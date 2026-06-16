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Выпуск Firefox 152 с обновлённым конфигуратором и поддержкой JPEG XL

16.06.2026 18:20 (MSK)

Состоялся релиз web-браузера Firefox 152 и сформированы обновления прошлых веток с длительным сроком поддержки - 140.12.0 и 115.37.0. На стадию бета-тестирования в ближайшее время будет переведена ветка Firefox 153, релиз которой намечен на 21 июля.

Основные новшества в Firefox 152 (1, 2, 3):

  • Переработан интерфейс конфигуратора, в котором расширены возможности поиска настроек, крупные секции разделены на несколько отдельных страниц, улучшена навигация, обновлены метки и описание настроек.
  • Добавлена экспериментальная поддержка формата изображений JPEG XL, который стандартизирован в 2021 году (ISO/IEC 18181) как универсальная замена JPEG, превосходящая WebP, JPEG, PNG и GIF по эффективности сжатия и поддерживающая сжатие существующих JPEG-файлов без потери качества, HDR, анимацию, прозрачность, режим прогрессивной загрузки и многослойные изображения. Включение JPEG XL осуществляется в конфигураторе в секции "Firefox Labs".
  • В режиме приватного просмотра предоставлена возможность временного отключения блокировки кода отслеживания перемещений для сайтов, с которыми возникли проблемы из-за блокировки. Наличие возможных проблем определяется по перезагрузке пользователем страницы. Для перезагруженных страниц, на которых заблокированы трекеры, в верхней части появляется уведомление с предложением временно отключить блокировку трекеров в текущей вкладке.
  • Обеспечено дублирование в контекстном меню кнопок управления воспроизведением видео (воспроизведение, остановка, отключение звука, зацикливание и открытые в полноэкранном режиме), что позволяет сохранить возможность управления воспроизведением даже на сайтах, блокирующих кнопки в своих видеоплеерах (например, в Instagram и TikTok).
  • Добавлена возможность отключения звука разом во всех окнах через набор в адресной строке команд "mute", "shush" или "sssh"
  • В сборках для Linux и Windows появилась возможность копирования ссылки на страницу во вкладке через выбор "Share > Copy Link" в контекстном меню, показываемом при клике правой кнопкой мыши на вкладке (позволяет скопировать ссылку не переходя на вкладку). Если выделено несколько вкладок подобным образом можно сразу скопировать несколько ссылок.
  • В интерфейсе настройки содержимого панели (More Tools > Customize Toolbar) появилась возможность закрепления кнопки "Send tab".
  • Изменение масштаба страницы при помощи клавиатуры или мыши теперь производится меньшими шагами.
  • В случае закрытия страницы или переключения на другую вкладку после инициирования загрузки PDF-документа или другого напрямую показываемого файла, загруженное содержимое теперь открывается в фоновой вкладке.
  • В контекстное меню боковой панели со списком вкладок на других устройствах пользователя добавлены кнопки для открытия содержимого в новой вкладке или в новой группе вкладок.
  • В инструменты для web-разработчиков добавлена опция "Show comments" для включения и отключения показа комментариев (<!-- -->) в HTML при инспектировании страницы.
  • В API Notifications предоставлена возможность добавления кнопок с собственными действиями, показываемых под текстом уведомления.
  • Добавлено CSS-свойство field-sizing, позволяющее сделать размер элементов формы зависимым от их содержимого, например, для автоматического увеличения размера текстового поля по мере ввода данных.
  • В API Pointer Lock реализована опция unadjustedMovement, при установке которой данные о событиях движения мыши передаются в чистом виде, без корректировок и ускорения. Например, unadjustedMovement позволяет добиться более качественного движения в шутерах от первого лица.
  • В Firefox для Android добавлена AI-функция для резюмирования длинных статей одним касанием (пока поддерживается только английский язык). Реализована функция отправки просматриваемого PDF-файла или ссылки на него. Повышена производительность масштабирования щипком. Добавлен виджет World Cup для отслеживания текущего счёта, расписания и результатов матчей.

Кроме новшеств и исправления ошибок в Firefox 152 устранено 77 уязвимостей (17 собрано под CVE-2026-12328, 12 под CVE-2026-12327 и 11 под CVE-2026-12326). 60 уязвимостей вызваны проблемами работы с памятью, такими как переполнения буферов и обращение к уже освобождённым областям памяти. Потенциально данные проблемы способны привести к выполнению кода злоумышленника при открытии специально оформленных страниц.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.firefox.com/en-US/...)
  2. OpenNews: Релиз Firefox 151
  3. OpenNews: Уязвимость в API IndexedDB, позволяющая идентифицировать пользователей Firefox и Tor Browser
  4. OpenNews: В Firefox встроен движок блокирования рекламы adblock-rust, используемый в Brave
  5. OpenNews: Обновление Firefox 150.0.2. За апрель в Firefox устранено 423 уязвимости
  6. OpenNews: Представлен обновлённый интерфейс Firefox
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65700-firefox
Ключевые слова: firefox
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (22) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, inferrna (ok), 18:49, 16/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Jpeg-xl, jpeg-xl попробуй в жизни хоть раз
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 18:50, 16/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    сначала заскриптуй ос внутри файла
     

