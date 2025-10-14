The OpenNET Project / Index page

Выпуск дистрибутива Linux Mint Debian Edition 7

14.10.2025 16:04

Спустя два года с прошлого выпуска опубликован релиз альтернативной сборки дистрибутива Linux Mint - Linux Mint Debian Edition 7 (LMDE), сформированной на основе пакетной базы Debian (классический Linux Mint собран на пакетной базе Ubuntu). Дистрибутив доступен в виде установочных iso-образов (3 ГБ) с десктоп-окружением Cinnamon 6.4.

LMDE ориентирован на технически грамотных пользователей и предоставляет более новые версии пакетов. Целью развития LMDE является проверка того, что Linux Mint сможет продолжить существовать в том же виде даже в случае прекращения разработки Ubuntu. Кроме того, LMDE помогает проверять развиваемые проектом приложения на предмет их полноценной работы в системах, отличных от Ubuntu. Для обновления с ветки LMDE 6 предоставляется утилита mintupgrade, которую достаточно установить из репозитория и запустить с правами root.

В поставку LMDE включено большинство улучшений классического релиза Linux Mint 22.2, а также оригинальные разработки проекта (менеджер приложений, система установки обновлений, конфигураторы, меню, интерфейс, текстовый редактор Xed, менеджер фотографий Pix, просмотрщик документов Xreader, просмотрщик изображений Xviewer). Дистрибутив полностью совместим с Debian GNU/Linux 13, но не совместим на уровне пакетов с Ubuntu и классическими релизами Linux Mint. Системное окружение соответствует составу Debian GNU/Linux 13 (ядро Linux 6.12, systemd 257, GCC 14).

Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64051-lmde
Ключевые слова: lmde, linuxmint, debian
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (2) RSS
  • 1, Аноним (1), 16:49, 14/10/2025 [ответить]  
    		• –1 +/
    У меня друг Mint Debian Edition пользовался а потом, повесился. Вот и думайте теперь!
     
  • 2, Lyrix (ok), 16:50, 14/10/2025 [ответить]  
    		• +/
    И как обычно, только Корица? Свобода без выбора... ;)
     
