В среде рабочего стола Cinnamon реализована полноценная поддержка Wayland

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|2.11, Аноним (18), 12:15, 09/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> о стабилизации поддержки протокола Wayland
...состояние - стабильно тяжёлое.
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|3.32, Аноним (32), 13:34, 09/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Как и у линухового десттопа.
Если бы не проприераст габен - то гордые 3% так бы и грезили о вендокапце.
Но раз уже днищенские дистрибутивы типа Mint начинаю переездать.. то иксы уже закопаны.
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|1.4, herald (ok), 11:32, 09/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Очередной DE умер, можно закапывать. И куда теперь с синамона уходить? Кто там ещё в лагере сопротивления остался
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|2.10, Аноним (10), 12:12, 09/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вообще-то от иксов ни кто не отказывается (в минте). Просто сеанс вяленого перейдет из экспериментал в обычную сессию. По крайне мере в ньюсе ни где не говорится от отказа от иксов.
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|3.23, herald (ok), 12:41, 09/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Само наличие поддержки вяленого это повод хоронить любой проект
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|4.26, sdk3 (-), 13:09, 09/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это почему же? Чем больше поддержки, тем лучше. Если автор *** - то поддержка wayland или отказ от его поддержки тут уже не критична.
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|4.28, Аноним (10), 13:23, 09/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Он там давно вообще-то. Просто из экспериментал вывели в стейбл.
Ни чего больше. И как-то Корица жива до сих пор.
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|2.31, Xasd1 (?), 13:33, 09/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Кто там ещё в лагере сопротивления остался
почти всех забрали санитары
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|1.5, q (ok), 11:35, 09/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Это уже не гвоздь в крышку гроба иксов. Это уже всё, — устанавливаем памятник на свежую могилу.
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|2.7, Онанимус (?), 11:40, 09/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Могила давно бы мхом поросла, если бы не происки некромантов и некрофилов
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|2.8, SPQR (ok), 11:48, 09/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Памятник поставить пока некуда - покойник закопан только по пояс, и некромаргиналы пытаются покрасить его бронзовой краской. Так им видится компромисс.
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|2.12, Аноним (10), 12:15, 09/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Мммм... А где там указано что Корица ушла от иксов? На минте как и раньше будет два сеанса иксы и вяленый. Вяленый просто переведен из экспериментал в стейбл.
А так как раньше было так и осталось. Вон сейчас тоже можно переключится на него при входе.
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|1.9, Аноним (9), 12:01, 09/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Может кто-нибудь мне объяснить одну вещь в wayland'е? Я никак не могу нигде этого найти. Вот в иксах я всегда юзаю xrandr для того чтобы отключить встренный в ноут дисплей и оставить только внешний. Это работает с любым WM и DE.
И вот недавно решил попробовать wlmaker (типа похож на WindowMaker), попробовал собрать cow (от мейнтейнера fvwm), и не нашёл там такой штуки. Как отключить один из двух мониторов в wayland'е?
И еще вопрос. В иксах я могу запустить любое графическое приложение поверх root window. Т.е. просто в .xinitrc указать, например, exec firefox. И набрав startx я получаю запущенный firefox без всяких оконных менеджеров. В wayland можно так же сделать?
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|2.13, Hturt (?), 12:16, 09/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Первое в зависимости от реализации протокола (оконного менеджера), например hyprctl что то там для мониторв
Второе не понял о чём ты
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|3.15, Аноним (18), 12:21, 09/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Второе не понял о чём ты
Естественно, для мира вейленда это неведомо. Запуск графических приложений безо всяких композиторов и манагеров (в вейленде-то всё в одной коробке неразделяемое - это же архитектурная фича вейленда). А вот в иксах это можно на любом терминале запустить, например, игрушку, которая знать не знает, что могут быть другие приложения параллельно работающие в других разрешениях.
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|3.17, Аноним (18), 12:24, 09/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Первое в зависимости от реализации протокола (оконного менеджера)
Нет, мониторами не оконный манагер занимается. Манагер может и не знать, что монитор выключился. Хинто 1: у видеокарты есть видеовыход, который можно выключить. Но это просто сделать только в Иксах. Но не в вейленде.
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|4.27, Аноним (-), 13:21, 09/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Нет, мониторами не оконный манагер занимается.
нет, мониторами оконный манагер занимается
> Манагер может и не знать, что монитор выключился
но было бы не плохо, если бы знал
> Хинто 1: у видеокарты есть видеовыход, который можно выключить. Но это просто сделать только в Иксах
мечтаю о том, чтобы в иксах можно было их включать, желательно несколько, желательно без кривых косых храндаров
или расширения протокола это уже норм?
> Но не в вейленде.
но не в линуксе
пофиксил, не благодари
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|3.22, Аноним (9), 12:38, 09/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Т.е. мне надо hyprland установить чтоб в wlmaker выключить один монитор? Или я что-т не так понял? Какая-нибудь просто маленькая утилитка есть, которая просто может управлять вклюбчение/выключением монитора, яркостью и тд? Без привязки к DE/WM? Я понял что в hyprland есть своя. А гугл на мой запрос говорит, что мне надо поставить KDE или GNOME, типа там это есть в настройках.
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|2.24, Аноним (24), 12:41, 09/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> И еще вопрос. В иксах я могу запустить любое графическое приложение поверх root window. Т.е. просто в .xinitrc указать, например, exec firefox. И набрав startx я получаю запущенный firefox без всяких оконных менеджеров. В wayland можно так же сделать?
гугли desktop shell. есть протоколы, но их мало кто поддерживает. и виндовс менеджер будет всегда активен, надо смотреть если у него киоск режим.
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|2.29, Аноним (-), 13:29, 09/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Как отключить один из двух мониторов в wayland'е?
конкретно в твоем случае, wlmaker это wlroots основная реализация, и тебе подойдет, ну например, wlr-randr
> И набрав startx я получаю запущенный firefox без всяких оконных менеджеров. В wayland можно так же сделать?
можно, делай
а если серъезно, есть разница между оконным менеджером в мусорных иксах и оконным менеджером в мусорном вайланде, как поймешь ее, сразу перестанешь зацикливаться на "без всяких оконных менеджеров"
но я бы рекомендовал рассмотреть не мусорные реализации, например win kiosk mode
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|1.14, Аноним (18), 12:17, 09/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> через Walyand реализовано корректное переключение фокуса ввода
Напомните-ка мне год, когда Ксерокс первый гуй сделало?
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|1.16, chesterstone741 (?), 12:24, 09/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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TDE и MATE все еще в строю. В далеком 2023 сидел на Cinnamon, однако после оных отпало понимание, зачем собственно третий нужен, если на них похож и при этом однозначных преимуществ перед оными не имеет, а требования к аппаратной части значительно выше.
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|1.25, chesterstone741 (?), 12:55, 09/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Чресла полыхают от каждого вяленого перехода и вяленой стабилизации, остуди ка ты их, да рамены расслабь, друже мой. Ты уж больно потужен в своей любви ко всевозможной программной архаике, и не тобой единым есмь сие оплошность.
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|1.30, Аноним (10), 13:30, 09/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вопрос к пользователям Walyand: под иксами привык к Plank. Но он вроде не живет под Walyand. Нахожусь не торопясь в поисках замены.
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