Linux Mint переходит на общий с LMDE инсталлятор и наметил релиз на конец года

Разработчики дистрибутива Linux Mint объявили о намерении сформировать следующий релиз в конце декабря 2026 года, что подразумевает переход на публикацию релизов раз в год, а не раз в полгода как раньше. Новая стратегия формирования выпусков ещё окончательно не определена и продолжается обсуждение таких вопросов, как продолжительность цикла разработки, сохранение стадии заморозки промежуточных выпусков перед релизом, переход на модель частично непрерывной доставки обновлений (semi-rolling, как в реакции LMDE) и начало публикации альфа-версий.

В качестве причины продления циклов разработки упомянуто то, что подготовка релиза отнимает много времени и ограничивает возможности по развитию. При частых релизах большая часть времени уходит на тестирование, исправление ошибок и подготовку релиза, а не на усовершенствование и адаптацию дистрибутива к изменениям в экосистеме Linux.

Дополнительно можно отметить решение о задействовании в следующем релизе Linux Mint инсталлятора live-installer, ранее применявшегося в редакции LMDE (Linux Mint Debian Edition), и применении протокола Wayland в среде рабочего стола Cinnamon. Live-installer придёт на смену инсталлятору Ubiquity и будет поддерживать развёртывание OEM-установок, работу на системах с BIOS/EFI, режим безопасной загрузки (UEFI SecureBoot), работу с разделами LVM и дисковое шифрование на базе LUKS. Релиз Linux Mint 23 будет основан на пакетной базе Ubuntu 26.04 LTS, ядре Linux 7.0 и среде рабочего стола Cinnamon 6.7.



