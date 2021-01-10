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Выявлен метод клонирования ключей из криптографических токенов на базе чипов NXP

10.01.2021 11:03

Исследователи безопасности из компании NinjaLab разработали новый вид атаки по сторонним каналам (CVE-2021-3011), позволяющей клонировать ECDSA-ключи, хранимые в USB-токенах на базе чипов NXP. Атака продемонстрирована для токенов двухфакторной аутентификции Google Titan на базе чипа NXP A700X, но теоретически применима и для криптографических токенов Yubico и Feitian, использующих тот же чип.

Предложенный метод позволяет атакующему воссоздать хранимые в токене ключи ECDSA на основе данных, полученных через анализ электромагнитного сигнала, излучаемого токеном во время генерации цифровых подписей. Исследователи показали, что электромагнитный сигнал коррелирует с информацией об эфемерном ключе ECDSA, которой достаточно для восстановления секретного ключа с использованием методов машинного обучения.

В частности, характер изменения сигнала позволяет выделить информацию об отдельных битах во время выполнения умножения на скаляр при операциях с эллиптической кривой. Для ECDSA определения даже нескольких битов с информацией о векторе инициализации (nonce) достаточно для совершения атаки по последовательному восстановлению всего закрытого ключа. Для восстановления секретного ключа в токене Google Titan достаточно анализа около 6000 операций с цифровыми подписями на основе ключа ECDSA, используемых для двухфакторной аутентификации FIDO U2F при подключении к учётной записи Google.

Для поиска слабых мест в реализации алгоритма ECDSA в чипах NXP ECDSA использовалась открытая платформа для создания смарткарт NXP J3D081 (JavaCard), которая очень похожа на чипы NXP A700X и использует идентичную криптографическую библиотеку, но при этом предоставляет больше возможностей для изучения работы движка ECDSA. Для восстановления ключа из JavaCard оказалось достаточно анализа около 4000 операций.

Для проведения атаки необходимо наличие физического доступа к токену, т.е. токен на длительное время должен оказаться доступен для исследования атакующим. Более того, чип экранирован алюминиевым экраном, поэтому требуется разбор корпуса, что затрудняет скрытие следов атаки, например, токены Google Titan запаяны в пластик и без видимых следов разобрать их не получится (как вариант предлагается печать на 3D-принтере нового корпуса). На восстановления ключа для одной учётной записи FIDO U2F необходимо около 6 часов плюс ещё около 4 часов требуется для разборки и сборки токена.

Для атаки также требуется достаточно дорогое оборудование, стоимостью приблизительно 10 тысяч евро, навыки по реверс инжинирингу микросхем и специальное программное обеспечение, которое публично не распространяется (возможность атаки подтверждена Google и NXP). В процессе атаки использовался измерительный комплекс Langer ICR HH 500-6, применяемый для испытаний микросхем на электромагнитную совместимость, усилитель Langer BT 706, микроманипулятор Thorlabs PT3/M с разрешением 10 мкм и четырёхканальный осциллограф PicoScope 6404D.

В качестве реализуемого на стороне сервера метода для частичной защиты от применения клонированных токенов при двухфакторной аутентификции предлагается использовать механизм счётчиков, описанный в спецификации FIDO U2F. Стандарт FIDO U2F изначально подразумевает наличие только одного набора ключей, что обусловлено тем, что протокол поддерживает только две базовые операции - регистрация и аутентификация.

На стадии регистрации генерируется новая пара ключей, закрытый ключ сохраняется в токене, а открытый передаётся на сервер. Операция аутентификации на стороне токена создаёт цифровую подпись ECDSA для переданных сервером данных, которая затем может быть проверена на сервере при помощи открытого ключа. Закрытый ключ всегда остаётся в токене и не может быть скопирован, поэтому при необходимости привязки нового токена создаётся новая пара ключей, а старый ключ помещается в список отозванных ключей.

