Уязвимость в pam-u2f, позволяющая обойти аутентификацию на базе аппаратного токена

Разработчики проекта openSUSE выявили уязвимость (CVE-2025-23013) в PAM-модуле pam-u2f, применяемом при аутентификации через токены YubiKey, Yubico Security Key, YubiHSM и другие FIDO-устройства, поддерживающие протокол U2F (Universal 2nd Factor). Уязвимость позволяет пользователю, имеющему непривилегированный локальный доступ к системе, в определённых конфигурациях PAM пройти аутентификацию без вставки аппаратного токена. На практике модуль pam-u2f как правило подключается для двухфакторной или беспарольной аутентификации с использованием токенов (например, для подтверждения полномочий выполнения команд через утилиты su и sudo).

Уязвимость вызвана некорректным возвращением функцией pam_sm_authenticate() значения PAM_IGNORE. Данное значение возвращается в случае ошибки выполнения вызовов gethostname(), pam_modutil_drop_priv(), pam_modutil_regain_priv() или resolve_authfile_path(), а также при проблемах выделения памяти в strdup() или calloc(). Проблема в том, что библиотека libpam, получив от PAM-модуля результат с кодом PAM_IGNORE, вернёт итоговый код PAM_SUCCESS, обозначающий успешное прохождение аутентификации, если в цепочке проверок какой-то другой PAM-модуль вернул успешный результат аутентификации.

При использовании модуля pam-u2f в связке с pam_unix для двухфакторной аутентификации, уязвимость позволяет успешно пройти аутентификацию в случае успешной проверки пароля, без подтверждения второго фактора. При выполнении беспарольной аутентификации по аппаратному токену pam-u2f может применяться в связке с PAM-модулем pam_faillock, ограничивающим число попыток аутентификации и возвращающим PAM_SUCCESS, если лимит не исчерпан.

В качестве примера атаки называется обход проверки токена при выполнении локальным пользователем привилегированных команд, используя утилиты sudo и su. Во время запуска этих команд атакующий может создать условия для возвращения модулем pam-u2f значения PAM_IGNORE, например, через исчерпание доступной памяти. Проблема устранена в версии pam-u2f 1.3.1.



