Уязвимость в glibc, позволяющая получить root-доступ в системе

Fedora 39: su[1085047]: segfault at 5640b4d5c000 ip 00007fa3ed2db3d2 sp 00007ffc02786e28 error 6 in libc.so.6[7fa3ed18a000+160000] likely on CPU 10 (core 5, socket 0) Пофиксить проблему в Fedora можно так: sudo dnf upgrade --enablerepo=updates-testing --refresh --advisory=FEDORA-2024-aec80d6e8a Пакет уже в testing: https://bodhi.fedoraproject.org/updates/FEDORA-2024-aec80d6e8a Что я и сделал.