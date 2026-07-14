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Выпуск композитного сервера Weston 16.0

14.07.2026 15:46 (MSK)

После пяти месяцев разработки опубликован стабильный релиз композитного сервера Weston 16.0, развивающего технологии, содействующие появлению полноценной поддержки протокола Wayland в Enlightenment, GNOME, KDE и других пользовательских окружениях. Разработка Weston нацелена на предоставление высококачественной кодовой базы и рабочих примеров для использования Wayland в десктоп-окружениях и встраиваемых решениях, таких как платформы для автомобильных информационно-развлекательных систем, смартфонов, телевизоров и прочих потребительских устройств. Код проекта распространяется под лицензией MIT.

Изменения в новой ветке Weston:

  • Добавлена поддержка отладочных аннотаций при использовании профилировщика Perfetto для выявления проблем с производительностью при отрисовке, а также отслеживания и визуализации времени выполнения различных операций.
  • Продолжена реализация средств для поддержки HDR и управления цветом, используя Wayland-протокол color-representation.
  • В renderer-gl добавлен шейдер для смешивания слоёв.
  • Добавлена поддержка сжатых пиксельных форматов YUV.
  • В compositor добавлена поддержка эффекта для вывода в оттенках серого.
  • Добавлена поддержка Wayland-протокола alpha-modifier, позволяющего клиентам менять уровень прозрачности поверхности и выносить операции по обеспечению прозрачности на сторону композитного сервера, который в свою очередь может переадресовать эти операции KMS.
  • В бэкенде для взаимодействия с DRM-подсистемой (Direct Rendering Manager) ядра Linux реализована поддержка параметров:
    • "backgroud color" для изменения цвета фоновой подсветки экрана на дисплейных контроллерах, поддерживающих такую возможность.
    • "blend mode" - для альфа-смешивания пикселей на стороне дисплейного контроллера при отрисовке текущего слоя поверх нижележащих слоёв.
    • "color format" для выбора цветового формата (RGB, YUV), используемого при выводе на монитор.
  • В libweston добавлен API для получения списка сенсорных устройств.
  • Проведена работа по чистке дублирующейся функциональности, заменённой бэкендами и оболочками. Удалена поддержка screenshooter, бэкенда для записи через VA-API, фронтэнда screenshare для совместного доступа к экрану и полноэкранной оболочки fullscreen-shell. Объявлены устаревшими неатомарный KMS, drm_virtual_output_api, Wayland-протокол xdg-shell-v6, а также плагины pipewire и remoting.


  1. Главная ссылка к новости (https://lore.freedesktop.org/w...)
  2. OpenNews: Выпуск композитного сервера Weston 15.0
  3. OpenNews: Доступен Wayland 1.25
  4. OpenNews: Выпуск Wayland-Protocols 1.49
  5. OpenNews: В среде рабочего стола Cinnamon реализована полноценная поддержка Wayland
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65898-weston
Ключевые слова: weston, wayland
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Обсуждение (1) RSS
  • 1, Аноним (1), 16:08, 14/07/2026 [ответить]  
    		• +/
    >таких как платформы для автомобильных информационно-развлекательных систем, смартфонов, телевизоров и прочих потребительских устройств
     
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