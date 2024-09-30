Уязвимость в libnv во FreeBSD и уязвимости в Netfilter в Linux

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|1.1, Аноним (1), 09:01, 30/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–14 +/–
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>было исправлено ещё 345
Лихо. Надо полагать, что большинство связаны с сишкой. Очевидно, язык не справляется со своими задачами.
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|2.17, Аноним (-), 10:54, 30/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> Очевидно, язык не справляется со своими задачами.
А причем тут язык?
Тут проблемы в квалификации! Надо менять подходы.
Например, для PR в ядро, обязать чтобы код проходил стат. анализаторы, добавить фаззинг, публично осуждать бракоделов (можно взять Линуса и дать ему затачу показывать им пальцы)
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|4.69, Активист (?), 16:48, 30/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нужно нам всем, представителям Сообщества, собраться на консилиум и кворумом уволить продавшегося капиталистам Линуса. А вместо него назначить дорогого нашего Столлмана. И тогда...... ооо!
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|2.23, Аноним (23), 11:29, 30/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А что, задача была в безопасность? Вы, когда пишете код, сильно про безопасность думаете? Что ж вы так за безопасность переживаете? Есть примеры, когда лично ваш ПК пострадал из-за дыр в безопасности?
Пс. Не к вам лично вопрос, а к обществу, которое бурно реагирует на такие новости.
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|3.30, Аноним (30), 11:41, 30/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Вы, когда пишете код, сильно про безопасность думаете?
думать о безопасности, задача безопасников!
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|3.54, Аноним (53), 14:43, 30/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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У кого-то ведь в ответственности не только личные ПК с игрульками. Приходится думать.
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|2.38, Аноним (42), 12:34, 30/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Надо полагать, что большинство связаны с комитерами, коих >2000 бывает. Всех не проверишь. Наверняка, есть и от организаций с трёхбуквенными названиями.
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|3.52, Аноним (52), 14:26, 30/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Другой язык программирования никак не сможет проверить этих 2000 а три буквы вставят что надо на любом языке. Даже на языке жестов.
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|1.6, Аноним (-), 09:26, 30/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> обращением к уже освобождённой области памяти в функциях
> и позволяют добиться выполнения кода с правами root
Ha-ha.
Classic.
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|1.10, Аноним (10), 09:52, 30/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> в июньском обновлении пакета с ядром 5.10 в Debian помимо CVE-2024-26808
> было исправлено ещё 345 (!) потенциальных уязвимостей
Мда... Знатное peшeто это ваше ядро.
Вот что бывает, когда десятилетиями омнокодят и кладут болтяру на безопасность.
Думаю что в ядре ситуация еще хуже чем в иксах))
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|3.56, Аноним (53), 14:47, 30/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Но к большому сожалению академические мужы оказались более тщепетмльны и медлительны, чем финский скорострел. Вышло как вышло.
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|4.72, Активист (?), 17:05, 30/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А не то вышло бы как паровоз в 21 веке. (Я понимаю, что вам луддитам того и надо).
Так фряха же есть более-менее окаменелая. Но почему-то вы туда не спешите.
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|3.62, Аноним (62), 15:44, 30/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Надо было Hurd развивать, а не вот это вот всё.
Если бы такие, как вы, принципиально отказались бы от использования небезопасных систем типа linux, и принципиально использовали бы только системы на базе хурд, то, возможно, Линус бы и задумался. Но вы ж бежите на небезопасное, делаемое тяп-ляп, которое скомпилировалось - и хорошо. Потому корпорации и не развивают хурд и подобные, а вкладываются в линукс - это проще, думать шибко не надо, и вместо программистов можно индусов нанять.
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|1.12, Аноним (12), 10:24, 30/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Неужели целочисленное переполнение нельзя отследить на этапе компиляции и какой-нибудь варн показать? Вроде бы проблеме сто лет в обед, а всё равно раз за разом повторяется
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|2.14, topin89 (ok), 10:46, 30/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Некоторую часть можно компиляторами, ещё часть статическими анализаторами можно. Большую часть только при живом запуске на тестах. Что поделаешь, программирование на C и C++ -- это хотьба на канате над пропастью. Чуть зазевался -- и лови CVE.
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|3.20, Денис Попов (?), 11:24, 30/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Еще один умник. Причем здесь язык к переполнению? Лишь бы на вентилятор набросить...
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|4.24, Аноним (24), 11:31, 30/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Очевидно, речь про работу с создаваемыми на ходу объектами. Тогда чтобы найти, нужно разобраться как работает алгоритм. ИИ может что-то и мог бы, но это пока дорого и не совсем доступно.
