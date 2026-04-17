Linux Mint переходит на общий с LMDE инсталлятор и наметил релиз на конец года

|1.1, Анонимно (ok), 10:22, 17/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
> наметил релиз на конец года
т.е. баг с переключением раскладки клавиатуры начиная с версии 22.3 они исправят только год спустя?
|2.8, Аноним (8), 11:41, 17/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Пройдут столетия, а в линуксах всё еще как и 20 лет назад будут проблемы с переключением раскладки клавиатуры.
*Вздрагивает, вспоминая баг в ubuntu, когда при переключении раскладки терялся фокус в инпуте*
|3.15, Sm0ke85 (ok), 12:14, 17/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>когда при переключении раскладки терялся фокус в инпуте
На сколько я понял - это про гном, там просто с недавно чутка поменялась эта история, короче одной командой можно просто переназначить фокус допустим на правый ктрл - и будет счастье (на федоре пол года назад так сделал и все работает как раньше отлично, короче читайте изменения, ну или просто гуглите, там проблем и багов нет)
|4.19, Аноним (8), 12:49, 17/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Да, Вы полностью правы это была ubuntu с гномом. На рабочем компьютере дело было.
А можно чтобы базовый функционал просто работал без чтения изменений и гугления?)
Интересно есть платный (с единоразовой оплатой) дистр для обычных пользователей, где не всё просто работает?
|1.2, Аноним (2), 10:33, 17/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
>подготовка релиза отнимает много времени и ограничивает возможности по развитию
Будто бы там итак не сильно много чего развивают, последние годы просто какие то очень минорные обновления и переход на вяленого который в таких дистрибутивах вообще особо не нужен учитывая что они ставятся ради стабильности работы
|2.4, Аркагоблин (?), 10:38, 17/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Как это? Они развивают рабочий стол Cinnamon с его приложениями, ещё они взяли несколько заброшенных проектов под своё крыло, например Timeshift. А это тоже усилия. Ладно бы просто переборкой Ubuntu с готовым DE и другими обоями был
|1.3, Аноним (3), 10:37, 17/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Хотелось бы уменьшение кодовой базы в принципе, чтобы образ таки весил не 5 гигов в будущем, а все те же 1,5-2Гб
|2.7, Аноним (7), 11:12, 17/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Хотелось бы уменьшение кодовой базы в принципе, чтобы образ таки весил не
> 5 гигов в будущем, а все те же 1,5-2Гб
Это идёт в разрез с их идеологией, Linux Mint и LMDE это не стремящиеся к минимализму проекты, которые ставят целью удовлетиворить тонкие гурманские чувства линуксового аскета, это проекты противоположной цели: быть максимально изкоробочными насколько возможно для новоприбывших пользователей с винды, но в то же время не захламлять изкоробки совсем уж случайными и редкопригождающимся большинству софтом, при этом быть довольно стабильной системой и не заставлять зелёных новичков кpacнoглaзить от роллингов.
На мой взгляд проект с этой задачей в целом справляется и, к сожалению, или к счастью, аналогов пока что ему нет, хоть он далеко не идеален и имеет у себя в загашнике несколько довольно неприятных косяков.
|2.11, Vladjmir (ok), 11:59, 17/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Тогда получится что-то вроде альтовских стартеркитов, в которых получаешь голую систему с раб. окружением и минимальным набором утилит. Всё остальное нужно доставлять самому. Такое не для новичков, а для более-менее продвинутых юзеров, которые знают что им нужно ставить и как настроить систему и довести её до кондиции. В альтах стартеркиты даже не считаются дистрибутивами, а их называют просто стартовыми наборами.
|2.12, НяшМяш (ok), 11:59, 17/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Образы весят по 3 гига, их можно даже на DVD записать без проблем. Меньше это вон к дебиану netinstall без графики.
|1.5, Аноним (5), 10:55, 17/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Это что получается?...
МинтоКапец? Минтец?
> решение о применении протокола Wayland в
> среде рабочего стола Cinnamon
Во! Точно капец!
|1.6, Аноним (6), 11:05, 17/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Интересно, будут ли они исправлять ошибку Ubuntu 26.04 и ставить обратно на стабильные coreutils вместо небезопасных uutils? Есть ли смысл обновлятся или сразу лучше переходить на LDME?
|2.14, Аноним (14), 12:06, 17/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Что там здорового? На 4K мониторе с масштабированием курсор в одних окнах большой в других маленький, процессор потребляет как не в себя. В плохой Ubuntu таких проблем нет. Опять же глюк с раскладкой.
|2.18, Аноним (18), 12:33, 17/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
в своё время, когда хотел попробовать Линукс, посмотрел почти всё из топ 100 дистровотч, в результате то как оно вело себя на моем ПК + личная вкусовщина, и тоже остановился именно на нём. Хороший проект "от сообщества и для сообщества". Удачи ему!
Но как это часто бывает по работе и прочим хотелкам и вкусовщине вернулся таки обратно на окна 11; из коробки конечно шлак знатный, но после настройки в стиле Линукс (ах, как же это звучит иронично!) вполне годная ось, а учитывая что там есть wsl, то лично мои задачи сейчас полностью закрывает.
ПС.Человек который принял решение замутить wsl не прогадал - отличная "win стратегия" :))) А вот человек который принял решение о всё большем наполнении ИИ и прочей интернет зависимой параши это тот ещё идиот, который может запустить обратный эффект! Хотя умельцы всегда найдутся которые зафигачут скрипт по удалению и отключению этой параши, но неудобство реально доставляет, сейчас уже нельзя сказать что винда это поставил и пользуешься, а вот тот же Линукс Минт именно такой - опять же ирония, не иначе!)
|1.16, Bob (??), 12:30, 17/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Надо бы им на Arch / Fedora переходить и вернуть KDE ветку.
Mate, фактически, мёртв. Уже несколько лет.
За Ubuntu и Debian нужно слишком много "чинить".
А если и переходить на рельсы rolling, то выбор очевиден)
Почему то Valve не убунту взял, для запуска ОС своего коммерческого девайса, что намекает) А если бы скрестить SteamOS и Linux Mint...
