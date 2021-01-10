Выявлен метод клонирования ключей из криптографических токенов на базе чипов NXP

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|2.9, Леголас (ok), 13:03, 10/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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точно, всего то и надо: тихо и незаметно разобрать токен, «залипнуть» на несколько часов рядом с ним, а опосля вернуть всё как было -- ниндзя без работы не останутся
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|3.12, Онаним (?), 13:06, 10/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Не надо ничего возвращать как было. Из токена ты получаешь "взад" закрытый ключ, который далее заливаешь в выглядящий точно так же токен. Это если предположить "возврат владельцу". В общем же случае токеном может быть вовсе не брелок для аутентификации например, а TPM-модуль, или что-то ещё, где наличия закрытого ключа может быть достаточно для получения доступа ко всем хранящимся зашифрованным данным.
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|4.30, pofigist (?), 14:58, 10/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Во всех нормальных ключах закрытый ключ нельзя извлечь или залить - он генерируется внутри ключа и недоступен через внешние интерфейсы...
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|5.43, Онаним (?), 15:19, 10/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Написал ниже, повторюсь.
В свою собственную начинку можно залить что угодно. И представиться исходным ключом, выполняя его функцию.
Эмулятор ключа на маленьком ARM - не шибко дорого, не считая реверсинга протокола.
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|2.3, Онаним (?), 12:54, 10/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Langer ICR HH 500-6
Это уже не паяльник, а действительно серьёзный измеритель полей малой мощности.
Видимо атака основывается на чтении поля, наведённого IC.
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|3.6, Страдивариус (?), 13:00, 10/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Михаил не имел ввиду, что этот прибор - паяльник. Он имел ввиду, что то же можно осуществить более дешево - паяльником. #терморектальныйкриптоанализ
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|4.7, Онаним (?), 13:00, 10/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Терморектальный криптоанализ скрытно не сделаешь.
А вот утерянный ключ проанализировать скрытно - вполне.
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|5.8, Онаним (?), 13:02, 10/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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И речь даже не о создании дубликатов, которые не нужны - утерянный ключ и так есть.
Речь о получении исходного закрытого ключа из IC, которые его просто так не отдают.
Вряд ли подобная атака ограничивается одним вендором.
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|5.11, funny.falcon (?), 13:06, 10/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вопрос, зачем его анализировать, если он у тебя в руках? Разве что, надеяться, что хозяин не заметит, что корпус стал немного другим, и не заподозрит, что его разбирали.
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|6.13, Онаним (?), 13:08, 10/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Тоже возможно, кстати. Не надо возвращать разобранный токен. Берём свой с точно таким же корпусом, но другой начинкой. Заливаем исходный private key. Возвращаем владельцу.
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|7.31, pofigist (?), 15:00, 10/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Его нельзя залить - приватный ключь не доступен через внешний интерфейс.
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|8.32, Онаним (?), 15:02, 10/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
Внимательнее другой начинкой В свою собственную начинку можно залить что угод... текст свёрнут, показать
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|10.39, Онаним (?), 15:13, 10/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
Эмулятор токена на маленьком ARM в принципе не особо проблема Выйдет много деше... текст свёрнут, показать
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|7.19, Онаним (?), 13:55, 10/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> PIN-код неизвестен
В зависимости от механики слияния пин-кода с ключом он может вообще быть не нужным.
Ну и сложность пин-кода не большая, в итоге для например расшифровки данных он банально подбирается.
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|8.22, пох. (?), 14:11, 10/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
И вот это - неэффективно или неправильно используемый pin - гораздо более серьез... текст свёрнут, показать
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|9.40, Онаним (?), 15:14, 10/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Абсолютно так Более того, допустим у беспроводных ключей типа гостиничных рум-л... текст свёрнут, показать
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|5.65, Аноним (65), 18:24, 10/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Терморектальный криптоанализ скрытно не сделаешь.
Более того - а что, если тебе сделать терморектальный криптоанализ, ты сможешь сказать ключ КОТОРЫМ ОПЕРИРОВАЛ ЧИП? Ты этот ключ хоть раз в жизни видел? Как максимум ты можешь поспособствовать получению токена. Но если ты его быстренько разломал и спустил в унитаз когда запахло жареным, например, шансы получить его все-таки маргинальны. И придется обойтись без него.