Суть предлагаемого в FIDO U2F механизма защиты от клонирования ключей в том, что токен ведёт счётчик выполненных операций и передаёт его на сервер, который сравнивает переданное значение и значение, сохранённое при выполнении прошлой операции с тем же токеном. Если переданное значение оказалось меньше сохранённого, то делается вывод о наличии нескольких устройств с идентичной парой ключей. Данный механизм уже используется при аутентификации в сервисах Google и позволяет блокировать учётные записи при выявлении активности с клонированных токенов.

Среди подверженных атаке продуктов отмечены:

  • Google Titan Security Key
  • Yubico Yubikey Neo
  • Feitian FIDO NFC USB-A / K9
  • Feitian MultiPass FIDO / K13
  • Feitian ePass FIDO USB-C / K21
  • Feitian FIDO NFC USB-C / K40
  • NXP J3D081_M59_DF
  • NXP J3A081
  • NXP J2E081_M64
  • NXP J3D145_M59
  • NXP J3D081_M59
  • NXP J3E145_M64
  • NXP J3E081_M64_DF


  1. Главная ссылка к новости (https://ninjalab.io/a-side-jou...)
  2. OpenNews: Google представил открытый проект OpenTitan для создания заслуживающих доверия чипов
  3. OpenNews: Google представил открытый стек OpenSK для создания криптографических токенов
  4. OpenNews: Новая техника атаки по сторонним каналам, позволяющая восстановить ключи ECDSA
  5. OpenNews: Уязвимость TPM-Fail, позволяющая восстановить ключи, хранимые в TPM-модулях
  6. OpenNews: Google, SiFive и WD основали альянс для продвижения открытых чипов и SoC
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54385-nxp
Ключевые слова: nxp, google, titan, token, attack
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  • 1.1, Аноним (1), 12:51, 10/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Самый лучший метод!
     
     
  • 2.9, Леголас (ok), 13:03, 10/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    точно, всего то и надо: тихо и незаметно разобрать токен, «залипнуть» на несколько часов рядом с ним, а опосля вернуть всё как было -- ниндзя без работы не останутся
     
     
  • 3.12, Онаним (?), 13:06, 10/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Не надо ничего возвращать как было. Из токена ты получаешь "взад" закрытый ключ, который далее заливаешь в выглядящий точно так же токен. Это если предположить "возврат владельцу". В общем же случае токеном может быть вовсе не брелок для аутентификации например, а TPM-модуль, или что-то ещё, где наличия закрытого ключа может быть достаточно для получения доступа ко всем хранящимся зашифрованным данным.
     
     
  • 4.30, pofigist (?), 14:58, 10/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Во всех нормальных ключах закрытый ключ нельзя извлечь или залить - он генерируется внутри ключа и недоступен через внешние интерфейсы...
     
     
  • 5.43, Онаним (?), 15:19, 10/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Написал ниже, повторюсь.

    В свою собственную начинку можно залить что угодно. И представиться исходным ключом, выполняя его функцию.
    Эмулятор ключа на маленьком ARM - не шибко дорого, не считая реверсинга протокола.

     

  • 1.2, Michael Shigorin (ok), 12:52, 10/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    > стоимостью приблизительно 10 тысяч евро

    Не дорого ли за паяльник?

     
     
  • 2.3, Онаним (?), 12:54, 10/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Langer ICR HH 500-6

    Это уже не паяльник, а действительно серьёзный измеритель полей малой мощности.
    Видимо атака основывается на чтении поля, наведённого IC.

     
     
  • 3.6, Страдивариус (?), 13:00, 10/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Михаил не имел ввиду, что этот прибор - паяльник. Он имел ввиду, что то же можно осуществить более дешево - паяльником. #терморектальныйкриптоанализ
     
     
  • 4.7, Онаним (?), 13:00, 10/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Терморектальный криптоанализ скрытно не сделаешь.
    А вот утерянный ключ проанализировать скрытно - вполне.
     
     
  • 5.8, Онаним (?), 13:02, 10/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    И речь даже не о создании дубликатов, которые не нужны - утерянный ключ и так есть.
    Речь о получении исходного закрытого ключа из IC, которые его просто так не отдают.
    Вряд ли подобная атака ограничивается одним вендором.
     
