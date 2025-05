В Ubuntu 25.10 решено задействовать аналог sudo, написанный на Rust

2.63 , Аноним ( - ), 10:56, 07/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Проблема с rust заключается в том, что у него нет официального ABI А у кого из нормальных языков есть официальное ABI?

У с++ нет, причем если на лине оно относительно стабильно, то все равно периодически ломается (при переходе с gcc10 на gcc11 были какие-то проблемы).

И его точно также вызывают через сишный обертки. > Но даже если напрячься и родить ABI за 9 дней Для плюсов не смогли родить до сих пор. И самый популярный компилируемый язык с этим как-то живет. Так что проблема преувеличена.

3.69 , Аноним ( 1 ), 11:06, 07/05/2025
Си, фортран c оговорками. Именно поэтому все лучшие библиотеки написаны на си и все остальные очень больно использовать.

4.75 , Аноним ( 86 ), 11:22, 07/05/2025
>Си, фортран c оговорками

То есть нормальных языков с разделяемыми библиотеками нет

5.79 , Аноним ( 79 ), 11:29, 07/05/2025
есть, ты их процитировал

5.176 , Аноним ( 176 ), 14:51, 07/05/2025
C — очевидно, ABI есть.

C++ — та же Haiku декларирует ABI, пусть и в пределах ОС. Винду не упоминаю, там из-за легаси в Win32 даже через плюсы фактически свой C-совместимый ABI, про WTL ничего не скажу, а вот COM как раз может и да.

Fortran — да.

Pascal/Ada — да (пусть и самобытный).

4.78 , Аноним ( 73 ), 11:27, 07/05/2025
> Именно поэтому все лучшие библиотеки написаны на си

И именно поэтому софт на си никто не пишет. Это немного разные вещи.

5.80 , Аноним ( 1 ), 11:29, 07/05/2025
Ну, это лишнее. Достаточно библиотек.

5.81 , Аноним ( 79 ), 11:30, 07/05/2025
среди веб-синьоров да, никто, но есть и настоящие программисты

6.128 , Аноним ( 73 ), 13:35, 07/05/2025
Это те, кто не используют паскаль?

5.112 , Аноним ( 168 ), 12:51, 07/05/2025
> Кто не пишет. Си

А еще куча софта под Windows.

6.129 , Аноним ( 73 ), 13:36, 07/05/2025
…на C++ в основном.

7.179 , Аноним ( 168 ), 15:00, 07/05/2025
Все, что написано на C++ и C# и есть основа C, поэтому, можно сказать, что почти весь софт на Windows написан на языке C.

4.85 , Аноним ( - ), 11:45, 07/05/2025
> Си

Тебя же спросили "у кого из НОРМАЛЬНЫХ языков". А ты предлагаешь недоязык, который больше чем на переносимый ассемблер не тянет.

> все лучшие библиотеки написаны на си и все остальные очень больно использовать.

Ахаха, пощади человек анекдот. Просто большая часть этих либ писалась в давние темные времена, когда с++ еще не показал миру свое величие! Но с++ либ сейчас уже много.

> все остальные очень больно использовать

Используются через FFI как и все остальное.

3.141 , Страдивариус ( ? ), 14:08, 07/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> Проблема с rust заключается в том, что у него нет официального ABI

> А у кого из нормальных языков есть официальное ABI?

> У с++ нет, причем если на лине оно относительно стабильно, то все

> равно периодически ломается (при переходе с gcc10 на gcc11 были какие-то

Там в стандарте были изменения, которые при всём желании не могли сохранить ABI. Например, старый std::string не совместим с новым на уровне полей класса.

> И его точно также вызывают через сишный обертки.

Господи, что ты несешь? Где сишные обёртки для boost или qt?

2.71 , Аноним ( 86 ), 11:18, 07/05/2025
А в чём проблема В нормальных пакетных менеджерах, типа nix вам достаточно буде...

3.82 , Аноним ( 79 ), 11:31, 07/05/2025
ты несёшь чушь, перечитай ещё раз сообщение, на которое отвечаешь

3.140 , Страдивариус ( ? ), 14:05, 07/05/2025
>>То есть грубо говоря эти сотни крейтов, от которых зависит любой маломальский проект на расте, вкомпиливаются в бинарь статически. Любая уязвимость в таком крейте потребует пересобрать и обновить все пакеты, которые от него зависят.

> А в чём проблема? В нормальных пакетных менеджерах, типа nix вам достаточно

> будет обновить только уязвимую библиотеку, всё остальное произойдёт автоматически Тебе же написано русским языком: нет в rust разделяемых библиотек. Крейты вкомпиливаются в бинарь статически. Какое слово в предыдущем предложении не понятно? >>Но даже если напрячься и родить ABI за 9 дней, то это всё равно мало поможет - так как во многих проектах зависимости прибиты гвоздями к конкретным версиям зависимостей

> Это везде так, даже в си. Попробуйте в крупном проекте версию gtk

> сменить В сишных и плюсовых проектах редко принято иметь больше десятка-двух зависимостей, просто потому что это довольно сложно. В расте ты делаешь это щелчком пальцев и дальше попадаешь на то, что ты только начал, а у тебя уже 100 зависимостей. И даже так бывает, что в одном твоем проекте одна и та же зависимость есть в двух трёх версиях - одну ты тянешь сам, другие тянутся теми крейтами, от которых ты зависишь. >>И выделение общего знаменателя потребует огромной работы со стороны мейнтейнров.

