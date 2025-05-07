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|2.22, Аноним (22), 09:36, 07/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–7 +/–
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единственный успешный десктопный дистр не считая stramos, linux mint не осилили сами с нуля собрать
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|4.168, Аноним (168), 14:42, 07/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Linspire
Может ты еще, q4os порекомендуешь. Но да впринципе q4os нормальный, времен WindowsXp.
Но сейчас стандарты изменились.
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|3.150, myster (ok), 14:21, 07/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> единственный успешный десктопный дистр
Canonical к успеху шел, не получилось, не фортануло
Snap не в чем не виноват
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|4.157, Аноним (-), 14:26, 07/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Canonical к успеху шел, не получилось, не фортануло
Revenue for 2023 at $251 million USD
(phoronix.com/news/Canonical-2023-Revenue-Numbers)
Просто интересно, что же тогда в вашем понимании "фортануло"?
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|2.54, Аноним (-), 10:34, 07/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> В Ubuntu 25.10 решено задействовать аналог sudo, написанный на Rust
В Kubuntu тоже перетечет версия на Rust?
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|2.67, Аноним (-), 11:00, 07/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Ага.
Смотрим сайты Dell или HP.
C каким дистрибутивом поставляются ноутбуки на линуксе?
Неужели с федорой? Нет!
Окаменевший дебиавн? Тоже нет?
Может что-то маргинальное из подвала с бомжами типа крыски или манджаро? Предсказуемо нет!
А вот убунта - да)
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|3.70, Аноним (1), 11:14, 07/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Оно там на роли рандомного клона доса, я гарантирую это. У меня был такой.
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|4.173, Аноним (168), 14:50, 07/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Оно там на роли рандомного клона доса, я гарантирую это. У меня был такой.
Какого рандомного клона, с установленной ОС, цена ноутбука увеличивается возвышается на 5000.
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|5.183, Аноним (1), 15:05, 07/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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с меня за предустановленную убунту денег не брали, брали за венду, можно ещё было выбрать дос, да.
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|4.159, Аноним (-), 14:28, 07/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Хорошая попытка, но нет.
Ставить в один ряд какой-то перелицованный clevo с нормальными ноутбуками как-то "не клево")
Тем более он такой один.
Даже если взять какой-то леново, то шансов что там будет бубунта гораздо выше.
support.lenovo.com/us/en/solutions/pd031426
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|5.175, Аноним (168), 14:51, 07/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Хорошая попытка, но нет.
Хорошая попытка, но нет.
Создатели софта должны делать софт. Создатели hardware должны делать железо.
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|3.120, Аноним (120), 13:04, 07/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Инерция. Когда-то да убунта была очень даже норм. Сейчас... дебиан в плане стейбла лучше. Можно взять из бекпортов ядро если нужный драйвера под новое железо. Нужен новый софт - для десктоп софта - флатпаки, для серверного - докер контейнер с fedora/oracle/arch... чем угодно что нужно.
Хочется совсем упоротся поставь в систему nix и установи вообще все что угодно.
То же самое можно сделать на убунте, вот тоулько в убунте все что не входит в их мейн - напирмер, ffmpeg или KDE-gear или еще вагон полезного софта даже не тестится толком, а затем еще и в мейн тащат откровенно сырые вещи, pipewire ничего не имею против но пульса, объективно сталибльней. В итоге получаем сломанные релизы. Этот один из них.
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|4.192, Аноним (192), 15:41, 07/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
gt оверквотинг удален Не знаю как насчёт тестится или нет, но по Ubuntu Pro бо... большой текст свёрнут, показать
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|2.171, Bob (??), 14:47, 07/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это коммерческая контора и её капитализация толька растёт. Поэтому - да, "успешные решения". Проблемы юзеров её не жарят.
С другой стороны эту падаль жрёт тот же Mint и выдаёт вполне неплохой продукт. Уже хорошо)
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|3.181, Аноним (-), 15:05, 07/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Mint
это васяноподелие для нетакусиков, которое просто паразитирует на убунточке.
С другой стороны само его существование забирает на себя часть маргинеса, который мог бы придти на нормальные дистры. Что уже хорошо)
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|2.23, Аноним (23), 09:37, 07/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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К Расту не питаю никакого пиетета. И синтаксис его вызывает желание застрелиться из именного нагана. Но какая разница пользователю, каким образом родился бинарник – на Расте или Паскале.
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|3.28, boob (?), 09:43, 07/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+12 +/–
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Паскаль - язык богов, возникает чувство причастности к великому
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|6.142, Аноним (1), 14:08, 07/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> фортран?
