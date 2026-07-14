Firefox переходит на двухнедельный цикл подготовки релизов

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|2.3, Аноним (3), 21:10, 14/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это что за дистр такой? Не помню я такого в этом году, есть подозрение что дистр левый у вас.
(у меня шапка/fedora)
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|4.21, Аноним (6), 22:23, 14/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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c 37 версии на федоре, да фф регулярно выхватывает от oom киллера, сжирает память, но переход на вайланд был на удивление бесшовным, карта интел, что там у интеля и амуде беспонятия, кстате ровно поэтому и не брал ноут с топовыпи глюкокартами драйвера под линукс через известное место и у тех и у других
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|1.4, Аноним (4), 21:11, 14/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Что за идиотизм. Vscode уже "перешли". Там теперь весь редактор по швам трещит, зато циферки тикают ой-ой-ой. До этого Хром, но там хоть месячный цикл.
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|2.7, Аноним (6), 21:14, 14/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ну так 153 версия, а у систем ды 220+, хотя фф гораздо старше, а ну как в системды запилят возможность в интернете серфить, и все, убегут юзвери, нельзя допустить.
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|2.16, Аноним (16), 22:01, 14/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Каждый релиз - риск новых косяков и кривых исправлений старых. А вал по бюрократическому плану - работа кипит - чиновник при деле. О том чтобы пользователю анализировать что там наисправляли и речи нет в этой ситуации. Я говорил - мы будем обновлять чаще, чем вы успеете понять, что мы написали.
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|1.10, Dzen Python (ok), 21:20, 14/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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- Смотри, только дословно не списывай - пробормотал Chrome.
Firefox лишь неопределённо угукнул в ответ, после чего раззявился в довольной улыбке:
- Я сделяль. Теперь и нас джвухнедельный релиз. Э-э-э-э, а моти...а мотивируем это бишапашностью? Нет, не прокатит, - он нервно выдохнул и мотнул головой, - Chrome сказал не списывать.
Мимо, под звуки самбы, прошествовал парад зелёных насекомых с флагами, некоторые несли палки со священными Костылями, а на одном флаге был даже явственно нарисован уницикл. Рыжий дядька нервно мотнул головой, отвернулся и продолжил:
- А-а-а, э-э-э, воть, у нас тут мёртвые линии постоянно нарисовываются, разработчики выгорают, по-о-о-о-отому раз в джве недели. Как тебе, Chrome?
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*Отрывок из книги "Офисные бдения команды браузеров", Т.2, стр. 2026*
Теперь ждём неместного неоффициального непредставителя неустроенного на не-работу в не-Мозиллу?
Ух то как он вам всем тут расскажет, что уже не может переводить 2.5 строчки новых ресурсов и выгорел, а потому не-работодатель поступил мудро...
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|1.14, Аноним (14), 21:36, 14/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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а безумно тормозить и глючить, как примерно весь 152.0.* после их ИИспражн... т.е. исправлений когда перестанет?
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|1.15, психхх84702 (?), 21:42, 14/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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FF совсем спортился. На моей системе (amdgpu, arch linux) перестало работать ускорение h264. В хроме работает, хотя раньше и в нём было сломано и долго чинили.
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|2.23, Аноним (23), 22:38, 14/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Случайно сломали для старых амдшных карт из-за внедрения декодирования через вулкан. Для следующего 153 релиза уже исправлено.
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|1.18, Пупсик (?), 22:14, 14/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Подсаживают на это, делают нормой. Будущее: программы это ярлыки, при нажатии на которые открываются окна с видеопотоком. И все под предлогом безопасности, как после сноса башен близнецов.
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|1.19, Аноним (19), 22:15, 14/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Так скрам у них с двухнедельными спринтами, только и всего. Надо на недельные переходить.
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|1.25, FSA (ok), 22:43, 14/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Когда-то вычислял, когда Firefox по номеру версии перегонит Google Chrome. Сейчас задача больше для ИИ. Когда Google Chrome перейдёт на новую нумерацию релизов 😃
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