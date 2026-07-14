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Firefox переходит на двухнедельный цикл подготовки релизов

14.07.2026 20:49 (MSK)

Сильвестр Ледрю (Sylvestre Ledru), директор по инжинирингу в Mozilla, объявил о переходе на двухнедельный цикл подготовки релизов Firefox. Начиная с сентября новые выпуски будут формироваться каждые две недели, а не раз в 4 недели. Изменение уже отражено в графике подготовки релизов: последним с 4-недельным циклом разработки станет Firefox 154, намеченный на 18 августа. Далее через 2 недели 1 сентября выйдет Firefox 155, 15 сентября - Firefox 156, 29 сентября - Firefox 157.

Сокращение цикла подготовки релизов преподносится как эксперимент, нацеленный на более частое доведение новых возможностей до пользователей, обеспечение более предсказуемого процесса формирования релизов и снижение нагрузки на разработчиков перед релизами. При разработке можно будет снисходительней относиться к доведению незавершённых возможностей до готовности и тратить на выполнение работы столько времени, сколько требуется, не создавая дедлайны. Эффективность сокращения цикла разработки планируют пристально отслеживать и при необходимости откорректировать.

В марте о переходе на двухнедельный цикл разработки Chrome объявила компания Google, не меняя при этом цикл публикации сборок Extended Stable (раз в 8 недель), Dev (1-2 раза в неделю) и Canary (ежедневно). Сокращённый цикл разработки Chrome начнёт действовать 8 сентября, после формирования по старому графику выпуска Chrome 153. Целью сокращения цикла разработки Chrome называется желание быстрее публиковать новые возможности, исправления ошибок и оптимизации. Предполагается, что более частая публикация релизов не повлияет на качество, снизит риск сбоев при обновлении и упростит отладку, так как в каждом выпуске будет предлагаться меньше изменений.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/firef...)
  2. OpenNews: Chrome переходит на двухнедельный цикл подготовки релизов
  3. OpenNews: Разработчики Mozilla рассматривают предложение о сокращении цикла подготовки релизов Firefox
  4. OpenNews: Firefox на пути сокращения цикла разработки и отказа от XUL
  5. OpenNews: Mozilla сокращает число стадий в разработке Firefox
  6. OpenNews: Firefox переходит на сокращённый цикл подготовки релизов
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65900-firefox
Ключевые слова: firefox
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Обсуждение (26) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 21:05, 14/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Самый правильный Firefox это Firefox ESR
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 21:36, 14/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И на FDE тоже нормально:
    https://www.firefox.com/ru/download/all/desktop-developer/
     

  • 1.2, Аноним (2), 21:07, 14/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    В том году 3 месяца ждали, пока падения на вейланде исправят.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 21:10, 14/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это что за дистр такой? Не помню я такого в этом году, есть подозрение что дистр левый у вас.

    (у меня шапка/fedora)

     
     
  • 3.6, Аноним (6), 21:12, 14/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    подтверждаю, 0 падений на фероре
     
  • 3.9, Аноним (2), 21:17, 14/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Любой дистр: они добавили исправление только в aurora и до релиза 3 месяца должно пройти. Это было в том году, а не в этом году https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1898476 (баг про nvidia, но аналогичное происходило и с амд, нвидиа просто первой внедрила современные технологии)
     
     
  • 4.17, Аноним (17), 22:10, 14/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На федоре не было такова
     
     
  • 5.20, Аноним (2), 22:18, 14/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > На федоре не было такова

    Вот федора, балабола ты кусок https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1909453

     
  • 4.21, Аноним (6), 22:23, 14/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    c 37 версии на федоре, да фф регулярно выхватывает от oom киллера, сжирает память, но переход на вайланд был на удивление бесшовным, карта интел, что там у интеля и амуде беспонятия, кстате ровно поэтому и не брал ноут с топовыпи глюкокартами драйвера под линукс через известное место и у тех и у других
     
     
  • 5.22, Аноним (6), 22:23, 14/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    хехе, что там у нвидии конечно и амуде
     

  • 1.4, Аноним (4), 21:11, 14/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Что за идиотизм. Vscode уже "перешли". Там теперь весь редактор по швам трещит, зато циферки тикают ой-ой-ой. До этого Хром, но там хоть месячный цикл.
     