Кобол же, на фортране до сих пор все самые производительные либы.
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|3.32, EULA (?), 10:00, 07/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Когда сломается бинарник из-за обновления ОС, так как мейнтейнер пакета нифига не знает, какие изменения есть в обновлении компилятора и его либ, тогда пользователь задумается, а надо ли ему такой бинарник.
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|4.58, Аноним (58), 10:38, 07/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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* с опаской (не бритвой) смотрю в сторону очередных обновлений gcc / glibc *
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|5.61, Аноним (1), 10:45, 07/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Недавно только отвалились все старые билды хромиума и элекрона благодаря glibc, но это было заметно. В случае проблем с системным ПО, забавы будет сравнимо с поломанной libz/libtinfo/libreadline (спасибо gcc и lto).
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|3.60, Аноним (60), 10:43, 07/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> какая разница пользователю
Разница в том, что предлагают стать добровольным участником тестирования альтернативного софта со всеми вытикающими из этого рисками.
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|1.3, Аноним (3), 09:02, 07/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Это возмутительно! Я категорически против таких изменений. Останусь на Ubuntu
< 25.10.
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|2.31, Аноним (31), 09:59, 07/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Могу со 100% уверенностью сказать, что вся эта требуха точно не попадёт в 26.04 LTS. Ну а там либо ишак, либо падишах...
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|1.4, Аноним (4), 09:04, 07/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Это поможет бороться с ошибками типа прошлой "отсутствием должной обработки символов --"?
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|2.36, EULA (?), 10:03, 07/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если в верить, что безопасный язык спасет от ошибок в алгоритме, придуманный разработчиком, то ровно до первой же уязвимости.
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|2.95, Анонимусс (-), 12:04, 07/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> отсутствием должной обработки символов --
Раст очень однозначно определяет от каких ошибок он защищает.
Логичиские ошибки в этот список не входят. Могу предположить, что благодаря нормальным типам можно уменьшить шанс таких ошибок, но полностью их исключить невозможно.
Поэтому ждем раст2 с встроенной формальной верификацией.
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|1.9, Cyber100 (ok), 09:08, 07/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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я может и старый уже, не понимаю вот этих всех хипстерских растов, но зачем переделывать то, что десятилетиями работает без каких-либо проблем? снова параноики напишут про "адовые дыры в С++", что раст - просто кладезь безопасности или еще что? и как это будет выглядеть: вместо sudo чего-то там теперь писать sudo-rs чего-то там?
upd == как и предсказывалось - параноики подтянулись.) ничего нового, все по кругу.
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|4.30, User (??), 09:56, 07/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Нукагбэээ... Сценарии использования чуть-чуть, самую капельку, малость - поменялись. Единый sudoers через nfs монтируют уже не только лишь все...
Есть мнение(с), что часть возможностей классического sudo немного лишняя и с т.з. инфобеза даже вредная.
Но таки да, я уверен, что найдётся 1,5 12летних дiда, которым вот этого вот как раз таки и не хватало и они в своей генте низачто-нипризачто не будут использовать ubuntu
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|4.39, Аноним (39), 10:07, 07/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> В сабже же написано, что неполная совместимость.
Это как? Хотел скопировать хомяка, но затер etc?
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|2.13, Аноним (13), 09:16, 07/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Странные вопросы задаете. То что вы выходите на пенсию, не значит что разработчики сборок должны последовать за вами. И как сделать из sudo-rs в пользовательском окружении sudo надеюсь нагуглите, времени у вас на пенсии прорва!
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|2.17, Аноним (13), 09:29, 07/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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"зачем переделывать то, что десятилетиями работает без каких-либо проблем?"
Fixed a bug introduced in sudo 1.9.15 that could cause a memory allocation failure if sysconf(_SC_LOGIN_NAME_MAX) fails. Bug #1066.
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|4.117, Аноним (117), 12:55, 07/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну и в новом "баги будут пофикшены", но их будет значительно меньше, целый пласт ошибок будет исключен. И потому "зачем не менять"?
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|3.125, Аноним (125), 13:27, 07/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А в расте не было бы, что ли такой проблемы? Он точно так же не смог бы защитить от этой ошибки выделения памяти.
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|2.21, Аноним (21), 09:36, 07/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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> без каких-либо проблем
Явная ложь. RCE-шки десятилетиями остаются незамеченными. Спасибо сишке.
