В среде рабочего стола Cinnamon реализована полноценная поддержка Wayland

2.13 , Hturt ( ? ), 12:16, 09/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Первое в зависимости от реализации протокола (оконного менеджера), например hyprctl что то там для мониторв Второе не понял о чём ты

3.15 , Аноним ( 18 ), 12:21, 09/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Второе не понял о чём ты Естественно, для мира вейленда это неведомо. Запуск графических приложений безо всяких композиторов и манагеров (в вейленде-то всё в одной коробке неразделяемое - это же архитектурная фича вейленда). А вот в иксах это можно на любом терминале запустить, например, игрушку, которая знать не знает, что могут быть другие приложения параллельно работающие в других разрешениях.

3.17 , Аноним ( 18 ), 12:24, 09/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Первое в зависимости от реализации протокола (оконного менеджера) Нет, мониторами не оконный манагер занимается. Манагер может и не знать, что монитор выключился. Хинто 1: у видеокарты есть видеовыход, который можно выключить. Но это просто сделать только в Иксах. Но не в вейленде.

4.27 , Аноним ( - ), 13:21, 09/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Нет, мониторами не оконный манагер занимается. нет, мониторами оконный манагер занимается > Манагер может и не знать, что монитор выключился но было бы не плохо, если бы знал > Хинто 1: у видеокарты есть видеовыход, который можно выключить. Но это просто сделать только в Иксах мечтаю о том, чтобы в иксах можно было их включать, желательно несколько, желательно без кривых косых храндаров или расширения протокола это уже норм? > Но не в вейленде. но не в линуксе пофиксил, не благодари

3.22 , Аноним ( 9 ), 12:38, 09/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Т.е. мне надо hyprland установить чтоб в wlmaker выключить один монитор? Или я что-т не так понял? Какая-нибудь просто маленькая утилитка есть, которая просто может управлять вклюбчение/выключением монитора, яркостью и тд? Без привязки к DE/WM? Я понял что в hyprland есть своя. А гугл на мой запрос говорит, что мне надо поставить KDE или GNOME, типа там это есть в настройках.

2.24 , Аноним ( 24 ), 12:41, 09/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > И еще вопрос. В иксах я могу запустить любое графическое приложение поверх root window. Т.е. просто в .xinitrc указать, например, exec firefox. И набрав startx я получаю запущенный firefox без всяких оконных менеджеров. В wayland можно так же сделать? гугли desktop shell. есть протоколы, но их мало кто поддерживает. и виндовс менеджер будет всегда активен, надо смотреть если у него киоск режим.

2.29 , Аноним ( - ), 13:29, 09/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Как отключить один из двух мониторов в wayland'е? конкретно в твоем случае, wlmaker это wlroots основная реализация, и тебе подойдет, ну например, wlr-randr > И набрав startx я получаю запущенный firefox без всяких оконных менеджеров. В wayland можно так же сделать? можно, делай а если серъезно, есть разница между оконным менеджером в мусорных иксах и оконным менеджером в мусорном вайланде, как поймешь ее, сразу перестанешь зацикливаться на "без всяких оконных менеджеров" но я бы рекомендовал рассмотреть не мусорные реализации, например win kiosk mode