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|4.26, Аноним84701 (ok), 14:39, 10/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Он имел ввиду, что то же можно осуществить более дешево - паяльником. #терморектальныйкриптоанализ
Пользователи токенов хранимые внутри токена ключи обычно не знают (и нередко только смутно и в общих чертах, если вообще, подозревают о их наличии).
Так что терморектальная криптостойкость тут как раз на высоте.
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|5.47, Аноним (47), 16:07, 10/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А паяльником можно не только заставить человека что-то рассказать, но и что-то сделать для обладателя паяльника. Зачем извлекать ключ и "ключ украли, сделки были недействительны, это всё киберпреступники, верните мне назад деньги на счёт", если можно "находясь в здравом уме и твёрдой памяти добровольно заключил сделку" (а если вдруг недобровольно, то вот он, паяльник, далеко не убран и ещё не остыл, думать надо, прежде чем клеветать на столь уважаемых людей)?
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|2.16, Ordu (ok), 13:22, 10/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Паяльник, как метод взлома криптографии, монополизирован властьпридержащими. Всем остальным его крайне затруднительно использовать. Дешевле $10k влить в более изощрённые инструменты.
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|3.28, Аноним (47), 14:47, 10/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Если у тебя есть $10k чтобы их взять и выложить за такое оборудование, то ту уже под полностью под колпаком власть придержащих. Не говоря уже о том, что все покупки подобного оборудования тщательно мониторятся. Это не буханка хлеба.
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|4.46, Ordu (ok), 15:47, 10/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Если у тебя есть $10k чтобы их взять и выложить за такое
> оборудование, то ту уже под полностью под колпаком власть придержащих.
Это стоимость автомобиля. Такого чтоб не совсем корыто. Держать под колпаком всех, у кого есть бабки на автомобиль, колпаков не хватит.
> Не
> говоря уже о том, что все покупки подобного оборудования тщательно мониторятся.
> Это не буханка хлеба.
Мониторятся, наверное. Значит придётся ещё столько же пробашлять тому, кто следит, чтобы он не заметил.
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|5.48, Аноним (47), 16:11, 10/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Те, у кого есть бабки на автомобиль - купят себе автомобиль. Взять и выложить такие бабки на детские игрушки они себе позволить не могут.
>Значит придётся ещё столько же пробашлять тому, кто следит, чтобы он не заметил.
Конечно заметит. Просто в базу запись пойдёт с пометкой "налоги уплачены" с обязательным отстёгиванием большей части куда надо. Иначе замечальщика самого в расход пустят.
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|6.66, Аноним (-), 18:29, 10/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это ты, лох, не можешь, сравни свою зарплату с зарплатой европейцев и американцев. Поймешь почему они могут просто пойти и просто купить себе игруху за $10k. Это меньше месячной зарплаты нормального тематического спеца. И раз в пару лет наверное можно себе и прикупить околотематический шмот, поразвлекаться. А ты арбайтен, нигро, арбайтен, за свои гроши. Слушай шыгориных о том как тебе офигенно живется, в отличие от этих лузеров.
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|4.45, Ordu (ok), 15:41, 10/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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>> властьпридержащими
> Властями предержащими.
Моя бабушка говорила "властьпридержащими". И мне начхать на тебя.
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|3.52, Аноним (52), 16:43, 10/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Паяльник, как метод взлома криптографии, монополизирован
Зато бутылки более мобильны и универсальны. Клиенту всегда можно предложить выбрать цвет. Так что эти ваши жрущие энергию приблуды устарели
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|4.67, Аноним (-), 18:32, 10/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Как тебе бутылка поможет от разломаного и спущеного в унитаз токена? Как максимум она может моральное удовлетворение какому-нибудь садисту принести, но никаких дивидендов кроме этого в такой ситуации вроде бы не просматривается. Даде трижды обутыленый пользователь не восстановит ключ который он не знал.
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|3.76, Michael Shigorin (ok), 19:28, 10/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Паяльник, как метод взлома криптографии, монополизирован властьпридержащими.
Мне бы Вашу уверенность.