     
  • 2.7, Аноним (6), 21:14, 14/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну так 153 версия, а у систем ды 220+, хотя фф гораздо старше, а ну как в системды запилят возможность в интернете серфить, и все, убегут юзвери, нельзя допустить.
     

  • 1.5, Аноним (5), 21:12, 14/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Бюрократы, сэр
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 22:01, 14/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Каждый релиз - риск новых косяков и кривых исправлений старых. А вал по бюрократическому плану - работа кипит - чиновник при  деле. О том чтобы пользователю анализировать что там наисправляли и речи нет в этой ситуации. Я говорил - мы будем обновлять чаще, чем вы успеете понять, что мы написали.
     

  • 1.8, Аноним (8), 21:15, 14/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Боятся, что Chrome догонит их по номеру версии?
     
  • 1.10, Dzen Python (ok), 21:20, 14/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "
    - Смотри, только дословно не списывай - пробормотал Chrome.
    Firefox лишь неопределённо угукнул в ответ, после чего раззявился в довольной улыбке:
    - Я сделяль. Теперь и нас джвухнедельный релиз. Э-э-э-э, а моти...а мотивируем это бишапашностью? Нет, не прокатит, - он нервно выдохнул и мотнул головой, - Chrome сказал не списывать.
    Мимо, под звуки самбы, прошествовал парад зелёных насекомых с флагами, некоторые несли палки со священными Костылями, а на одном флаге был даже явственно нарисован уницикл. Рыжий дядька нервно мотнул головой, отвернулся и продолжил:
    - А-а-а, э-э-э, воть, у нас тут мёртвые линии постоянно нарисовываются, разработчики выгорают, по-о-о-о-отому раз в джве недели. Как тебе, Chrome?
    "
    *Отрывок из книги "Офисные бдения команды браузеров", Т.2, стр. 2026*


    Теперь ждём неместного неоффициального непредставителя неустроенного на не-работу в не-Мозиллу?
    Ух то как он вам всем тут расскажет, что уже не может переводить 2.5 строчки новых ресурсов и выгорел, а потому не-работодатель поступил мудро...

     
  • 1.11, Аноним (11), 21:24, 14/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Почему, чтобы импортировать букмарки на мобильный файрфокс из десктопного, мне нужен рут доступ?(https://github.com/sakana280/FirefoxBookmarkImporterAndroid)
    Эти бесы в мозилле добавляют все что угодно, но не базовый функционал импорта закладок из простого HTML файла.
     
  • 1.12, ryoken (ok), 21:25, 14/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Да чего они парятся, у них есть Nightly. Пусть его основным назначат.
     
  • 1.14, Аноним (14), 21:36, 14/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    а безумно тормозить и глючить, как примерно весь 152.0.* после их ИИспражн... т.е. исправлений когда перестанет?
     
     
  • 2.24, Аноним (13), 22:41, 14/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://opennet.ru/64865-firefox
     

  • 1.15, психхх84702 (?), 21:42, 14/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    FF совсем спортился. На моей системе (amdgpu, arch linux) перестало работать ускорение h264. В хроме работает, хотя раньше и в нём было сломано и долго чинили.
     
     
  • 2.23, Аноним (23), 22:38, 14/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Случайно сломали для старых амдшных карт из-за внедрения декодирования через вулкан. Для следующего 153 релиза уже исправлено.
     
     
  • 3.26, психхх84702 (?), 22:49, 14/07/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.18, Пупсик (?), 22:14, 14/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Подсаживают на это, делают нормой. Будущее: программы это ярлыки, при нажатии на которые открываются окна с видеопотоком. И все под предлогом безопасности, как после сноса башен близнецов.
     
  • 1.19, Аноним (19), 22:15, 14/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Так скрам у них с двухнедельными спринтами, только и всего. Надо на недельные переходить.
     
  • 1.25, FSA (ok), 22:43, 14/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда-то вычислял, когда Firefox по номеру версии перегонит Google Chrome. Сейчас задача больше для ИИ. Когда Google Chrome перейдёт на новую нумерацию релизов 😃
     

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