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В среде рабочего стола Cinnamon реализована полноценная поддержка Wayland

09.07.2026 11:11 (MSK)

Разработчики дистрибутива Linux Mint объявили о стабилизации поддержки протокола Wayland в среде рабочего стола Cinnamon. В кодовой базе, на основе которой формируется будущий стабильный выпуск Cinnamon 6.8 практически достигнут паритет в функциональности при работе с использованием X11 и Wayland. В Cinnamon 6.8 будет полностью поддерживаться как работа с использованием X11, так с Wayland. Намеченный на декабрь выпуск Linux Mint 23 станет первым, в котором поддержка Wayland в Cinnamon не будет рассматриваться экспериментальной.

Среди недавних улучшений в Cinnamon:

  • При использовании Walyand обеспечен корректный выбор размера и позиционирование новых окон, всплывающих диалогов и контекстных меню.
  • При работе через Walyand реализовано корректное переключение фокуса ввода.
  • Устранены многие ошибки в Cinnamon, muffin, cinnamon-session и Xwayland, приводившие к аварийному завершению работы при использовании Wayland.
  • Улучшена поддержка многомониторных конфигураций и KVM-переключателей мониторов в окружении c Wayland.
  • В приложениях, использующих Wayland или запускаемых через Xwayland, а также в композитном сервере и десктоп-сеансе задействовано аппаратное ускорение графики, реализованное через Wayland-протоколы wl_drm и zwp_linux_dmabuf_v1, а также аппаратно ускоренную работу GBM поверх EGL на видеокартах NVIDIA.
  • Предоставлена полная поддержка экранов с высокой плотностью пикселей (HiDPI) при использовании Wayland. Решены проблемы с масштабированием пиктограмм и курсоров мыши. Устранены ошибки, проявлявшиеся в приложениях на движке Chromium, таких как Slack и VSCode.
  • При использовании Wayland реализована работа индикаторов прогресса выполнения операции, например, показа прогресса копирования файлов в кнопке на панели.
  • Обеспечен запуск базовых приложений, запускаемых через pkexec, в качестве Wayland-клиентов без применения Xwayland.
  • Добавлена команда "cinnamon-list-windows" для упрощения получения списка всех открытых окон и определения их позиции, размера, данных о HiDPI и связанных с ними приложениях и бэкендах.
  • В композитном сервере Muffin обеспечено округление до целых чисел координат и размеров всех графических элементов библиотеки Clutter для более точного позиционирования и чёткой отрисовки апплетов и компонентов рабочего стола.
  • Добавлена поддержка юнитов systemd для пользовательских сеансов (graphical-session.target), активируемых для запуска сопутствующих сервисов в привязке к графическому сеансу.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.linuxmint.com/?p=...)
  2. OpenNews: Linux Mint начал публиковать HWE-сборки с более новым ядром
  3. OpenNews: Linux Mint переходит на общий с LMDE инсталлятор и наметил релиз на конец года
  4. OpenNews: Linux Mint развивает новый хранитель экрана и намерен реже выпускать релизы
  5. OpenNews: Релиз дистрибутива Linux Mint 22.3
  6. OpenNews: Выпуск среды рабочего стола Cinnamon 6.6
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65876-cinnamon
Ключевые слова: cinnamon, wayland, linuxmint
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (31) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:19, 09/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Без прогиба под системду никак.
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 12:25, 09/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А эти инструменты как-то могут помочь сабжу?
     

  • 1.2, iPony128052 (?), 11:21, 09/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Год Wayland на линуксовом десктопе.
     
     
  • 2.11, Аноним (18), 12:15, 09/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > о стабилизации поддержки протокола Wayland

    ...состояние - стабильно тяжёлое.

     
     
  • 3.32, Аноним (32), 13:34, 09/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как и у линухового десттопа.
    Если бы не проприераст габен - то гордые 3% так бы и грезили о вендокапце.

    Но раз уже днищенские дистрибутивы типа Mint начинаю переездать.. то иксы уже закопаны.

     

  • 1.4, herald (ok), 11:32, 09/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Очередной DE умер, можно закапывать. И куда теперь с синамона уходить? Кто там ещё в лагере сопротивления остался
     
     
  • 2.6, Аноним (1), 11:36, 09/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    TDE всё ещё торт!
     
     
  • 3.19, Аноним (19), 12:26, 09/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Заплесневелый немного, но ничего.
     
  • 2.10, Аноним (10), 12:12, 09/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вообще-то от иксов ни кто не отказывается (в минте). Просто сеанс вяленого перейдет из экспериментал в обычную сессию. По крайне мере в ньюсе ни где не говорится от отказа от иксов.
     
     
  • 3.23, herald (ok), 12:41, 09/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Само наличие поддержки вяленого это повод хоронить любой проект
     
     
  • 4.26, sdk3 (-), 13:09, 09/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это почему же? Чем больше поддержки, тем лучше. Если автор *** - то поддержка wayland или отказ от его поддержки тут уже не критична.
     
  • 4.28, Аноним (10), 13:23, 09/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он там давно вообще-то. Просто из экспериментал вывели в стейбл.
    Ни чего больше. И как-то Корица жива до сих пор.
     
  • 2.31, Xasd1 (?), 13:33, 09/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Кто там ещё в лагере сопротивления остался

    почти всех забрали санитары

     

  • 1.5, q (ok), 11:35, 09/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Это уже не гвоздь в крышку гроба иксов. Это уже всё, — устанавливаем памятник на свежую могилу.
     