Если кто не понял -- #2 было о том, что метод-то интересный, но в очередной классической щитомечевой проблеме вчистую проигрывает экономически, при этом не давая очевидных преимуществ (зато давая возможность предсказуемо поймать за руку на удалённой стороне). Поэтому в то, что при необходимости выберут его, а не пытки водой, как в Гуантанамо -- у меня вот никакой нет. Хорошо, что у нас-то не девяностые, когда много кому хватало и утюга наружно... это вот янки теперь не позавидуешь -- на полстраны спектрографов и прочего барахла не напасёшься (да и расистское это оборудование, поди, ниггерам непонятное), а всего лишь банить -- явно полумера.
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|3.63, Ordu (ok), 17:55, 10/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> В развитой цывилизации нет криптографии.
В достаточно развитой цивилизации криптография неотличима от магии.
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|4.68, Аноним (-), 18:36, 10/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Если посмотреть на современное крипто, не настолько уж и неправда. Сколько человек вообще на самом деле понимает как это работает, и тем более - в деталях? Какой процент вебмакак хотя-бы очень приблизительно догадывается что на самом деле случится, когда они дернут вон ту функцию?
- Как работает машина?
- Ну, я поворачиваю ключ, машина делает дрр, я жму на педальки и она едет.
По-моему нормальное описание последовательности заклинаний или шаманских ритуалов, не? :)
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|5.73, Ordu (ok), 19:01, 10/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да, правильнее было бы сказать так:
Любая достаточно развитая технология неотличима от магии.
Но я не Артур Кларк, чтобы такие глубокие мудрости толкать. Я скромнее.
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|1.4, КО (?), 12:54, 10/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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"необходимо наличие физического доступа к токену"
перестал читать
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|2.5, Онаним (?), 12:56, 10/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну в общем да. Сферическая атака в вакууме на утерянный ключ, который к тому же ещё разломать придётся.
С другой стороны, при комбинации с человеческим фактором (i.e. несообщение об утере ключа)...
Самое поганое, что судя по оборудованию, подобная атака потенциально возможна почти на любые типы ключей.
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|3.18, Ordu (ok), 13:36, 10/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Сферическая атака в вакууме на утерянный ключ, который к тому же ещё разломать придётся.
Почему сразу на утерянный? Людей можно купить. Если покупать их ключ на время, и потом вернуть ключ обратно, почти как новый... В смысле, почти как старый, то возможно стоимость этого окажется не больше, чем стоимость оборудования для съёма ключа.
Тут другой вопрос в том, что результаты исследования были опубликованы. А это значит, что любая вменяемая служба безопасности предпримет меры к тому, чтобы, как минимум, сокрыть слив ключа было бы сложно. А производители ключей придумают что-нибудь своё, чтобы стоимость снятия ключа ещё поднять. Откуда и вывод, что ценность это исследование представляет в основном для этих самых служб безопасности и производителей токенов.
> Самое поганое, что судя по оборудованию, подобная атака потенциально возможна почти на любые типы ключей.
Возможна атака на любые типы ключей. Если не эта, то какая-нибудь другая. Но вопрос не в возможности атаки, возможность даже не обсуждается, вопрос в стоимости этой самой атаки. Если стоимость выше того, что можно получить через эту атаку, то и нахрен она кому нужна такая? Только террористы будут проводить атаку себе в ущерб, но если они не без бошки совсем, то и их случай вполне можно анализировать методами капиталистической экономики, сводя всё к вечнозелёным баксам.
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|4.21, пох. (?), 14:09, 10/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Почему сразу на утерянный? Людей можно купить. Если покупать их ключ на время,
То есть, кинуть пацана - купить ключ на время, а себе оставить, беспалева, копию навсегда?
Ну, как-то это... не по понятиям.
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|5.29, Ordu (ok), 14:51, 10/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>> Почему сразу на утерянный? Людей можно купить. Если покупать их ключ на время,
> То есть, кинуть пацана - купить ключ на время, а себе оставить,
> беспалева, копию навсегда?
Зачем же без палева? Он вполне осознанно пойдёт на риск. Главное заплатить ему достаточно.
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|3.33, pofigist (?), 15:02, 10/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Бухнул. Клофелин. Очнулся - ключ на месте. Все ок? А вот вам индейское жилище - фигвам...
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|4.34, Онаним (?), 15:04, 10/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Да можно даже и не бухнуть. Пошёл в сауну попариться, в бассейне поплавать. Ключ оставил в сейфе номера.
Пришёл - ключ на месте.
