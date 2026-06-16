Выпуск Firefox 152 с обновлённым конфигуратором и поддержкой JPEG XL

Состоялся релиз web-браузера Firefox 152 и сформированы обновления прошлых веток с длительным сроком поддержки - 140.12.0 и 115.37.0. На стадию бета-тестирования в ближайшее время будет переведена ветка Firefox 153, релиз которой намечен на 21 июля. Основные новшества в Firefox 152 (1, 2, 3): Переработан интерфейс конфигуратора, в котором расширены возможности поиска настроек, крупные секции разделены на несколько отдельных страниц, улучшена навигация, обновлены метки и описание настроек.

Добавлена экспериментальная поддержка формата изображений JPEG XL, который стандартизирован в 2021 году (ISO/IEC 18181) как универсальная замена JPEG, превосходящая WebP, JPEG, PNG и GIF по эффективности сжатия и поддерживающая сжатие существующих JPEG-файлов без потери качества, HDR, анимацию, прозрачность, режим прогрессивной загрузки и многослойные изображения. Включение JPEG XL осуществляется в конфигураторе в секции "Firefox Labs".

В режиме приватного просмотра предоставлена возможность временного отключения блокировки кода отслеживания перемещений для сайтов, с которыми возникли проблемы из-за блокировки. Наличие возможных проблем определяется по перезагрузке пользователем страницы. Для перезагруженных страниц, на которых заблокированы трекеры, в верхней части появляется уведомление с предложением временно отключить блокировку трекеров в текущей вкладке.

Обеспечено дублирование в контекстном меню кнопок управления воспроизведением видео (воспроизведение, остановка, отключение звука, зацикливание и открытые в полноэкранном режиме), что позволяет сохранить возможность управления воспроизведением даже на сайтах, блокирующих кнопки в своих видеоплеерах (например, в Instagram и TikTok).

Добавлена возможность отключения звука разом во всех окнах через набор в адресной строке команд "mute", "shush" или "sssh"

В сборках для Linux и Windows появилась возможность копирования ссылки на страницу во вкладке через выбор "Share > Copy Link" в контекстном меню, показываемом при клике правой кнопкой мыши на вкладке (позволяет скопировать ссылку не переходя на вкладку). Если выделено несколько вкладок подобным образом можно сразу скопировать несколько ссылок.

В интерфейсе настройки содержимого панели (More Tools > Customize Toolbar) появилась возможность закрепления кнопки "Send tab".

Изменение масштаба страницы при помощи клавиатуры или мыши теперь производится меньшими шагами.

В случае закрытия страницы или переключения на другую вкладку после инициирования загрузки PDF-документа или другого напрямую показываемого файла, загруженное содержимое теперь открывается в фоновой вкладке.

В контекстное меню боковой панели со списком вкладок на других устройствах пользователя добавлены кнопки для открытия содержимого в новой вкладке или в новой группе вкладок.

В инструменты для web-разработчиков добавлена опция "Show comments" для включения и отключения показа комментариев (<!-- -->) в HTML при инспектировании страницы.

В API Notifications предоставлена возможность добавления кнопок с собственными действиями, показываемых под текстом уведомления.

Добавлено CSS-свойство field-sizing, позволяющее сделать размер элементов формы зависимым от их содержимого, например, для автоматического увеличения размера текстового поля по мере ввода данных.

В API Pointer Lock реализована опция unadjustedMovement, при установке которой данные о событиях движения мыши передаются в чистом виде, без корректировок и ускорения. Например, unadjustedMovement позволяет добиться более качественного движения в шутерах от первого лица.

В Firefox для Android добавлена AI-функция для резюмирования длинных статей одним касанием (пока поддерживается только английский язык). Реализована функция отправки просматриваемого PDF-файла или ссылки на него. Повышена производительность масштабирования щипком. Добавлен виджет World Cup для отслеживания текущего счёта, расписания и результатов матчей. Кроме новшеств и исправления ошибок в Firefox 152 устранено 77 уязвимостей (17 собрано под CVE-2026-12328, 12 под CVE-2026-12327 и 11 под CVE-2026-12326). 60 уязвимостей вызваны проблемами работы с памятью, такими как переполнения буферов и обращение к уже освобождённым областям памяти. Потенциально данные проблемы способны привести к выполнению кода злоумышленника при открытии специально оформленных страниц.



