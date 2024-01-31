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Уязвимость в glibc, позволяющая получить root-доступ в системе

31.01.2024 13:33

Компания Qualys выявила опасную уязвимость (CVE-2023-6246) в стандартной Си-библиотеке Glibc, позволяющую через манипуляции с запуском SUID-приложений добиться выполнения своего кода с повышенными привилегиями. Исследователи смогли разработать рабочий эксплоит, позволяющий получить права root через манипуляцию с аргументами командной строки при запуске утилиты su.

Уязвимость вызвана переполнением буфера в функций __vsyslog_internal(), используемой при вызове функций syslog() и vsyslog(). Проблема возникает из-за ошибки при попытке вывода через макрос SYSLOG_HEADER слишком длинного имени приложения. При попытке расширения буфера с учётом длинного имени возникает сбой, после которого данные записываются в старый буфер изначального меньшего размера.

При организации атаки через утилиту su атакующий может изменить имя процесса при запуске приложения через замену значения argv[0], которое используется для получения информации об имени программы при выводе в лог, и добиться контролируемой перезаписи данных за пределами выделенного буфера. Далее переполнение можно использовать для перезаписи структуры nss_module в библиотеке nss для создания разделяемой библиотеки и её загрузки с правами root.

Проблема проявляется начиная с выпуска glibc 2.37, опубликованного в августе 2022 года и включающего изменение, обрабатывающее ситуацию с попыткой записи слишком больших сообщений. Вносящее уязвимость исправление было бэкпортировано в ветку glibc 2.36 и пакеты дистрибутивов с более старыми версиями glibc, так как отмеченное исправление устраняло уязвимость CVE-2022-39046, приводящую к утечке данных из кучи. Получилось так, что исправление неопасной уязвимости привело к появлению критической проблемы. Примечательно, что о похожей уязвимости в функции vsyslog() из состава библиотеки libc 5.4.3 сообщалось ещё в 1997 году.

Наличие уязвимости подтверждено в Debian 12/13, Ubuntu 23.04/23.10 и Fedora 37-39. Работа эксплоита для получения непривилегированным пользователем прав root продемонстрирована в полностью обновлённом окружении Fedora 38 со всеми включёнными в конфигурации по умолчанию механизмами защиты. Уязвимость может быть эксплуатирована только локально, так как требует передачи более 1024 байт через параметр argv[0] или аргумент ident в функции openlog().

Исправление уязвимости включено несколько часов назад в кодовую базу Glibc и войдёт в состав завтрашнего обновления Glibc 2.39, наряду с исправлением ещё двух уязвимостей (CVE-2023-6779, CVE-2023-6780) , также затрагивающих код __vsyslog_internal() и приводящих к переполнению буфера. Более того, компания Qualys предупредила о выявлении переполнения буфера в реализации функции qsort(), которое не было отнесено разработчиками Glibc к числу уязвимостей, так как эксплуатация подразумевает использование в качестве аргумента при вызове qsort нетипичной функции сравнения, возвращающей разницу сравниваемых параметров.

Статус устранения уязвимостей в дистрибутивах можно оценить на данных страницах: Debian, Ubuntu, SUSE, RHEL, Fedora, Arch Linux, Gentoo, Slackware. Протестировать подверженность системы уязвимости можно следующей командой: 


   $ (exec -a "`printf '%0128000x' 1`" /usr/bin/su < /dev/null)


  1. Главная ссылка к новости (https://www.openwall.com/lists...)
  2. OpenNews: Уязвимость в Glibc ld.so, позволяющая получить права root в большинстве дистрибутивов Linux
  3. OpenNews: Для избавления Glibc от проблемы 2038 года предложено прекратить использование utmp
  4. OpenNews: Критическая уязвимость в реализации функции memcpy для ARMv7 из состава Glibc
  5. OpenNews: Уязвимость в Glibc, позволяющая поднять привилегии в системе
  6. OpenNews: Уязвимость в Glibc ld.so, позволяющая поднять свои привилегии в системе
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60528-glibc
Ключевые слова: glibc
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (56) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 13:55, 31/01/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +2 +/
     

     ....ответы скрыты модератором (2)

  • 1.2, Аноним (2), 13:58, 31/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Можно примеры вывода команды в конце статьи на подверженной системе и на патченной?
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 14:07, 31/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    На подверженной будет segmentation fault.

