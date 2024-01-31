Уязвимость в glibc, позволяющая получить root-доступ в системе

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|1.2, Аноним (2), 13:58, 31/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Можно примеры вывода команды в конце статьи на подверженной системе и на патченной?
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|3.20, Аноним (20), 14:31, 31/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если у меня не падает, всё в порядке? Теперь хотелось бы выяснить, почему.
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|5.29, Аноним (20), 14:46, 31/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Баг недавно появился. У тебя слишком старый libc.
$ ld.so --version
ld.so (Gentoo 2.38-r9 (patchset 9)) stable release version 2.38.
Copyright (C) 2023 Free Software Foundation, Inc.
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|6.45, Пряник (?), 16:08, 31/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это линкер. Лучше так ldd --version. У меня 2.12 и бага нет. А на другой тачке 2.36 там есть баг.
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|7.52, Аноним (20), 16:37, 31/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Это линкер. Лучше так ldd --version. У меня 2.12 и бага нет.
> А на другой тачке 2.36 там есть баг.
Это бинарный загрузчик glibc. Не лучше, в gentoo ldd это скрипт.
А вот кстати у musl
$ /usr/x86_64-linux-musl/lib/ld-musl-x86_64.so.1 --version
musl libc (x86_64)
Version 1.2.4
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|7.53, Sw00p aka Jerom (?), 16:47, 31/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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написано, что RHEL подвержен, а в оракловом (GNU libc) 2.34 (glibc-2.34-83.0.1.el9_3.7.x86_64) и результат собственно
много нулей и Authentication failure
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|3.40, Аноним (40), 15:33, 31/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У меня так (glibc 2.38):
bash: syntax error near unexpected token 'exec'
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|1.6, Аноним (6), 14:05, 31/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Думаю дыр там еще не мало, пора подходить к вопросу серъезно и выпилить все suid проги и отключить эту опцию
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|1.11, birdie (ok), 14:14, 31/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Fedora 39:
su[1085047]: segfault at 5640b4d5c000 ip 00007fa3ed2db3d2 sp 00007ffc02786e28 error 6 in libc.so.6[7fa3ed18a000+160000] likely on CPU 10 (core 5, socket 0)
Пофиксить проблему в Fedora можно так:
sudo dnf upgrade --enablerepo=updates-testing --refresh --advisory=FEDORA-2024-aec80d6e8a
Пакет уже в testing: https://bodhi.fedoraproject.org/updates/FEDORA-2024-aec80d6e8a
Что я и сделал.
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|1.12, Аноним (-), 14:17, 31/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Дебианщики однако сработали оперативно - сперва прилетел фикс на либу, а ПОТОМ появилась новость на опеннете.
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|1.14, Пряник (?), 14:19, 31/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> При попытке расширения буфера с учётом длинного имени возникает сбой, после которого данные записываются в старый буфер изначального меньшего размера.
То есть мы итак понимаем, что имя слишком длинное и знаем длину буфера и функция вернула -1, но мы всё равно запишем данные и продолжим работать вместо perror...
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|2.15, Аноним (-), 14:26, 31/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Главное скорость, а не корретность!
"ничего страшного, ну перезагрузит юзер свой комп" (с)
А если подитожить - то стандартная уязвимость дыряшки.
Как показала новость "мы делаем одни и те же ошибки с 97 года")))
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|3.17, Пряник (?), 14:28, 31/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Выполнить perror и завершить программу было бы ещё быстрее. Автор исходил из точки зрения "выполнить любой ценой".
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|4.19, Аноним (-), 14:30, 31/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Автор исходил из точки зрения "выполнить любой ценой".
"Ценой чего? Ценой рута!"
Интересно, была ли хоть какая-то причина для этого?
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|5.24, Пряник (?), 14:38, 31/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не будем судить строго, чел исправлял другую уязвимость. Хорошо, что заметили. Но что бы мы делали без Qualys?
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|6.31, Аноним (-), 14:57, 31/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я не про это.
Была ли веская причина пытаться выполнить "выполнить любой ценой".
Почему бросить ошибку не вариант?
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|7.36, Совершенно другой аноним (?), 15:25, 31/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Куда бросить? Обычно запись в syslog, насколько я понимаю, как-раз идёт тогда, когда возникает ситуация, которую обязательно надо запротоколировать.
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|1.18, Аноним (-), 14:29, 31/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Ахаха! Фиксили одну CVE и выпрограммировали еще большую))
Зато успешно бекпортировали в старые версии, молодцы.
> данные записываются в старый буфер изначального меньшего размера
И опять out-of-bounds write *facepalm*
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|1.22, Пряник (?), 14:34, 31/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Выложите кто-нибудь эксплойт с подстановкой shellcode через nss и да наступет конец света.
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|1.26, KroTozeR (ok), 14:41, 31/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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И любители статических массивов после этого будут сказки про скорость и надёжность рассказывать, ага...