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|3.44, EULA (?), 10:21, 07/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В tokio-postgres до сих пор уязвимость при работе в кодировке latin1 на клиенте и utf8 на сервере не починили. А ведь оказалось можно через значения в столбцах выполнить произвольную команду в системе. Например, грохнуть домашний каталог пользователя. Ответ разработчиков: "не надо использовать однобайтные кодировки на клиенте" не спасает от уязвимости.
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|4.56, Аноним (21), 10:34, 07/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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прям так и написали: "да, можно грохнуть $HOME, решать проблему принципиально не будем"? или ты просто сам нафантазировал? в любом случае, ссылочку.
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|2.35, iPony129412 (?), 10:02, 07/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> зачем переделывать то, что десятилетиями работает без каких-либо проблем?
Не заметил. С Ubuntu 14.04 (LTS!) глючило.
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|2.38, Аноним (38), 10:06, 07/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> зачем переделывать то, что десятилетиями работает без каких-либо проблем
Поддерживать ПО на старой сишке уже мало кто хочет.
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|2.49, Аноним (-), 10:25, 07/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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> но зачем переделывать то, что десятилетиями работает без каких-либо проблем
О, это привычная песня)
Критическая уязвимость в sudo, позволяющая получить привилегии root
https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=54474
Уязвимость в sudo, позволяющая изменить любой файл в системе
https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=58507
Root-уязвимость в sudo, затрагивающая Linux Mint и Elementary OS
https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=52284
В sudo устранена уязвимость, позволяющая переписать файл на системах с SELinux
https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=46633
Если для вас "это нормально" то можете сидеть на старой версии, ее у вас никто не отобрал.
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|3.72, fi (ok), 11:19, 07/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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судя по описанию - rs предстоит пройтись по этим граблям ещё раз, и еще много много раз.
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|4.86, Аноним (86), 11:50, 07/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вы так говорите, словно в си версии все ошибки исправили, и новых точно не будет.
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|5.143, Admino (ok), 14:12, 07/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Вы так говорите, словно в rs версии все ошибки исправили, и новых точно не будет.
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|2.153, Аноним (145), 14:24, 07/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Всё очень просто, надо создавать видимость бурной деятельности, внесение инновационных технологий взамен устаревших и не годных.
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|3.161, Аноним (-), 14:30, 07/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> внесение инновационных технологий взамен устаревших и не годных.
Просто шикарно что даже до вас дошло, что они устаревшие и не годные
Теперь осталась стадия принятия, что именно будет заменой этого хлама :)
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|2.178, Bob (??), 14:59, 07/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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пока linux был "неуловимым Джо" для 3.5 скуфов - проблем и не было.
адовые дыры нашли и показали не параноики, а вполне обычные прогеры, как только популярость выросла до более-менее заметных высот.
раст это возможность делать то же самое, не стреляя себе в ногу и не давая этого другим.
выглядеть будет так же, как и до этого.
по кругу тарабанят тебя, недалёкого)
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|1.10, Аноним (10), 09:08, 07/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Отлично! А вообще, эти Канониклы тормоза несусветные - надо было 10 лет назад уже Раст добавлять, а они только сейчас начали.
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|2.24, Аноним (24), 09:37, 07/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Все тебя ждали пока ты начнёшь переписывать, но тебе было не до этого ты занимался диванной экспертизой и словоблудством, то пришлось другим людям сейчас этим заняться. Но ты продолжай диванную экспертизу - все держат за тебя кулачки.
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|2.155, Аноним (145), 14:25, 07/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Мне всегда казалось что rhel это передовой инновационный дистрибутив, ну на крайний случай Arch.
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|1.12, Аноним (4), 09:15, 07/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> ... по возможности обеспечена совместимость ... в большинстве сценариев ...
Так сложно написать полный аналог? Точнее, взять готовые сырцы и переписать их? Почему всё время недодел какой-то вываливается...
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|3.46, EULA (?), 10:23, 07/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вся суть людей, которые предлагают недоделку в замен функционального инструмента - мы не осилили, поэтому делайте сами и поддерживайте нас.
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|4.103, Аноним (15), 12:30, 07/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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вся суть людей, для которых всё должны делать другие, пока они лежат на диване
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|2.51, Аноним (-), 10:29, 07/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Так сложно написать полный аналог?
Неправильный вопрос.
Правильный звучит так "а нужно ли писать полный аналог?")
> взять готовые сырцы и переписать их
А там код с комментарием "сделано для совместимости с PDP11" и "эта оптимизация улучшает производительность для и386".
> Почему всё время недодел какой-то вываливается...
Ненужность просто выкидывается.
