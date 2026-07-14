Выпуск композитного сервера Weston 16.0

После пяти месяцев разработки опубликован стабильный релиз композитного сервера Weston 16.0, развивающего технологии, содействующие появлению полноценной поддержки протокола Wayland в Enlightenment, GNOME, KDE и других пользовательских окружениях. Разработка Weston нацелена на предоставление высококачественной кодовой базы и рабочих примеров для использования Wayland в десктоп-окружениях и встраиваемых решениях, таких как платформы для автомобильных информационно-развлекательных систем, смартфонов, телевизоров и прочих потребительских устройств. Код проекта распространяется под лицензией MIT. Изменения в новой ветке Weston: Добавлена поддержка отладочных аннотаций при использовании профилировщика Perfetto для выявления проблем с производительностью при отрисовке, а также отслеживания и визуализации времени выполнения различных операций.

Продолжена реализация средств для поддержки HDR и управления цветом, используя Wayland-протокол color-representation.

В renderer-gl добавлен шейдер для смешивания слоёв.

Добавлена поддержка сжатых пиксельных форматов YUV.

В compositor добавлена поддержка эффекта для вывода в оттенках серого.

Добавлена поддержка Wayland-протокола alpha-modifier, позволяющего клиентам менять уровень прозрачности поверхности и выносить операции по обеспечению прозрачности на сторону композитного сервера, который в свою очередь может переадресовать эти операции KMS.

В бэкенде для взаимодействия с DRM-подсистемой (Direct Rendering Manager) ядра Linux реализована поддержка параметров: "backgroud color" для изменения цвета фоновой подсветки экрана на дисплейных контроллерах, поддерживающих такую возможность. "blend mode" - для альфа-смешивания пикселей на стороне дисплейного контроллера при отрисовке текущего слоя поверх нижележащих слоёв. "color format" для выбора цветового формата (RGB, YUV), используемого при выводе на монитор.

В libweston добавлен API для получения списка сенсорных устройств.

Проведена работа по чистке дублирующейся функциональности, заменённой бэкендами и оболочками. Удалена поддержка screenshooter, бэкенда для записи через VA-API, фронтэнда screenshare для совместного доступа к экрану и полноэкранной оболочки fullscreen-shell. Объявлены устаревшими неатомарный KMS, drm_virtual_output_api, Wayland-протокол xdg-shell-v6, а также плагины pipewire и remoting.