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|1.27, Аноним (27), 14:41, 31/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Исследователи смогли разработать рабочий эксплоит, позволяющий получить права root через манипуляцию с аргументами командной строки при запуске утилиты su.
а не проще так называемый пароль ввести ?
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|2.30, Аноним (-), 14:56, 31/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> а не проще так называемый пароль ввести ?
Так ты его не знаешь.
А тут ввел условный мусор и хоба! у тебя рут и даже пароль не нужен
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|1.32, Аноним (32), 15:08, 31/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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~ % (exec -a "'printf '%0128000x' 1'" /usr/bin/su < /dev/null)
Can't load history: -a: Команда не найдена.
Чо?
// Deban 12, tcsh.
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|1.34, Аноним (27), 15:19, 31/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Подскажите дистр в котором есть только один пользователь root а то я так переживаю каждый раз читая новости - вдруг пароль забуду а эксплоит ещё не опубликован..
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|1.37, Аноним (37), 15:26, 31/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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У меня один вопрос - зачем glibc превратили в помойку из разнородных разнообразных функций какого попало назначерия вместо того, чтобы быть каждая отдельная предметная область (syslog, sjlj, l10n, DNS, сокеты, aio, сигналы, парсинг командной строки, парсинг и инициализация вектора дополнительной информации процесса, конверсия кодировок, нестандартная работа со строками, IPC, sysconf, SystemTap, etc... SystemD-хэйтеры, что с лицом?!) была в отдельной независимо обновляемой и подменяемой либе, а в glibc оставить только стандартную библиотеку языка Си?
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|2.41, Аноним (-), 15:36, 31/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Glibc, кроме Сишной стандартной библиотеки, также должен поддерживать Позикс-стандарт. Ну да принципе всё! Ах да ещё есть ГНУ-тые нестандартные библиотеки - ну это сам понимаешь святое. Тем более, что в будущем некоторые ГНУ-тые расширения могут стать частью Сишной стандартной библиотеки.
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|3.51, Аноним (51), 16:29, 31/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>также должен поддерживать
Кому должен? Что мешает порвать на много библиотек по конкретным задачам, и просто прописать их общее имя симлинка в зависимостях? Тогда динамический линкер их всё равно прилинкует - в ELF не указано, из какого ELF-файла должен быть импортирован символ.
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|1.39, Аноним (-), 15:30, 31/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>Исправление уязвимости включено несколько часов назад в кодовую базу Glibc и войдёт в состав завтрашнего обновления Glibc 2.39, наряду с исправлением ещё двух уязвимостей
Доживите "до завтра". Как страшно жить!
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|2.43, Аноним (43), 15:44, 31/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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'root' заблокируй, что уже давно и рекомендуется. И тогда при запуске утилиты 'su' ничего не произойдёт сегодня и завтра, и никогда. Use doas/sudo, Luke.
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|3.57, Аноним (-), 17:00, 31/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> 'root' заблокируй, что уже давно и рекомендуется. И тогда при запуске
> утилиты 'su' ничего не произойдёт сегодня и завтра, и никогда. Use doas/sudo, Luke.
А как там ваш sudoedit поживает? Уже все CVEшки отловили - или еще добавки ждать? При том это - вот именно вулны - именно в sudo, а не.
И кстати sudo так то тоже suid'ный бинарник, если что. Только еще пару крутых CVE недавно подогнал.
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|1.42, Шарп (ok), 15:42, 31/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Инструментарий работы со строками и вообще с буферами в сишке просто отвратительный. Требует от разработчика держать в голове кучу условий, что в итоге приводит к появлению уязвимостей.
Сколько бы у человека не было опыта в сишке, он всё равно рано или поздно запишет что-то за пределы буфера и войдёт в анналы истории. Это подтверждается тем фактом, что подобные уязвимости находят в совершенно разнообразном софте: от хипсторских поделок из желудей, до творений прожжёных хакеров с 50 годами опыта.
Поэтому нельзя сказать, что дело исключительно в прокладке между креслом и клавиатурой. Тут дело в самом языке программирования. Как бы кому такой вывод не нравился.
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|2.44, Аноним (27), 15:52, 31/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Тут дело в самом языке программирования.
в земных условиях нет ничего идеального, закроют софтовые дыры - начнут аппаратные эксплуатировать. Есть два выхода - полностью изолировать компик от посторонних или сделать взлом бессмысленным.
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|3.50, Аноним (-), 16:28, 31/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Эээ? А кто говорит про раст?
Может стоит просто взять и в след. версии СИ добавить какие-то улучшения?
Ну типа чтобы язык развивался, а не оставаля на уровне пещерных деградантов, которые за границы массива выходят или буфер переполняют, почти что всегда?
Можно даже просто добавить новых функций (split например) чтобы разработчики не велосипедили в каждом новом проекте, а старые оставить ради белок-истеричек "нам нужна обратная совместимость существующего овна с нашим овняным кодом".
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