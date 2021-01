Выявлен метод клонирования ключей из криптографических токенов на базе чипов NXP

3.28 , Аноним ( 47 ), 14:47, 10/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Если у тебя есть $10k чтобы их взять и выложить за такое оборудование, то ту уже под полностью под колпаком власть придержащих. Не говоря уже о том, что все покупки подобного оборудования тщательно мониторятся. Это не буханка хлеба.

4.46 , Ordu ( ok ), 15:47, 10/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > Если у тебя есть $10k чтобы их взять и выложить за такое

> оборудование, то ту уже под полностью под колпаком власть придержащих. Это стоимость автомобиля. Такого чтоб не совсем корыто. Держать под колпаком всех, у кого есть бабки на автомобиль, колпаков не хватит. > Не

> говоря уже о том, что все покупки подобного оборудования тщательно мониторятся.

> Это не буханка хлеба. Мониторятся, наверное. Значит придётся ещё столько же пробашлять тому, кто следит, чтобы он не заметил.

5.48 , Аноним ( 47 ), 16:11, 10/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Те, у кого есть бабки на автомобиль - купят себе автомобиль. Взять и выложить такие бабки на детские игрушки они себе позволить не могут. >Значит придётся ещё столько же пробашлять тому, кто следит, чтобы он не заметил. Конечно заметит. Просто в базу запись пойдёт с пометкой "налоги уплачены" с обязательным отстёгиванием большей части куда надо. Иначе замечальщика самого в расход пустят.

6.66 , Аноним ( - ), 18:29, 10/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это ты, лох, не можешь, сравни свою зарплату с зарплатой европейцев и американцев. Поймешь почему они могут просто пойти и просто купить себе игруху за $10k. Это меньше месячной зарплаты нормального тематического спеца. И раз в пару лет наверное можно себе и прикупить околотематический шмот, поразвлекаться. А ты арбайтен, нигро, арбайтен, за свои гроши. Слушай шыгориных о том как тебе офигенно живется, в отличие от этих лузеров.

3.52 , Аноним ( 52 ), 16:43, 10/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Паяльник, как метод взлома криптографии, монополизирован Зато бутылки более мобильны и универсальны. Клиенту всегда можно предложить выбрать цвет. Так что эти ваши жрущие энергию приблуды устарели

4.67 , Аноним ( - ), 18:32, 10/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Как тебе бутылка поможет от разломаного и спущеного в унитаз токена? Как максимум она может моральное удовлетворение какому-нибудь садисту принести, но никаких дивидендов кроме этого в такой ситуации вроде бы не просматривается. Даде трижды обутыленый пользователь не восстановит ключ который он не знал.

3.76 , Michael Shigorin ( ok ), 19:28, 10/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Паяльник, как метод взлома криптографии, монополизирован властьпридержащими. Мне бы Вашу уверенность. Если кто не понял -- #2 было о том, что метод-то интересный, но в очередной классической щитомечевой проблеме вчистую проигрывает экономически, при этом не давая очевидных преимуществ (зато давая возможность предсказуемо поймать за руку на удалённой стороне). Поэтому в то, что при необходимости выберут его, а не пытки водой, как в Гуантанамо -- у меня вот никакой нет. Хорошо, что у нас-то не девяностые, когда много кому хватало и утюга наружно... это вот янки теперь не позавидуешь -- на полстраны спектрографов и прочего барахла не напасёшься (да и расистское это оборудование, поди, ниггерам непонятное), а всего лишь банить -- явно полумера.