Если вдруг кому-то понадобится - то он может сам дописать.
Твое нытье звучит как "почему на новых заправках перестали наливать А-76!!! Как они посмели!!"
|
|2.89, Анонимусс (-), 11:54, 07/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> Так сложно написать полный аналог?
Не сложно, но нет смысла. Много сценариев нужны полутора калекам. На них просто нет смысла тратить ценное время разработчиков.
> Точнее, взять готовые сырцы и переписать их?
Ха! А ты сам пробовал? Сколько тебе нужно времени чтобы разобраться в десятилетних наслоених говен, костылей и подпорок? Есть ли смысл тратить на это время?
Есть документация, описывающая как оно должно работать.
> Почему всё время недодел какой-то вываливается...
Потому что недодел он только с твоей точки зрения.
А с точки зрения разработчиков - это чистка кодовой базы от разного не нужного и устаревшего кода.
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|2.119, laindono (ok), 12:58, 07/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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100% совместимость на последнем этапе достигается как раз через широкомасштабное тестирование.
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|1.19, Аноним (24), 09:34, 07/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Ну переписывать уже существующее решение на раст - самое то. Так что норм - пущай! Передайте им - Анонимы с опеннета и лора не возражают.
Лавры тестировщиков от пользователей федоры переходят к убунтавцам :-)
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|2.37, Аноним (39), 10:05, 07/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> от пользователей федоры переходят к убунтавцам :-)
Никуда они не переходят. Была инфа, что на хостинг федоры и дебиана правительство америки не денег не дало (удивительно для спонсируемого и свободного проектов, да?). Первая кончится. Второй негде будет черпать вдохновение, и тоже кончится.
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|3.100, Аноним (168), 12:17, 07/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Была инфа, что на хостинг федоры и дебиана правительство америки не денег не дало (удивительно для спонсируемого и свободного проектов, да).
А значит спонсорами кто становятся, правильно, Пользователи.
Да еще и тестировщики.
|
|1.27, Аноним (27), 09:43, 07/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>"Canonical намерена в осеннем выпуске Ubuntu 25.10 задействовать по умолчанию аналог утилиты sudo, развиваемый проектом sudo-rs и написанный на языке Rust"
Это уже должно произойти давно.
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|1.34, Аноним (39), 10:02, 07/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Берут исходник на одном языке. Автоматически транслируют на другой. Исправляют кое-что по мелочи. Компилируют. Считают, что круто. На самом деле всё не так. Потому что получается кака. Надо переписывать заново.
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|2.92, Анонимусс (-), 11:59, 07/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Автоматически транслируют на другой.
Ты не сможешь нормально транслировать сишный омнокод в раст. Это будет сплошнай ансейф и потеряется весь смысл. Там нужно менять логику, потому что в сишке ОК писать что угодно куда угодно с любого потока, а раст за такого по рукам бить будет и просто не скомпилится.
> Компилируют.
А оно даже не компилируется.
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|2.64, Аноним (-), 10:57, 07/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Думаю его релиз надо будет приурочивать к какому-то значительному событию.
Ну например "первая индопакистанская яденая война" или "вторжение сша в канаду" и тд
Чтобы истеричек было меньше слышно)
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|1.42, Аноним (42), 10:18, 07/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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И сколько там всяких unsafe в исходниках? Я в том смысле, что если подобное присутствует, то смысла - никакого.
Да и вообще эта истерия с растом, напоминает ситуацию с руби - когда с ним бегали, как с писаной торбой и вещали из каждого утюга...
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|2.53, Аноним (-), 10:32, 07/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> И сколько там всяких unsafe в исходниках?
Меньше чем в коде на дырявых ЯП))
> Я в том смысле, что если подобное присутствует, то смысла - никакого.
Кексперта видно издалека.
Даже если там есть unsafe при работе с низкоуровневыми компонентами системы, то это все равно покрывает глупейшие ошибки типа ГРУБа.
Когда можено нажать бекспейс 28 раз и получить рут.
Ибо буфер и дырявые ЯП.
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|3.68, Прохожий (??), 11:04, 07/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Когда можено нажать бекспейс 28 раз и получить рут.
Указанный вами эффект воспроизвести не удалось. Система Ubuntu 24.04 чистая (root не активирован). Можно подробнее, как вам удалось?
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|4.96, Анонимусс (-), 12:10, 07/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Указанный вами эффект воспроизвести не удалось.
> Система Ubuntu 24.04 чистая (root не активирован).
Логично.
