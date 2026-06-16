Выпуск Firefox 152 с обновлённым конфигуратором и поддержкой JPEG XL

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|2.8, Аноним (8), 19:18, 16/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Портянка лицемерных утверждений. "сделать Интернет простым, безопасным и бесплатным — для всех и каждого" - сказали те, у кого более 70% дохода идут от Гугла, т.е. его рекламы.
И именно поэтому, в часности, в Firefox нет и никогда не будет встроенного блокировщика ркламы. А во всяких Brave и Vivaldi (против которых тут любят воевать), он, внезапно, есть. Потому что эти браузеры делают не лицемерные пустозвоны вроде мозилловцев.
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|3.10, Аноним (10), 19:26, 16/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Проприетарные криптоскаммеры могут себе позволить паразитировать на опенсорсе в своей малвари.
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|4.17, q (ok), 19:57, 16/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> manifesto
Хороший манифест. Отправь пожалуйста мозилле, пусть тоже почитают.
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|5.21, Аноним (21), 20:27, 16/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я бы и гуглу отправил, хотя они уже всё сказали, убрав don't be evil.
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|1.4, Аноним (8), 18:59, 16/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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> Добавлена экспериментальная поддержка формата изображений JPEG XL
Вот что Chrome животворящий делает! А не добавили бы в Хром - так мозилловцы еще годами сопли жевали и вместо JPEG XL продолжали скуглять уголки и внедрять AI. А формат этот тем временем уже давно добавлен в PDF, все просмотрщики изображений и даже GIMP.
И мы еще удивляемся, почему это Firefox находится в прщиции вечнодогоняющего браузера...
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|3.14, Аноним (8), 19:52, 16/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как и Файрфокс в данный момент. В новости же написано.
Я так понимаю, Firefox станет его по-умолчанию показывать строго после того, как это начнет делать Chrome. Чтобы не нарушать традицию, лол.
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|4.16, Аноним (9), 19:57, 16/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В фокс и сафари это добавленно давным давно, пока гугл годами отбрыкивался. А в 152 фоксе переписали на раст и добавили кнопку.
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|5.20, Аноним (20), 20:17, 16/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В релизных версиях Firefox этого включить было нельзя до этой версии. Т.е. опцию ты мог включить в about:config, но она не работала.
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|2.6, Аноним (9), 19:10, 16/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот что файрфокс и сафари животворящие делают! А не добавили бы - так хром навсегда в соплях утонул.
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|2.7, Аноним (7), 19:11, 16/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В просмотрщики и редакторы невелика сложность формат добавить. Осталось уговорить всех его в веб добавить.
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|3.15, Аноним (9), 19:53, 16/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Одно дело добавить готовое, сделанное кем то, и совсем другое - сделать самим. На багзилле за семь лет больше сотни тикетов.
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|4.19, Аноним (7), 20:13, 16/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Вы не поняли. В просмотрщик можно добавить хоть тысячу форматов. В браузер тоже можно, но от этого контента не добавится. Как были везде JPEG/PNG/GIF/WebP (умеренно), так они в ближайшие десятилетия и будут.
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|1.22, Аноним (22), 20:30, 16/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Добавлена возможность отключения звука разом во всех окнах через набор в адресной строке команд "mute", "shush" или "sssh"
Что за стыдливый метеоризм? Хочу управлять браузером словами типа "Заеб.." или "Заткнись"
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