  • 5.11, funny.falcon (?), 13:06, 10/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вопрос, зачем его анализировать, если он у тебя в руках? Разве что, надеяться, что хозяин не заметит, что корпус стал немного другим, и не заподозрит, что его разбирали.
     
     
  • 6.13, Онаним (?), 13:08, 10/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Тоже возможно, кстати. Не надо возвращать разобранный токен. Берём свой с точно таким же корпусом, но другой начинкой. Заливаем исходный private key. Возвращаем владельцу.
     
     
  • 7.31, pofigist (?), 15:00, 10/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Его нельзя залить - приватный ключь не доступен через внешний интерфейс.
     
     
  • 8.32, Онаним (?), 15:02, 10/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Внимательнее другой начинкой В свою собственную начинку можно залить что угод... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.36, pofigist (?), 15:07, 10/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там есть нюансы Кто-то ещё делает ключи, в которые ключь можно залить Если нет... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.39, Онаним (?), 15:13, 10/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Эмулятор токена на маленьком ARM в принципе не особо проблема Выйдет много деше... текст свёрнут, показать
     
  • 6.17, anonymous (??), 13:27, 10/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    PIN-код неизвестен
     
     
  • 7.19, Онаним (?), 13:55, 10/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > PIN-код неизвестен

    В зависимости от механики слияния пин-кода с ключом он может вообще быть не нужным.
    Ну и сложность пин-кода не большая, в итоге для например расшифровки данных он банально подбирается.

     
     
  • 8.22, пох. (?), 14:11, 10/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И вот это - неэффективно или неправильно используемый pin - гораздо более серьез... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.40, Онаним (?), 15:14, 10/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Абсолютно так Более того, допустим у беспроводных ключей типа гостиничных рум-л... текст свёрнут, показать
     
  • 7.74, pofigist (?), 19:20, 10/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > PIN-код неизвестен

    12345678 подходит в 97,3% случаев

     
  • 5.65, Аноним (65), 18:24, 10/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Терморектальный криптоанализ скрытно не сделаешь.

    Более того - а что, если тебе сделать терморектальный криптоанализ, ты сможешь сказать ключ КОТОРЫМ ОПЕРИРОВАЛ ЧИП? Ты этот ключ хоть раз в жизни видел? Как максимум ты можешь поспособствовать получению токена. Но если ты его быстренько разломал и спустил в унитаз когда запахло жареным, например, шансы получить его все-таки маргинальны. И придется обойтись без него.

     
  • 4.26, Аноним84701 (ok), 14:39, 10/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Он имел ввиду, что то же можно осуществить более дешево - паяльником. #терморектальныйкриптоанализ

    Пользователи токенов хранимые внутри токена ключи обычно не знают (и нередко только смутно и в общих чертах, если вообще, подозревают о их наличии).
    Так что терморектальная криптостойкость тут как раз на высоте.

     
     
  • 5.47, Аноним (47), 16:07, 10/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А паяльником можно не только заставить человека что-то рассказать, но и что-то сделать для обладателя паяльника. Зачем извлекать ключ и "ключ украли, сделки были недействительны, это всё киберпреступники, верните мне назад деньги на счёт", если можно "находясь в здравом уме и твёрдой памяти добровольно заключил сделку" (а если вдруг недобровольно, то вот он, паяльник, далеко не убран и ещё не остыл, думать надо, прежде чем клеветать на столь уважаемых людей)?
     
     
  • 6.60, пох. (?), 17:27, 10/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    спасибо, товарищ майор, мы, в целом, догадываемся.

     
  • 2.16, Ordu (ok), 13:22, 10/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Паяльник, как метод взлома криптографии, монополизирован властьпридержащими. Всем остальным его крайне затруднительно использовать. Дешевле $10k влить в более изощрённые инструменты.
     
     
  • 3.28, Аноним (47), 14:47, 10/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Если у тебя есть $10k чтобы их взять и выложить за такое оборудование, то ту уже под полностью под колпаком власть придержащих. Не говоря уже о том, что все покупки подобного оборудования тщательно мониторятся. Это не буханка хлеба.
     
     
  • 4.46, Ordu (ok), 15:47, 10/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Если у тебя есть $10k чтобы их взять и выложить за такое
    > оборудование, то ту уже под полностью под колпаком власть придержащих.