     
     
  • 3.20, Аноним (20), 14:31, 31/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если у меня не падает, всё в порядке? Теперь хотелось бы выяснить, почему.
     
     
  • 4.25, Пряник (?), 14:40, 31/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Баг недавно появился. У тебя слишком старый libc.
     
     
  • 5.29, Аноним (20), 14:46, 31/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Баг недавно появился. У тебя слишком старый libc.

    $  ld.so --version
    ld.so (Gentoo 2.38-r9 (patchset 9)) stable release version 2.38.
    Copyright (C) 2023 Free Software Foundation, Inc.

     
     
  • 6.45, Пряник (?), 16:08, 31/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это линкер. Лучше так ldd --version. У меня 2.12 и бага нет. А на другой тачке 2.36 там есть баг.
     
     
  • 7.52, Аноним (20), 16:37, 31/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это линкер. Лучше так ldd --version. У меня 2.12 и бага нет.
    > А на другой тачке 2.36 там есть баг.

    Это бинарный загрузчик glibc. Не лучше, в gentoo ldd это скрипт.

    А вот кстати у musl

    $  /usr/x86_64-linux-musl/lib/ld-musl-x86_64.so.1 --version
    musl libc (x86_64)
    Version 1.2.4

     
  • 7.53, Sw00p aka Jerom (?), 16:47, 31/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    написано, что RHEL подвержен, а в оракловом (GNU libc) 2.34 (glibc-2.34-83.0.1.el9_3.7.x86_64) и результат собственно

    много нулей и Authentication failure

     
  • 3.40, Аноним (40), 15:33, 31/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня так (glibc 2.38):

    bash: syntax error near unexpected token 'exec'

     
     
  • 4.46, Пряник (?), 16:10, 31/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скобки обязательно.

    /me выключил libastral.so

     
  • 2.28, anonymous (??), 14:46, 31/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Linux astra 5.4.0-162-generic
    : Сбой при проверке подлинности
     

  • 1.3, Аноним (3), 13:58, 31/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    Нашли, опубликовали, исправили! Молодцы! Работаем, братья!
     
  • 1.5, Аноним (5), 14:00, 31/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Допатчились...
     
     
  • 2.16, нах. (?), 14:27, 31/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    поулучшайкали, да.
     
     
  • 3.56, Бывалый смузихлёб (?), 16:52, 31/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это больше похоже на нечто умышленное
     

  • 1.6, Аноним (6), 14:05, 31/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Думаю дыр там еще не мало, пора подходить  к вопросу серъезно и выпилить все suid проги и отключить эту опцию
     
  • 1.7, Карлос Сношайтилис (ok), 14:07, 31/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Зато "живой" код, а уязвимости дело житейское, кто их боится
     
  • 1.9, Аноним (-), 14:08, 31/01/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +2 +/
     
  • 1.11, birdie (ok), 14:14, 31/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Fedora 39:

    su[1085047]: segfault at 5640b4d5c000 ip 00007fa3ed2db3d2 sp 00007ffc02786e28 error 6 in libc.so.6[7fa3ed18a000+160000] likely on CPU 10 (core 5, socket 0)

    Пофиксить проблему в Fedora можно так:

    sudo dnf upgrade --enablerepo=updates-testing --refresh --advisory=FEDORA-2024-aec80d6e8a

    Пакет уже в testing: https://bodhi.fedoraproject.org/updates/FEDORA-2024-aec80d6e8a

    Что я и сделал.

     
  • 1.12, Аноним (-), 14:17, 31/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Дебианщики однако сработали оперативно - сперва прилетел фикс на либу, а ПОТОМ появилась новость на опеннете.
     
  • 1.14, Пряник (?), 14:19, 31/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > При попытке расширения буфера с учётом длинного имени возникает сбой, после которого данные записываются в старый буфер изначального меньшего размера.

    То есть мы итак понимаем, что имя слишком длинное и знаем длину буфера и функция вернула -1, но мы всё равно запишем данные и продолжим работать вместо perror...

