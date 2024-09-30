Уязвимость в libnv во FreeBSD и уязвимости в Netfilter в Linux

В выпущенном в начале сентября исправлении уязвимости в библиотеке libnv выявлена логическая ошибка, из-за которой уязвимость не устранялась должным образом и система оставалась подвержена атаке. Библиотека libnv развивается проектом FreeBSD и используется в ядре и в приложениях из базовой системы для обработки списков в формате ключ/значение и для организации передачи данных при межпроцессном взаимодействии. Библиотека основана на алгоритме nvlist, применяемом в проекте OpenZFS, но во FreeBSD создана собственная реализация, поэтому уязвимость не затрагивает OpenZFS. Уязвимость вызвана целочисленным переполнением, приводящим к выделению буфера, размером меньше, чем записываемый в буфер блок данных. Допущенная ошибка потенциально может использоваться для повышения своих привилегий путем перезаписи областей памяти в ядре и системных процессах, например, libnv применяется в libcasper при взаимодействии между привилегированным и не привилегированным кодом. Корректное исправление уязвимости (CVE-2024-45287) предложено в обновлениях 14.1-RELEASE-p5, 14.0-RELEASE-p11, 13.4-RELEASE-p1 и 13.3-RELEASE-p7, а также в форме патча. Во FreeBSD также устранена уязвимость (CVE-2024-41721) в гипервизоре bhyve, потенциально позволяющая добиться выполнения кода в процессе, выполняемом на стороне хост-системы (обычно с правами root, но изолирован sandbox-ом на базе Capsicum), при манипуляциях внутри гостевой системы. Уязвимость присутствует в коде для эмуляции USB-контроллера XHCI и вызвана недостаточной проверкой границ буфера, что может привести к чтению данных из области вне буфера, а также потенциально к возможности записи в произвольную область памяти процесса. Атака может быть совершена при возможности запуска привилегированных процессов в гостевой системе. Уязвимость устранена в обновлениях FreeBSD 14.1-RELEASE-p5, 14.0-RELEASE-p11, 13.4-RELEASE-p1 и 13.3-RELEASE-p7.





Кроме того, можно отметить публикацию рабочих прототипов эксплоитов и описаний методов эксплуатации для выявленных ранее уязвимостей в ядре Linux CVE-2024-26808 и CVE-2024-1085. Проблемы устранены в обновлениях ядра 5.10.210, 5.15.149, 6.1.76, 6.6.15, 6.7.3 и 6.8, и уже исправлены в основных дистрибутивах (Debian, Ubuntu, RHEL, SUSE, Fedora). Уязвимости вызваны обращением к уже освобождённой области памяти в функциях nft_chain_filter и nft_setelem_catchall_deactivate в подсистеме netfilter и позволяют добиться выполнения кода с правами root. Для проведения атаки требуется наличие доступа к nftables, который можно получить при наличии прав CAP_NET_ADMIN в любом пространстве имён идентификаторов пользователей (user namespace) или сетевом пространстве имён (network namespace), предоставляемых, например, в изолированных контейнерах. Эксплоиты подготовлены участниками инициативы KernelCTF (Kernel Capture the Flag), в рамках которой компания Google выплачивает вознаграждения за выявление уязвимостей в ядре Linux. Изначально проблемы рассматривались как одни из многих проходных потенциальных уязвимостей в ядре - например, в июньском обновлении пакета с ядром 5.10 в Debian помимо CVE-2024-26808 было исправлено ещё 345 (!) потенциальных уязвимостей. Еженедельно в ядре выявляется несколько десятков новых уязвимостей, которые ранее не были отождествлены с проблемами с безопасностью (например, на прошлой неделе было помечено 68 уязвимостей).