    Это стоимость автомобиля. Такого чтоб не совсем корыто. Держать под колпаком всех, у кого есть бабки на автомобиль, колпаков не хватит.

    > Не
    > говоря уже о том, что все покупки подобного оборудования тщательно мониторятся.
    > Это не буханка хлеба.

    Мониторятся, наверное. Значит придётся ещё столько же пробашлять тому, кто следит, чтобы он не заметил.

     
     
  • 5.48, Аноним (47), 16:11, 10/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Те, у кого есть бабки на автомобиль - купят себе автомобиль. Взять и выложить такие бабки на детские игрушки они себе позволить не могут.

    >Значит придётся ещё столько же пробашлять тому, кто следит, чтобы он не заметил.

    Конечно заметит. Просто в базу запись пойдёт с пометкой "налоги уплачены" с обязательным отстёгиванием большей части куда надо. Иначе замечальщика самого в расход пустят.

     
     
  • 6.66, Аноним (-), 18:29, 10/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это ты, лох, не можешь, сравни свою зарплату с зарплатой европейцев и американцев. Поймешь почему они могут просто пойти и просто купить себе игруху за $10k. Это меньше месячной зарплаты нормального тематического спеца. И раз в пару лет наверное можно себе и прикупить околотематический шмот, поразвлекаться. А ты арбайтен, нигро, арбайтен, за свои гроши. Слушай шыгориных о том как тебе офигенно живется, в отличие от этих лузеров.
     
  • 3.41, Sgt. Gram (?), 15:17, 10/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > властьпридержащими

    Властями предержащими.

     
     
  • 4.45, Ordu (ok), 15:41, 10/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    >> властьпридержащими
    > Властями предержащими.

    Моя бабушка говорила "властьпридержащими". И мне начхать на тебя.

     
  • 3.52, Аноним (52), 16:43, 10/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Паяльник, как метод взлома криптографии, монополизирован

    Зато бутылки более мобильны и универсальны. Клиенту всегда можно предложить выбрать цвет. Так что эти ваши жрущие энергию приблуды устарели

     
     
  • 4.67, Аноним (-), 18:32, 10/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как тебе бутылка поможет от разломаного и спущеного в унитаз токена? Как максимум она может моральное удовлетворение какому-нибудь садисту принести, но никаких дивидендов кроме этого в такой ситуации вроде бы не просматривается. Даде трижды обутыленый пользователь не восстановит ключ который он не знал.
     
  • 3.76, Michael Shigorin (ok), 19:28, 10/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Паяльник, как метод взлома криптографии, монополизирован властьпридержащими.

    Мне бы Вашу уверенность.

    Если кто не понял -- #2 было о том, что метод-то интересный, но в очередной классической щитомечевой проблеме вчистую проигрывает экономически, при этом не давая очевидных преимуществ (зато давая возможность предсказуемо поймать за руку на удалённой стороне).  Поэтому в то, что при необходимости выберут его, а не пытки водой, как в Гуантанамо -- у меня вот никакой нет.  Хорошо, что у нас-то не девяностые, когда много кому хватало и утюга наружно... это вот янки теперь не позавидуешь -- на полстраны спектрографов и прочего барахла не напасёшься (да и расистское это оборудование, поди, ниггерам непонятное), а всего лишь банить -- явно полумера.

     
  • 2.27, Аноним (27), 14:41, 10/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В развитой цывилизации нет криптографии.
     
     
  • 3.63, Ordu (ok), 17:55, 10/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В развитой цывилизации нет криптографии.

    В достаточно развитой цивилизации криптография неотличима от магии.

     
     
  • 4.68, Аноним (-), 18:36, 10/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если посмотреть на современное крипто, не настолько уж и неправда. Сколько человек вообще на самом деле понимает как это работает, и тем более - в деталях? Какой процент вебмакак хотя-бы очень приблизительно догадывается что на самом деле случится, когда они дернут вон ту функцию?

    - Как работает машина?
    - Ну, я поворачиваю ключ, машина делает дрр, я жму на педальки и она едет.