     
     
  • 2.15, Аноним (-), 14:26, 31/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Главное скорость, а не корретность!
    "ничего страшного, ну перезагрузит юзер свой комп" (с)
    А если подитожить - то стандартная уязвимость дыряшки.
    Как показала новость "мы делаем одни и те же ошибки с 97 года")))
     
     
  • 3.17, Пряник (?), 14:28, 31/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Выполнить perror и завершить программу было бы ещё быстрее. Автор исходил из точки зрения "выполнить любой ценой".
     
     
  • 4.19, Аноним (-), 14:30, 31/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Автор исходил из точки зрения "выполнить любой ценой".

    "Ценой чего? Ценой рута!"

    Интересно, была ли хоть какая-то причина для этого?

     
     
  • 5.24, Пряник (?), 14:38, 31/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не будем судить строго, чел исправлял другую уязвимость. Хорошо, что заметили. Но что бы мы делали без Qualys?
     
     
  • 6.31, Аноним (-), 14:57, 31/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я не про это.
    Была ли веская причина пытаться выполнить "выполнить любой ценой".
    Почему бросить ошибку не вариант?
     
     
  • 7.36, Совершенно другой аноним (?), 15:25, 31/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Куда бросить? Обычно запись в syslog, насколько я понимаю, как-раз идёт тогда, когда возникает ситуация, которую обязательно надо запротоколировать.
     
     
  • 8.49, Аноним (-), 16:27, 31/01/2024 Скрыто ботом-модератором
    		• +/
     
  • 6.54, Sw00p aka Jerom (?), 16:50, 31/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Но что бы мы делали без Qualys?

    они давно знали про эту багу, с момента патча на CVE-2022-39046.

     

  • 1.18, Аноним (-), 14:29, 31/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ахаха! Фиксили одну CVE и выпрограммировали еще большую))
    Зато успешно бекпортировали в старые версии, молодцы.

    > данные записываются в старый буфер изначального меньшего размера

    И опять out-of-bounds write *facepalm*

     
  • 1.21, Аноним (21), 14:31, 31/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чуток не по теме
    Сколько версий glibc может быть в ОС ?
     
     
  • 2.23, Пряник (?), 14:36, 31/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Через ldd выполни любой бинарник.
     

  • 1.22, Пряник (?), 14:34, 31/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Выложите кто-нибудь эксплойт с подстановкой shellcode через nss и да наступет конец света.
     
     
  • 2.35, Аноним (35), 15:22, 31/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем nss, если есть intel me
     

  • 1.26, KroTozeR (ok), 14:41, 31/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И любители статических массивов после этого будут сказки про скорость и надёжность рассказывать, ага...
     
  • 1.27, Аноним (27), 14:41, 31/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Исследователи смогли разработать рабочий эксплоит, позволяющий получить права root через манипуляцию с аргументами командной строки при запуске утилиты su.

    а не проще так называемый пароль ввести ?

     
     
  • 2.30, Аноним (-), 14:56, 31/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > а не проще так называемый пароль ввести ?

    Так ты его не знаешь.
    А тут ввел условный мусор и хоба! у тебя рут и даже пароль не нужен

     

  • 1.32, Аноним (32), 15:08, 31/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    ~ % (exec -a "'printf '%0128000x' 1'" /usr/bin/su < /dev/null)
    Can't load history: -a: Команда не найдена.

    Чо?

    // Deban 12, tcsh.

     
     
  • 2.33, Аноним (33), 15:17, 31/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что нужно вводить  '$ (exec ...', а не '~ % (exec ...'
     

  • 1.34, Аноним (27), 15:19, 31/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Подскажите дистр в котором есть только один пользователь root а то я так переживаю каждый раз читая новости - вдруг пароль забуду а эксплоит ещё не опубликован..
     
  • 1.37, Аноним (37), 15:26, 31/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У меня один вопрос - зачем glibc превратили в помойку из разнородных разнообразных функций какого попало назначерия вместо того, чтобы быть каждая отдельная предметная область (syslog, sjlj, l10n, DNS, сокеты, aio, сигналы, парсинг командной строки, парсинг и инициализация вектора дополнительной информации процесса, конверсия кодировок, нестандартная работа со строками, IPC, sysconf, SystemTap, etc... SystemD-хэйтеры, что с лицом?!) была в отдельной независимо обновляемой и подменяемой либе, а в glibc оставить только стандартную библиотеку языка Си?
     