И когда работа с памятью идёт вручную, то все недостатки ручной работы - ошибки человека. Автоматизация убирает такое. В каких-то языках автоматика присутствует. Те языки часто хейтят.
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|4.28, Аноним (-), 11:35, 30/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А при том.
Берем какой-то безопасный язык, например ADA-Spark и смотрим их доку.
docs.adacore.com/spark2014-docs/html/ug/en/source/overflow_modes.html
Ого сколько тут всего интересного О_О
Но самое главное - однозначного!
Тут нет сишного овна типа "мы тут хз как сложить два числа, пусть компилятор думает, он же умный" с последущим UB.
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|6.49, Аноним (-), 14:01, 30/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Только ты забыл упомянуть что ада тормозит.
Так тебе тормоза или "рут всем и пусть никто не уйдет обиженным" ?
Нафига вообще какие-то пароли, попытки изоляции и прочее, если нам главное "шобы побыстрее".
Если тормозит - просто возьмо процессор помощнее, как говорил Тодд.
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|7.67, Аноним (52), 16:27, 30/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Давай тогда все на питоне будем писать тогда. Раз не торопимся. Зачем ада.
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|2.16, Аноним (16), 10:52, 30/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> на этапе компиляции и какой-нибудь варн показать
Разработчики на Rust сейчас: ты не поверишь!
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|3.19, Аноним (12), 11:22, 30/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А что в расте? Там варн? Или не даёт скомпилировать, пока явно не защитишься от переполнения? (я не знаком с растом)
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|3.21, Аноним (21), 11:27, 30/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А что на раст? Там каждое сложение проверяется на переполнение на этапе конь-эпиляции?
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|3.22, Денис Попов (?), 11:29, 30/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не поверю. Человек должен решать, т.к. иногда именно отсутствия обработки переполнения и ожидается
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|4.37, Аноним (-), 12:27, 30/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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100%
Поэтому в языки добавили saturating_add, wrapping_add, overflowing_add, std::add_sat и другие аналогичные операции, которые будут гарантировано давать поведение, нужное разработчику в данном месте.
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|7.60, Аноним (52), 14:59, 30/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Нейросети должны писать код для роботов так наступит сингу... Апокалипсис.
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|2.25, Аноним (-), 11:32, 30/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Неужели целочисленное переполнение нельзя отследить на этапе компиляции и какой-нибудь варн показать?
Так основная проблема не с самим переполнением, а с тем, что его результат напр. используется как индекс.
И оно пишет непонятно куда, портит память, дарит рут.
Плюс переполнение signed вообще UB, т.е. одно и тоже переполнение может на разных компиляторах, с разными флагами давать разные результат.
В "других языках"(с) поведение для signed переполнения зафиксировано.
А от попытки писать хз куда защищают другие механизмы.
Плюс можно включить проверку в релизе используя опцию overflow-checks (в дебаге она и так включена, но можно выключить при желании)
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|3.29, Аноним (-), 11:39, 30/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Что значит "не спасет"?. Переполнение это обычное поведение.
Проблема не в переполнении, а в том что происходит после - т.е порча памяти и рут.
Пусть она выдает неверный результат - найдем на тестах (хаха, если они у нас есть) или фаззинге.
Пусть программа падает - получим логи, исправим ошибку.
Но по тихому сломаться и сделать CVE - от такого точно не должно быть.
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|5.35, Аноним (-), 12:19, 30/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А от записи за пределы буфера спасёт?
Да, вот от этого спасет.
Проверки на выход за границы есть в релизе по умолчанию.
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|6.36, Аноним (12), 12:23, 30/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Получается действительно хороший инструмент, что бы хейтеры не говорили
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|1.68, Аноним (68), 16:38, 30/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> вызвана недостаточной проверкой границ буфера
Есть два типа программистов на Си: первые не проверяют границы буферов, вторые проверяют, но недостаточно. Пожалуй, это всё, что нужно знать о культуре разработки на этом языке.
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|2.74, Ivan_83 (ok), 17:41, 30/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Таки приходите когда на вашем чуднОм языке будет написано хотя 0,001% от того что написано на С, и это будут не вариации хэлло ворлда и прочих прог на 10 строк а нечто на 50к+ строк.
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|1.73, Ivan_83 (ok), 17:39, 30/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Растовики опять понабежали со своим очень ценным мнением что чёткие спецификации компелятора важнее всего остального.
А рассказы про безопасность - это из области психиатрии.
Люди ощущают что никак не могут повлиять на свою физическую безопасность (фактически беспомощны) и занимаются переносом на компьютерный мир.
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