Бажину исправили еще в 2015 году opennet.ru/opennews/art.shtml?num=43536
Но самы дырень типичная сишная "мы не проверили размер буфера и запутались в вычислении куда писать". Патч шикарен hmarco.org/bugs/patches/0001-Fix-CVE-2015-8370-Grub2-user-pass-vulnerability.patch
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|5.108, Прохожий (??), 12:43, 07/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Бажину исправили еще в 2015 году
Вы все ошибки за последние 10 лет цитировать намерены?
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|6.113, Анонимусс (-), 12:52, 07/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Вы все ошибки за последние 10 лет цитировать намерены?
Такую ошибку я готов вспоминать еще 20 лет!)) Это просто эталонна сишная дырень :)
Хотя вот выше анон дал ссылки на более новые ошибки. А я могу докинуть на старые, но мне лень. И практически все они связаны с порчей памяти.
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|7.126, Прохожий (??), 13:32, 07/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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История ИТ вообще интересна и поучительна. Но какое отношение имеет данная ошибка к теме?
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|2.59, Аноним (-), 10:42, 07/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Да и вообще эта истерия с растом,
Согласен, уже надоело.
В любую тему про раст приходят истерички со стандартным набором:
- зачем переписывать! оно же работало!1!1 (то что оно работало как кусок №№вна они не упоминают)
- почему не сделали супернужнную функцию котрая последний раз использовалась во времена ельцина
- я не заглядываю в код, но опа горит просто из принципа
....
не и так далее.
Хочется напомнить луддитам-истеричкам что в опенсорсе вам никто ничего не должен
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|2.66, Анонимусс (-), 10:58, 07/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> И сколько там всяких unsafe в исходниках?
Ну так открой и посчитай!
А потом приходи сюда с реальными претензиями, а не с пустым трепом.
> Я в том смысле, что если подобное присутствует, то смысла - никакого.
Сгорел сарай, гори и хата?
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|2.76, Аноним (73), 11:24, 07/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Надо чётко понимать: истерия только у опеннетовских дидов. В остальном бык медленно сходит с горы и покрывает всё стадо.
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|2.99, Аноним (168), 12:15, 07/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Да и вообще эта истерия с растом, напоминает ситуацию с руби - когда с ним бегали, как с писаной торбой и вещали из каждого утюга...
Если бы это было что то хорошее, то все бы согласились, да Rust, хорошее дело.
А тут видно что что то навязывают.
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|1.57, Страдивариус (?), 10:36, 07/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Сразу видно, что тут большинство теоретиков относительно rust и его применения.
Проблема с rust для дистрибутивов общего назначения не в том, что там есть unsafe блоки, не в его синтаксисе и не в том, что там что-то сломается при обновлении.
Проблема с rust заключается в том, что у него нет официального ABI - из-за этого у него нет разделяемых библиотек, кроме тех, что зацепляет через FFI, которые написаны как правило на классическом С. То есть грубо говоря эти сотни крейтов, от которых зависит любой маломальский проект на расте, вкомпиливаются в бинарь статически. Любая уязвимость в таком крейте потребует пересобрать и обновить все пакеты, которые от него зависят.
Но даже если напрячься и родить ABI за 9 дней, то это всё равно мало поможет - так как во многих проектах зависимости прибиты гвоздями к конкретным версиям зависимостей. И выделение общего знаменателя потребует огромной работы со стороны мейнтейнров.
Это хороший язык - и для ядра (потому что оно отдельно от юзерспейса), и для какого-нибудь бэкэнда, который варится в контейнере на 10 нодах где-нить в Кубе - и это все его инстансы во вселенной. Но для дистрибутивов этот язык ещё не дозрел.
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|2.63, Аноним (-), 10:56, 07/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Проблема с rust заключается в том, что у него нет официального ABI
А у кого из нормальных языков есть официальное ABI?
У с++ нет, причем если на лине оно относительно стабильно, то все равно периодически ломается (при переходе с gcc10 на gcc11 были какие-то проблемы).
И его точно также вызывают через сишный обертки.
> Но даже если напрячься и родить ABI за 9 дней
Для плюсов не смогли родить до сих пор. И самый популярный компилируемый язык с этим как-то живет. Так что проблема преувеличена.
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|3.69, Аноним (1), 11:06, 07/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Си, фортран c оговорками. Именно поэтому все лучшие библиотеки написаны на си и все остальные очень больно использовать.
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|4.75, Аноним (86), 11:22, 07/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>Си, фортран c оговорками
То есть нормальных языков с разделяемыми библиотеками нет
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|5.176, Аноним (176), 14:51, 07/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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C — очевидно, ABI есть.
