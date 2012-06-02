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Выявлена возможность обхода ограничений доступа к "user namespace" в Ubuntu

28.03.2025 15:07

Исследователи безопасности из компании Qualys выявили три способа обхода применяемых в Ubuntu ограничений доступа к пространству имён идентификаторов пользователя (user namespace). Начиная с выпуска 23.10 в Ubuntu применяется дополнительный слой изоляции, не позволяющий обычным непривилегированным пользователям создавать "user namespace". Сам по себе доступ к "user namespace" не является уязвимостью и многие дистрибутивы предоставляют его из коробки, так как он требуется в системах контейнерной изоляции и используется для sendbox-ограничений (например применяется для sandbox-изоляции браузеров).

Пространства имён (namespace) в ядре Linux позволяют привязать к разным процессам разные представления ресурсов, например, процесс может быть помещён в окружение со своими точками монтирования, IPC, PID и сетевым стеком, которые не пересекаются с окружением других процессов. При помощи "user namespace" непривилегированный процесс в контексте изолированного контейнера может обращаться к подсистемам ядра, в обычных условиях требующих повышенных привилегий, но оставаться при этом непривилегированным вне контейнера.

Проблема в том, что изначально многие подсистемы ядра были написаны с расчётом на то, что работать с ними может только пользователь root, и проблемы в подобных подсистемах не рассматривались как уязвимость, так как непривилегированные пользователи не могли к ним обращаться. После того, как появился "user namespace" ошибки в подобных подсистемах стали иметь иное значение - эксплуатация уязвимости в ядре из изолированного окружения приводила к выполнению кода на уровне ядра и позволяла получить привилегированный доступ ко всей системе.

В Ubuntu в качестве дополнительного уровня защиты была реализована гибридная схема, выборочно оставляющая некоторым программам возможность создавать "user namespace" при наличии профиля AppArmor с правилом "allow userns create" или прав CAP_SYS_ADMIN. Подобная защита позволяла уменьшить риск эксплуатации уязвимостей в подсистемах ядра (сократить поверхность атаки), но при этом сохранить возможность полноценной sendbox-изоляции в избранных приложениях.

Создание "user namespace" с привилегированным доступом внутри контейнера представляет угрозу только если в системе не установлены все доступные обновления и в ядре присутствует известная неисправленная уязвимость. Выявлено три способа обхода механизма ограничения доступа к "user namespace", позволяющих непривилегированному локальному пользователю создать "user namespace" c привилегиями администратора внутри, достаточными для выполнения эксплоитов, требующих прав CAP_SYS_ADMIN или CAP_NET_ADMIN:

  • Атакующий может использовать утилиту aa-exec, входящую в базовую поставку, для применения к себе имеющихся в системе профилей AppArmor, среди прочего и тех, что разрешают доступ к "user namespace". Например, можно применить к своему процессу профили от chrome, flatpak и trinity. 
    
   $ aa-exec -p trinity -- unshare -U -r -m /bin/sh
  • Атакующий может запустить командную оболочку из пакета busybox, поставляемого по умолчанию и снабжённого профилем AppArmor, допускающим создание "user namespace". 
    
   $ busybox sh
   ~$ /usr/bin/unshare -U -r -m /bin/sh
  • Атакущий может использовать переменную окружения LD_PRELOAD для загрузки своей библиотеки в контексте любой программы, имеющей AppArmor-профиль для доступа к "user namespace". Например, подобные права имеет файловый менеджер nautilus в Ubuntu Desktop. 
    
   LD_PRELOAD=./shell.so /usr/bin/nautilus

Для блокирования найденных лазеек разработчики Ubuntu рекомендуют отключить возможность изменения профилей AppArmor утилитой aa-exec, выставив настройку "sysctl kernel.apparmor_restrict_unprivileged_unconfined=1". Также рекомендовано деактивировать профили AppArmor у приложений, имеющих доступ к "user namespace". В поставке по умолчанию подобные профили присутствуют у busybox и nautilus, а для проверки наличия отдельно установленных программ с подобными правами можно использовать команду "sudo aa-status --filter.mode=unconfined". Для отключения AppArmor-профилей busybox и nautilus (если не требуется использование утилит busybox с "user namespace" и можно обойтись без генерации миниатюр в nautilus) следует использовать команды: 


   sudo ln -s /etc/apparmor.d/busybox /etc/apparmor.d/disable
   sudo apparmor_parser -R /etc/apparmor.d/busybox
   sudo ln -s /etc/apparmor.d/nautilus /etc/apparmor.d/disable
   sudo apparmor_parser -R /etc/apparmor.d/nautilus

