews: Локальная root-уязвимость в pam-python
  5. OpenNews: Уязвимости в утилите needrestart, позволяющие получить root-доступ в Ubuntu Server
  6. OpenNews: Уязвимости в apport и systemd-coredump, позволяющие извлечь хэши паролей пользователей системы
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63424-pam
Ключевые слова: pam, udisks, root
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (30) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, yet another anonymous (?), 10:08, 18/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Мда. Сам предмет:

    > libblockdev is a C library supporting GObject introspection for ...

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 10:13, 18/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ох уж эти GObject, от них только плюются все.
     

  • 1.4, 12yoexpert (ok), 10:29, 18/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    когда в gentoo починят protobuf-31.1?

    https://bugs.gentoo.org/957280

     
     
  • 2.29, Аноним (29), 12:03, 18/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поставь стабильную 30.2
     
     
  • 3.37, 12yoexpert (ok), 12:38, 18/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я уже, но осадочек...

    # cat /etc/portage/package.mask/protobuf
    =dev-libs/protobuf-31.1

     
     
  • 4.39, Афроним (?), 13:25, 18/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы же не арчевод,нафейхоа юзать тильдовую ветку?Томоё,Фаерджэйл и т.д. обвесились?
     
     
  • 5.46, 12yoexpert (ok), 14:10, 18/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не знаю, что за ё-моё, но хочется - юзаю

    емнип, некоторых вещей принципиально нет в stable ветке

     
     
  • 6.47, Афроним (?), 14:22, 18/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Немой вам совет - юзайте форсе пакаде в /етс. и пакадже ассепткей ворд. Вы же о них знаете безуловно. На Хендбук точно есть.
     

  • 1.7, 12yoexpert (ok), 10:31, 18/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > там какая-то теория заговора про проплаченные статьи, происки корпораций и лайки/дизлайки.

    т.е. тебе не нравится - можно удалять? самоуправство, доложить бы куратору

     
  • 1.18, YetAnotherOnanym (ok), 10:47, 18/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Разраб:
    /* Читает man на mount(2) */
    - Так... ключи монтирования - это мы пропустим, это нам не надо, мы же монтируем временно...
    Хакер:
    - О, nosuid и nodev пропущены!
     
     
  • 2.21, Аноним (21), 10:53, 18/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Угу особенно поможет nodev nosuid на корне.
     
     
  • 3.26, пох. (?), 11:11, 18/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    простите, что у вас поделка udisks делает - в корне? И если до этого уже дошло - вам уже в общем ничего и не поможет.

    Просто считайте любого юзера по умолчанию админом. Оно в общем и целом так и есть.

     
     
  • 4.27, Аноним (21), 11:19, 18/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > простите, что у вас поделка udisks делает - в корне? И если
    > до этого уже дошло - вам уже в общем ничего и
    > не поможет.
    > Просто считайте любого юзера по умолчанию админом. Оно в общем и целом
    > так и есть.

    С чрутами актуально, тут вроде популярно "изолировать" чрутом.

     
     
  • 5.33, нах. (?), 12:23, 18/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    главное не забывать прокидывать туда дерьмобас-сокет!

     

  • 1.24, Аноним (24), 11:00, 18/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Выкинуть d-bus с polkit и не будет ПРИВНЕСЕНнЫХ уязвимостей в PAM.
     
     
  • 2.36, Аноним (29), 12:28, 18/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как в DE носители монтирровать, методом ввода "mount ..." в эмуляторе терминала рутом? Ну может, тайловиков такое и устроит.
     
     
  • 3.38, пох. (?), 13:19, 18/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так может вам виндой пользоваться? Там,кстати, еще и нет проблемы "а как теперь это обратно отмонтировать" если сам специально не настроишь иначе.

    А в юникс-лайк системах оно вот так, да, надо пользоваться mount и не забывать про umount.
    И любые попытки обойти это ограничение (без переделки ключевых элементов ядра, которые кстати и давно пора бы - но некому, vfs это тяжкое наследие аж 70х годов, когда на ходу дернуть флэшку физически было фатально) - неизменно ведут к вот таким превосходным результатам.

     
     
  • 4.43, Аноним (43), 13:49, 18/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что не так с vfs подходом? Или расскажете, что "а вдруг рут отмонтируется"?
     

  • 1.25, пох. (?), 11:10, 18/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "мы хотим дать локальному(ой, в системе изначально спроектированной так что там нет разницы) юзеру фактически возможность админских действий, не будучи админом. Что, ну ЧТО тут может пойти не так?!"

    > Выкинуть d-bus с polkit и не будет ПРИВНЕСЕНнЫХ уязвимостей в
    > PAM.

    chgrp user /dev/* и chmod g+rw туда же ? (в общем-то почти так оно и было во времена до бесполезного polkit)
    Ну правильно, нет уязвимостей.
    Мы же ХОТЕЛИ дать ему доступ к физическим устройствам, раз уж он ими - пользуется? Ну вот теперь он у него и есть.

    Мы правда вряд ли хотели дать ему право еще и монтировать что попало (mount еще нормальные люди придумали) но тут умнички разработчики ненужноdisks за нас постарались.



     
  • 1.30, vitalif (ok), 12:04, 18/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну а зачем плодить столько кривых обёрток
     
     
  • 2.32, нах. (?), 12:22, 18/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ради победы 3% десктопа, разумеется!

    Пупсики не могут в mount!

     

  • 1.31, Соль земли2 (?), 12:09, 18/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Декстопный колхоз с автомонтированием носителей.
     
     
  • 2.35, Аноним (29), 12:24, 18/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В KDE не на 100% авто. Всё же, нужно явно нажать "Подключить". Так что, время подумать даётся.
     
     
  • 3.41, Афроним (?), 13:29, 18/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вызвать опцию примонтировать и думать после жмакать или нет?Да это сильно.
     
  • 2.42, Афроним (?), 13:33, 18/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В госсофте поговаривают голым курлом джесоны гоняют. Вот как надо было.
     

  • 1.44, Аноним (43), 14:02, 18/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > udisks позволяет пользователю  менять размер своих файловых систем и libblockdev в процессе выполнения данной операции временно монтирует ФС

    Эээ... Зачем? Почему просто не перемонтировать девайс заного?

     
     
  • 2.45, Аноним (45), 14:06, 18/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он не смонтируется заново в тот каталог в который вы монтировали прежде. Черутом не страдали что ли? Там ребут нужен для перемонтирования в прошло место.
     

  • 1.48, Аноним (48), 14:23, 18/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А какие у утилиты mount опции монтирования без привилегий root?
     
     
  • 2.50, Афроним (?), 14:35, 18/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Автор bcachefs чего рекомендовал?Вот. Остальное дефолт и пусть весь мир подождёт. Не с лапками которые.подскажете для jfs опции кроме дефолт.Реально искал и не нашел даже в факе как лучше?
     

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