C++ — та же Haiku декларирует ABI, пусть и в пределах ОС. Винду не упоминаю, там из-за легаси в Win32 даже через плюсы фактически свой C-совместимый ABI, про WTL ничего не скажу, а вот COM как раз может и да.
Fortran — да.
Pascal/Ada — да (пусть и самобытный).
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|4.78, Аноним (73), 11:27, 07/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Именно поэтому все лучшие библиотеки написаны на си
И именно поэтому софт на си никто не пишет. Это немного разные вещи.
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|7.179, Аноним (168), 15:00, 07/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Все, что написано на C++ и C# и есть основа C, поэтому, можно сказать, что почти весь софт на Windows написан на языке C.
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|4.85, Аноним (-), 11:45, 07/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Си
Тебя же спросили "у кого из НОРМАЛЬНЫХ языков". А ты предлагаешь недоязык, который больше чем на переносимый ассемблер не тянет.
> все лучшие библиотеки написаны на си и все остальные очень больно использовать.
Ахаха, пощади человек анекдот. Просто большая часть этих либ писалась в давние темные времена, когда с++ еще не показал миру свое величие! Но с++ либ сейчас уже много.
> все остальные очень больно использовать
Используются через FFI как и все остальное.
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|3.141, Страдивариус (?), 14:08, 07/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Проблема с rust заключается в том, что у него нет официального ABI
> А у кого из нормальных языков есть официальное ABI?
> У с++ нет, причем если на лине оно относительно стабильно, то все
> равно периодически ломается (при переходе с gcc10 на gcc11 были какие-то
> проблемы).
Там в стандарте были изменения, которые при всём желании не могли сохранить ABI. Например, старый std::string не совместим с новым на уровне полей класса.
> И его точно также вызывают через сишный обертки.
Господи, что ты несешь? Где сишные обёртки для boost или qt?
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|2.71, Аноним (86), 11:18, 07/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
А в чём проблема В нормальных пакетных менеджерах, типа nix вам достаточно буде... большой текст свёрнут, показать
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|3.82, Аноним (79), 11:31, 07/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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ты несёшь чушь, перечитай ещё раз сообщение, на которое отвечаешь
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|3.140, Страдивариус (?), 14:05, 07/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>>То есть грубо говоря эти сотни крейтов, от которых зависит любой маломальский проект на расте, вкомпиливаются в бинарь статически. Любая уязвимость в таком крейте потребует пересобрать и обновить все пакеты, которые от него зависят.
> А в чём проблема? В нормальных пакетных менеджерах, типа nix вам достаточно
> будет обновить только уязвимую библиотеку, всё остальное произойдёт автоматически
Тебе же написано русским языком: нет в rust разделяемых библиотек. Крейты вкомпиливаются в бинарь статически. Какое слово в предыдущем предложении не понятно?
>>Но даже если напрячься и родить ABI за 9 дней, то это всё равно мало поможет - так как во многих проектах зависимости прибиты гвоздями к конкретным версиям зависимостей
> Это везде так, даже в си. Попробуйте в крупном проекте версию gtk
> сменить
В сишных и плюсовых проектах редко принято иметь больше десятка-двух зависимостей, просто потому что это довольно сложно. В расте ты делаешь это щелчком пальцев и дальше попадаешь на то, что ты только начал, а у тебя уже 100 зависимостей. И даже так бывает, что в одном твоем проекте одна и та же зависимость есть в двух трёх версиях - одну ты тянешь сам, другие тянутся теми крейтами, от которых ты зависишь.
>>И выделение общего знаменателя потребует огромной работы со стороны мейнтейнров.
> Это глубоко неправильно. Либо у языка есть некий lts срез библиотек, где
> версии всех библиотек синхронизированы, что-то вроде stackage для haskell, либо мейнтеры
> что-то сломают, как здесь https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=62718
Это данность. Есть core, а есть куча либ, которые ни core ни разу, но на столько популярны, что есть почти везде и никакого LTS у них как правило нет, за редким исключением типа tokio или rustls.
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|4.152, Аноним (86), 14:24, 07/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
И что вам в этом не нравится То, что автоматически запустится пересборка Или т... большой текст свёрнут, показать
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|5.188, Страдивариус (?), 15:19, 07/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Иногда лучше жевать, чем говорить. Из написанного тобой примерно понятно, что моя тёща понимает в процессах сборки пакетов в дистрибутивах больше чем ты.
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|2.98, Аноним (168), 12:14, 07/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Просто модные Rust кодеры не могут найти себе место, и пихают во все подряд.