    По-моему нормальное описание последовательности заклинаний или шаманских ритуалов, не? :)

     
     
  • 5.73, Ordu (ok), 19:01, 10/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, правильнее было бы сказать так:

    Любая достаточно развитая технология неотличима от магии.

    Но я не Артур Кларк, чтобы такие глубокие мудрости толкать. Я скромнее.

     

  • 1.4, КО (?), 12:54, 10/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    "необходимо наличие физического доступа к токену"
    перестал читать
     
     
  • 2.5, Онаним (?), 12:56, 10/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну в общем да. Сферическая атака в вакууме на утерянный ключ, который к тому же ещё разломать придётся.
    С другой стороны, при комбинации с человеческим фактором (i.e. несообщение об утере ключа)...
    Самое поганое, что судя по оборудованию, подобная атака потенциально возможна почти на любые типы ключей.
     
     
  • 3.18, Ordu (ok), 13:36, 10/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Сферическая атака в вакууме на утерянный ключ, который к тому же ещё разломать придётся.

    Почему сразу на утерянный? Людей можно купить. Если покупать их ключ на время, и потом вернуть ключ обратно, почти как новый... В смысле, почти как старый, то возможно стоимость этого окажется не больше, чем стоимость оборудования для съёма ключа.

    Тут другой вопрос в том, что результаты исследования были опубликованы. А это значит, что любая вменяемая служба безопасности предпримет меры к тому, чтобы, как минимум, сокрыть слив ключа было бы сложно. А производители ключей придумают что-нибудь своё, чтобы стоимость снятия ключа ещё поднять. Откуда и вывод, что ценность это исследование представляет в основном для этих самых служб безопасности и производителей токенов.

    > Самое поганое, что судя по оборудованию, подобная атака потенциально возможна почти на любые типы ключей.

    Возможна атака на любые типы ключей. Если не эта, то какая-нибудь другая. Но вопрос не в возможности атаки, возможность даже не обсуждается, вопрос в стоимости этой самой атаки. Если стоимость выше того, что можно получить через эту атаку, то и нахрен она кому нужна такая? Только террористы будут проводить атаку себе в ущерб, но если они не без бошки совсем, то и их случай вполне можно анализировать методами капиталистической экономики, сводя всё к вечнозелёным баксам.

     
     
  • 4.21, пох. (?), 14:09, 10/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Почему сразу на утерянный? Людей можно купить. Если покупать их ключ на время,

    То есть, кинуть пацана - купить ключ на время, а себе оставить, беспалева, копию навсегда?

    Ну, как-то это... не по понятиям.

     
     
  • 5.29, Ordu (ok), 14:51, 10/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >> Почему сразу на утерянный? Людей можно купить. Если покупать их ключ на время,
    > То есть, кинуть пацана - купить ключ на время, а себе оставить,
    > беспалева, копию навсегда?

    Зачем же без палева? Он вполне осознанно пойдёт на риск. Главное заплатить ему достаточно.

     
  • 3.33, pofigist (?), 15:02, 10/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Бухнул. Клофелин. Очнулся - ключ на месте. Все ок? А вот вам индейское жилище - фигвам...
     
     
  • 4.34, Онаним (?), 15:04, 10/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Да можно даже и не бухнуть. Пошёл в сауну попариться, в бассейне поплавать. Ключ оставил в сейфе номера.
    Пришёл - ключ на месте.
     
     
  • 5.37, pofigist (?), 15:09, 10/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ну и шлюх никто не отменял, ога... Вариантов уйма. Даже Джон Ребел не хранит ключь в анусе...😂
     
     
  • 6.42, Онаним (?), 15:17, 10/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я иногда вижу брелки в таком состоянии, что вот насчёт неиспользуемости конкретно этого места хранения у меня большие сомнения.
     
  • 2.10, Онаним (?), 13:04, 10/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Я вижу другое пространство для атак: bitlocker у нас повально с чем используют? Правильно, с TPM. Который тоже ключ в теории просто так не отдаёт. Ну так вот...
     
