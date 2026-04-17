Linux Mint переходит на общий с LMDE инсталлятор и наметил релиз на конец года

17.04.2026 10:21 (MSK)

Разработчики дистрибутива Linux Mint объявили о намерении сформировать следующий релиз в конце декабря 2026 года, что подразумевает переход на публикацию релизов раз в год, а не раз в полгода как раньше. Новая стратегия формирования выпусков ещё окончательно не определена и продолжается обсуждение таких вопросов, как продолжительность цикла разработки, сохранение стадии заморозки промежуточных выпусков перед релизом, переход на модель частично непрерывной доставки обновлений (semi-rolling, как в реакции LMDE) и начало публикации альфа-версий.

В качестве причины продления циклов разработки упомянуто то, что подготовка релиза отнимает много времени и ограничивает возможности по развитию. При частых релизах большая часть времени уходит на тестирование, исправление ошибок и подготовку релиза, а не на усовершенствование и адаптацию дистрибутива к изменениям в экосистеме Linux.

Дополнительно можно отметить решение о задействовании в следующем релизе Linux Mint инсталлятора live-installer, ранее применявшегося в редакции LMDE (Linux Mint Debian Edition), и применении протокола Wayland в среде рабочего стола Cinnamon. Live-installer придёт на смену инсталлятору Ubiquity и будет поддерживать развёртывание OEM-установок, работу на системах с BIOS/EFI, режим безопасной загрузки (UEFI SecureBoot), работу с разделами LVM и дисковое шифрование на базе LUKS. Релиз Linux Mint 23 будет основан на пакетной базе Ubuntu 26.04 LTS, ядре Linux 7.0 и среде рабочего стола Cinnamon 6.7.

Обсуждение (19) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Анонимно (ok), 10:22, 17/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    > наметил релиз на конец года

    т.е. баг с переключением раскладки клавиатуры начиная с версии 22.3 они исправят только год спустя?

     
     
  • 2.8, Аноним (8), 11:41, 17/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Пройдут столетия, а в линуксах всё еще как и 20 лет назад будут проблемы с переключением раскладки клавиатуры.

    *Вздрагивает, вспоминая баг в ubuntu, когда при переключении раскладки терялся фокус в инпуте*

     
     
  • 3.10, cnjzxir (?), 11:56, 17/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Так super+space до сих пор отбирает фокус у инпута 😁
     
  • 3.15, Sm0ke85 (ok), 12:14, 17/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    >когда при переключении раскладки терялся фокус в инпуте

    На сколько я понял - это про гном, там просто с недавно чутка поменялась эта история, короче одной командой можно просто переназначить фокус допустим на правый ктрл - и будет счастье (на федоре пол года назад так сделал и все работает как раньше отлично, короче читайте изменения, ну или просто гуглите, там проблем и багов нет)

     
     
  • 4.17, Аноним (17), 12:32, 17/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > и будет счастье

    полёт нормальный

     
  • 4.19, Аноним (8), 12:49, 17/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Да, Вы полностью правы это была ubuntu с гномом. На рабочем компьютере дело было.
    А можно чтобы базовый функционал просто работал без чтения изменений и гугления?)

    Интересно есть платный (с единоразовой оплатой) дистр для обычных пользователей, где не всё просто работает?

     

  • 1.2, Аноним (2), 10:33, 17/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    >подготовка релиза отнимает много времени и ограничивает возможности по развитию

    Будто бы там итак не сильно много чего развивают, последние годы просто какие то очень минорные обновления и переход на вяленого который в таких дистрибутивах вообще особо не нужен учитывая что они ставятся ради стабильности работы

     
     
  • 2.4, Аркагоблин (?), 10:38, 17/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Как это? Они развивают рабочий стол Cinnamon с его приложениями, ещё они взяли несколько заброшенных проектов под своё крыло, например Timeshift. А это тоже усилия. Ладно бы просто переборкой Ubuntu с готовым DE и другими обоями был
     

  • 1.3, Аноним (3), 10:37, 17/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Хотелось бы уменьшение кодовой базы в принципе, чтобы образ таки весил не 5 гигов в будущем, а все те же 1,5-2Гб
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 11:12, 17/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Хотелось бы уменьшение кодовой базы в принципе, чтобы образ таки весил не
    > 5 гигов в будущем, а все те же 1,5-2Гб