     
  • 2.7, Онанимус (?), 11:40, 09/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Могила давно бы мхом поросла, если бы не происки некромантов и некрофилов
     
  • 2.8, SPQR (ok), 11:48, 09/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Памятник поставить пока некуда - покойник закопан только по пояс, и некромаргиналы пытаются покрасить его бронзовой краской. Так им видится компромисс.
     
  • 2.12, Аноним (10), 12:15, 09/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мммм... А где там указано что Корица ушла от иксов? На минте как и раньше будет два сеанса иксы и вяленый. Вяленый просто переведен из экспериментал в стейбл.
    А так как раньше было так и осталось. Вон сейчас тоже можно переключится на него при входе.
     

  • 1.9, Аноним (9), 12:01, 09/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Может кто-нибудь мне объяснить одну вещь в wayland'е? Я никак не могу нигде этого найти. Вот в иксах я всегда юзаю xrandr для того чтобы отключить встренный в ноут дисплей и оставить только внешний. Это работает с любым WM и DE.

    И вот недавно решил попробовать wlmaker (типа похож на  WindowMaker), попробовал собрать cow (от мейнтейнера fvwm), и не нашёл там такой штуки. Как отключить один из двух мониторов в wayland'е?

    И еще вопрос. В иксах я могу запустить любое графическое приложение поверх root window. Т.е. просто в .xinitrc указать, например, exec firefox. И набрав startx я получаю запущенный firefox без всяких оконных менеджеров. В wayland можно так же сделать?

     
     
  • 2.13, Hturt (?), 12:16, 09/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Первое в зависимости от реализации протокола (оконного менеджера), например hyprctl что то там для мониторв

    Второе не понял о чём ты

     
     
  • 3.15, Аноним (18), 12:21, 09/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Второе не понял о чём ты

    Естественно, для мира вейленда это неведомо. Запуск графических приложений безо всяких композиторов и манагеров (в вейленде-то всё в одной коробке неразделяемое - это же архитектурная фича вейленда). А вот в иксах это можно на любом терминале запустить, например, игрушку, которая знать не знает, что могут быть другие приложения параллельно работающие в других разрешениях.

     
  • 3.17, Аноним (18), 12:24, 09/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Первое в зависимости от реализации протокола (оконного менеджера)

    Нет, мониторами не оконный манагер занимается. Манагер может и не знать, что монитор выключился. Хинто 1: у видеокарты есть видеовыход, который можно выключить. Но это просто сделать только в Иксах. Но не в вейленде.

     
     
  • 4.27, Аноним (-), 13:21, 09/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Нет, мониторами не оконный манагер занимается.

    нет, мониторами оконный манагер занимается

    > Манагер может и не знать, что монитор выключился

    но было бы не плохо, если бы знал

    > Хинто 1: у видеокарты есть видеовыход, который можно выключить. Но это просто сделать только в Иксах

    мечтаю о том, чтобы в иксах можно было их включать, желательно несколько, желательно без кривых косых храндаров

    или расширения протокола это уже норм?

    > Но не в вейленде.

    но не в линуксе

    пофиксил, не благодари

     
  • 3.22, Аноним (9), 12:38, 09/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Т.е. мне надо hyprland установить чтоб в wlmaker выключить один монитор? Или я что-т не так понял? Какая-нибудь просто маленькая утилитка есть, которая просто может управлять вклюбчение/выключением монитора, яркостью и тд? Без привязки к DE/WM? Я понял что в hyprland есть своя. А гугл на мой запрос говорит, что мне надо поставить KDE или GNOME, типа там это есть в настройках.
     
  • 2.24, Аноним (24), 12:41, 09/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > И еще вопрос. В иксах я могу запустить любое графическое приложение поверх root window. Т.е. просто в .xinitrc указать, например, exec firefox. И набрав startx я получаю запущенный firefox без всяких оконных менеджеров. В wayland можно так же сделать?

    гугли desktop shell. есть протоколы, но их мало кто поддерживает. и виндовс менеджер будет всегда активен, надо смотреть если у него киоск режим.

     
  • 2.29, Аноним (-), 13:29, 09/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Как отключить один из двух мониторов в wayland'е?

    конкретно в твоем случае, wlmaker это wlroots основная реализация, и тебе подойдет, ну например, wlr-randr

    > И набрав startx я получаю запущенный firefox без всяких оконных менеджеров. В wayland можно так же сделать?

    можно, делай

    а если серъезно, есть разница между оконным менеджером в мусорных иксах и оконным менеджером в мусорном вайланде, как поймешь ее, сразу перестанешь зацикливаться на "без всяких оконных менеджеров"

    но я бы рекомендовал рассмотреть не мусорные реализации, например win kiosk mode

     

  • 1.14, Аноним (18), 12:17, 09/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > через Walyand реализовано корректное переключение фокуса ввода

    Напомните-ка мне год, когда Ксерокс первый гуй сделало?

     
  • 1.16, chesterstone741 (?), 12:24, 09/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    TDE и MATE все еще в строю. В далеком 2023 сидел на Cinnamon, однако после оных отпало понимание, зачем собственно третий нужен, если на них похож и при этом однозначных преимуществ перед оными не имеет, а требования к аппаратной части значительно выше.
     

  • 1.20, Аноним (21), 12:32, 09/07/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.25, chesterstone741 (?), 12:55, 09/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чресла полыхают от каждого вяленого перехода и вяленой стабилизации, остуди ка ты их, да рамены расслабь, друже мой. Ты уж больно потужен в своей любви ко всевозможной программной архаике, и не тобой единым есмь сие оплошность.
     
  • 1.30, Аноним (10), 13:30, 09/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вопрос к пользователям Walyand: под иксами привык к Plank. Но он вроде не живет под Walyand. Нахожусь не торопясь в поисках замены.
     

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