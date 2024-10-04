Уязвимость в pam_oath, позволяющая получить права root в системе

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|1.10, Аноним (10), 22:49, 04/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> после чего атакующий сможет отредактировать файл /etc/shadow и записать в него новые параметры входа для учётной записи root.
а там не надо делать что-то на подобии pwd_mkdb?
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|2.12, Аноним (12), 23:03, 04/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это просто текстовый файл. pwd_mkdb - это просто обёртка в стандартной библиотеке. Можно читать самостоятельно и самостоятельно парсить, там даже формат очень простой.
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|3.30, Аноним (10), 02:48, 05/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Это просто текстовый файл.
да, это просто пользовательский текстовый файл, а не какой-то там системный "важный" файл.
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|1.13, Аноним (12), 23:09, 04/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Фикс, похоже, заключается в том, чтобы добавить O_EXCL помимо O_CREAT в open(). По POSIX, комбинация O_EXCL | O_CREAT должна выдать ошибку, если путь уже существует, даже если это симлинк.
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|1.15, Ivan_83 (ok), 23:42, 04/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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А где растисты с их: "а вот было бы на расте, такого бы никогда не случилось, в расте уязвимостей нет, kоkоkо"? )
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|1.17, Аноним (18), 00:49, 05/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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1) а что, система(pam_oath) даже не проверяет содержимое файла парсингом, тупо копирует неизвестные данные "справа налево" с сохранением атрибутов файла?
2) почему pam_oath имеет доступ к файлу /etc/shadow (да и вообще в /etc/) ?
3) если бы подобное реализовал я, ну как минимум из под ограниченного пользователя подобное(службы) надо создавать.
А так - похоже на лютый студенческий скрипто-костылинг.
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|2.20, мяв (?), 01:17, 05/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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1) даже, если б проверяла, что мешает пропихнуть файл в промежуток между проверкой и перемещением? ничего. довольно, к слову, попудю́
2) потому что службы PAM'у нужен рут. он просто грузит .so-файлы модулей.
3) похоже на лютое студенческое незнание матчасти!
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|3.21, мяв (?), 01:18, 05/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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тьфу, забыла дописать)
1) ... довольно популярная ошибка. даже в ман'ах о ней пишут.
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|3.26, Аноним (-), 02:08, 05/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> 1) даже, если б проверяла, что мешает пропихнуть файл в промежуток между
> проверкой и перемещением? ничего. довольно, к слову, попудю́
Это называется TOCTOU если что. (Time Of Check VS Time Of Use). Но тут до этого не дошло и факап проще оказался.
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|1.19, Аноним (19), 00:55, 05/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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самое забавное что за последний год я что-то не припомню чистой проьблемы с памятью, вечно то ресур не освободят какой то проверку не проведут то файл нулями забъют (привет синие экраны на винде во всем мире). А молятся все на раст... и плавать что это еще 1 компилятор нестабильный к тому же. Без настолько провереных десятилетиями статических анализаторов и готового парка библиотек.
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|2.22, мяв (?), 01:23, 05/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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причем, единый компилятор.
вместо того, что б написать стандарт и реализовать, они реалтзуют и описывают. но продвигают, как "стандарт".
поттеринг так же делал с его uapi.
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|4.25, Аноним (-), 01:54, 05/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Так компилятор и есть стандарт просто реальзованый в настоящем коде. Куда лучше чем у С/С++
Замечательный просто - когда самые базовые системные аспекты профачены даже в 2024, и на каждый такой факап телепают именно синтаксис ЯП и тулчейн. Обратно несовместимым способом.
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|3.27, Аноним (-), 02:11, 05/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> поттеринг так же делал с его uapi.
Что за uapi у Поттеринга? Вроде uapi это про ядро линуха и делается оно ядерщиками. Но в общем то официальный апи у ядра - вон те сисколы и проч, типа posix. Но есьт и хренова куча более внутренних ифейсов, и ессно - весьма изменчивых.
Кстати Поттеринг и ко недавно все же устали кажется от факапов dbus'еров и кажется в настроении больше юзать внутренний ифейс, который они юзают когда dbus в ОС нету. Dbus все же с рядом тупняков. То что брокер после апдейта перезаутсить нельзя - это вообще лол. Но поттер в этом не виноват, системда как раз отлично перезапускает сам себя и состояние корректно сериализует-десериализует.
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|1.24, Аноним (-), 01:53, 05/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> отредактировать файл /etc/shadow и записать в него новые
> параметры входа для учётной записи root.
- У нас дыра в безопасности!
- Ну хоть что-то у нас в безопасности...
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|2.29, Аноним (10), 02:46, 05/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А чему удивляетесь то? это же ОС общего назначения, для нее /etc/shadow это обычный пользовательский файл, и вовсе не системный, перезаписали ну и бог с ним, ядро то и без него запустится, а вот что будет делать пользователь с поврежденным файлом, так ядру до лампочки.
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