     
  • 2.41, Аноним (-), 15:36, 31/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Glibc, кроме Сишной стандартной библиотеки, также должен поддерживать Позикс-стандарт. Ну да принципе всё! Ах да ещё есть ГНУ-тые нестандартные библиотеки - ну это сам понимаешь святое. Тем более, что в будущем некоторые ГНУ-тые расширения могут стать частью Сишной стандартной библиотеки.
     
     
  • 3.51, Аноним (51), 16:29, 31/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >также должен поддерживать

    Кому должен? Что мешает порвать на много библиотек по конкретным задачам, и просто прописать их общее имя симлинка в зависимостях? Тогда динамический линкер их всё равно прилинкует - в ELF не указано, из какого ELF-файла должен быть импортирован символ.

     
  • 2.55, Бывалый смузихлёб (?), 16:51, 31/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в итоге будет то же самое, но разнесённое на кучу блоков, связанных между собой
     

  • 1.38, Аноним (40), 15:29, 31/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    bash: syntax error near unexpected token 'exec'
     
  • 1.39, Аноним (-), 15:30, 31/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Исправление уязвимости включено несколько часов назад в кодовую базу Glibc и войдёт в состав завтрашнего обновления Glibc 2.39, наряду с исправлением ещё двух уязвимостей

    Доживите "до завтра". Как страшно жить!

     
     
  • 2.43, Аноним (43), 15:44, 31/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    'root' заблокируй, что уже давно и рекомендуется. И тогда при запуске утилиты 'su' ничего не произойдёт сегодня и завтра, и никогда. Use doas/sudo, Luke.
     
     
  • 3.48, Аноним (48), 16:13, 31/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    sudo su -s /bin/bash
    блокировщики хреновы...
     
  • 3.57, Аноним (-), 17:00, 31/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > 'root' заблокируй, что уже давно и рекомендуется. И тогда при запуске
    > утилиты 'su' ничего не произойдёт сегодня и завтра, и никогда. Use doas/sudo, Luke.

    А как там ваш sudoedit поживает? Уже все CVEшки отловили - или еще добавки ждать? При том это - вот именно вулны - именно в sudo, а не.

    И кстати sudo так то тоже suid'ный бинарник, если что. Только еще пару крутых CVE недавно подогнал.

     

  • 1.42, Шарп (ok), 15:42, 31/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Инструментарий работы со строками и вообще с буферами в сишке просто отвратительный. Требует от разработчика держать в голове кучу условий, что в итоге приводит к появлению уязвимостей.

    Сколько бы у человека не было опыта в сишке, он всё равно рано или поздно запишет что-то за пределы буфера и войдёт в анналы истории. Это подтверждается тем фактом, что подобные уязвимости находят в совершенно разнообразном софте: от хипсторских поделок из желудей, до творений прожжёных хакеров с 50 годами опыта.

    Поэтому нельзя сказать, что дело исключительно в прокладке между креслом и клавиатурой. Тут дело в самом языке программирования. Как бы кому такой вывод не нравился.

     
     
  • 2.44, Аноним (27), 15:52, 31/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Тут дело в самом языке программирования.

    в земных условиях нет ничего идеального, закроют софтовые дыры - начнут аппаратные эксплуатировать. Есть два выхода - полностью изолировать компик от посторонних или сделать взлом бессмысленным.

     
  • 2.47, Пряник (?), 16:12, 31/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда перепишешь всё на расте?
     
     
  • 3.50, Аноним (-), 16:28, 31/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эээ? А кто говорит про раст?
    Может стоит просто взять и в след. версии СИ добавить какие-то улучшения?
    Ну типа чтобы язык развивался, а не оставаля на уровне пещерных деградантов, которые за границы массива выходят или буфер переполняют, почти что всегда?

    Можно даже просто добавить новых функций (split например) чтобы разработчики не велосипедили в каждом новом проекте, а старые оставить ради белок-истеричек "нам нужна обратная совместимость существующего овна с нашим овняным кодом".

     

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