  • 1.3, Аноним (3), 18:52, 16/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Mozilla молодцы!
    https://www.mozilla.org/ru/about/
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 19:18, 16/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Портянка лицемерных утверждений. "сделать Интернет простым, безопасным и бесплатным — для всех и каждого" - сказали те, у кого более 70% дохода идут от Гугла, т.е. его рекламы.

    И именно поэтому, в часности, в Firefox нет и никогда не будет встроенного блокировщика ркламы. А во всяких Brave и Vivaldi (против которых тут любят воевать), он, внезапно, есть. Потому что эти браузеры делают не лицемерные пустозвоны вроде мозилловцев.

     
     
  • 3.9, Аноним (9), 19:25, 16/06/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.10, Аноним (10), 19:26, 16/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Проприетарные криптоскаммеры могут себе позволить паразитировать на опенсорсе в своей малвари.
     
  • 3.11, Аноним (3), 19:28, 16/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >сказали те, у кого более 70% дохода идут от Гугла, т.е. его рекламы

    Так и в чём лицемерие ? Они это скрывают ? - Нет.

    Прочитайте их манифест и пункт № 9 в частности:
    - https://www.mozilla.org/ru/about/manifesto/
    - https://opennet.ru/58038-mozilla

     
     
  • 4.12, Аноним (8), 19:42, 16/06/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 5.13, Аноним (3), 19:46, 16/06/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 4.17, q (ok), 19:57, 16/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > manifesto

    Хороший манифест. Отправь пожалуйста мозилле, пусть тоже почитают.

     
     
  • 5.18, Аноним (3), 20:09, 16/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они его не просто прочитали, а создали и придерживаются.
    Пример: https://opennet.ru/61365-mozilla

    И делают всё соразмерно своим возможностям и ресурсам.

     
  • 5.21, Аноним (21), 20:27, 16/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я бы и гуглу отправил, хотя они уже всё сказали, убрав don't be evil.
     

  • 1.4, Аноним (8), 18:59, 16/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    > Добавлена экспериментальная поддержка формата изображений JPEG XL

    Вот что Chrome животворящий делает! А не добавили бы в Хром - так мозилловцы еще годами сопли жевали и вместо JPEG XL продолжали скуглять уголки и внедрять AI. А формат этот тем временем уже давно добавлен в PDF, все просмотрщики изображений и даже GIMP.

    И мы еще удивляемся, почему это Firefox находится в прщиции вечнодогоняющего браузера...

     
     
  • 2.5, Сталин (?), 19:07, 16/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Хром его по-умолчанию не показывает, надо включать.
     
     
  • 3.14, Аноним (8), 19:52, 16/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как и Файрфокс в данный момент. В новости же написано.

    Я так понимаю, Firefox станет его по-умолчанию показывать строго после того, как это начнет делать Chrome. Чтобы не нарушать традицию, лол.

     
     
  • 4.16, Аноним (9), 19:57, 16/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В фокс и сафари это добавленно давным давно, пока гугл годами отбрыкивался. А в 152 фоксе переписали на раст и добавили кнопку.
     
     
  • 5.20, Аноним (20), 20:17, 16/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В релизных версиях Firefox этого включить было нельзя до этой версии. Т.е. опцию ты мог включить в about:config, но она не работала.
     
  • 2.6, Аноним (9), 19:10, 16/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот что файрфокс и сафари животворящие делают! А не добавили бы - так хром навсегда в соплях утонул.
     
  • 2.7, Аноним (7), 19:11, 16/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В просмотрщики и редакторы невелика сложность формат добавить. Осталось уговорить всех его в веб добавить.
     
     
  • 3.15, Аноним (9), 19:53, 16/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Одно дело добавить готовое, сделанное кем то, и совсем другое - сделать самим. На багзилле за семь лет больше сотни тикетов.
     
     
  • 4.19, Аноним (7), 20:13, 16/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вы не поняли. В просмотрщик можно добавить хоть тысячу форматов. В браузер тоже можно, но от этого контента не добавится. Как были везде JPEG/PNG/GIF/WebP (умеренно), так они в ближайшие десятилетия и будут.
     

  • 1.22, Аноним (22), 20:30, 16/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Добавлена возможность отключения звука разом во всех окнах через набор в адресной строке команд "mute", "shush" или "sssh"

    Что за стыдливый метеоризм? Хочу управлять браузером словами типа "Заеб.." или "Заткнись"

     

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