Дополнительно можно отметить раскрытие сведений об уязвимости (CVE-2025-0927) в драйвере HFS+, позволяющей получить root-привилегии в системе. Проблема вызвана переполнением буфера, возникающем при обработке специально сформированных образов ФС. Для эксплуатации уязвимости требуется доступ к созданию "user namespace" или монтированию дисковых образов (например, пользователям Ubuntu с активным локальным сеансом polkit предоставляет право создания loop-устройств и монтирования блочных устройств, применяемые для автоподключения USB Flash). Проблема проявляется только в ядрах Linux до версии 6.12. Опубликован рабочий эксплоит, использование которого продемонстрировано в Ubuntu 22.04 с ядром 6.5.0-18-generic.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.openwall.com/lists...)
  2. OpenNews: Уязвимости в утилите needrestart, позволяющие получить root-доступ в Ubuntu Server
  3. OpenNews: Уязвимость в OpenSSH, позволяющая удалённо выполнить код с правами root на серверах с Glibc
  4. OpenNews: Уязвимость в glibc, позволяющая получить root-доступ в системе
  5. OpenNews: Уязвимость в Glibc ld.so, позволяющая получить права root в большинстве дистрибутивов Linux
  6. OpenNews: Локальная уязвимость в ядре Linux, эксплуатируемая через nftables
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62970-ubuntu
Ключевые слова: ubuntu, apparmor, usernamespace
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (33) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (-), 16:38, 28/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    > Проблема вызвана переполнением буфера, возникающем при
    > обработке специально сформированных образов ФС.
    > позволяющей получить root-привилегии в системе

    Ha-ha, classic.

    > Проблема проявляется только в ядрах Linux до версии 6.12.

    "До" это отлично. А "от" какой версии?

    Некродеб как всегда дыряв - Bookworm 6.1

     

  • 1.2, Аноним (2), 16:40, 28/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Расскажите что это случайность, а не специально сделано для специальных людей.
     
     
  • 2.7, Аноним (-), 16:58, 28/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Расскажите что это случайность, а не специально сделано для специальных людей.

    Рассказывать можно что угодно, а вот доказать не получится.
    К сожалению оно так сейчас работает - пекаря за антисанитарию вздрючат, а программер скажет "ну ошибся, с кем не бывает"

     
     
  • 3.29, Аноним (29), 17:53, 28/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сейчас куча всяких низкокачественных товаров продаётся и никто никог не трогает.
     

  • 1.5, Аноним (5), 16:52, 28/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Как показывает практика 22.04 всё покоя не даёт , чё на новых не ковыряются и не делают эксплоитов или темплейтов остаётся загадкой
     
     
  • 2.23, bdrbt (ok), 17:46, 28/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ковыряются, просто пока эти уязвимости - кого надо уязвимости.
     

  • 1.6, Аноним (6), 16:53, 28/03/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.8, Аноним (8), 16:59, 28/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Создание "user namespace" с привилегированным доступом внутри контейнера представляет угрозу только если в системе не установлены все доступные обновления и в ядре присутствует известная неисправленная уязвимость

    Вы же сами сказали - В ЯДРЕ ПРИСУТСТВУЕТ НЕИСПРАВЛЕННАЯ УЯЗВИМОСТЬ. Чтобы она не присутствовала - надо ядро переписать.

    Все эти usernsы ... они были бы полезны, если бы не давали рута или capabilities внутри userns-а. То есть если бы были чисто для фейкинга uisd, gid и имени пользователя, и home.

    Но монтирование произвольных ФСов с ядерными драйверами - это бездонная бочка эксплоитов. Пофиксить это - это только ядро и ФСы с нуля переписать, приоритезируя безопасность и полностью забивая болт на производительность и эффективность.

     
  • 1.9, Анонимусс (-), 17:00, 28/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лучшие погромисты современности забыли проверить размер перед работой с буфером.

    + if (key_len > sizeof(hfs_btree_key) || key_len < 1) {
    + memset(key, 0, sizeof(hfs_btree_key));
    + pr_err("hfs: Invalid key length: %d\n", key_len);
    + return;
    + }

    Никогда такого не было и вот опять!

