Firefox переходит на двухнедельный цикл подготовки релизов

Сильвестр Ледрю (Sylvestre Ledru), директор по инжинирингу в Mozilla, объявил о переходе на двухнедельный цикл подготовки релизов Firefox. Начиная с сентября новые выпуски будут формироваться каждые две недели, а не раз в 4 недели. Изменение уже отражено в графике подготовки релизов: последним с 4-недельным циклом разработки станет Firefox 154, намеченный на 18 августа. Далее через 2 недели 1 сентября выйдет Firefox 155, 15 сентября - Firefox 156, 29 сентября - Firefox 157.

Сокращение цикла подготовки релизов преподносится как эксперимент, нацеленный на более частое доведение новых возможностей до пользователей, обеспечение более предсказуемого процесса формирования релизов и снижение нагрузки на разработчиков перед релизами. При разработке можно будет снисходительней относиться к доведению незавершённых возможностей до готовности и тратить на выполнение работы столько времени, сколько требуется, не создавая дедлайны. Эффективность сокращения цикла разработки планируют пристально отслеживать и при необходимости откорректировать.

В марте о переходе на двухнедельный цикл разработки Chrome объявила компания Google, не меняя при этом цикл публикации сборок Extended Stable (раз в 8 недель), Dev (1-2 раза в неделю) и Canary (ежедневно). Сокращённый цикл разработки Chrome начнёт действовать 8 сентября, после формирования по старому графику выпуска Chrome 153. Целью сокращения цикла разработки Chrome называется желание быстрее публиковать новые возможности, исправления ошибок и оптимизации. Предполагается, что более частая публикация релизов не повлияет на качество, снизит риск сбоев при обновлении и упростит отладку, так как в каждом выпуске будет предлагаться меньше изменений.