> Это глубоко неправильно. Либо у языка есть некий lts срез библиотек, где

> версии всех библиотек синхронизированы, что-то вроде stackage для haskell, либо мейнтеры

Это данность. Есть core, а есть куча либ, которые ни core ни разу, но на столько популярны, что есть почти везде и никакого LTS у них как правило нет, за редким исключением типа tokio или rustls.

4.152 , Аноним ( 86 ), 14:24, 07/05/2025
И что вам в этом не нравится То, что автоматически запустится пересборка Или т...

5.188 , Страдивариус ( ? ), 15:19, 07/05/2025
Иногда лучше жевать, чем говорить. Из написанного тобой примерно понятно, что моя тёща понимает в процессах сборки пакетов в дистрибутивах больше чем ты.

2.98 , Аноним ( 168 ), 12:14, 07/05/2025
Просто модные Rust кодеры не могут найти себе место, и пихают во все подряд.

2.101 , Аноним ( 97 ), 12:17, 07/05/2025
Что такое Аби простыми словами? Amd64 calling conventions?

2.122 , laindono ( ok ), 13:10, 07/05/2025
В плане совместимости ABI просто используется так называемый C ABI. Rust ABI существует. Так же, как и C++ ABI например. Но использование обоих по большей части ограничено в рамках одного языка. Хотя вроде бы D умеет в C++ ABI, но о полной совместимости там понятное дело тоже речи не идёт. То есть локальные языковые ABI это вещь в себе.

3.135 , Страдивариус ( ? ), 13:59, 07/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > В плане совместимости ABI просто используется так называемый C ABI.

> Rust ABI существует. Так же, как и C++ ABI например. Но использование

> обоих по большей части ограничено в рамках одного языка. Хотя вроде

> бы D умеет в C++ ABI, но о полной совместимости там

> понятное дело тоже речи не идёт.

Написанное здесь - чушь. В плюсах есть стабильное ABI. Поэтому я могу написать на плюсах программу и использоваться shared object разных библиотек типа boost и Qt, например, без нужды плясать вокруг того, чтобы маршалить нативное API boost или Qt через extern "C". С растом такой фокус не проходит. Ну то есть возможно и можно закатить солнце вручную, но официально нет никакого стабильного ABI у rust. Если ты считаешь иначе - ссылку на доку в студию. Хотя бы как манглить методы объекта.

4.156 , Аноним ( 1 ), 14:25, 07/05/2025
Нет там никакого стабильного ABI у boost, у него даже совместимости между минорн...

5.180 , Страдивариус ( ? ), 15:02, 07/05/2025
На первом курсе тебя научат, что есть ABI язывка, а есть API библиотеки. И они никак не связаны

6.195 , Аноним ( 1 ), 15:44, 07/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > На первом курсе тебя научат, что есть ABI язывка, а есть API

> библиотеки. И они никак не связаны Кто говорил про апи? А твои познания ограничиваются первым курсом?

4.164 , Аноним ( - ), 14:37, 07/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > В плюсах есть стабильное ABI. Где оно есть? В твоем воспаленном сознании?

Если ты считаешь иначе - ссылку на пункт стандарта 14882 в студию.

Можно на любую версию. > Qt через extern "C". М... т.е. extern "C" тебе ни о чем не говорит...

Не то чтобы я был сильно удивлен, но все же)) > С растом такой фокус не проходит. #[repr(C)] и bundgen решают эту проблему. > Хотя бы как манглить методы объекта. В расте появились объекты?? Круто, а в какой версии?

Не путаешь ли ты их случайно со структурами?

5.186 , Страдивариус ( ? ), 15:17, 07/05/2025
> Если ты считаешь иначе - ссылку на пункт стандарта 14882 в студию.

Хватайте этого наркомана! А ну-ка давай-ка сюда ссылку на ABI из стандарта 9899, если ты считаешь, что ABI должен быть в стандарте и он есть хотя бы у чистого голого Си!

4.170 , laindono ( ok ), 14:43, 07/05/2025
Собственный ABI С++ никому не нужен за пределами C++.

Собственный ABI Rust никому не нужен за пределами Rust.

D, который так же имеет частичную поддержку ABI C++ никому не нужен сам по себе. Из за особенностей дизайна Rust и принятых практик, нет потребности в стабилизации встроенного Rust ABI. Если мне нужно сделать SO, то я использую C ABI. Тоже самое и в случае статической линковки с кодом на других языках. Существование и свойства Rust ABI должны волновать только разработчиков, пишущих на Rust. Кстати отмечу, что на Rust нет штук вроде Boost или Qt. Вместо этого подобную функциональность мы разбиваем на кучу мелких крейтов. В качестве примера могу предложить Bevy. Внутри 44 крейта, а суммарное древо зависимостей 400-500 крейтов (это ещё и от платформы зависит).

> Хотя бы как манглить методы объекта.

В Rust нет объектов, так что никак.

