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Атака EUCLEAK, позволяющая клонировать YubiKey 5 и другие ключи на чипах Infineon

06.09.2024 10:45

Исследователи безопасности из компании NinjaLab разработали технику атаки по сторонним каналам, позволяющую клонировать ECDSA-ключи, хранимые в криптографических токенах YubiKey 5 и других устройствах, в которых используется криптографическая библиотека от компании Infineon. Атака получила кодовое имя EUCLEAK и помимо токенов с чипами Infineon SLE78, таких как YubiKey 5, может применяться ко многим другим системам с микроконтроллерами компании Infineon, включая чипы Infineon Optiga Trust M и Infineon Optiga TPM.

Возможность совершения атаки подтверждена на практике для ключей YubiKey 5Ci и TPM на чипах SLB96xx, а для других устройств носит теоретический характер. В ключах YubiKey 5 уязвимость устранена в версии прошивки 5.7 путём замены криптографической библиотеки (исправление применимо только к новым устройствам, так как в уже выпущенных устройствах YubiKey возможность обновления прошивки не предусмотрена). Для библиотеки Infineon разработаны блокирующие уязвимость исправления, но они ещё не задействованы так как не прошли сертификацию.

Кроме ключей YubiKey 5 проблема потенциально затрагивает TPM-чипы (Trusted Platform Module) ноутбуков Lenovo, Dell и HP, изолированные анклавы смартфонов Samsung и OnePlus, аппаратные криптокошельки, смарткарты, SIM-карты и EMV-чипы банковских карт, а также чипы электронных паспортов, применяемых в Китае, Индии, Бразилии, США и некоторых других азиатских и европейских странах.

Опасность клонирования ключей компенсируется условиями и сложностью проведения атаки - атакующий должен получить физический доступ к ключу и разобрать ключ, избавившись от пластикового корпуса и экранирующей оболочки. После подобной манипуляции восстановить корпус можно на 3D-принтере, но сделать незаметными манипуляции с ключом достаточно трудно. Сканирование ключа занимает несколько минут, но ещё около часа требуется на аккуратную разборку и создание нового корпуса. После сканирования устройство можно вернуть владельцу, но для воссоздания закрытого ECDSA-ключа на основе полученных данных необходимо ещё около 24 часов вычислений (отмечается, что процесс можно свести к часу, автоматизировав ручные операции и внеся оптимизации).

Кроме физического доступа к ключу для успешного проведения атаки на сервисы с многофакторной аутентификацией злоумышленнику дополнительно требуется каким-то образом узнать логин и пароль от сервиса, для дополнительной аутентификации к которому используется полученный аппаратный ключ, а в случае применения беспарольной аутентификации в режимах FIDO2 Passwordless или Passkey необходимо воспроизвести уникальный биометрический фактор (например, отпечаток пальца).

Метод атаки сводится к воссозданию хранимых в токене ключей ECDSA на основе данных, полученных через анализ электромагнитного сигнала, излучаемого токеном во время формирования цифровых подписей и коррелирующего с информацией об эфемерном ключе ECDSA, которой достаточно для восстановления секретного ключа с использованием методов машинного обучения. Проблема связана с использованием в библиотеке Infineon небезопасного алгоритма вычисления обратного элемента по модулю, вычисления в котором занимают фиксированное время, независимо от значений входных данных.

Подобная особенность позволяет на основе анализа изменения сигнала выделить информацию об отдельных битах во время выполнения операций с эллиптической кривой. В случае с ECDSA, определения даже нескольких битов с информацией о векторе инициализации (nonce) достаточно для совершения атаки по последовательному восстановлению всего закрытого ключа. Для успешного воссоздания ключа требуется перехват активности при генерации примерно 40 цифровых подписей.

Для анализа электромагнитного излучения во время генерации цифровых подписей требуется наличие профессионального оборудования, стоимостью более 10 тысяч долларов. Например, в процессе атаки исследователями использовался измерительный комплекс Langer ICR HH 500-6 ($2300), применяемый для испытаний микросхем на электромагнитную совместимость, усилитель Langer BT 706, микроманипулятор Thorlabs PT3/M ($1000) с разрешением 10 мкм, цифровой микроскоп Dino-Lite AM4113TL ($450) и четырёхканальный осциллограф PicoScope 6424E ($7500) с 8-битным разрешением АЦП.



  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Уязвимость в библиотеке Infineon, упрощающая факторизацию закрытого RSA-ключа
  3. OpenNews: Выявлен метод клонирования ключей из криптографических токенов на базе чипов NXP
  4. OpenNews: Уязвимость TPM-Fail, позволяющая восстановить ключи, хранимые в TPM-модулях
  5. OpenNews: Новая техника атаки по сторонним каналам, позволяющая восстановить ключи ECDSA
  6. OpenNews: Уязвимость в чипах Qualcomm, позволяющая извлечь закрытые ключи из хранилища TrustZone
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61817-yubikey
Ключевые слова: yubikey, ecdsa, token, attack
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:12, 06/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    В общем это не возможно
     
     
  • 2.3, нах. (?), 11:15, 06/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    "в общем" - возможно. Т.е. в теории-то, сынок, мы с тобой миллионеры...

    но и очередное подтверждение что убики - дерьмо на палочке, сделанное людьми не умеющими ни в какую безопасность и инженерию - тоже. На сей раз им повезло, ускреблись.

     
     
  • 3.11, Жироватт (ok), 11:34, 06/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "В теории, сынок, мы два миллионера. А на практике - у нас дома сидят две продажные шкуры".

    Вполне себе нормальный уровень, стоимость всей процедуры клонирования от разборки до сокрытия следов несопостовимо по стоимости возможному ущербу.

     

  • 1.2, нах. (?), 11:14, 06/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    расходимся, тут денег нет. опять теоретическая увизгвимость.
    Хотя конечно убикам пламенный привет за неумение банально залить жестким компаундом плату вместе с фольгой, что даже оладьин, прости Г-ди, в 94м году умел.

     
     
  • 2.8, Аноним (8), 11:28, 06/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > за неумение банально залить жестким компаундом плату вместе с фольгой

    Так-то в новости юбик вполне себе разобранный.

     
  • 2.10, Жироватт (ok), 11:32, 06/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все равно тест/рекаверипоинты выводить за соплю. Или ты говоришь про полное покрытие всего, КРОМЕ usb?
     

  • 1.4, Ося Бендер (?), 11:18, 06/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда же наконец дойдет до людей, что если кто-то придумал замок, то рано или поздно найдется кто-то этот замок вскроет.
    Надо как наши предки делали. Т.е. вору отрубали руку, а если он и после этого не успокаивался, отрубали вторую.
    Ну отрубать это сейчас не проканает, значит нужно таких умников отправлять на покорение других миров, там их способности будут кстати.
    И землянам польза, будут добывать секреты цивилизаций.
     
  • 1.9, Жироватт (ok), 11:30, 06/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И снова у нас "уязвимость", для работы которой нужны физический доступ, гора высокочувствительной электроники (то бишь полноформатный стенд в лабораторных условиях) и очень прямые руки даже для версии без сокрытия факта клонирования...ясно.

     
  • 1.12, Аноним (12), 11:34, 06/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >библиотека от компании Infineon

    Ну раз вошли в топ-10 надо раскошеливаться на безопасность:
    https://www.counterpointresearch.com/wp-content/uploads/2024/01/Semi-revenue-t

     

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