     
     
  • 2.22, 12yoexpert (ok), 17:45, 28/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    бегом переписывать на раст
     
     
  • 3.25, Аноним (25), 17:48, 28/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    бегом переписывать на паскаль
     
  • 2.26, Аноним (26), 17:48, 28/03/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.10, Аноним (10), 17:01, 28/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Уровень защиты: Убунту. Самый бессмысленный дистриб на свете, постоянно втюхивают свои сомнительные решения. На кой черт вообще на уровне дистра ограничивать доступ к userns? Те, кому он мешает сидеть на стуле ровно, отключают его полностью, а не ограничиваются полумерами с какими-то стремными белыми списками.
     
  • 1.11, Аноним (8), 17:02, 28/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Для блокирования найденных лазеек разработчики Ubuntu рекомендуют отключить возможность изменения профилей AppArmor утилитой aa-exec, выставив настройку "sysctl kernel.apparmor_restrict_unprivileged_unconfined=1".

    Там просто в половине профилев написано, что они на самом деле unconfined. то есть используются исключительно для обхода того патча, который применён. Кстати, патч не только у Ubuntu, но и у Debian.

     
  • 1.12, Аноним (12), 17:03, 28/03/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.13, Анонимусс (-), 17:04, 28/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Cтало интересно, зачем они проверяют key_len < 1, а не просто с нулем, это же длина, как она вообще может быть отрицательной??

    int key_len;

    У ядерщиков все возможно...

     
     
  • 2.15, 11 (?), 17:14, 28/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А в чем проблема? если длина больше нуля или равна нулю в зависимости от контекста может ошибкой быть, а может не быть, а если отрицательное число, то это код ошибки. Стандартнейшая практика.
     
     
  • 3.16, Анонимусс (-), 17:22, 28/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > а если отрицательное число, то это код ошибки

    Там было бы если функция hfs_bnode_read_u8, которая вызывается на 66 строке не возвращала бы u8 data;
    Это во-первых.

    А во-вторых, если это ошибка, то где ее обработка?

     
     
  • 4.28, Аноним (-), 17:53, 28/03/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.14, Аноним (-), 17:13, 28/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А теперь посмотрим когда это наделали.

    github.com/torvalds/linux/blame/master/fs/hfs/bnode.c#L70
    github.com/torvalds/linux/blame/master/fs/hfsplus/bnode.c#L68

    Linux-2.6.12-rc2 20 years ago (Apr 17, 2005)

    Какая прелесть, не правда ли!
    Где те люди, которые рассказывали что самое крутое ядро - 2.6?

     
     
  • 2.18, Аноним (18), 17:34, 28/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вчерась писали, что до тру кода галерных сеньеров это 2.0 версия. Так что все претензии только с чемоданом деняк принимаются.
     
  • 2.21, Анониссимус (?), 17:44, 28/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всегда поражали аноны, которым не лень посмотреть в блейме дату :D Но спасибо вам за то, что другим будет лень делать :)
     

  • 1.17, eugener (ok), 17:32, 28/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > эксплоит, использование которого продемонстрировано в Ubuntu 22.04 с ядром 6.5.0-18-generic

    Родное ядро в 22.04 — 5.15. HWE — 6.8. Из какой промежуточной стадии они вытащили 6.5?

     
     
  • 2.34, Аноним (34), 18:31, 28/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    23.10
     

  • 1.19, Аноним (20), 17:42, 28/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Быстрее отрубай комп от сети, а то взломают.
     
  • 1.27, Krtek (?), 17:49, 28/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Какое же в Линукс низкое качество разработки. Я раньше свято верил, что это самое крутое произведение инженерной мысли за всю историю компьютеров. Эх, наивная юность =)
     
     
  • 2.31, Аноним (29), 17:59, 28/03/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 3.33, Krtek (?), 18:09, 28/03/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 2.32, Аноним (32), 18:05, 28/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если бы они без конца не ломали драйвера, я бы до сих пор так думал.
     

  • 1.30, Соль земли (?), 17:56, 28/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Я есть Гroot!
     
  • 1.35, Аноним (35), 18:31, 28/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Проблема в том, что изначально многие подсистемы ядра были написаны с расчётом на то, что работать с ними может только пользователь root, и проблемы в подобных подсистемах не рассматривались как уязвимость

    Иными словами, Линукс (да и весь остальной UNIX-like со своим «всё файл», концепцией привилегированных портов, привилегированных UID/GID, и прочими атавизмами) — как был системой для однопользовательских локалхостов, так и остался. Plan9 намекал, что «всё урл» куда лучше подходит для распределённых систем, но слишком опередил своё время чтобы быть услышанным. А других инноваций у меня для вас нет.

     

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