Выпуск дистрибутива Linux Mint Debian Edition 7

Спустя два года с прошлого выпуска опубликован релиз альтернативной сборки дистрибутива Linux Mint - Linux Mint Debian Edition 7 (LMDE), сформированной на основе пакетной базы Debian (классический Linux Mint собран на пакетной базе Ubuntu). Дистрибутив доступен в виде установочных iso-образов (3 ГБ) с десктоп-окружением Cinnamon 6.4.

LMDE ориентирован на технически грамотных пользователей и предоставляет более новые версии пакетов. Целью развития LMDE является проверка того, что Linux Mint сможет продолжить существовать в том же виде даже в случае прекращения разработки Ubuntu. Кроме того, LMDE помогает проверять развиваемые проектом приложения на предмет их полноценной работы в системах, отличных от Ubuntu. Для обновления с ветки LMDE 6 предоставляется утилита mintupgrade, которую достаточно установить из репозитория и запустить с правами root.

В поставку LMDE включено большинство улучшений классического релиза Linux Mint 22.2, а также оригинальные разработки проекта (менеджер приложений, система установки обновлений, конфигураторы, меню, интерфейс, текстовый редактор Xed, менеджер фотографий Pix, просмотрщик документов Xreader, просмотрщик изображений Xviewer). Дистрибутив полностью совместим с Debian GNU/Linux 13, но не совместим на уровне пакетов с Ubuntu и классическими релизами Linux Mint. Системное окружение соответствует составу Debian GNU/Linux 13 (ядро Linux 6.12, systemd 257, GCC 14).