     
  • 3.55, Crazy Alex (ok), 16:59, 10/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Основная мораль тут - не надо полагаться на физическую защищённость этих чипов, уязвимости будут всегда. И на одну засвеченную десяток испульзуемых втихуюу будет, не говоря о бёкдорах, всунутых спецслужбами - secure element - явно лакомая добыча, быдет крайне странно, если бэкдоров в нём не будет, с шансами - и что-то с удалённым доступом.

    А для защиты от любопытного соседа-айтишника или не сильно богатого вора хватит и массовых чипов без великой секьюрности, зато дешёвых настолько, что лишнюю функциональность в виде бэкдоров туда впихивать некуда.

     
     
  • 4.69, Аноним (-), 18:42, 10/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Более того - технически TPM это обычно просто проц. С какой-то фирмварью. Наглухо проприетарной, конечно. А то что оно себя ведет хорошо - предлагается поверить джентльменам на слово.

    При том иногда джентльмены конкретно напирают на удачу. Например, довольно популярный MIFARE от филипса-NXP рассказывает про секурную проприетарную криптографию. С 48-битным ключом. Джентльмены удачи иногда бывают такие затейники, когда хочется продать чипов, да побольше.

     

  • 1.14, Аноним (14), 13:10, 10/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как вариант можно экран не снаружи микросхемы делать, а внутри. Тогда придётся лазером за 100 000 $ или наждачкой за р10 стачивать корпус микросхемы.
     
  • 1.15, Аноним (15), 13:15, 10/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Выявлен метод блокирования сообщений на опеннете, посредством ошибки, ссылающейся на "излишнюю анонимность". Поправьте мол свой Refefer в вашем браузере,чтобы тут писать. Вообще не палятся ни разу.
     
     
  • 2.44, Онаним (?), 15:21, 10/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это я так понимаю защита от совсем тупого спама скрипткиддями, а не анонимности )
     

  • 1.20, erthink (ok), 14:00, 10/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хорошо
     
  • 1.25, Аноним (25), 14:22, 10/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Значит надо:
    1. Забрать токен у владельца
    2. Разобрать, подключить к измерителю
    3. Узнать пароль или пинкод у владельца. Ведь измеритель измеряет всё во время подписывания, а как подписывать если доступа к ключу нет?
     
     
  • 2.75, Аноним (75), 19:26, 10/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    исследователи за 3 года превентивно заинженирили ключ с токена, а деятели - "эЭ, а пин-код?"
     

  • 1.53, Аноним (53), 16:47, 10/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Простой вопрос - а нам то оно нах ? Тут 100% аудитории даже не слашало об этой фигне, а 10% готовы использовать это в своих мечтах.
     
     
  • 2.58, Kuromi (ok), 17:18, 10/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну если вы не слышали - это ваши проблемы. U2F ключи спокойно уже можно использовать в аккаунтах Гугл, Дропбокс, Гитхаб, Namecheap  и так далее - смотрите тут https://www.dongleauth.info/
    Да, поддержка токенов не очень, по двум причинам - 1) пока что мало сайтов поддерживает 2) Довольно  недешево (в РФ особенно - 5-6 тысяч за ключ).
    Внедрение идет медленно - https://elie.net/blog/security/the-bleak-picture-of-two-factor-authentication-
    Банки, по традиции, тормозят больше всего, хотя вот там-то выигрышь был бы смый большой (чему удивляться, если они там TOTP осилить не могут, а если осиливают, то представляют это как ПРОРЫВ)
     
     
  • 3.61, пох. (?), 17:33, 10/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Банки: "а мы и не спим".

    Хинт: ВТБ ДОБИЛ надежную и _уже_ развернутую двухфакторку (успехов, кстати, что-то вытащить из смарткарты наружу - особенно смарткарты, не имеющий дурацких радио-деталей). В пользу гуаноsms.

    Потому что выигрыш тут в пользу не тех пацанов.

     
  • 3.70, Аноним (-), 18:46, 10/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > U2F ключи спокойно уже можно использовать в аккаунтах Гугл, Дропбокс, Гитхаб, Namecheap  и так далее - смотрите тут https://www.dongleauth.info/

    Ясно, никому ненужное ненужно.

     

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