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|5.37, pofigist (?), 15:09, 10/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ну и шлюх никто не отменял, ога... Вариантов уйма. Даже Джон Ребел не хранит ключь в анусе...😂
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|6.42, Онаним (?), 15:17, 10/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я иногда вижу брелки в таком состоянии, что вот насчёт неиспользуемости конкретно этого места хранения у меня большие сомнения.
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|2.10, Онаним (?), 13:04, 10/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Я вижу другое пространство для атак: bitlocker у нас повально с чем используют? Правильно, с TPM. Который тоже ключ в теории просто так не отдаёт. Ну так вот...
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|3.55, Crazy Alex (ok), 16:59, 10/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Основная мораль тут - не надо полагаться на физическую защищённость этих чипов, уязвимости будут всегда. И на одну засвеченную десяток испульзуемых втихуюу будет, не говоря о бёкдорах, всунутых спецслужбами - secure element - явно лакомая добыча, быдет крайне странно, если бэкдоров в нём не будет, с шансами - и что-то с удалённым доступом.
А для защиты от любопытного соседа-айтишника или не сильно богатого вора хватит и массовых чипов без великой секьюрности, зато дешёвых настолько, что лишнюю функциональность в виде бэкдоров туда впихивать некуда.
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|4.69, Аноним (-), 18:42, 10/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Более того - технически TPM это обычно просто проц. С какой-то фирмварью. Наглухо проприетарной, конечно. А то что оно себя ведет хорошо - предлагается поверить джентльменам на слово.
При том иногда джентльмены конкретно напирают на удачу. Например, довольно популярный MIFARE от филипса-NXP рассказывает про секурную проприетарную криптографию. С 48-битным ключом. Джентльмены удачи иногда бывают такие затейники, когда хочется продать чипов, да побольше.
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|1.14, Аноним (14), 13:10, 10/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Как вариант можно экран не снаружи микросхемы делать, а внутри. Тогда придётся лазером за 100 000 $ или наждачкой за р10 стачивать корпус микросхемы.
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|1.15, Аноним (15), 13:15, 10/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Выявлен метод блокирования сообщений на опеннете, посредством ошибки, ссылающейся на "излишнюю анонимность". Поправьте мол свой Refefer в вашем браузере,чтобы тут писать. Вообще не палятся ни разу.
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|2.44, Онаним (?), 15:21, 10/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Это я так понимаю защита от совсем тупого спама скрипткиддями, а не анонимности )
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|1.25, Аноним (25), 14:22, 10/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Значит надо:
1. Забрать токен у владельца
2. Разобрать, подключить к измерителю
3. Узнать пароль или пинкод у владельца. Ведь измеритель измеряет всё во время подписывания, а как подписывать если доступа к ключу нет?
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|2.75, Аноним (75), 19:26, 10/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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исследователи за 3 года превентивно заинженирили ключ с токена, а деятели - "эЭ, а пин-код?"
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|1.53, Аноним (53), 16:47, 10/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Простой вопрос - а нам то оно нах ? Тут 100% аудитории даже не слашало об этой фигне, а 10% готовы использовать это в своих мечтах.
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|2.58, Kuromi (ok), 17:18, 10/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну если вы не слышали - это ваши проблемы. U2F ключи спокойно уже можно использовать в аккаунтах Гугл, Дропбокс, Гитхаб, Namecheap и так далее - смотрите тут https://www.dongleauth.info/
Да, поддержка токенов не очень, по двум причинам - 1) пока что мало сайтов поддерживает 2) Довольно недешево (в РФ особенно - 5-6 тысяч за ключ).
Внедрение идет медленно - https://elie.net/blog/security/the-bleak-picture-of-two-factor-authentication-
Банки, по традиции, тормозят больше всего, хотя вот там-то выигрышь был бы смый большой (чему удивляться, если они там TOTP осилить не могут, а если осиливают, то представляют это как ПРОРЫВ)
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|3.61, пох. (?), 17:33, 10/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Банки: "а мы и не спим".
Хинт: ВТБ ДОБИЛ надежную и _уже_ развернутую двухфакторку (успехов, кстати, что-то вытащить из смарткарты наружу - особенно смарткарты, не имеющий дурацких радио-деталей). В пользу гуаноsms.
Потому что выигрыш тут в пользу не тех пацанов.
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