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|2.122, laindono (ok), 13:10, 07/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В плане совместимости ABI просто используется так называемый C ABI.
Rust ABI существует. Так же, как и C++ ABI например. Но использование обоих по большей части ограничено в рамках одного языка. Хотя вроде бы D умеет в C++ ABI, но о полной совместимости там понятное дело тоже речи не идёт.
То есть локальные языковые ABI это вещь в себе.
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|3.135, Страдивариус (?), 13:59, 07/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> В плане совместимости ABI просто используется так называемый C ABI.
> Rust ABI существует. Так же, как и C++ ABI например. Но использование
> обоих по большей части ограничено в рамках одного языка. Хотя вроде
> бы D умеет в C++ ABI, но о полной совместимости там
> понятное дело тоже речи не идёт.
> То есть локальные языковые ABI это вещь в себе.
Написанное здесь - чушь. В плюсах есть стабильное ABI. Поэтому я могу написать на плюсах программу и использоваться shared object разных библиотек типа boost и Qt, например, без нужды плясать вокруг того, чтобы маршалить нативное API boost или Qt через extern "C".
С растом такой фокус не проходит. Ну то есть возможно и можно закатить солнце вручную, но официально нет никакого стабильного ABI у rust. Если ты считаешь иначе - ссылку на доку в студию. Хотя бы как манглить методы объекта.
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|4.156, Аноним (1), 14:25, 07/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Нет там никакого стабильного ABI у boost, у него даже совместимости между минорн... большой текст свёрнут, показать
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|5.180, Страдивариус (?), 15:02, 07/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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На первом курсе тебя научат, что есть ABI язывка, а есть API библиотеки. И они никак не связаны
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|6.195, Аноним (1), 15:44, 07/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> На первом курсе тебя научат, что есть ABI язывка, а есть API
> библиотеки. И они никак не связаны
Кто говорил про апи? А твои познания ограничиваются первым курсом?
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|4.164, Аноним (-), 14:37, 07/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> В плюсах есть стабильное ABI.
Где оно есть? В твоем воспаленном сознании?
Если ты считаешь иначе - ссылку на пункт стандарта 14882 в студию.
Можно на любую версию.
> Qt через extern "C".
М... т.е. extern "C" тебе ни о чем не говорит...
Не то чтобы я был сильно удивлен, но все же))
> С растом такой фокус не проходит.
#[repr(C)] и bundgen решают эту проблему.
> Хотя бы как манглить методы объекта.
В расте появились объекты?? Круто, а в какой версии?
Не путаешь ли ты их случайно со структурами?
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|5.186, Страдивариус (?), 15:17, 07/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Если ты считаешь иначе - ссылку на пункт стандарта 14882 в студию.
Хватайте этого наркомана! А ну-ка давай-ка сюда ссылку на ABI из стандарта 9899, если ты считаешь, что ABI должен быть в стандарте и он есть хотя бы у чистого голого Си!
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|4.170, laindono (ok), 14:43, 07/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Собственный ABI С++ никому не нужен за пределами C++.
Собственный ABI Rust никому не нужен за пределами Rust.
D, который так же имеет частичную поддержку ABI C++ никому не нужен сам по себе.
Из за особенностей дизайна Rust и принятых практик, нет потребности в стабилизации встроенного Rust ABI. Если мне нужно сделать SO, то я использую C ABI. Тоже самое и в случае статической линковки с кодом на других языках.
Существование и свойства Rust ABI должны волновать только разработчиков, пишущих на Rust.
Кстати отмечу, что на Rust нет штук вроде Boost или Qt. Вместо этого подобную функциональность мы разбиваем на кучу мелких крейтов. В качестве примера могу предложить Bevy. Внутри 44 крейта, а суммарное древо зависимостей 400-500 крейтов (это ещё и от платформы зависит).
> Хотя бы как манглить методы объекта.
В Rust нет объектов, так что никак.
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|1.102, Аноним (168), 12:26, 07/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Теперь будут имитировать активную деятельность переписью на Rust.
Ну так сказать изобретать велосипед.
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|3.110, Аноним (168), 12:45, 07/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну да, типа как доктор, который может намеренно не долечивать пациентов, чтобы к нему возвращались.
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|2.111, Аноним (168), 12:49, 07/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Убунту вообще скатилась.
Да и Linux в целом.
У Товальдса крыша поехала.
Было бы хорошее никто бы не возмущщался.
А значит ф*гня.
Если хорошее то вопросов не возникает.