    Это идёт в разрез с их идеологией, Linux Mint и LMDE это не стремящиеся к минимализму проекты, которые ставят целью удовлетиворить тонкие гурманские чувства линуксового аскета, это проекты противоположной цели: быть максимально изкоробочными насколько возможно для новоприбывших пользователей с винды, но в то же время не захламлять изкоробки совсем уж случайными и редкопригождающимся большинству софтом, при этом быть довольно стабильной системой и не заставлять зелёных новичков кpacнoглaзить от роллингов.
    На мой взгляд проект с этой задачей в целом справляется и, к сожалению, или к счастью, аналогов пока что ему нет, хоть он далеко не идеален и имеет у себя в загашнике несколько довольно неприятных косяков.

     
  • 2.11, Vladjmir (ok), 11:59, 17/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Тогда получится что-то вроде альтовских стартеркитов, в которых получаешь голую систему с раб. окружением и минимальным набором утилит. Всё остальное нужно доставлять самому. Такое не для новичков, а для более-менее продвинутых юзеров, которые знают что им нужно ставить и как настроить систему и довести её до кондиции. В альтах стартеркиты даже не считаются дистрибутивами, а их называют просто стартовыми наборами.
     
  • 2.12, НяшМяш (ok), 11:59, 17/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Образы весят по 3 гига, их можно даже на DVD записать без проблем. Меньше это вон к дебиану netinstall без графики.
     

  • 1.5, Аноним (5), 10:55, 17/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Это что получается?...
    МинтоКапец? Минтец?

    > решение о применении протокола Wayland в
    > среде рабочего стола Cinnamon

    Во! Точно капец!

     

  • 1.6, Аноним (6), 11:05, 17/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Интересно, будут ли они исправлять ошибку Ubuntu 26.04 и ставить обратно на стабильные coreutils вместо небезопасных uutils? Есть ли смысл обновлятся или сразу лучше переходить на LDME?
     
  • 1.9, Vladjmir (ok), 11:52, 17/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Минт -- это дистрибутив здорового человека из deb-подобных.
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 12:06, 17/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Что там здорового? На 4K мониторе с масштабированием курсор в одних окнах большой в других маленький, процессор потребляет как не в себя. В плохой Ubuntu таких проблем нет. Опять же глюк с раскладкой.
     
  • 2.18, Аноним (18), 12:33, 17/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    в своё время, когда хотел попробовать Линукс, посмотрел почти всё из топ 100 дистровотч, в результате то как оно вело себя на моем ПК + личная вкусовщина, и тоже остановился именно на нём. Хороший проект "от сообщества и для сообщества". Удачи ему!

    Но как это часто бывает по работе и прочим хотелкам и вкусовщине вернулся таки обратно на окна 11; из коробки конечно шлак знатный, но после настройки в стиле Линукс (ах, как же это звучит иронично!) вполне годная ось, а учитывая что там есть wsl, то лично мои задачи сейчас полностью закрывает.

    ПС.Человек который принял решение замутить wsl не прогадал - отличная "win стратегия" :))) А вот человек который принял решение о всё большем наполнении ИИ и прочей интернет зависимой параши это тот ещё идиот, который может запустить обратный эффект! Хотя умельцы всегда найдутся которые зафигачут скрипт по удалению и отключению этой параши, но неудобство реально доставляет, сейчас уже нельзя сказать что винда это поставил и пользуешься, а вот тот же Линукс Минт именно такой - опять же ирония, не иначе!)

     

  • 1.16, Bob (??), 12:30, 17/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Надо бы им на Arch / Fedora переходить и вернуть KDE ветку.

    Mate, фактически, мёртв. Уже несколько лет.
    За Ubuntu и Debian нужно слишком много "чинить".
    А если и переходить на рельсы rolling, то выбор очевиден)

    Почему то Valve не убунту взял, для запуска ОС своего коммерческого девайса, что намекает) А если бы скрестить SteamOS и Linux Mint...

     

