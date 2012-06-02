Выявлена возможность обхода ограничений доступа к "user namespace" в Ubuntu

|
|1.1, Аноним (-), 16:38, 28/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
|
> Проблема вызвана переполнением буфера, возникающем при
> обработке специально сформированных образов ФС.
> позволяющей получить root-привилегии в системе
Ha-ha, classic.
> Проблема проявляется только в ядрах Linux до версии 6.12.
"До" это отлично. А "от" какой версии?
Некродеб как всегда дыряв - Bookworm 6.1
|
|1.2, Аноним (2), 16:40, 28/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Расскажите что это случайность, а не специально сделано для специальных людей.
|
|
|
|2.7, Аноним (-), 16:58, 28/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Расскажите что это случайность, а не специально сделано для специальных людей.
Рассказывать можно что угодно, а вот доказать не получится.
К сожалению оно так сейчас работает - пекаря за антисанитарию вздрючат, а программер скажет "ну ошибся, с кем не бывает"
|
|
|
|3.29, Аноним (29), 17:53, 28/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Сейчас куча всяких низкокачественных товаров продаётся и никто никог не трогает.
|
|1.5, Аноним (5), 16:52, 28/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Как показывает практика 22.04 всё покоя не даёт , чё на новых не ковыряются и не делают эксплоитов или темплейтов остаётся загадкой
|
|
|
|2.23, bdrbt (ok), 17:46, 28/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Ковыряются, просто пока эти уязвимости - кого надо уязвимости.
|
|1.8, Аноним (8), 16:59, 28/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>Создание "user namespace" с привилегированным доступом внутри контейнера представляет угрозу только если в системе не установлены все доступные обновления и в ядре присутствует известная неисправленная уязвимость
Вы же сами сказали - В ЯДРЕ ПРИСУТСТВУЕТ НЕИСПРАВЛЕННАЯ УЯЗВИМОСТЬ. Чтобы она не присутствовала - надо ядро переписать.
Все эти usernsы ... они были бы полезны, если бы не давали рута или capabilities внутри userns-а. То есть если бы были чисто для фейкинга uisd, gid и имени пользователя, и home.
Но монтирование произвольных ФСов с ядерными драйверами - это бездонная бочка эксплоитов. Пофиксить это - это только ядро и ФСы с нуля переписать, приоритезируя безопасность и полностью забивая болт на производительность и эффективность.
|
|1.9, Анонимусс (-), 17:00, 28/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Лучшие погромисты современности забыли проверить размер перед работой с буфером.
+ if (key_len > sizeof(hfs_btree_key) || key_len < 1) {
+ memset(key, 0, sizeof(hfs_btree_key));
+ pr_err("hfs: Invalid key length: %d\n", key_len);
+ return;
+ }
Никогда такого не было и вот опять!
|
|1.10, Аноним (10), 17:01, 28/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Уровень защиты: Убунту. Самый бессмысленный дистриб на свете, постоянно втюхивают свои сомнительные решения. На кой черт вообще на уровне дистра ограничивать доступ к userns? Те, кому он мешает сидеть на стуле ровно, отключают его полностью, а не ограничиваются полумерами с какими-то стремными белыми списками.
|
|1.11, Аноним (8), 17:02, 28/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>Для блокирования найденных лазеек разработчики Ubuntu рекомендуют отключить возможность изменения профилей AppArmor утилитой aa-exec, выставив настройку "sysctl kernel.apparmor_restrict_unprivileged_unconfined=1".
Там просто в половине профилев написано, что они на самом деле unconfined. то есть используются исключительно для обхода того патча, который применён. Кстати, патч не только у Ubuntu, но и у Debian.
|
|1.13, Анонимусс (-), 17:04, 28/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Cтало интересно, зачем они проверяют key_len < 1, а не просто с нулем, это же длина, как она вообще может быть отрицательной??
int key_len;
У ядерщиков все возможно...
|
|
|
|2.15, 11 (?), 17:14, 28/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А в чем проблема? если длина больше нуля или равна нулю в зависимости от контекста может ошибкой быть, а может не быть, а если отрицательное число, то это код ошибки. Стандартнейшая практика.
|
|
|
|3.16, Анонимусс (-), 17:22, 28/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> а если отрицательное число, то это код ошибки
Там было бы если функция hfs_bnode_read_u8, которая вызывается на 66 строке не возвращала бы u8 data;
Это во-первых.
А во-вторых, если это ошибка, то где ее обработка?
|
|1.14, Аноним (-), 17:13, 28/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
А теперь посмотрим когда это наделали.
github.com/torvalds/linux/blame/master/fs/hfs/bnode.c#L70
github.com/torvalds/linux/blame/master/fs/hfsplus/bnode.c#L68
Linux-2.6.12-rc2 20 years ago (Apr 17, 2005)
Какая прелесть, не правда ли!
Где те люди, которые рассказывали что самое крутое ядро - 2.6?
|
|
|
|2.18, Аноним (18), 17:34, 28/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Вчерась писали, что до тру кода галерных сеньеров это 2.0 версия. Так что все претензии только с чемоданом деняк принимаются.
|
|2.21, Анониссимус (?), 17:44, 28/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Всегда поражали аноны, которым не лень посмотреть в блейме дату :D Но спасибо вам за то, что другим будет лень делать :)
|
|1.17, eugener (ok), 17:32, 28/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> эксплоит, использование которого продемонстрировано в Ubuntu 22.04 с ядром 6.5.0-18-generic
Родное ядро в 22.04 — 5.15. HWE — 6.8. Из какой промежуточной стадии они вытащили 6.5?
|
|1.27, Krtek (?), 17:49, 28/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Какое же в Линукс низкое качество разработки. Я раньше свято верил, что это самое крутое произведение инженерной мысли за всю историю компьютеров. Эх, наивная юность =)
|
|
|
|2.32, Аноним (32), 18:05, 28/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Если бы они без конца не ломали драйвера, я бы до сих пор так думал.
|
|1.35, Аноним (35), 18:31, 28/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> Проблема в том, что изначально многие подсистемы ядра были написаны с расчётом на то, что работать с ними может только пользователь root, и проблемы в подобных подсистемах не рассматривались как уязвимость
Иными словами, Линукс (да и весь остальной UNIX-like со своим «всё файл», концепцией привилегированных портов, привилегированных UID/GID, и прочими атавизмами) — как был системой для однопользовательских локалхостов, так и остался. Plan9 намекал, что «всё урл» куда лучше подходит для распределённых систем, но слишком опередил своё время чтобы быть услышанным. А других инноваций у меня для вас нет.
|