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|1.118, Аноним (118), 12:57, 07/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Canonical намерена
Как-то стыдливо прикрыли имена и фамилии намеревающихся. Всего лишь ссылочку предоставили на конторку с грантогрызами.
Линукс-сообщество должно знать своих героев в лицо.
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|1.123, Krtek (?), 13:16, 07/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Не имеет значения что там у них решено, если весь прод на RHEL и FreeBSD. Вообще есть только один дистрибутив - RHEL, всё остальное даже рассматривать нет смысла.
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|2.127, Обезьяврус (?), 13:34, 07/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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FreeBSD, конечно, отличная система, но вот RHEL - полное днище от позорной корпорации. Из линуксов мне нравятся Gentoo, Void и Alpine. Последний кстати вполне неплохо себя чувствует в проде, да даже Gentoo при грамотном подходе можно на серверах юзать.
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|3.167, Krtek (?), 14:41, 07/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Давай не будем строить иллюзий и признаем, что линукс полностью монополизирован IBM. Без IBM линукс быстро скатится до уровня полуподвального проекта без драйверов и софта.
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|2.163, Аноним (163), 14:34, 07/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну RHEL - это временно. Скоро все перейдут на что-то типа AzureLinux.
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|1.124, birdie (ok), 13:24, 07/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Туча уязвимостей в sudo были из-за логики разбора дико сложных правил, и rust тут никак не поможет. Им не нужно было переписывать или создавать аналог sudo на rust.
Им надо было полностью отказаться от старых правил и написать совершенно новые (синтаксис/структура/и тд), понятные и адекватные.
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|1.149, Аноним (145), 14:20, 07/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Итак, составим список того, что не нужно в дистрибутиве по мнению анонимных экспертов:
1. systemd, не нужна, вместо него что?
2. Wayland не нужен вместо него Иксы.
3. Rust не нужен, только кошерный Си С++.
4. Snap, Flaptak не нужны.
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|2.158, Аноним (86), 14:27, 07/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Нужна Win 9x, с профилактической переустановкой раз в две недели, синими экранами смерти и полным отсутствием раста.
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|2.160, myster (ok), 14:28, 07/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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+ любые контейнеры (Docker, Podman, K8s, LXC, systemd-nspawn), у анонимных экспертов панический страх перед контейнерами и всем, что с ними связано и хроническое сопротивление любым изменениям, особенно если они связаны с контейнерами (а также Rust и с IPv6).
Это на них действует, как красная тряпка для быка.
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|2.166, Аноним (168), 14:40, 07/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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1. systemd, не нужна, вместо него что?
Вместо него Init, но который эволюционировал.
2. Wayland не нужен вместо него Иксы.
Именно Иксы, которые могут эволюционировать, а не очередная подделка.
3. Rust не нужен, только кошерный Си С++.
кошерный Си С++, да ты прав.
4. Snap, Flaptak не нужны.
Нужен обьемный репозиторий.
Да ты прав, в принципе.
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|3.194, Аноним (-), 15:42, 07/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> который эволюционировал
It's Evolving, Just Backwards
> Именно Иксы, которые могут эволюционировать, а не очередная подделка.
Иксов, которые могут эволюционировать, не существует. В той дурно пахнущей куче костылей даже баги исправлять очень сложно. Поэтому ни о каком развитии даже речи идти не может.
> кошерный Си С++, да ты прав.
Сишку сразу на помойку, с++... он на порядок лучше сишки, но наследственные болезни у него такие же как у си.
> Нужен объемный репозиторий.
И как он решит проблему что мейнтейней просто не добавляет актуальную версию? Как это решает проблему, когда версию добавляют, но через пару месяцев? Делать помойку с пользовательскими билдами? Дать доступ каждому разрабу к репе чтобы он сам собирал?
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|2.177, Krtek (?), 14:53, 07/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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1. rc.d
2. Ядерная графика, как в любой нормальной десктопной ОС?
3. C++
4. pkgsrc
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|1.191, Аноним (192), 15:35, 07/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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"Поставка утилит, написанных на языке Rust, даст возможность снизить риск появления ошибок при работе с памятью, таких как обращеие к области памяти после её освобождения и выход за границы буфера."
А я-то по глупости своей думал, что снижает риск появления ошибок внимательность и компетентность программистов, а оно вон оно как оказывается, сам ЯП всё за барина делает, в чудесатое время живём, товарищи!
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|1.193, benu (ok), 15:41, 07/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Надо посмотреть. И активно попользоваться моментом, пока новые баги не оформили в новые CVE )))
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